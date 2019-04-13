Новости Украины и Новороссии 13 апреля 2019
- 10:22 Макрон принял Зеленского и Порошенко в Елисейском дворце.
- 10:21 Глава Александровки Константин Чалый: “Сейчас в поселке есть то, чего не было даже до войны”.
- 08:30 Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для усиления группировки.
- 08:00 Почему Россия официально пригрозила войной Украине и НАТО.
- 07:30 Трамп решил отомстить Порошенко (ВИДЕО, ФОТО).
- 06:30 ВАЖНО: МВД ДНР информирует о порядке получения паспортов.
- 00:57 Порошенко рассказал, о чём говорил с Макроном и Меркель (ВИДЕО).
Макрон принял Зеленского и Порошенко в Елисейском дворце
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Глава Александровки Константин Чалый: “Сейчас в поселке есть то, чего не было даже до войны”
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Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для усиления группировки
Большой ракетный катер «Шуя», малый ракетный катер «Р-60» и малый противолодочный корабль «Суздалец» в сопровождении противодиверсионного катера «Кинель» усиливали группировку кораблей Черноморского флота (ЧФ), которая раньше вышла в море на учения из баз в Севастополе и Новороссийске.
«Отряд кораблей совершил переход в назначенные районы, где будет осуществлять контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки», — сообщает в субботу штаб ЧФ.
По его данным, в ходе учений подразделения морской пехоты ЧФ погрузили бронетранспортёры БТР-82АМ на большой десантный корабль «Азов», выполнили переход в позиционный район, где отработали выход боевых машин на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья.
«После выполнения поставленных задач отряд кораблей и подразделения морской пехоты вернулись в пункты базирования и приступили к выполнению мероприятий по плану повседневной деятельности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне учения объединенных военно-морских сил НАТО „Морской щит-2019“».
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Почему Россия официально пригрозила войной Украине и НАТО
Совет Федерации России официально пригрозил Украине и НАТО военным конфликтом — из-за попытки прохода их военных кораблей через Керченский пролив.
Это заявление прозвучало на фоне намерений Альянса — точнее, его англо-американской части — сопроводить украинские военные корабли из Черного в Азовское море.
Украинское издание «Страна» анализировало, почему вдруг вновь так наканалилась обстановка за 10 дней до выборов президента.
Что сказали в России
Если раньше подобные мысли высказывались в России в частном порядке — пусть и политиками — то теперь угроза войной обрела статус официального заявления Совета Федерации — верхней палаты российского парламента.
Именно он в 2014 году дал Владимиру Путину одобрение на применение войск на территории Украины.
А накануне Совфед одобрил заявление о том, что нарушение процедур прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией, куда может быть вовлечено и НАТО.
«Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив — это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечено и НАТО», — говорится в заявлении СФ.
Сенаторы обеспокоены тем, что НАТО наращивает военное присутствие в Черноморском регионе.
«Поддержка НАТО Грузии в дни трагических событий в августе 2008 года, а теперь и Украины, в том числе 25 ноября 2018 года в ходе противоправного пересечения государственной границы Российской Федерации судами украинских военно-морских сил в районе Керченского пролива, поощряет руководство этих двух стран, уверенное в своей безнаказанности, на новые авантюры», — говорится в заявлении.
«Черноморский пакет» НАТО
Почему российские сенаторы именно сейчас выступили с таким заявлением?
3 апреля в НАТО заявили о подготовке пакета мер противодействия России в Черноморском бассейне. В том числе планируется направить в Черное море суда, чтобы обеспечить проход украинских кораблей через Керченский пролив.
По словам представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, пока меры, о которых идет речь, являются наблюдательными
«Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив в Азовское море», — сказала Хатчисон.
Хатчисон отметила, что Россия станет предметом обсуждения на встрече министров, на которой будут обсуждаться все аспекты «российской угрозы». Это включает в себя действия в Керченском проливе, присоединение Крыма, отношения с Грузией, атаку на Скрипаля, нарушение ДРСМД.
«Черноморский пакет», по словам представителя Альянса, является ответом на вызовы, с которыми НАТО и США сталкиваются в этом регионе.
Почему НАТО решило «идти на Крым»
Идею снова пойти в Керченский пролив выдвигала Украина еще перед первым туром выборов.
Это позволило бы Петру Порошенко резко усилить милитаристскую риторику и на этой волне, если не выйти на первое место, то хотя бы сильно сократить разрыв с фаворитом гонки Владимиром Зеленским.
Но Запад тогда не согласовал ему этой операции. Если многие в США были в общем-то не против, то европейцы сказали четкое «нет».
В начале марта появилась информация о том, что канцлер Германии Ангела Меркель отказалась отправлять немецкий корабль в Черное море в рамках миссии по урегулированию конфликта в Керченском проливе. Об этом рассказал израильский эксперт и политический обозреватель Соломон Манн.
«В закрытом аккаунте одного из немецких политиков появилась запись перепалки между Ангелой Меркель и Урсулой фон дер Ляйен — министра обороны Германии на заседании Кабинета. Фрау Ляйен настаивала на том, чтобы выполнить просьбу США и Украины, а также рекомендацию НАТО и присоединить германский корабль к действиям в Керченском проливе.
Меркель дала довольно жесткий ответ: „…Вы рассуждаете как дети!“ — заявила она. — Вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр? Почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?» — цитирует Манн немецкого канцлера.
Кроме того, поддержку Порошенко явно не желал оказывать Дональд Трамп, который так и не встретился с украинским коллегой накануне выборов — хотя тот всячески пытался добиться аудиенции.
Таким образом во второй тур Порошенко вышел с 15-процентным отставанием от главного своего конкурента. Что делает практически невероятной его победу во втором туре.
Если, конечно, не произойдет ничего экстраординарного.
И именно в направлении того, чтоб это «экстраординарное» произошло, по информации издания, активно работает в США лобби Порошенко (во главе со спецпредставителем Куртом Волкером) и «ястребы», которые делают ставку на геополитическую конфронтацию с Россией. Они хотят склонить американское руководство к поддержке Петра Порошенко, акцентируя внимания на том, что Владимир Зеленский для США непредсказуем.
В Белом доме пока склоняются к тому, чтобы не оказывать видимой поддержки украинскому гаранту — слишком высока вероятность его проигрыша, а Штаты в таком случае рискуют потерять лицо. При этом не исключено, что «ястребы» могут вести и свою игру в этом направлении. Видимая часть которой — это угрозы послать в Керчь корабли НАТО и поставить РФ перед нелегким выбором — атаковать корабли Альянса или «проглотить» их проход через пролив.
Петр Порошенко при любом из этих вариантов извлекает выгоду. Причем, если ситуация обострится очень серьезно, то он может вновь попытаться повторить трюк с военным положением и под шумок отменить выборы.
Но, повторимся, времени на реализацию этого сценария осталось слишком мало, а в Вашингтоне далеко не все горят желанием помогать Порошенко остаться у власти ценой открытого конфликта с Россией.
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Трамп решил отомстить Порошенко (ВИДЕО, ФОТО)
В последние дни вся Украина может наблюдать за стремительным падением рейтингов Петра Порошенко. Действующий президент не только полностью растерял доверие своего народа, но и лишился поддержки главного союзника — США.
Стоит сказать, что тревожные звоночки для Порошенко и его команды начались еще в начале года. По версии влиятельного аналитического центра Atlantic Council, Порошенко не заслуживает переизбрания на второй срок, так как не выполнил свои предвыборные обещания. В стране по-прежнему царит плутократия, коррупция на всех уровнях власти и давление со стороны государства на медиа.
Но главной причиной отказа американцев от Порошенко стал скандал с украинским вмешательством в выборы США 2016 года. В США до сих пор помнят, что Порошенко и все его окружение поддерживали Хиллари Клинтон и заставили уйти в отставку П. Манафорта, главу избирательного штаба Трампа. Об этом свидетельствуют публикации в американских СМИ.
При этом по поводу вмешательства Украины сам Трамп резко высказывался на своей странице в Twitter.
«Украинские усилия по саботажу кампании Трампа — „тихо работают, с целью поддержки Клинтон“. Так где же расследование генерального прокурора?»
Факт вмешательства Украины также признал и киевский суд, обвинив главу НАБУ Артема Сытника и нардепа Верховной Рады Сергея Лещенко виновными в незаконном разглашении данных о бывшем главе штаба Трампа Поле Манафорте. Однако каких-то серьезных последствий для обвиняемых не наступило.
Фрагмент решения окружного административного суда Киева
Еще одним подтверждением вмешательства в американский избирательный процесс стала опубликованная аудиозапись разговора главы НАБУ А. Сытника, в котором он признает, что помогал Клинтон в 2016 г.
Сложности Порошенко с США негативно отразились не только на нем и его окружении, но и на простых гражданах. По данным нардепа Андрея Деркача, незаконные действия команды президента нанесли ущерб международному имиджу Украины, двустороннему сотрудничеству с США и привели к сокращению финансовой помощи Киеву почти на 70%.
Жалоба нардепа Украины А. Деркача на закрытие уголовного производства по факту вмешательства Украины в избирательную кампанию США
Вся сложившаяся ситуация показала, что Порошенко не пользуется поддержкой в Белом доме. Более того, пока у власти находится Порошенко, Украина может не рассчитывать на полноценную финансовую поддержку со стороны Вашингтона.
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ВАЖНО: МВД ДНР информирует о порядке получения паспортов
Миграционная служба МВД ДНР информирует граждан о том, что вступил в силу Указ Главы Республики № 77 от 22.03.2019 г. о «Порядке оформления паспорта гражданина ДНР».
Подробности «Русской Весне» сообщили в Центре общественных связей МВД.
Паспорт гражданина Донецкой Народной Республики выдается территориальными подразделениями Миграционной службы Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики по месту жительства каждому гражданину Донецкой Народной Республики по достижении им четырнадцатилетнего возраста, а впоследствии, в случае необходимости, обменивается, выдается взамен утраченного, похищенного или испорченного.
В соответствии с изменениями в законодательстве теперь срок действия паспорта будет изменён:
♦ от 14 до 20 лет;
♦ от 20 лет до 45 лет;
♦ от 45 лет — бессрочно.
По достижению физическим лицом возраста 20 лет и 45 лет паспорт подлежит замене.
Для оформления паспорта гражданин предоставляет:
— заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел Донецкой Народной Республики;
— свидетельство о рождении (если записи в свидетельстве о рождении сделаны не на русском языке, предоставляется нотариально заверенный перевод на русский язык или справка о рождении, выданная органом регистрации актов гражданского состояния, оформленная на русском языке);
— две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 35 на 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол;
— документы, свидетельствующие о принадлежности к лицам, имеющим право на получение паспорта гражданина Донецкой Народной Республики (если требуется подтвердить статус лица, обратившегося за получением паспорта);
— документы, необходимые для проставления обязательных отметок в паспорте (свидетельства о рождении детей в возрасте до четырнадцати лет, свидетельство о браке, документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства);
— квитанцию об оплате республиканской пошлины или копию документа об освобождении от уплаты;
— в случае хищения/утраты ранее выданного паспорта гражданина Донецкой Народной Республики — справку из органов внутренних дел о регистрации данного факта в органе внутренних дел по месту регистрации проживания/по месту обращения;
— документы, подтверждающие факт изменения персональных данных.
Заявителем предоставляются оригиналы документов и их копии. Документы и личные фотографии граждане предоставляют в территориальные подразделения Миграционной службы лично. Документы для оформления или замены паспортов гражданам, признанным судом ограниченно дееспособными или недееспособными, оформляются на основании заявления попечителя или опекуна соответственно.
В приеме документов лицу может быть отказано в случае, если не предоставлены все необходимые документы или они не соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.
Граждане, достигшие 14-летнего возраста, для получения своего первого документа могут обратиться в территориальные подразделения Миграционной службы Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики по месту жительства.
Для получения паспорта молодым людям необходимо предоставить:
— заявление по форме, установленной Министерством внутренних дел Донецкой Народной Республики;
— две личные фотографии размером 35 на 45 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол;
— квитанцию об уплате республиканской пошлины за выдачу паспорта или копию документа об освобождении от уплаты республиканской пошлины за выдачу паспорта,
— копии и оригиналы следующих документов:
1) свидетельство о рождении (на русском языке);
2) справка о присвоении ИНН;
3) паспорта родителей, если родители в разводе — свидетельство о разводе;
4) подтверждение факта регистрации;
5) справка с места учебы (при необходимости).
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Порошенко рассказал, о чём говорил с Макроном и Меркель (ВИДЕО)
Президент Украины Петр Порошенко в прямом включении из Парижа рассказал о своей встрече с лидером Франции Эммануэлем Макроном и с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По его словам, «первый вопрос, который поднимали на встрече — это установление мира» на Донбассе.
«У нас появляется окно возможностей!» — утверждает Порошенко и подчеркивает, что «первое, о чем договорились — это 18 числа приостановка огня».
По-видимому, президент имеет в виду пасхальный «режим тишины», о котором ранее говорили в Трехсторонней контактной группе, однако сейчас Порошенко говорит об этом как о своей личной договоренности с Макроном и Меркель.
«В мае или июле мы инициируем саммит в „Нормандском формате”. Я хочу поблагодарить и Ангелу Меркель, и Эммануэля Макрона за политическую волю и за поддержку в „Нормандском формате”, сценарий которого будет реализован сразу после моего переизбрания», — отметил Порошенко.
«Мы твердо уверены, что альтернативы «Нормандскому формату не существуют, и после выборов будут усилены санкции против России», — отметил президент, добавив, что «только эта стратегия давления на Россию даст результаты».
Кроме того, по словам Порошенко, поднимался «вопрос освобождения заложников, моряков и политзаключенных».
«Мы четко скоординировали и эти шаги, мы твердо начинаем подготовку ко встрече в „Нормандском формате”, где все эти вопросы и обсудим», — отметил Порошенко.
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