90% своей нефти в 2023 году Россия продала Китаю и Индии
Сергей Zergulio Колясников @SergeyKolyasnikov
В сентябре 2022 года в ходе Восточного экономического форума на острове Русский Владимир Путин много говорил о новой архитектуре многополярного мира и возросшей роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Там было обозначено немало важных моментов, в том числе завуалированное под демократию современное пиратство как основа процветания США и ЕС. Но ключевым был именно разворот на Восток.
Прошло чуть больше года. Евросоюз то и дело с пафосом рассказывает про независимость от российской нефти. И действительно, доля поставок российской нефти в Европу, по предварительным итогам года, сократилась примерно в десять раз — до 4—5%. При этом европейских болванчиков от политики совершенно не смущает уход из ЕС промышленности, в том числе первостепенной для Германии нефтехимии, главное — независимость: «Получи, Путин!»
Казалось бы, своих целей Европа объективно добилась. Тем более о кратном снижении поставок нефти в ЕС заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Но тут именно что «казалось бы».
90% своей нефти в 2023 году Россия продала Китаю и Индии. Доля Китая в экспорте нефти и нефтепродуктов из России по итогам года составляет 50%, на Индию приходится 40%. И самое главное: за текущий год Москва заработала от продажи нефти и газа порядка 9 трлн рублей — примерно столько же, сколько в 2021 году.
Но сухая статистика не отражает главного — перспектив того самого разворота РФ на Восток. Каждый год государственная национальная нефтяная корпорация Китая CNPC публикует прогноз, когда спрос на нефть в стране может достичь пика. И с каждым годом этот пик становится выше. С 2017 по 2023 год он вырос с 670 млн до 800 млн т, то есть на 130 млн т (~ на 2,6 млн баррелей в день). Для сравнения: в благоприятном для немецкой промышленности 2018 году немецким заводам требовалось 2,45 млн баррелей нефти в сутки. Грубо говоря, где-то глубоко в недрах Китая появилась ещё одна Германия.
Для Евросоюза эти цифры звучат как мягкий шелест лезвия гильотины. Может ли Европа одуматься и повернуть вспять всё то, что наворотила с подачи США? Теперь уже нет, даже в теории. Точки невозврата в геополитике преодолеть достаточно сложно. Но у ЕС с 2014 года получилось развернуть своё будущее в сторону обрыва и хорошенько оттолкнуться.
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Россия значительно сократила экспорт нефти в Европу в 2022 году, до 4-5% от общего объема.
2. В то же время экспорт российской нефти в Китай и Индию вырос – на их долю приходится уже 90%.
3. Россия заработала от продажи нефти и газа в 2022 году примерно столько же, сколько и в 2021 году – около 9 трлн рублей.
4. Спрос на нефть в Китае продолжает расти – к 2023 году он может вырасти на 130 млн тонн по сравнению с 2017 годом.
5. Для Европы переориентация России на азиатские рынки означает потерю перспектив экономического роста в будущем.
Вывод: переориентация России на азиатские страны позволила компенсировать потери от сокращения поставок в Европу. Растущий спрос со стороны Китая и Индии открывает хорошие перспективы для российского ТЭК. В то же время для дальнейшего развития экономики России важно не только наращивать экспорт сырья, но и инвестировать в развитие собственных отраслей переработки и производства с высокой добавленной стоимостью.
Это хорошие показатели. Нужен еще хорошо взвешенный газовый поток в Китай – 2.
Следующим этапом нужно брать курс на взаимовыгодную вырубку леса китайской стороной. От БАМа до ледовитого океана. Лес им, дорога нам.
Жаль что Индия осторожничает и продолжает быть другом США.
Ты уверен ,что АГЛ и СИ перехитрят ВВП??
И США в т.ч.-там много веков уже Британская Элита ,как и в твоем Китае (я между прочим наказана за ваших с буддистом китайцев была брахманом..теперь и их ,как евреев нельзя здесь обижать..) так же.Ты КНДР нам пророчишь ,т.к. его спецом долго содержат и оттачивают механизмы ошизения голов зомби/трудящихся,так ты видишь будущее ?может батя по дружбе устроит нам китайский все же концлагерь цифровой ??в красных фуфайках,как коле подарил. Странные у вас с буддистом мечты ,не позавидуешь вашей службе..
п.с. а вот на уровне народов -они ненавидят др.друга ,как москали и х/лы -что там в далеком прошлом произошло..
То есть, автор считает, что зависимость всего от двух стран-покупательниц лучше, чем поставка в десятки стран, которые раньше брали у нас нефть? А то что в декабре скидка на марку Урал стала 17 долларов за баррель вместо 10, как это было в октябре, – это тоже победа? И даже не смотря на такую скидку, пишут, с расчетами дела обстоят не очень.
26 декабря:
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/809356-vopros-oplaty-nazvany-prichiny-zaderzhki-tankerov-s-rossiyskoy-neftyu-u-beregov-indii/
Вообще говоря, неважно все это. С Китаем бартер, мы им сырье бесплатно, они нам брак бесплатно. Какая разница сколько дадут меркантильного брака, лишь бы почти бесплатно. С Индией хотелось бы бартер да нечего с этой овцы стричь, поэтому не срастется никак, ни за что. Другие страны некуда не делись, весь распушенный союз получает от нас сырье почти бесплатно по ценам добычи. Белоруссия, Украина, Молдавия, Прибалтика, Осетии, Грузия и т.д. имеют право на такую цену они защищали союз в 41 году, их отцы за это сложили головы на фронте и на зоне. И никуда мы от это справедливости не уйдем, потому что и в 2041 году без них свою территорию от иных защитить не сможем. То что касается продаж цивильным странам, всегда будет лютый геморрой и всегда будут Абрамовичи со сказочными яхтами и обьемами, доходами под грифом секретно. Богатые тоже не плачут.