Сергей Zergulio Колясников @SergeyKolyasnikov

В сентябре 2022 года в ходе Восточного экономического форума на острове Русский Владимир Путин много говорил о новой архитектуре многополярного мира и возросшей роли стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Там было обозначено немало важных моментов, в том числе завуалированное под демократию современное пиратство как основа процветания США и ЕС. Но ключевым был именно разворот на Восток.

Прошло чуть больше года. Евросоюз то и дело с пафосом рассказывает про независимость от российской нефти. И действительно, доля поставок российской нефти в Европу, по предварительным итогам года, сократилась примерно в десять раз — до 4—5%. При этом европейских болванчиков от политики совершенно не смущает уход из ЕС промышленности, в том числе первостепенной для Германии нефтехимии, главное — независимость: «Получи, Путин!»

Казалось бы, своих целей Европа объективно добилась. Тем более о кратном снижении поставок нефти в ЕС заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Но тут именно что «казалось бы».

90% своей нефти в 2023 году Россия продала Китаю и Индии. Доля Китая в экспорте нефти и нефтепродуктов из России по итогам года составляет 50%, на Индию приходится 40%. И самое главное: за текущий год Москва заработала от продажи нефти и газа порядка 9 трлн рублей — примерно столько же, сколько в 2021 году.

Но сухая статистика не отражает главного — перспектив того самого разворота РФ на Восток. Каждый год государственная национальная нефтяная корпорация Китая CNPC публикует прогноз, когда спрос на нефть в стране может достичь пика. И с каждым годом этот пик становится выше. С 2017 по 2023 год он вырос с 670 млн до 800 млн т, то есть на 130 млн т (~ на 2,6 млн баррелей в день). Для сравнения: в благоприятном для немецкой промышленности 2018 году немецким заводам требовалось 2,45 млн баррелей нефти в сутки. Грубо говоря, где-то глубоко в недрах Китая появилась ещё одна Германия.

Для Евросоюза эти цифры звучат как мягкий шелест лезвия гильотины. Может ли Европа одуматься и повернуть вспять всё то, что наворотила с подачи США? Теперь уже нет, даже в теории. Точки невозврата в геополитике преодолеть достаточно сложно. Но у ЕС с 2014 года получилось развернуть своё будущее в сторону обрыва и хорошенько оттолкнуться.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Россия значительно сократила экспорт нефти в Европу в 2022 году, до 4-5% от общего объема.

2. В то же время экспорт российской нефти в Китай и Индию вырос – на их долю приходится уже 90%.

3. Россия заработала от продажи нефти и газа в 2022 году примерно столько же, сколько и в 2021 году – около 9 трлн рублей.

4. Спрос на нефть в Китае продолжает расти – к 2023 году он может вырасти на 130 млн тонн по сравнению с 2017 годом.

5. Для Европы переориентация России на азиатские рынки означает потерю перспектив экономического роста в будущем.

Вывод: переориентация России на азиатские страны позволила компенсировать потери от сокращения поставок в Европу. Растущий спрос со стороны Китая и Индии открывает хорошие перспективы для российского ТЭК. В то же время для дальнейшего развития экономики России важно не только наращивать экспорт сырья, но и инвестировать в развитие собственных отраслей переработки и производства с высокой добавленной стоимостью.