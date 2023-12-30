Война на Украине. Кампания 2023



Позитив 2023.

1.Победа в Запорожской оборонительной операции. Огромные потери ВСУ. Разрушение мифов о западной технике.

2.Победа в Артемовском сражении. Освобождение Артемовска.

3.Освобождение Марьинки и нескольких десятков поселков на разных направлениях. Противник в 2023 году не захватил ни одного города.

4. Рост объемов производства отечественного ВПК. Развитие промышленности БПЛА и общий рост их численности и типов.

5. Крах попыток политической изоляции России. Рост БРИКС и процессы дедолларизации. Сверхуспешная африканская кампания.

6. Крах стратегии экономического сокрушения России. Выход страны на экономический рост.

7. Рост помощи союзных стран и приток зарубежных добровольцев. Мы не одни.

8. Общее увеличение группировки ВС РФ на Украине и ВС РФ в целом. Активное формирование новых частей и соединений.

9. Активная перестройка государства и общества на военные рельсы. Криво, косо, но идем в правильном направлении.

10. Активизация процессов внутренней СВО. Борьба с пятой колонной. Криво, косо, но давим.

Негатив 2023

1. Мятеж Пригожина. Гибель летчиков и ЧВКшников. Опала Суровикина.

2. Гибель Пригожина и Уткина. Расформирование ЧВК Вагнер в ее прежнем виде.

3. Гибель Владлена Татарского и многих других хороших людей на фронте и в тылу. Помним.

4. Неудачное наступление на Угледар. Самая обидная военная неудача. Шансы были.

5. Потери Черноморского флота. В том числе необязательные.

6. Гибель летчиков в Брянской области и ряд других потерь военлетов.

7. Ошибки некоторых генералов и необязательные потери. Каждый полководец генерал, но не каждый генерал полководец.

8. Вскрывшиеся факты коррупции и воровства МТО. Проблемы тянутся еще с довоенных времен. Посадки идут.

9. Проблемы с контрбатарейной борьбой и дальностью артиллерии. Армия нуждается в более дальнобойных системах.

10. Сохраняющиеся проблемы с СИБЗами, спецсредствами, связью, автомобилями и т.д. Необходимо наращивать оснащенность войск.

В целом, кампания 2023 завершается в пользу России.

Выиграны 2 крупных сражения, стратегические позиции России на Украине и в мире укрепились. Есть горечь потерь и различные досадные ошибки и недоработки, но хорошего было явно больше чем плохого. Страна постепенно перестраивается под новые реалии – СВО оказывает огромное влияние на трансформацию общества и государства.

Цели СВО, заявленные и незаявленные, должны и будут достигнуты.



Комментарий редакции

- В 2023 году Россия добилась определенных военных успехов на Украине, одержав победу в нескольких ключевых сражениях.

- Однако были и некоторые просчеты, ошибки командования и потери.

- На международной арене Россия смогла избежать полной изоляции.

- Внутри страны идет постепенная милитаризация и борьба с вредителями.

- Несмотря на имеющиеся проблемы, в целом 2023 год можно оценить как относительно успешный для России.