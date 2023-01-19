Цифры статистики, в частности, динамика товарооборота России с азиатскими государствами, в особенности с Китаем, говорят о революционном переломе парадигмы развития. Но отношения с Китаем заслуживали бы отдельного доклада. Здесь же мы сосредоточимся на фактуре отношений с двумя державами потенциальной оси Север – Юг.

Сначала небольшое, однако необходимое предисловие к публикации. Коллектив авторов, безусловно, впечатляющ: Виталий Аверьянов, Вардан Багдасарян, Сергей Баранов, Александр Елисеев, Максим Калашников, Андрей Кобяков, Алексей Комогорцев, Владимир Можегов, Александр Проханов, Константин Черемных.Тем не менее продолжает вызывать удивление настойчивое стремление российских, причём даже нелиберально настроенных авторов, стойко следовать навязанным западной экономической школой догмам. Лживым, как и вся суть Запада и его науки.Дело в том, что первая глава доклада основана на сравнении долей мирового ВВП. Там США отводится четверть от ВВП планеты, а России – два процента, или одна пятидесятая. Понятно, что подобное сравнение заставляет другие страны с определённым восхищением взирать на Соединённые Штаты: ах, какая у них мощная и крепкая экономика! Во, силища-то!!(Пример прогноза авторов доклада: доли мировой экономики в 2030 г. (по ППС))Однако такие цифры не более, чем успешно проводимый десятилетиями действенный пропагандистский трюк. Поясним на примере.Допустим, в течение года в США некая корпорация А продала корпорации Б свои акции на сумму в 40 млрд. долларов. А последняя уступила их третьей корпорации за 50 миллиардов.Наконец, корпорация А у неё выкупила свой первоначальный пакет акций за 60 миллиардов. В причины вдаваться не будем, ибо данный пример – простая и понятная иллюстрация схемы обмана планетарного общественного мнения.Сколько пойдёт в плюс годового ВВП США после этих трёх операций? 40 + 50 + 60 = 150 млрд. долларов. Где-то 8% от ВВП РФ. Причём, учитывая надутую триллионную капитализацию разных гуглей с амазонами, приведённые цифры вполне отражают возможную реальность.А что изменилось за этот год в производстве продукции первых трёх корпораций? Кроме перепечатывания некоторых сумм на бланках компаний – ничего! Т.е. больше продукции произведено не было: владелец сменился, а производственный процесс, объём продаж и прочее остались неизменными. Зато ВВП вырос на солидную сумму.Что это, как не надувательство? Как подобные операции на бумаге или с ноликами на компьютере меняют реальное производство? Да никак!!!Вот таким образом и раздувается долларовый ВВП витрины Запада: США, Канады, Японии, ЕС, Великобритании.Напомним, что во времена СССР ВВП высчитывался в натуральных показателях: штуках, кв. метрах, тоннах и т.п. Тогда сравнение по аналогичным отраслям экономики разных стран совсем неплохо отражало реальность.А после перестройки, не к ночи будь упомянутой, США в обмен на бумажки (долговые расписки) берут у ФРС свежеотпечатанную зелёную бумагу, раздают её своим банкам, корпорациям, иногда даже гражданам, а неизбежную в таких случаях инфляцию через долларовую массу переправляют за рубежи своей страны. И всю эту зелёную бумагу приплюсовывают к своему ВВП!!Безусловно, есть и иные способы вздуть годовой валовый продукт, выраженный в долларах. Например, устанавливаем драконовские цены на медицинские услуги, а гражданам через страховые компании что-то возмещаем за счёт обмененной на расписки долларовой бумаги. И в ВВП плюсуем сотни миллиардов, предъявленных к оплате от докторов и больниц с не менее внушительной суммой оборота страховых компаний.И так повсюду. Повсюду пропагандистская ложь, которую не желают различать даже нелиберально настроенные экономисты и публицисты. Печально…



Еще в январе 2022 года состоялся визит в Россию президента Исламской Республики Иран Сейеда Эбрахима Раиси. Накал противостояния между Россией и Западом к тому моменту был уже чрезвычайно велик, и осознание необходимости радикальной интенсификации сотрудничества с Ираном со стороны руководства РФ де факто давно созрело.



Замедлялось оно лишь инерцией, создаваемой старыми западническими элитами в правящем слое страны.

Отказываясь от этой инерции, в 2022 году Россия начинает по сути геостратегическую революцию, осуществляя прорыв – к державам будущей оси Север – Юг.



В первую очередь это касается именно Ирана как естественного партнера, обеспечивающего выход России в бассейн Индийского океана. Сближение с Исламской республикой шло к моменту начала российской спецоперации на Украине довольно высокими темпами.



Оборот торговли между Россией и Ираном за 2021 год составил 4,035 миллиарда долларов, увеличившись на 81,7% в годовом выражении. В 2022 году он должен достичь 6,5 миллиардов.

В ходе январской встречи иранский президент поблагодарил Владимира Путина за содействие в приёме Ирана в Шанхайскую Организацию Сотрудничества.



При этом он посетовал, что несмотря на активное развитие торгово-экономических отношений двух держав пока они не вызывают удовлетворения и передал руководству РФ проект о стратегическом двустороннем сотрудничестве сроком на 20 лет.



В качестве значимого символического жеста – впервые в истории – президент Раиси совершил намаз в Екатерининском зале Московского Кремля[11].

Хронология важнейших событий в двусторонних отношениях в течение этого переломного года была такой.



В июне Иран подал заявку на членство в БРИКС, и Россия эту заявку поддержала.



В июле в Тегеране состоялся саммит по сирийскому урегулированию, на который прибыл президент Путин. Во время этого визита он провел переговоры с главой государства, а также встретился с духовным лидером страны.



На встрече с Путиным верховный лидер аятолла Хаменеи, в частности, сказал: "



В случае с Украиной, если бы вы не проявили инициативу, противоположная сторона спровоцировала бы конфликт самостоятельно. Когда дорога для НАТО открыта, они не знают пределов.



Если бы альянс не остановили на Украине, то через некоторое время он начал бы настоящую войну под другим предлогом"[12].

Буквально накануне, 13 июля свершилось знаковое и долгожданное событие, к которому шли много лет: официально стартовал транзит через территорию Ирана российских грузов в Индию по транспортному коридору «Север–Юг»; этот день можно назвать если не рождением, то зачатием той самой будущей Транскаспийской оси, о которой идет речь в настоящем докладе[13].

В развитие данного вектора в октябре Иран предложил создать общую экономическую зону в Прикаспийском регионе.



При этом вице-президент Ирана Мохбер заявил, что Иран готов поделиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями. В конце же октября в Грозном прошло заседание Постоянной Российско-Иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором были подписаны документы о создании свободной экономической зоны, затрагивающие сферы энергетики, промышленности, туризма, транспорта и логистики, транзитных узлов, денежно-кредитных отношений, банковских и фондовых институтов.



Торговать без пошлин Россия и Иран намерены, в частности, в порту Энзели. Российские товары будут без пошлин проходить через территорию Ирана транзитом в Индию, Пакистан, Сирию, другие арабские страны.

Остановимся подробнее на ключевых аспектах двусторонних отношений и о том прогрессе 2022 года, который позволяет говорить о революционном характере происходящих перемен.

До сих пор основная часть внешней торговли России, в том числе со странами Южной Азии, осуществлялась с использованием западных валют.



Новые обстоятельства заставили решительно приняться за дедолларизацию. Уходя от двойной конвертации валют (к примеру, из рубля в доллар, затем из доллара в рупию или риал и т.п.), наши страны получают ощутимую выгоду, доходящую до 10% экономии в конечной стоимости товара.

29 июня на полях 6-го Каспийского саммита в Ашхабаде президент Раиси акцентирует внимание на том, что финансовые обмены между двумя странами должны осуществляться в рамках, не зависящих от западной финансовой системы, чтобы исключить давление со стороны третьих стран.



Спустя месяц замглавы МИД Ирана Мехди Сафари сообщил, что в целях дедолларизации транзакций между двумя странами формируется система альтернативная SWIFT.



Также в июле Иранской валютной биржей была запущена система сопряжения валют, позволяющая производить расчеты в иранских риалах и российских рублях.



В августе Корбан Эскандари, глава департамента банковского дела и страхования персидского Минфина заявил об интеграции платежных систем Shetab и "Мир", которая должна произойти до конца года. Эту же информацию подтвердили российские власти, в частности, глава МИД Лавров.

Наиболее масштабный прорыв произошел между Россией и Ираном в области энергетики. В первую очередь следует отметить запуск клиринговых финансовых механизмов (взаимозачеты вместо денег).



К примеру, Россия оплачивает поставками нефти строительство железной дороги "Решт – Астара" – последнего сегмента одной из главных веток международного коридора «Север–Юг». Другая важнейшая схема сотрудничества – предложенная президентом Раиси модель своповых поставок нефти и газа, которая была принята Россией.



Суть этой модели: Иран импортирует российскую нефть на свое побережье Каспийского моря, а затем продает эквивалентное количество нефти от имени России на юге, в Персидском и Оманском заливах.



Определенным ограничением в свободе маневра являются антииранские санкции, которые затрудняют использование нефтетанкеров[14].

Что касается газа, то, согласно своповой сделке, российский газ, поставляемый по газопроводу через Азербайджан, Иран будет использовать в своей внутренней газотранспортной системе, а соответствующие объемы газа собственной добычи экспортировать в Турцию, Ирак по имеющимся газопроводам, а в перспективе также в Пакистан и Индию, куда газопроводы строятся.



Часть объемов газа будет поставляться в сжиженном виде. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что на первом этапе в рамках своповой модели речь может идти о поставках Россией порядка 5 млн тонн нефти и 10 млрд кубометров газа.

19 июля иранская госкомпания NIOC подписала соглашение с Газпромом, получившее в СМИ оценку как «одна из крупнейших иностранных инвестиций в истории нефтяной промышленности Ирана».



Данные инвестиции в персидские газовые месторождения оцениваются в 40 млрд. долларов. Структуры «Газпрома» получат права на разработку семи нефтяных и газовых месторождений: Киш, Северный Парс, Мансури, Аб-Теймур, Карандж, Азар, Чангуле. (Кроме того, по 14 другим месторождениям ведутся переговоры.)



Помимо их разработки и обмена газом и нефтепродуктами в пакет соглашений входит увеличение коэффициента извлечения месторождения Южный Парс, завершение проектов по сжижению природного газа, строительство экспортных газопроводов и др.

Иран будет поставлять в РФ нефтехимические катализаторы, а также поможет с замещением импорта газовых турбин, которые Россия закупала в основном в Западной Европе – всего иранская сторона поставит в ближайшее время 40 турбин.



Будет продолжена реализация проекта по созданию с помощью России тепловой электростанции в провинции Хормозган на юге Ирана мощностью 1 400 МВт.

Продолжается и строительство второй очереди АЭС «Бушер», включающей два энергоблока. К началу 2022 года Иран погасил все долги перед Российской Федерацией за строительство первой очереди, эксплуатация которой началась в 2011 году.



Россия обучает иранских специалистов, поставляет ядерное топливо, необходимое для работы реактора.

9 августа с космодрома Байконур Российское космическое агентство запустило ракетой «Союз» иранский спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям», способный благодаря российской системе "Канопус-В" вести съемку в различных визуальных спектрах с разрешением в 1 метр.



Спутник дает Ирану возможности практически непрерывного слежения за объектами на восточном побережье Средиземного моря и в зоне Персидского залива.

Около 50 лет развивается сотрудничество двух стран в военно-технической сфере. В 2016 году РФ завершила исполнение контракта на поставку в Иран зенитных ракетных систем С-300.



Тегеран закупил у Москвы комплекс ремонтно-диагностического оборудования, средства радиомониторинга и комплексы радиотехнической разведки. На повестке дня возможные секретные переговоры о поставке С-400, что весьма беспокоит Израиль.



РФ также осуществляет модернизацию российских подлодок, находящихся на вооружении Ирана. Кроме того произошли утечки о закупке Ираном российских военных самолетов, танков и БМП. В 2022 году прошли Третьи совместные российско-ирано-китайские морские учениях в акватории Индийского океана.

Наибольший резонанс в 2022 году вызвало гипотетическое приобретение Россией иранских беспилотников, которые, по данным американской разведки, активно используются в ходе СВО на Украине.



Исламская республика смогла разработать и наладить производство большого спектра беспилотников разных категорий, в том числе с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL).



Дроны были успешно испытаны с целью нанесения военных ударов хуситами по саудовским нефтяным месторождениям в 2019 году, а также начали применяться в прокси-атаках в секторе Газа, Ираке и Йемене.

30 августа пресс-секретарь Пентагона Тодд Бриссил заявил, что Россия приобрела ударные беспилотники иранского производства Mohajer-6 и серии Shahed (Shahed-129 и Shahed-191). Оба типа дронов способны нести высокоточные боеприпасы и использоваться для разведки.



На официальном уровне Москва и Тегеран данную сделку отрицают. Однако США и Евросоюз ввели в октябре новые санкции против ряда кампаний Ирана, заявив, что доказательств собрано достаточно.



Также в ноябре последовал своеобразный ответ на эти санкции: стало известно об открытии внутри России производства по изготовлению иранских дронов.

Летом и осенью 2022 года две державы обменялись делегациями, в которые входили группы представителей торговли и финансов, руководителей «Газпрома» и других компаний.



22 августа состоялось подписание Меморандума между Россией, Ираном и Азербайджаном об упрощении и ускорении прохождения таможенных процедур. Россия и Иран договорились о взаимном признании уполномоченного экономического оператора (УЭО) в транзитных узлах коридора «Север–Юг» с целью максимально упростить торговые отношения и перевозки.

Россия с 2021 года стала основным поставщиком в Иран зерна, в первую очередь пшеницы, а также кормов для животных; в 2022 году объем закупленной российской пшеницы – около 5 миллионов тонн.



Иран планирует нарастить объем торговли сельхозпродукцией с Россией до $6 млрд в год в течение 2023 года.



По данным Министерства сельского хозяйства Ирана, страна занимает третье место в мире по производству фиников, первое по гранату, пятое по инжиру и четвертое по киви. Персидская сельхозпродукция отличается высокими экологическими стандартами.

Россия является крупным поставщиком в Иран древесины и целлюлозно-бумажной продукции, продукции химической промышленности, металлов. Иран поставляет в Россию большие объемы стройматериалов, химической и фармацевтической промышленности, текстиля, обуви.



Ремонтные центры Ирана осуществляют ремонтно-эксплуатационные услуги и техподдержку российских самолетов.

Кампания Iran Khodro возобновляет продажи в России своих автомобилей и запчастей к ним, в планах экспортировать 100 тыс. авто ежегодно, что в пять раз больше текущих объемов.



Iran Khodro а также другая иранская марка Kerman, по мнению экспертов, смогут конкурировать по соотношению цена-качество с южнокорейскими брендами. В свою очередь, АвтоВАЗ ведет переговоры о поставке автомобилей Lada в Иран.

Еще одна значимая инициатива – обучение иранских студентов в вузах Российской Федерации, в том числе за счет средств федерального бюджета в рамках специальной установленной правительством квоты. С 1 января 2023 года Иран вводит безвизовый режим для туристических групп из России.

В ноябре Исламскую республику посетила еще одна российская торговая делегации в составе более 300 человек.



По сообщениям иранских медиа, стороны обсуждали план увеличить товарооборот России и Ирана до $40 млрд.



В настоящее время завершается подготовка нового большого межгосударственного договора, которая фактически выводит двусторонние отношения на уровень стратегического партнерства.



Кроме того, уже принято решение о создании зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом.

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Еще в 2010 году на фоне наращивания сотрудничества России и Индии была принята формула о высоком статусе двусторонних отношений – «особо привилегированном стратегическом партнерстве».



Тем не менее, только в начале 20-х годов две державы вышли в своих планах на идею экспоненциального роста сотрудничества и приобретения им комплексного качества. Этим амбициозным планам помешала пандемия коронавируса.

По данным Минэкономразвития, товарооборот России и Индии в 2022 года вырос на 132%.



В этом году Индия, проявляя независимый дружественный курс по отношению к России, вопреки санкциям и блокировке системой SWIFT 500 млн долларов платежей между нашими странами – существенно нарастила закупки российских товаров, в первую очередь топлива и сырой нефти.

По данным издания Indian Express, в сентябре стало известно, что, по заявлениям официальных лиц, Индия намерена удвоить объем торговли с Россией в "ближайшем обозримом будущем".



Как отмечает экономист Валентин Катасонов, один из секретов суверенного поведения Индии – «громадное количество малых и средних компаний. Таких компаний, которые не завязаны на рынки США, Европы и других недружественных для России стран.



Они не боятся вторичных санкций. В этом одно из главных отличий Индии от Китая, у которого торговые отношения с Россией находятся в руках крупных корпораций, одновременно работающих на американском и европейском рынках»[15].

В декабре 2021 года состоялся визит президента Путина в Дели на ежегодный двухсторонний саммит. Был затронут большой круг вопросов, подписан внушительный пакет соглашений.



Особо отмечалось начало переговоров по соглашению о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и республикой Индия. РФ подтвердила свою поддержку включению Индии в число постоянных членов Совбеза ООН.

В 2022 году Индия всерьез озаботилась решением таких задач как обход санкций в отношении России и Ирана, а также сокращение торгового дефицита Индии как одной из причин снижения стоимости рупии по отношению к доллару США.



В русле этих задач Резервный банк Индии (финансовый регулятор страны) принял в июле решение об оплате российского импорта и экспорта в рупиях и рублях[16]. Также должно быть в ближайшее время реализовано взаимное признание платежных систем «Мир» и RuPay.



Кроме того идут консультации по созданию международной резервной валюты на основе валют пяти стран БРИКС.

Тем не менее, дедолларизация осуществляется все еще медленно и с трудом, большая часть двусторонней торговли до сих пор не перешла на национальные валюты.



Выходом могло бы быть валютное соглашение между Центробанками о предоставлении ликвидности с целью обмена рублей на рупии и наоборот, а также валютные свопы; необходимо введение специальных методов стимулирования бизнеса для проведения платежей в рублях и рупиях.



В ноябре, по данным Reuters, индийский регулятор разрешил нескольким банкам открывать счета востро в рупиях для торговли с Россией в рамках механизма расчетов по внешнеторговым сделкам.



По словам главы департамента Министерства торговли и промышленности Индии Сунила Бартвала, такие счета будут открыты также в индийских филиалах Сбербанка и Внешторгбанка.

До начала военной операции на Украине Индия импортировала из России менее 1% от общего объема сырой нефти, по состоянию на октябрь-ноябрь 2022 года эта цифра достигает уже 22%.



Этот рывок является приметой самой настоящей геостратегической революции и связан с вынужденным разворотом России из Европы в Азию.

Потребности растущего индийского рынка в топливе огромны, Индия способна сама обеспечить себя энергоносителями только на 15%, остальное импортируется.



Россия же в условиях санкций и сокращения импорта в Европу предложила индийским кампаниям эксклюзивные цены: по некоторым данным, цена на природный газ была снижена на 29%, а цена на нефть – предлагалась на 20% ниже мировых цен[17].

В апреле президент Джо Байден пытался уговорить премьера Индии Нарендру Моди отказаться от увеличения импорта российской нефти. Из ответов индийского руководства следовало, что для обеспечения энергетической безопасности Индия будет импортировать столько нефти, сколько считает необходимым.



При этом индийские руководители подчеркивают, что «по сравнению с Западом их страна получает из России значительно меньшую часть необходимых ей энергоносителей»[18].



Последовательный и уверенный курс Индии привел к тому, что в ноябре США заявили, что они не возражают против закупок Индией российской нефти. По данным СМИ, в ноябре импорт российской нефти Индией превысил миллион баррелей в сутки.

Индия уже не один год тесно вплетается в сырьевой рынок России. Индийская государственная нефтегазовая корпорация ONGC через дочернюю компанию участвует в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", в котором ей принадлежит 20% акций (компания является крупнейшим индийским инвестором в России). Индийские компании стали акционерами "Ванкорнефть" и "Таас-Юрях Нефтегазодобыча".

В начале октября 2012 года дочерняя структура российского газового холдинга Gazprom Marketing and Trading Singapore подписала юридически обязательный 20-летний договор купли-продажи сжиженного природного газа (СПГ) с индийской GAIL.



В соответствии с условиями соглашения, GAIL в настоящее время уже получает 2,5 миллиона тонн СПГ в год (это эквивалентно 3,5 миллиарда кубометров в год).



К 2023 году начинает действовать первая очередь завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», продукция которого будет направляться в Индию, что также предполагает увеличение общего объёма поставок.



Компания "Роснефть" в 2017 г. приобрела 49,13% акций индийской Essar Oil Limited (переименована в Nayara Energy Limited). Это крупнейший НПЗ в Вадинаре (Индия), сеть автозаправок в Индии и др.

Индия скупает огромные объёмы российского угля, несмотря на высокие транспортные расходы.



Импорт угля в страну достиг рекордных 2,3 млн тонн. В этом контексте следует рассматривать и заявление Министра металлургии Индии Рамчандра Прасада Сингха о планах по увеличению закупок в России высокотемпературных углей.



Также следует отметить, что уголь по-прежнему значим и в электрогенерации, где его доля составляет 62%. Объем поставок из России черных металлов вырос в 2022 году в 5 раз по сравнению с прошлым годом, а импорт готовой стали подрос почти на 12%.

С конца 80-х годов СССР, а затем РФ строят и запускают в Индии атомную станцию "Куданкулам".



Первый и второй блоки АЭС были сданы в гарантийную эксплуатацию в 2016 и 2017 гг. Тогда же началось строительство третьего и четвертого энергоблоков, а с 2021 года – пятого.



Кроме того в планах Росатома сооружение еще 6 более современных энергоблоков на другой площадке в Индии (соглашение 2018 года). Кроме того, Россия и Индия совместно строят станцию в Бангладеш (АЭС "Руппур").



Это весьма важное направление, особенно с учетом того, что Индия всегда стремилась диверсифицировать свое сотрудничество в сфере высоких технологий (в области атомной энергии в разные годы она сотрудничала с французскими, канадскими, американскими и японскими корпорациями), и Россия имеет все шансы закрепиться на индийском рынке как надежный партнер.

Особое, главенствующее место, определяющее очень многое в геостратегии двух держав, занимает импорт в Индию российских вооружений.



Индийские закупки вооружений и военной техники составляют 23 – 25% всего российского экспорта, тогда как Индия еще недавно закупала в РФ порядка 60% своего оружейного импорта (в последние два года эта цифра заметно снизилась за счет резко увеличившейся на этом направлении активности Запада, в первую очередь Франции и США).



Американские аналитики признают, что этот фактор делает крайне низкими шансы «оторвать» Индию от России в ближайшей перспективе[19].

Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» на 5,43 млрд долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта".



Все пять полков зенитно-ракетных комплексов С-400 должны быть поставлены до конца 2023 года.



Поставки начались в 2021 году. Тогдашний вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Индия может стать первой в списке иностранных государств на покупку новейших ракетных систем С-500.

Кроме непосредственного импорта Москва и Нью-Дели развивают целую линейку совместных производств, в которую входят, в частности, ракеты комплекса "БраМос" (BrahMos), лицензионное производство самолетов Су-30, танков Т-90, автоматов Калашникова и др.

Одним из самых успешных совместных проектов стало производство ракет "БраМос" (название представляет собой сокращенное обозначение двух рек – Брахмапутры и Москвы), которыми оснащаются индийские вооруженные силы.



В октябре 2022 года стало известно, что ВВС Индии увеличат парк самолетов "Сухой" с этими ракетами.



В настоящее время в составе индийских ВВС 40 самолетов Су-30МКИ со сверхзвуковыми крылатыми ракетами "БраМос", созданными на базе российского “Яхонта”.



В новой серии дальность сверхзвуковой ракеты совместного производства была увеличена с 290 до более чем 500 километров. Ранее в августе поступили сведения о том, что все корабли ВМС Индии первой линии (класса крейсер, эсминец, фрегат) будут вооружены сверхзвуковыми крылатыми ракетами "БраМос".

На 2025 год запланированы поставки в Индию подлодок типа «Акула» на сумму 3 млрд долларов.



«Характерно, – пишет аналитик А.Игнатьев, – что США до сих пор не предложили Индии никакой существенной помощи в развитии её морских вооружений.



В этом плане создание AUKUS, которое, по мнению индийских экспертов, подрывает стратегический порядок в Азии, стало «моментом истины» для Нью-Дели, о чем заявил бывший главнокомандующий ВМС Индии адмирал Арун Пракаш.



И Индия строит свой атомный подводный флот, опираясь на продолжающееся военно-техническое сотрудничество с Россией»[20].

В марте 2019 года в рамках программы «Делай в Индии» (Make in India) был открыт в индийском городе Корва завод по производству автоматов Калашникова.



В настоящее время достигнута договоренность увеличить локализацию производства автоматов Калашникова АК-203 с 5% до 70%, затем она станет стопроцентной. В Индии будет произведено более 600 тысяч AK-203 новейшей модификации.

При таком объеме военно-технического сотрудничества время от времени происходят и сбои.



Так, к примеру, Нью-Дели приостановил переговоры о приобретении 10 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31 на сумму $520 млн. При этом осталось неясным, обусловлен был этот отказ политическим давлением со стороны Запада[21], или соображениями иного рода.



Другой пример – приостановка в 2021 году участия в программе создания истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на основе российского Су-57. Индийская сторона решила подождать до момента окончательного вхождения боевой машины в состав ВКС России.



В апреле 2022 года Индия отказалась от покупки 48 вертолетов Ми-17, оговорив при этом, что решение было принято до начала СВО и никак с этим не связано.

Россия в последние 4 года поставляет Индии большое количество новых наименований военной техники, в том числе 4 фрегата проекта 11356, зенитно-ракетные комплексы "Игла", вертолеты Ка-226Т.



Россия готовит индийских военных специалистов в вузах Минобороны. Кроме того, Россия и Индия ежегодно проводят совместные военные учения «ИНДРА».

Важнейшим в условиях санкций 2022 года становится сотрудничество России и Индии в области фармацевтики, в которой Индия является одной из ведущих держав.



Известные индийские фарм-компании уже расширяют свое присутствие в РФ, которое до этого искусственно сдерживалось.



«Большинство из них готово увеличить объём поставок, а также расширить перечень поставляемых лекарств. И когда Нью-Дели предлагает ввести более либеральные права доступа на российские рынки для индийских товаров, прежде всего, имеется в виду фармпродукция»[22].

Хотя существующий диспаритет в пользу России во взаимной торговле вряд ли может быть быстро исправлен[23], индийскому производителю есть что предложить на российском рынке, к тому же при высоких темпах роста индийской экономики его товары могут сыграть важную роль в условиях вынужденного импортозамещения из-за санкций.



Сейчас Индия экспортирует в РФ продукцию бытовой химии, машины и оборудование, продовольственные товары, сельхозсырье, одежду. В ближайшее время в Россию придут индийские ритейлеры, замещая ушедшие западные бренды.



Важное место в поставках займет традиционно высококачественный индийский текстиль, а также изделия из кожи, при этом индийские потребительские товары более привлекательны по соотношению цена / качество.



На российском рынке также появится электроника и бытовая техника брендов Micromax, Intex и др. Заметное место в импорте из Индии уже сейчас занимают, к примеру, кондиционеры.

Индия прочно занимает первое место по экспорту в Россию риса (порядка 133 тысячи тонн в год) и чая (свыше 43 тысяч тонн в год). Россия поставляет в Индию значительное количество растительного масла.



В 2022 году Россия стала крупнейшим поставщиком фосфорных удобрений в Индию, предлагая привлекательные скидки по сравнению с международными ценами.



Между странами существует традиционная кооперация в алмазном секторе. По выражению одного из индийских ювелирных магнатов, «весь мир носит русские алмазы с индийской огранкой».



При этом индийцы не отказываются открывать и производства в самой России (так во Владивостоке индийские компании создали ограночную фабрику и наладили производство бриллиантов).

В планах двух стран углубление долгосрочного сотрудничества в кораблестроении, добыче угля, производстве удобрений, прокате стали и др. сферах.



По данным Росстата, в 2019 году Индию посетило 189 тысяч российских туристов. Пандемия коронавируса помешала поступательному развитию этого направления.

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