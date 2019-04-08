Новости Украины и Новороссии 08 апреля 2019

Лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского иногда сравнивают с Дональдом Трампом. Оба пришли в большую политику, получив известность на телевидении, пишет обозреватель The Washington Post Энн Аппельбаум. Вместе с тем между ними есть заметная разница — в отличие от действующего главы Белого дома украинский юморист стал для собственной страны символом национального единства, считает журналистка.

«Слуга народа» дал старт политической карьере «великолепного актёра» Владимира Зеленского. Этот украинский телесериал достаточно реалистичен, чтобы приковать к себе внимание зрителей, и достаточно абсурден, чтобы вызвать у них улыбку, пишет обозреватель The Washington Post Энн Аппельбаум.

Главный герой «Слуги народа» — простой учитель истории Василий Голобородько. Благодаря снятому его учениками ролику, в котором он в самых резких выражениях обличает коррупцию, преподаватель внезапно становится президентом Украины. После этого все окружающие, включая его неприятного начальника и безразличную семью, неожиданно начинают заискивать и даже лебезить перед ним.

Дальние родственники названивают протагонисту, требуя места в правительстве. Безликие олигархи едят икру, поздравляют друг друга с его победой, говоря «наш народ любит дешёвый популизм», и предвкушают, как Голобородько будет следовать их указаниям.

«Но постепенно Василий учится давать отпор. При этом по ходу дела он насмехается над украинским парламентом, политикой и политическим языком. Он подтрунивает над странной смесью уважения и ужаса, которое испытывают украинцы по отношению к своим лидерам и государству», — отмечает Аппельбаум.

По её словам, Василий, который является полной противоположностью героя «Карточного домика» Фрэнка Андервуда, выступает за здравый смысл, чем привлекает миллионы украинцев, которые хотят, чтобы кто-нибудь похожий на героя «Слуги народа» стал их президентом. Эти настроения позволили Зеленскому заручиться поддержкой 30% избирателей и обойти действующего главу государства Петра Порошенко в первом туре выборов.

Примечательно, что эта «странная сага» разворачивается на фоне относительно честных и свободных выборов. Эксперты, следившие за ходом голосования, утверждают, что в первом туре было заметно меньше нарушений, чем ожидалось.

Кандидат от крайне правой партии набрал менее 2%, то есть намного меньше, чем «получают экстремисты в западных странах», обращает внимание автор статьи.

Между тем, по её словам, многие вопросы о Зеленском фактически ничем не отличаются от вопросов о других претендентах, особенно не имеющих какого-либо политического опыта. Многих интересует, является ли его публичный образ настоящим или фальшивым? Совпадают ли взгляды играемого им персонажа с его собственными?

Об этом нельзя сказать наверняка. Зеленский почти не даёт интервью и проводит кампанию только в собственных программах. Но с другой стороны, мы также не знаем, о чём думают «обычные политики», и нельзя сказать, что нас это постоянно волнует.

«Большинство людей поглощают новости о политике точно так же, как они поглощают развлекательный контент — с экранов мобильников или телевизоров. Возможно, поэтому нет ничего удивительного в том, что украинцы относятся к выдуманной предвыборной кампании точно так же, как они бы относились к кампании, организованной политтехнологами», — рассуждает Аппельбаум.

На её взгляд, подобный успех можно также наблюдать в более «взрослых» демократиях. Некоторые сравнивают тактику Зеленского с тактикой Дональда Трапма, который использовал свою телевизионную популярность в политических целях и нашёл необычный способ продвижения своего мнения.

Но в отличие от Трампа или итальянского комедианта Беппе Грилло, который был одним из основателей партии «Движение пяти звёзд», украинский юморист «не стремится расколоть народ».

Напротив, Зеленский, который говорит на русском и украинском языках, управляет прибыльной компанией и в течение нескольких лет выступает во многих маленьких городах, воспринимается в качестве символа успеха и национального единства в стране, которая часто чувствует себя разобщённой. Он импонирует людям, которые устали от «войны Украины с Россией» или которые не хотят думать об этом. Он не участвует в гневных протестах, а дискредитирует политических оппонентов, высмеивая их, считает автор статьи.

Вместе с тем, по её словам, нельзя сбрасывать со счётов «более зловещую интерпретацию» успеха Зеленского. У некоторых вызывает беспокойство его связи с «богатейшим олигархом Украины» Игорем Коломойским.

Кроме того, Зеленского считают слишком наивным и сомневаются в его способности управлять страной, «которая находится в состоянии войны, является геополитическим субъектом и обладает большой и сложной экономикой».

Первым испытанием для Зеленского станут его теледебаты с Порошенко на киевском стадионе. Если он сможет держаться в этих условиях и ответит на вопросы о войне, экономике, внешней и энергетической политике серьёзно, то у него может появиться шанс. Если же он, наоборот, развеселит людей, то, вполне возможно, его шансы на победу станут ещё выше, заключает Энн Аппельбаум.

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