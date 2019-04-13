Новости Украины и Новороссии 13 апреля 2019

Совет Федерации России официально пригрозил Украине и НАТО военным конфликтом — из-за попытки прохода их военных кораблей через Керченский пролив.

Это заявление прозвучало на фоне намерений Альянса — точнее, его англо-американской части — сопроводить украинские военные корабли из Черного в Азовское море.

Украинское издание «Страна» анализировало, почему вдруг вновь так наканалилась обстановка за 10 дней до выборов президента.

Что сказали в России

Если раньше подобные мысли высказывались в России в частном порядке — пусть и политиками — то теперь угроза войной обрела статус официального заявления Совета Федерации — верхней палаты российского парламента.

Именно он в 2014 году дал Владимиру Путину одобрение на применение войск на территории Украины.

А накануне Совфед одобрил заявление о том, что нарушение процедур прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией, куда может быть вовлечено и НАТО.

«Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив — это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечено и НАТО», — говорится в заявлении СФ.

Сенаторы обеспокоены тем, что НАТО наращивает военное присутствие в Черноморском регионе.

«Поддержка НАТО Грузии в дни трагических событий в августе 2008 года, а теперь и Украины, в том числе 25 ноября 2018 года в ходе противоправного пересечения государственной границы Российской Федерации судами украинских военно-морских сил в районе Керченского пролива, поощряет руководство этих двух стран, уверенное в своей безнаказанности, на новые авантюры», — говорится в заявлении.

«Черноморский пакет» НАТО

Почему российские сенаторы именно сейчас выступили с таким заявлением?

3 апреля в НАТО заявили о подготовке пакета мер противодействия России в Черноморском бассейне. В том числе планируется направить в Черное море суда, чтобы обеспечить проход украинских кораблей через Керченский пролив.

По словам представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, пока меры, о которых идет речь, являются наблюдательными

«Эти меры предусматривают усиление наблюдения, в том числе воздушного, в то время как большее число кораблей стран НАТО будут входить в Черное море, чтобы обеспечить безопасный проход судов Украины через Керченский пролив в Азовское море», — сказала Хатчисон.

Хатчисон отметила, что Россия станет предметом обсуждения на встрече министров, на которой будут обсуждаться все аспекты «российской угрозы». Это включает в себя действия в Керченском проливе, присоединение Крыма, отношения с Грузией, атаку на Скрипаля, нарушение ДРСМД.

«Черноморский пакет», по словам представителя Альянса, является ответом на вызовы, с которыми НАТО и США сталкиваются в этом регионе.

Почему НАТО решило «идти на Крым»

Идею снова пойти в Керченский пролив выдвигала Украина еще перед первым туром выборов.

Это позволило бы Петру Порошенко резко усилить милитаристскую риторику и на этой волне, если не выйти на первое место, то хотя бы сильно сократить разрыв с фаворитом гонки Владимиром Зеленским.

Но Запад тогда не согласовал ему этой операции. Если многие в США были в общем-то не против, то европейцы сказали четкое «нет».

В начале марта появилась информация о том, что канцлер Германии Ангела Меркель отказалась отправлять немецкий корабль в Черное море в рамках миссии по урегулированию конфликта в Керченском проливе. Об этом рассказал израильский эксперт и политический обозреватель Соломон Манн.

«В закрытом аккаунте одного из немецких политиков появилась запись перепалки между Ангелой Меркель и Урсулой фон дер Ляйен — министра обороны Германии на заседании Кабинета. Фрау Ляйен настаивала на том, чтобы выполнить просьбу США и Украины, а также рекомендацию НАТО и присоединить германский корабль к действиям в Керченском проливе.

Меркель дала довольно жесткий ответ: „…Вы рассуждаете как дети!“ — заявила она. — Вы исходите из того, что Путин ничего не предпримет и будет смотреть как мы дефилируем в проливе. А если он сделает с нашими кораблями то же самое, что уже сделал однажды с украинскими? Вы что, воевать Германии предлагаете, госпожа министр? Почему мы должны пренебрегать интересами Германии ради интересов США?» — цитирует Манн немецкого канцлера.

Кроме того, поддержку Порошенко явно не желал оказывать Дональд Трамп, который так и не встретился с украинским коллегой накануне выборов — хотя тот всячески пытался добиться аудиенции.

Таким образом во второй тур Порошенко вышел с 15-процентным отставанием от главного своего конкурента. Что делает практически невероятной его победу во втором туре.

Если, конечно, не произойдет ничего экстраординарного.

И именно в направлении того, чтоб это «экстраординарное» произошло, по информации издания, активно работает в США лобби Порошенко (во главе со спецпредставителем Куртом Волкером) и «ястребы», которые делают ставку на геополитическую конфронтацию с Россией. Они хотят склонить американское руководство к поддержке Петра Порошенко, акцентируя внимания на том, что Владимир Зеленский для США непредсказуем.

В Белом доме пока склоняются к тому, чтобы не оказывать видимой поддержки украинскому гаранту — слишком высока вероятность его проигрыша, а Штаты в таком случае рискуют потерять лицо. При этом не исключено, что «ястребы» могут вести и свою игру в этом направлении. Видимая часть которой — это угрозы послать в Керчь корабли НАТО и поставить РФ перед нелегким выбором — атаковать корабли Альянса или «проглотить» их проход через пролив.

Петр Порошенко при любом из этих вариантов извлекает выгоду. Причем, если ситуация обострится очень серьезно, то он может вновь попытаться повторить трюк с военным положением и под шумок отменить выборы.

Но, повторимся, времени на реализацию этого сценария осталось слишком мало, а в Вашингтоне далеко не все горят желанием помогать Порошенко остаться у власти ценой открытого конфликта с Россией.

Читайте также: У Белоруссии большие проблемы: нужно определяться с союзниками