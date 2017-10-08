Новости Украины и Новороссии 08 октября 2017
- 02:30 Готова ли Украина к настоящей войне? (ВИДЕО).
- 01:00 Будете третьим сортом или пошли вон: как Украина заманивает Донбасс (ФОТО).
- Вчера 22:45 «Смерть укропам, слава ДНР!» — неизвестные подпольщики провели дерзкую акцию в Днепропетровской области.
- Вчера 21:46 Сурков рассказал о тайных переговорах с Волкером о судьбе Украины и Донбасса.
- Вчера 21:13 Если ты хорошо служил, ты можешь….
- Вчера 20:15 Порошенко рассказал об умоляющих вернуть их жителях Донбасса.
Готова ли Украина к настоящей войне? (ВИДЕО)
Принятый Верховной Радой в первом чтении закон, в котором Россия признается «агрессором и оккупантом», фактически означает объявление войны РФ.
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Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.
«Если мы признаем Россию страной-агрессором, то не совсем корректно будет осуществлять в дальнейшем любые финансово-экономические и торговые операции с фактически государством-врагом. Поэтому любые механизмы и действия, которые пополняют бюджет РФ, должны быть заблокированы. Одним из таких механизмов является транспортировка энергоресурсов в Европу, которая происходит через территорию Украины», — сказал политолог.
При этом он дал понять, что вряд ли Европа положительно отнесется к решению о прекращении транзита газа через Украину, несмотря на то, что оно исходит из логики принятого закона.
«Нельзя быть наполовину порядочным. Надо или до конца идти — тогда это разрыв Большого договора с Россией и многие другие вещи, возможно, даже вплоть до отзыва посольства, но это фактически объявление войны. Готовы ли мы сегодня к таким действиям, тоже остается вопросом.
Думаю, что при всем уважении, при всем том, что украинская армия за последние годы кровью и потом набрала определенный вес и в определенной степени восстановилась, но противостоять российской армии пока еще будет тяжело», — признал Разумков.
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Будете третьим сортом или пошли вон: как Украина заманивает Донбасс (ФОТО)
Итак, Верховная рада проголосовала за два скандальных законопроекта — главный, о реинтеграции Донбасса в версии президента Порошенко, принят в первом чтении. Другой же, второстепенный и технологический, о продлении закона об особом статусе так называемых ОРДЛО, т. е. фактической территории ЛНР и ДНР, который исчерпал трехлетний срок годности, принят прицепом.
Россия в который раз названа агрессором, Минские соглашения, по сути, признаны ничтожными, Порошенко получил право единолично объявлять войну, Украина забетонировала свой отказ от ответственности за исполнение своих социальных обязательств перед жителями ЛДНР, но никакой сенсации в этом нет.
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Принятие закона проходило в традиционном мейнстримовом для Украины жанре черного водевиля с элементами мордобоя и серии истерических припадков.
Самые нервные националисты из мелких партиек, упорно добивающиеся более жирного места в пищевой цепи, устроили шабаш под стенами парламента, жгли покрышки, скандировали ганьбу и грозили Порошенко отставкой и расправой за сдачу национальных интересов.
Борцы исполняли лютую бешеную решимость повалить новую преступную власть, которая, по их мнению, ложится под Кремль и играет в поддавки с Путиным, признавая ЛДНР как законные структуры.
В пятницу молодцы продолжили пикетирование парламента, но главные действия развернулись непосредственно под Куполом. Размявшись легкими потасовками, депутаты перешли к основному меню.
Свободовец Левченко притащил в Раду дымовую шашку и немедленно ее бросил под ноги, потом поджег мужской туалет и стал кидаться в спикера разными предметами, желая вцепиться ему в горло, но не дотянулся.
Там и сям практиковался мордобой разной степени брутальности, в итоге Парубий заседание закрыл.
© РИА Новости / Стрингер
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Жующие попкорн граждане сочли все эти потасовки, камлания и скачки — как внутри парламента, так и снаружи — поганой маловысокохудожественной постановкой, уточняя, что обезьяны в зоопарке бросаются в посетителей фекалиями не в пример задорнее. Ибо ясно было с самого начала, что под свист и дымовые шашки закон будет принят, потому что он остро необходим в качестве козыря США для торга с Россией.
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Вот и спецпредставитель США по Украине пан Волкер не замедлил выразить закону полное одобрение, подтверждая несложную конспирологию о торге. В отличие от велеречивых украинцев, многословно высказывающихся в «Фейсбуке», Волкер рубит кратко и четко в «Твиттере»:
«Украина делает жесткие шаги к миру. Надеюсь, Россия теперь будет действовать». Логично, ведь США инвестировали в украинский переворот миллиарды и остро желают получить наконец дивиденды.
Среди недовольных скакунов под парламентом есть часть реально свихнувшихся на почве ненависти. Им любой кровожадный закон представляется недостаточно людоедским и глубоко унизительным для державы и ее патриотов. Но подавляющее большинство бузотеров жестко управляются Администрацией президента.
Порошенко крайне важно показать западным кураторам, в серной кислоте какой концентрации ему приходится плыть, преодолевая сопротивление патриотического гражданского общества и обеспечивая наказы сюзеренов.
И как победоносно он с этим управляется — куда там новым фаворитам вроде Саакашвили…
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© Фото: РИА Новости Украина/Евгений Котенко
Участники акции протеста против принятия законопроектов, касающихся Донбасса, Украина. 5 октября 2017
Аналитики тем временем подчеркивают фирменную шизофрению Цеевропы. Никакого мирного урегулирования конфликта не предлагается, риторика закона и депутатов остается исключительно воинственной и агрессивной.
Но реальные отношения Украины с Россией по-прежнему не вписываются в формат военного противостояния. Действует Большой договор о дружбе и сотрудничестве, и редкие вскрикивания о необходимости его дезавуирования жестко и мгновенно пресекаются. Дипломатические отношения по-прежнему нетленны, послы не отозваны. Военное положение не введено.
Харьковские украино-российские соглашения о продлении аренды украинской территории для российского флота не отменены. Россия остается в тройке крупнейших инвесторов и по-прежнему является огромным рынком для сбыта украинских товаров. Это, к слову, странно, с какой стороны ни погляди…
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Так что же позволено комментировать искренним последовательным наци? А разрешено им выражать недовольство возможной амнистией «главарей» ОРДЛО, которых неоднократно обещано было вешать и свежевать, а также перспективой ухода от ответственности «коллаборационистов», которыми, по версии нацистов, являются едва ли не все жители мятежных территорий.
Недовольны радикалы и многократным повторением в законе мантры о том, что Украина руководствуется международными правовыми нормами. Они требуют примата национальных законов над международными, ведь в видах тотального поражения прав и свобод жителей Донбасса даже слабые постанывания западных защитников прав человеков раздражают идеологических украинских нацистов, готовых еще с 2014-го расставлять виселицы вдоль дорог.
Это не фигура речи, а вполне реальные задокументированные планы обустроителей незалежной Украины из числа, например, университетской профессуры и журналистов.
Впрочем, свои планы они и не думают менять. Намерены воевать с Россией на территории Донбасса и готовятся к вооруженным столкновениям вполне серьезно.
Карательные батальоны отмобилизованы, идеологически накручены и нетерпеливо бьют копытами в стойлах. Жалкие блеяния опального начальника Генштаба Муженко, что в случае силового решения конфликта погибнут до 12 тысяч бойцов ВСУ, а также до 50 тысяч мирных граждан, признаны зрадой.
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© РИА Новости / Стрингер
Украинские военнослужащие во время учений
Теперь пора посмотреть, как восприняли закон его, так сказать, объекты. Искушенные жители ЛДНР из числа руководства комментируют принятие закона так — если его будут исполнять всерьез, ситуация резко обострится, и дело пойдет к настоящей большой войне. Если это просто блаблабла, то все останется по-прежнему — страшным и тоскливым днем сурка.
Другие подчеркивают, что закон принимается исключительно в целях обеспечения коммерческих интересов Порошенко и его друзей — торговля Украины с ЛДНР идет и сейчас, набивая карманы президента и его клики золотом, но карманы эти бездонны, а вокруг все такое вкусненькое.
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Простым же гражданам, которым чужды идеи мирового столкновения цивилизаций и коммерческие схемы украинских и местных властей, а болит злоба каждого дня, ситуация конкретно видится так — люстрация и фильтрация в ситуации возвращения Донбасса в теплые объятия родины коснется практически всех.
Поражение в правах обещано не только всем бойцам и командованию вооруженных сил республик, но и всем сотрудникам местных силовых структур и органов гражданского управления. А также всем работникам сферы просвещения и образования, всем принимавшим участие в референдуме 2014 года, всем, кто высказывал поддержку идее отделения Донбасса от Украины и сотрудничал с «российскими оккупационными войсками».
Уйти от ответственности в этой ситуации удастся «не только лишь всем, но мало кому».
При этом все участники вооруженного протеста и сотрудники силовых структур, а также местные чиновники будут арестованы и подвергнуты тюремному заключению, а остальные из перечисленных выше просто лишатся работы и средств к существованию. Некоторое снисхождение будет оказано только тем, кто признает свою вину и выдаст подельников, донесет на врагов Украины, а лучше — приведет на заклание российских военных.
© РИА Новости / Андрей Стенин
Бойцы ополчения Донбасса
Собственно, планы радикалов не скрываются и вполне определенно излагаются в многочисленных воняющих кровью и адреналином аккаунтах в социальных сетях. Жителей региона намерены на неопределенный срок лишить избирательных прав, провести среди них массовые чистки и насильственную глубокую украинизацию, что бы ни понималось под этим термином.
Жесткое переформатирование сознания с помощью украинских СМИ, перед которыми бледнеет любой Геббельс, обработка детей в школах и детсадах, юношества — в вузах, где будет тотально заменен штат преподавателей.
Контроль над эманациями недовольства будут осуществлять специально назначенные старосты — ручки-то помнят.
Выбор у жителей Донбасса будет небольшой. Либо остаться и жить в условиях, по сути, фильтрационно-перевоспитательного лагеря, либо уезжать. Тем более что генеральная идея промоутеров закона и украинской политики в отношении Донбасса в целом звучит так: кому не нравится Украина и ее законы, пусть убираются с этой территории на все четыре стороны. (Интересно было бы послушать, как на такой императив отреагировали бы шотландцы, каталонцы и, например, баварцы, но им никто ничего подобного не предлагает).
Однако можно сугубо теоретически рассмотреть и такой вариант. Скажем, население Донбасса массово убирается с этой территории, оставляя победителю-мародеру землю, ее недра и воздушное пространство над ней. Для чего Украина будет использовать новое Дикое поле? Завезет туда кротов-копателей янтаря из Ровно? Спустит их в угольные шахты и заставит рубить антрацит? Дураков нема.
Труд этот крайне тяжел и требует несколько других навыков, волевых качеств и интенций, чем скачки на майдане, скандирование речевок и обильное зигование за деньги спонсоров. В аграрном смысле Донбасс не особенно лаком, так что загнать сюда полтавских гречкосеев тоже вряд ли получится.
В плане использования региона самым реальным представляется добыча сланцевых газов силами ограниченного контингента граждан, возможно, из числа отправленных на перевоспитание. В интересах, разумеется, международных корпораций, занимающихся сланцевыми газами.
Население никто не собирается рассматривать полноправными гражданами Украины, даже если оно согласится вернуться в жестяное лоно Неньки.
Иллюзии на этот счет питают некоторые мечтательные граждане, но им вряд ли суждено сбыться. Ибо директивы им даны четкие, без намеков и экивоков. Не нравится — пошли вон.
Нюра Н. Берг
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«Смерть укропам, слава ДНР!» — неизвестные подпольщики провели дерзкую акцию в Днепропетровской области
В поселке Черкасское Днепропетровской области неизвестные подпольщики сорвали торжественное открытие памятника особо отличившимся своей жестокостью по отношению к мирному населению Донбасса солдатам 93-й отдельной механизированной бригады.
Об этом сообщил известный украинский политический пропагандист Роман Доник.
«Ночью памятник облили краской, баннер бригады порезали ножом. В городке написали «смерть укропам*» и «слава днр», — сообщил он.
На сегодня было запланировано открытие данного памятника, которое состоялось значительно позже чем намечалось и без задуманной помпезности.
Особого внимания заслуживает тот факт, что подпольщики действовали на территории военного городка, а свидетелем такого позорного конфуза с открытием стали приглашенные на «торжество» британские военнослужащие.
Ранее в Киеве, на Майдане, был уничтожен памятник Героям Небесной Сотни.
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* Подразумевается не национальность, а политические взгляды сторонников киевского олигархического режима
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Сурков рассказал о тайных переговорах с Волкером о судьбе Украины и Донбасса
Переговоры со специальным представителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером прошли конструктивно, сообщил помощник президента России Владислав Сурков, сообщает корреспондент издания РБК.
«Обсуждался предложенный Россией проект резолюции ООН по Донбассу. Найдено взаимопонимание по ряду позиций. Большинство выявленных разногласий признаны преодолимыми», — сказал Сурков.
Он добавил, что обе стороны подчеркнули необходимость выполнения минских соглашений при решающей роли «нормандского формата» и Минской контактной группы.
«Договорились с Куртом, что наши консультации по украинскому урегулированию будут продолжены в необходимом для достижения результата объеме. В том, что в конечном итоге результат будет, не сомневаемся», — заключил Сурков.
Нынешняя встреча стала второй для Суркова и Волкера и проходила в Белграде. Первая их встреча прошла в Минске 21 августа.
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По итогам первой встречи Волкер заявил, что стороны договорились найти выход из сложившейся ситуации, в частности «повысить уровень безопасности».
Сурков, комментируя тогда итоги первой встречи, подчеркивал, что на переговорах прозвучали «свежие идеи и подходы». Деталей он не раскрыл.
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Если ты хорошо служил, ты можешь…
И тебе за это ничего не будет
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Порошенко рассказал об умоляющих вернуть их жителях Донбасса
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жители Донбасса хотят вернуться под контроль Киева. Об этом глава государства сказал в пятницу, 6 октября, комментируя беспорядки в Верховной Раде, вызванные прохождение закона о реинтеграции региона, передает пресс-служба украинского лидера.
Порошенко сообщает, что разговаривал с матерью одного из бойцов ВСУ, которая проживает на «оккупированных территориях».
“Дорогие наши, родные, — слышу взволнованный, дрожащий голос. Вы же нас не оставите, правда? Мы просим, возвращайтесь скорее и верните нас в Украину”, — рассказал президент.
Порошенко отметил, что в ответ поблагодарил женщину за сына и заверил ее, что Украина вернет Донбасс.
По его мнению, этой цели, в частности, будут способствовать принятые сегодня Верховной Радой законопроекты по Донбассу. В то же время он резко отозвался о беспорядках, которые возникли в парламенте из-за рассмотрения этих законопроектов.
Днем ранее депутаты устроили потасовку в сессионном зале парламента в ходе обсуждения закона о реинтеграции Донбасса. Драка произошла после того, как представители фракции «Самопомощи» и некоторые внефракционные парламентарии заблокировали президиум, в то время как другие их коллеги пытались им помешать.
Законопроект был внесен на рассмотрение украинского парламента 4 октября. Нормативный акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также проект закона позволяет вводить войска, применять вооруженные формирования в любой период и на неопределенный срок, дает президенту полномочия объявлять военное положение. Рада поддержала законопроект 6 октября.
Киев постоянно обвиняет РФ в неких агрессивных действиях, в том числе в причастности к вооруженному конфликту в Донбассе. При этом украинские суды не признают факт вооруженной агрессии России. Москва со своей стороны отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.
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