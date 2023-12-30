Война на Украине. Кампания 2023
Война на Украине. Кампания 2023
Позитив 2023.
1.Победа в Запорожской оборонительной операции. Огромные потери ВСУ. Разрушение мифов о западной технике.
2.Победа в Артемовском сражении. Освобождение Артемовска.
3.Освобождение Марьинки и нескольких десятков поселков на разных направлениях. Противник в 2023 году не захватил ни одного города.
4. Рост объемов производства отечественного ВПК. Развитие промышленности БПЛА и общий рост их численности и типов.
5. Крах попыток политической изоляции России. Рост БРИКС и процессы дедолларизации. Сверхуспешная африканская кампания.
6. Крах стратегии экономического сокрушения России. Выход страны на экономический рост.
7. Рост помощи союзных стран и приток зарубежных добровольцев. Мы не одни.
8. Общее увеличение группировки ВС РФ на Украине и ВС РФ в целом. Активное формирование новых частей и соединений.
9. Активная перестройка государства и общества на военные рельсы. Криво, косо, но идем в правильном направлении.
10. Активизация процессов внутренней СВО. Борьба с пятой колонной. Криво, косо, но давим.
Негатив 2023
1. Мятеж Пригожина. Гибель летчиков и ЧВКшников. Опала Суровикина.
2. Гибель Пригожина и Уткина. Расформирование ЧВК Вагнер в ее прежнем виде.
3. Гибель Владлена Татарского и многих других хороших людей на фронте и в тылу. Помним.
4. Неудачное наступление на Угледар. Самая обидная военная неудача. Шансы были.
5. Потери Черноморского флота. В том числе необязательные.
6. Гибель летчиков в Брянской области и ряд других потерь военлетов.
7. Ошибки некоторых генералов и необязательные потери. Каждый полководец генерал, но не каждый генерал полководец.
8. Вскрывшиеся факты коррупции и воровства МТО. Проблемы тянутся еще с довоенных времен. Посадки идут.
9. Проблемы с контрбатарейной борьбой и дальностью артиллерии. Армия нуждается в более дальнобойных системах.
10. Сохраняющиеся проблемы с СИБЗами, спецсредствами, связью, автомобилями и т.д. Необходимо наращивать оснащенность войск.
В целом, кампания 2023 завершается в пользу России.
Выиграны 2 крупных сражения, стратегические позиции России на Украине и в мире укрепились. Есть горечь потерь и различные досадные ошибки и недоработки, но хорошего было явно больше чем плохого. Страна постепенно перестраивается под новые реалии – СВО оказывает огромное влияние на трансформацию общества и государства.
Цели СВО, заявленные и незаявленные, должны и будут достигнуты.
Комментарий редакции
- В 2023 году Россия добилась определенных военных успехов на Украине, одержав победу в нескольких ключевых сражениях.
- Однако были и некоторые просчеты, ошибки командования и потери.
- На международной арене Россия смогла избежать полной изоляции.
- Внутри страны идет постепенная милитаризация и борьба с вредителями.
- Несмотря на имеющиеся проблемы, в целом 2023 год можно оценить как относительно успешный для России.
С внутренними вредителями война всегда сложнее.
Если в Беларуси сохраняют рабочие места от предприятий СССР, и эти рабочие места делают абы что, то это организованное вредительство.
Только с толком продавать то, что ты сделал. Только так можно построить нужную страну и созидательное общество.
Идеология должна строиться от такого народа.
Не надуманная идеология должна гнобить народ.