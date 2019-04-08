Новости Украины и Новороссии 08 апреля 2019
- 09:18 Передовая. Выборы2019.
- 07:30 Горячая холодная война: как канадцы учат украинцев убивать русских.
- 07:00 В США сравнили Зеленского с Трампом.
- 02:30 Почему России не нужны такие выборы, как на Украине.
- Вчера 22:59 Зеленский назвал свои главные шаги по урегулированию на Донбассе (ВИДЕО).
- Вчера 22:35 Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским.
- Вчера 21:57 Миротворец – это уже aгoния AП?.
Передовая. Выборы2019
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Горячая холодная война: как канадцы учат украинцев убивать русских
Недавно либеральное правительство Канады продлило тренировочную миссию на Украине с участием 200 канадских инструкторов до 2022 года.
На первый взгляд между местами сражений в Кандагаре и дорогами в украинском городе Львов нет ничего общего, но подполковнику Пьеру Леру (Pierre Leroux) кажется, что между текущим конфликтом на Украине и войной в Афганистане все же есть некоторое сходство.
Когда Леру приехал в Афганистан осенью 2010 года, канадская армия помогала тренировать афганских солдат в самый разгар горячей войны с боевиками Талибана*.
В 2019 году Леру возглавляет группу канадских инструкторов, которые учат украинских солдат сражаться в не менее кровопролитной войне.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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В США сравнили Зеленского с Трампом
Лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского иногда сравнивают с Дональдом Трампом. Оба пришли в большую политику, получив известность на телевидении, пишет обозреватель The Washington Post Энн Аппельбаум. Вместе с тем между ними есть заметная разница — в отличие от действующего главы Белого дома украинский юморист стал для собственной страны символом национального единства, считает журналистка.
«Слуга народа» дал старт политической карьере «великолепного актёра» Владимира Зеленского. Этот украинский телесериал достаточно реалистичен, чтобы приковать к себе внимание зрителей, и достаточно абсурден, чтобы вызвать у них улыбку, пишет обозреватель The Washington Post Энн Аппельбаум.
Главный герой «Слуги народа» — простой учитель истории Василий Голобородько. Благодаря снятому его учениками ролику, в котором он в самых резких выражениях обличает коррупцию, преподаватель внезапно становится президентом Украины. После этого все окружающие, включая его неприятного начальника и безразличную семью, неожиданно начинают заискивать и даже лебезить перед ним.
Дальние родственники названивают протагонисту, требуя места в правительстве. Безликие олигархи едят икру, поздравляют друг друга с его победой, говоря «наш народ любит дешёвый популизм», и предвкушают, как Голобородько будет следовать их указаниям.
«Но постепенно Василий учится давать отпор. При этом по ходу дела он насмехается над украинским парламентом, политикой и политическим языком. Он подтрунивает над странной смесью уважения и ужаса, которое испытывают украинцы по отношению к своим лидерам и государству», — отмечает Аппельбаум.
По её словам, Василий, который является полной противоположностью героя «Карточного домика» Фрэнка Андервуда, выступает за здравый смысл, чем привлекает миллионы украинцев, которые хотят, чтобы кто-нибудь похожий на героя «Слуги народа» стал их президентом. Эти настроения позволили Зеленскому заручиться поддержкой 30% избирателей и обойти действующего главу государства Петра Порошенко в первом туре выборов.
Примечательно, что эта «странная сага» разворачивается на фоне относительно честных и свободных выборов. Эксперты, следившие за ходом голосования, утверждают, что в первом туре было заметно меньше нарушений, чем ожидалось.
Кандидат от крайне правой партии набрал менее 2%, то есть намного меньше, чем «получают экстремисты в западных странах», обращает внимание автор статьи.
Между тем, по её словам, многие вопросы о Зеленском фактически ничем не отличаются от вопросов о других претендентах, особенно не имеющих какого-либо политического опыта. Многих интересует, является ли его публичный образ настоящим или фальшивым? Совпадают ли взгляды играемого им персонажа с его собственными?
Об этом нельзя сказать наверняка. Зеленский почти не даёт интервью и проводит кампанию только в собственных программах. Но с другой стороны, мы также не знаем, о чём думают «обычные политики», и нельзя сказать, что нас это постоянно волнует.
«Большинство людей поглощают новости о политике точно так же, как они поглощают развлекательный контент — с экранов мобильников или телевизоров. Возможно, поэтому нет ничего удивительного в том, что украинцы относятся к выдуманной предвыборной кампании точно так же, как они бы относились к кампании, организованной политтехнологами», — рассуждает Аппельбаум.
На её взгляд, подобный успех можно также наблюдать в более «взрослых» демократиях. Некоторые сравнивают тактику Зеленского с тактикой Дональда Трапма, который использовал свою телевизионную популярность в политических целях и нашёл необычный способ продвижения своего мнения.
Но в отличие от Трампа или итальянского комедианта Беппе Грилло, который был одним из основателей партии «Движение пяти звёзд», украинский юморист «не стремится расколоть народ».
Напротив, Зеленский, который говорит на русском и украинском языках, управляет прибыльной компанией и в течение нескольких лет выступает во многих маленьких городах, воспринимается в качестве символа успеха и национального единства в стране, которая часто чувствует себя разобщённой. Он импонирует людям, которые устали от «войны Украины с Россией» или которые не хотят думать об этом. Он не участвует в гневных протестах, а дискредитирует политических оппонентов, высмеивая их, считает автор статьи.
Вместе с тем, по её словам, нельзя сбрасывать со счётов «более зловещую интерпретацию» успеха Зеленского. У некоторых вызывает беспокойство его связи с «богатейшим олигархом Украины» Игорем Коломойским.
Кроме того, Зеленского считают слишком наивным и сомневаются в его способности управлять страной, «которая находится в состоянии войны, является геополитическим субъектом и обладает большой и сложной экономикой».
Первым испытанием для Зеленского станут его теледебаты с Порошенко на киевском стадионе. Если он сможет держаться в этих условиях и ответит на вопросы о войне, экономике, внешней и энергетической политике серьёзно, то у него может появиться шанс. Если же он, наоборот, развеселит людей, то, вполне возможно, его шансы на победу станут ещё выше, заключает Энн Аппельбаум.
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Почему России не нужны такие выборы, как на Украине
Журналистка Марина Ахмедова прокомментировала заявления либералов о необходимости в России выборов по украинскому сценарию.
«Вони хочуть», чтобы у них тоже было как у нас. Эти высказывания украинских «экспертов» слышатся и мелькают тут и там. И находятся среди наших те, кто подтверждает — да, мы хотели бы, чтобы на выборах президента страны у нас была такая же альтернатива. Да, мне тоже хочется, чтобы из раза в раз исход президентских выборов не был заведомо предрешен. Но что-то не хочется мне, как на Украине.
Мне не хочется, чтобы кандидат в президенты поддерживался человеком (Коломойского я имею в виду), который похвалялся своим участием в сожжении людей 2 мая в Одессе, а также спонсировал добровольческие батальоны убийц, отправившихся в Донбасс и там измывавшихся над местным населением. Я — не пропагандист. Я всего лишь в конце лета 2014 прошлась по их следам. Я не хочу, чтобы в моей стране было так.
Мне не хочется, чтобы на детских конкурсах прежде, чем присудить первое, второе, третье место, организаторы предупреждали жюри: «Но вы же понимаете, что сначала надо задать их родителям вопрос про Крым? Первое место нельзя отдавать тому, чьи родители неправильно на него ответят». Это фашизм? Это фашизм. Я не хочу, чтобы у меня в стране было так.
Мне не хочется, чтобы из Америке кандидату в президенты моей страны выдавали инструкции о том, как себя правильно вести. «Вони хочуть», чтобы выборы управлялись сторонней страной? Нет, мы такого не хотим. Повод для гордости такие управляемые чужаками выборы? Не нахожу.
Мне не хотелось бы, чтобы каждый селюк, вставший за прилавок магазина, указывал мне, на каком языке мне к нему обращаться. Если эта плата за мнимость свободных выборов, то я бы не захотела ее платить.
Мне не хотелось бы, чтобы в моей стране, случись в ней трагедия, сопоставимая со 2 мая в Одессе, здание, где заживо горели люди, отдавалось бы под офисы. О невинных жертвах надо помнить. Стирать свежую память о них — натуральный фашизм. Мне такого в моей стране не надо. А тот, кто говорит, что ему нужны такие выборы как на Украине, либо глуп, либо лицемерен, либо получает инструкции извне. Впрочем, второй пункт тут пересекается с третьим».
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Зеленский назвал свои главные шаги по урегулированию на Донбассе (ВИДЕО)
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал свой первый шаг по прекращению войны на Донбассе.
«Для первого этапа — это прекращение огня на востоке. Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что утро мы начинаем с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке».
Также он заявил, что надо возобновить выплату пенсий жителям неподконтрольных Украине территорий.
«Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы», — сказал Зеленский.
На вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил: «Да».
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Порошенко назначил дату дебатов с Зеленским
Президент Украины Петр Порошенко ждет кандидата на пост главы государства, шоумена Владимира Зеленского на дебаты 14 апреля на НСК Олимпийский.
Об этом он сообщил в программе Итоги недели с Олегом Панютой на телеканале Украина в воскресенье, 7 апреля.
«Хочу подчеркнуть, что 14 апреля в следующее воскресенье на Республиканском стадионе, именно там, где предложил господин Зеленский, я жду его для проведения дебатов», — сказал президент.
Также Порошенко пригласил на стадион зрителей и все украинские телеканалы.
«Думаю, 19 или 20 часов будет оптимальным временем. Я приглашаю и зрителей, и все каналы, для того, чтобы дебаты были проведены, как этого хотел Владимир Зеленский, чтобы не дать ему сойти с этого предложения», — заявил президент.
Напомним, накануне Зеленский предложил провести дебаты «перед всем народом» на стадионе Олимпийский.
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Миротворец – это уже aгoния AП?
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Кто раскидывает свое овно и кто устал от перемен или жаждит перемен все это совершенно не важно.
Сейчас самое главное красиво уйти. Очень много было бы продолжений, если бы Порошенко с-бался на самолете.
Наилучший вариант когда побеждает Зеленский, далее Порошенко плачет, обвиняет тупой народ, и уезжает с деньгами.
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Зеленский, не похож на социопата, в отличии от Порошенко, время покажет.