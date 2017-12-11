На деревню дедушке в Аркаим… Подпись – «Климка Жуков»

В последнее время в сети замелькал персонаж по имени Клим Жуков с залихватскими названиями выступлений на исторические темы. Я, признаться, его не смотрел и не слушал, просто потому, что в научной литературе такого нет, и просто терять время желания не было. Тем более что как-то досмотрел видеоролик по своим интересам, замешкался, и выступление Жукова само собой открылось, приведя меня в кратковременный шок громким гоготом и соответствующими манерами выступающего.







Я тут же ролик закрыл, и для себя выводы сделал. Прошло немного времени, я как-то взглянул на состав участников конференции «Ученые против мифов», и с удивлением обнаружил его фамилию в списке «ученых» лекторов. Надо же, ученый! Никогда бы не подумал, глядя на его манеры и стиль речи. Может, ошибался? На всякий случай взглянул в индекс цитируемости – нет, не ошибался. Ни одной ссылки в научной печати на его труды нет.







Жуков на конференции «Ученые против мифов»

Жуков и «норманнская теория»

Жуков и «происхождение славян»

Венетский язык безусловно индоевропейский, но усилия лингвистов были неудачными для включения его в какую-либо из ветвей индоевропейского языка. Теории родства с другими языками, такими как италийский, германский, иллирийский, славянский или создания собственной ветви языка были постулированы и аргументированы, но не имеют сильной точки опоры в выборе какого-либо направления. Часть этой проблемы происходит из корпуса коротких надписей, который означает, что существующие сравнения звукописи и синтаксиса с другими языками становятся очень трудными усилия по типу слева направо в течении железного века от 1000 года до н.э. Венетское письмо считается специалистами близким этрусскому письму, хотя в венетском алфавите наблюдается существенное различие по начертанию и составу букв с этрусским алфавитом.

Дай, думаю, послушаю его «ученый» доклад на той конференции. И не зря послушал. Представили его как «историка». Начал он, как завзятый норманнист, с похвалы цитате небезызвестного Шлёцера, одного из авторов норманнской «теории», недруга М.В. Ломоносова, и далее, после 20 минут пустых банальностей, Жукова понесло в обсуждение «Велесовой книги». Гарантирую, что не читал он ни исходного текста, ни переводов. А полез ведь обсуждать. Более того, слушая о том, как в его изложении нашли те самые дощечки «Велесовой книги», я несказано подивился отсутствию у Жукова даже элементарных представлений о том, о чем он взялся рассказывать аудитории. Вот, приведу прямую цитату: «». Помилуйте, все наоборот – это офицер Белой армии, полковник артиллерии Изенбек по легенде обнаружил дощечки Велесовой книги в разоренном гражданской войной имении князей Задонских-Неклюдовых, недалеко от станции Великий Бурлюк близ Харькова. Какая «усадьба Изенбека»? Стало ясно, какую степень ответственности Жуков несет за свои слова, произносимые публично. Ответ прост – никакой. Доверять его словам никак нельзя. Вот, кстати, пара комментариев из сети к его выступлению на той самой конференции, которые я полностью разделяю – «», и «».Поэтому когда я увидел в сети его очередной ролик, уже в паре с Дмитрием Пучковым-Гоблиным, на тему «Норманнский вопрос», я уже догадывался, что там, в его выступлении, могло быть. Хотя бы потому, что имени Жукова в литературе по этой теме мне опять же не встречалось, а значит, ничего нового Жуков там наверняка не сказал. Стало любопытно, что же там он говорил, да еще в двух частях, общей протяженностью 2 часа 45 минут, при отсутствиии своего вклада в этот вопрос. Так и оказалось, не только ничего нового, но сплошь повторение давно отвергнутых «положений» о том, что слово «Русь» происходит от финского «гребцы», и так далее. И тут же сообщает, что «». Ну раз «не знаем», чего слушателям голову морочить с этими «гребцами»? Рюрик у него то «угро-финн» (стало быть, говорил на языке финно-угорской группы, не так ли, поскольку это лингвистическое понятие), то датчанин, то «Рюрика приглашали финно-угры», то его «вообще, видимо, не приглашали», то «много могил скандинавского обряда на славянских землях», то «могилы – это не маркеры», то «с этим можно не соглашаться», то «археология нам говорит о сильнейшем скандинавском присутствии на Руси», с частым повторением «мне кажется», что никак не является научным оборотом, и все это на фоне дурашливого хихикания, гогота и ёрничания на протяжении всей передачи. Я еще понимаю, что назвать 1620-й год «16-м веком» – это скорее всего у него оговорка, но назвать Танаис Днепром – это уже нечто.В целом эти две части «норманнского вопроса» представлены как совершенно сумбурное изложение в виде пересказов многих противоречивых источников, собранных в кучу. Было совершенно ясно, что Жуков – приверженец норманнской «теории», но при этом хочет угодить «и нашим, и вашим». Своих разработок у него на этот счет, конечно, нет. Время от времени на протяжении обеих частей «норманнского вопроса» Жуков уговаривает слушателей, что, мол, не имеет никакого значения, чьи мы потомки, ну и что, что скандинавов? (другой вариант – ну и что, если даже от скандинавов?). Вон, мол, другие – согласны с тем, что они потомки англов, саксов, викингов, скандинавов, и ничего, мол, не комплексуют по этому поводу, а даже и гордятся. А мы, мол, чего-то спорим…Я довольно часто получаю эти вопросы от читателей или встречаю их в дискуссиях. Мой ответ – ничего в этом плохого нет, если это действительно доказано. Спор идет потому, что это не только не доказано, но в основном потому, что вместо доказательств “норманнисты” подсовывают подтасовки, передергивания, жульничество, и оперируют “по понятиям”, а не по науке. Иначе говоря, спор идет о том, что есть научные доказательства, а что – “по понятиям”. И этот спор очень важен. Важен для науки. “Норманнисты” подсовывают одни “соображения”, выдавая их за “доказательства”, и умалчивают про другие данные, которые напрочь разрушают их “построения”. Упомянутое выступление Жукова в этом отношении (в 2016 году) показательно. Многочисленные работы Л.П. Грот, профессионального историка, которая разоблачила практически все “норманнофильские” мифы, вообще не были упомянуты, как и ее имя. Мои исследования по ДНК-генеалогии «скандинавов» не упомянуты, моя книга “Происхождение славян” с подзаголовком “ДНК-генеалогия против норманнской теории” (2013), вышедшая за три года до той “дискуссии”, не была упомянута. А ведь там собраны многие аргументы, которые не оставляют камня на камне от «норманнской теории». Вот это умалчивание новых данных по данному вопросу и есть жульничество.Опять поднимаются старые, давно разоблаченные мантры, типа про тех же про “гребцов-руотси”, как якобы показывающие скандинавское происхождение слова “Русь”. Ни словом не упомянуты мои данные, что на Русской равнине практически нет потомков “скандинавов”, их ДНК с характерными скандинавскими метками отсутствуют, а Жуков знай повторяет про “сильнейшее скандинавское присутствие на Руси”. Вот в чем проблема, а не в том, что “ничего плохого в происхождении от скандинавов нет”. Нет этого происхождения у современных этнических русских, украинцев, белорусов, литовцев. Это и есть последний гвоздь в гроб “норманнской теории”. А Жуков знай себе валит все в кучу, делая вид, что на Руси скандинавов было видимо-невидимо, либо наоборот, что ничего не доказано, ни теми, ни другими. Иными словами, поддерживая норманнскую «теорию», Жуков истово принимает участие в информационной войне, причем не на стороне славян и русских. Картина маслом, как говорил уже ставший хрестоматийным киногерой.Кстати, Жуков в своем выступлении многократно повторял о том, что скандинавское население активно присутствовало «под Новгородом» и «в Смоленске». Цитата – «». Тоже мне, аргумент типа «без сомнения». Там и немцы были в Великую Отечественную, но знаем, чем это закончилось. Может, пора ему «немецкую теорию» начать продвигать? Ну да ладно, посмотрим на конкретные данные ДНК-генеалогии. Раз «без сомнения были», и «было сильнейшее скандинавское присутствие», то потомки-то должны были остаться? Я уже сообщал выше, что в гаплогруппе R1a скандинавов есть характерная метка, под названием «Z284», и этой метки, понятно, тьма в Швеции, Норвегии, Дании, а также в Англии, Ирландии, Шотландии, то есть туда, куда, как известно, ходили викинги и прочие скандинавы. Там, на Британских островах, Y-хромосомы с этой меткой гирляндами висят. А вот на Русской равнине – нет, практически не найдено. Не жили здесь скандинавы, или куда-то как-то испарились, но так не бывает. Так что нужно искать другие объяснения наличию «предметов скандинавского происхождения» на Русской равнине. Подскажу, если кто не догадывается. Я отношусь к послевоенному поколению, и любой ребенок того поколения рассказал бы, как после войны весь Советский Союз был наводнен немецкими елочными игрушками, которые узлами и чемоданами солдаты везли из Германии для своих родственников, девушек, жен, детей. А спроси о причинах такого обилия елочных игрушек у Клейна, Губарева, Петрухина, Жукова и других норманнистов, так они тут же выдвинут «теорию», как немцы после 1945 года кружились в радостных хороводах вокруг новогодних елок в России, и было тех немцев вокруг елок «сильнейшее присутствие».Ну да ладно, хочет человек быть по другую от русских сторону современной идеологической войны, его личное дело, в конце концов. Россия нынче толерантная, за Можай пока не посылают, а там видно будет. Я мысленно послал его в другом направлении, и о Жукове с удовольствием забыл…Но забыл ненадолго. Прислали мне его очередной ролик, теперь о «происхождении славян». Поскольку Жуков и в этой тематике в литературе не замечен, то понятно, что это опять будет сумбурный пересказ всего, кто хоть что-то сказал о славянах за последнее тысячелетие. Так и оказалось. Началось с «по византийскому мнению», добавилась куча противоречивых высказываний древних хронистов, опять про «происхождение славян на Дунае» (что Жуков называет «былинными преданиями»), поскольку Жуков не понимает и не знает, что там «произошли» славяне гаплогруппы I2a, которые прошли там бутылочное горлышко популяции примерно 2300 лет назад, то есть только в конце прошлой эры. А славяне гаплогруппы R1a «произошли» северо-восточнее, и намного раньше, поэтому славяне суть продукт объединения и содружества разных праславянских ветвей. Говорить о «происхождении славян», не принимая во внимание и не рассматривая историю этих ветвей, уходящих на многие тысячелетия вглубь времен – это уже не наука. Это – школярство. Жуковщина. Потому и начал Жуков с того, что «ответов не будет», но это и так понятно, школярство ответов не дает, школяры, а по сути лаборанты от науки, просто пересказывают то, что прочитали, или что им дали прочитать и законспектировать. Потому Жуков и выступает всегда с бумажкой, которая лежит перед ним, или которую держит в руках. Это – те самые конспекты. А закончил Жуков тем, что «». Ну, это-то понятно. Тем более когда Жуков опять и опять повторяет невиданное название невиданного племени «бастране», видимо, вместо бастарны, древнего племени, они же певкины.Проблема с Жуковым в том, что он не дал (не мог, или не смог) определение славян, и по-школярски исходил из лингвистического понимания, что славяне – это те, кто говорят на языках славянской группы. В лингвистическом контексте это приемлемо, но не более того. А вот в историческом контексте это уже не проходит. Первой археологической культурой славян многими называется лужицкая культура, начало которой фиксируют еще 3200 лет назад, в конце II тыс. до н.э. Ну так какой там был язык, славянской группы? Жуков сообщает,что «венеды – первые славяне». Так на каком языке говорили венеды, кто знает? Жуков, может быть? Очень сомнительно.Языком, предшествующим венедскому, многие называют венетский язык, следы которого ведут с Адриатики, а туда – из Малой Азии, Пафлагонии, Лидии, Трои. Вот что лингвисты говорят о венетском языке:



Ну так как, венеды – «лингвистические славяне»? Вот потому ДНК-генеалогия рассматривает лингвистические аргументы только как вторичные, и работающие только в лингвистическом контексте. А первичные аргументы – исторические, базирующиеся, в частности и в особенности, на данных ДНК-генеалогии. К этим данным относится наличие гаплотипов северных, карпатских ветвей, на Адриатике (в Сербии, Хорватии, в Италии), которые исходили, видимо, из фатьяновской культуры, хотя это надо еще доказать. Вот там, в фатьяновской культуре (4300-3500 лет назад), и были истоки славян, хотя о их языке там лингвисты не знают. Скорее всего, там был язык, близкий к арийскому, поскольку арийский язык был безусловно у носителей субклада R1a-Z645-Z93, а в фатьяновской культуре был по всей вероятности субклад R1a-Z645-Z280, и оба субклада разошлись (филогенетически, но не обязательно физически) всего несколько веков до того. Языки славянской группы появились, видимо, только после воссоединения праславян, носителей гаплогрупп R1a и I2a, возможно, и на Дунае, но также возможно и между Дунаем и основным регионом потомков проживанием фатьяновской культуры в начале-середине I тыс. н.э.



Короче, не Жукову рассказывать про происхождение славян. Отсюда и множество критических комментариев к его ролику, причем оправданно критических. Пара примеров, навскидку – «рассказывает общепринятые версии», «прыг-скок по теме». Но самый цирк пошел в последние несколько минут его выступления, когда Жукова понесло в ДНК-генеалогию. Ну не знает тему – так и надо было сказать. А он – «гаплогруппы – методика не абсолютно совершенна». Интересно, что он в понятие «абсолютного совершенства» вкладывает? Впрочем, ничего он не вкладывает, просто язык без костей. Поэтому лепит что-то бессознательное. Методика определения гаплогрупп как раз отработана десятилетия назад, и продолжает отрабатывается с использованием новых и новых высокотехнических подходов, которые уже позволяют определять десятки тысяч снипов в один ход. Снипы – это необратимые мутации в Y-хромосоме (в данном контексте), которые идентифицируют гаплогруппы и их субклады. А уж основные пару десятков гаплогрупп определяются по простейшей методике. Похоже, Жуков не схватывает даже то, что такое «абсолютно совершенно». В науке такого понятия вообще нет, поскольку всегда, в любой методике участвует «человеческий фактор», как бы методика ни была совершенна. Но это – к уровню ментальности «докладчика». Как только кто-то объявляет, что что-то «не абсолютно совершенно» – перед нами жулик. Или в лучшем случае демагог.



Еще про уровень Жукова – в ходе тех же нескольких последних минут он умудрился объявить, в виде «критики», что «гаплогруппы не совпадают с этносами». Ну, молодца! Эту глупость когда-то принесли в мир Балановские, и Жуков, похоже, жертва бездумного восприятия той глупости. Глупость не в том, что «не совпадают», а в том, что это в таком виде объявляют. Возьмите этнических русских, это – этнос, но в нем – много гаплогрупп. Половина – R1a; от 10 до 20% (в зависимости от региона) – I2a; 14% (в среднем) – N1a1; 5% – R1b, 5% I1, 3% J2, 2.5% E1b, 1.5% Q, 1.5 T, 1% G2a, 0.5% O, и так далее, вплоть до «африканских» гаплогрупп группы А. Откуда Жуков взял, что кто-то вообще может подумать, что «гаплогруппа совпадает с этносом», и это «критиковать»? И тут же понес, что гаплогруппы не показывают «культурное родство», не понимая, что гаплогруппы и не обязаны его показывать. Гаплогруппы R1a много, например, у уйгуров, а вот культурного родства немного, религии разные, язык разный, да и много чего разного. Откуда это Жуков вообще извлекает, и что показательно, «критикует»?



Ладно, эту часть закончили тем же – не Жукову просвещать людей о происхождении славян, и тем более безграмотно упоминать при этом ДНК-генеалогию.





Жуков и Аркаим

…Про гаплогруппы он (Жуков), конечно, откровенную ересь задвинул. Никому в голову и не приходит увязывать гаплогруппу с этносом, это с точки зрения науки вообще-то идиотизм. Когда говорят о “славянской” R1a, имеют в виду, что в пределах исторического обитания славян (та самая Висла и окрестности) и вообще на севере – эта гаплогруппа наиболее характерна славянским народам, и как делается вполне логический вывод, характерна неспроста. А почему у болгар или сербов (отвалившихся от славянской общности довольно поздно) генетический узор отличается, оно и понятно почему, потому что генетически они представляют из себя славянизированных балканцев. Народ же – понятие этническое, это вопрос самосознания, языка, культуры и общей исторической судьбы, если человек из Вологды у себя гаплогруппу, характерную для Сенегала, обнаружит, он, что русским что ли быть перестанет? Конечно нет.

В этом ролике Жуков мало что рассказывает, он внедряется с комментариями в то, что рассказывают специалисты-археологи. Археологи рассказывают много и интересно, но как только дело касается древних миграций, то они буксуют. Это – давнишняя проблема с археологами, не умеют они определять направления древних миграций, и ругать их за это вряд ли стоит, ну, не «заточена» под это археология. Правда, Жуков при этом не говорит, что их «». У жуковых вообще во всем двойные стандарты. В отличие от ДНК-генеалогии, он в археологии, наверное, немного понимает, но только немного, потому что часто его комментарии были невпопад. А когда ошибались археологи, то Жуков их, конечно, не поправлял. Просто не знал ответ.Не знал он, например, что не могла образоваться культура шнуровой керамики из ямной, просто потому, что ямная культура – это преимущественно (или практически полностью) гаплогруппа R1b, а культура шнуровой керамики – преимущественно (или практически полностью) – гаплогруппа R1a. Еще в феврале 2015 года у меня на Переформате появилась критическая статья «Степь и язык – очередное недоразумение популяционных генетиков» , в которой было показано, что это невозможно на основании данных по гаплогруппам. В прошлом, 2016 году вышла короткая статья Николовой, директора института археологии из США, которая назвала выводы о «происхождения культуры шнуровой керамики из ямной» «фантастической безграмотностью». Но этого не знали ни Жуков, ни его собеседники по телепередаче.То, что насельники ямной культуры «ушли в Центральную Европу» – это тоже неверно, и ни Жуков, ни его собеседники не знали, что в ямной культуре почти все скелетные остатки имели гаплогруппу R1b-Z2103, которой в Центральной Европе нет. Это всё – перепевы старых воззрений М. Гимбутас, хотя многие, в особенности зарубежные историки и археологи, продолжают их поддерживать. На самом деле ямники и их потомки, судя по гаплогруппе, направились на Кавказ, оттуда – в Месопотамию, на территорию современной Турции. Многие ямники вообще никуда не ушли, и их потомки продолжают жить на Русской равнине. Их относительно много (около 5%) среди современных этнических русских, украинцев, татар, башкир.Насельники абашевской культуры вряд ли приходили в Аркаим, как сообщали собеседники Жукова, а он им поддакивал. Судя по имеющимся данным, это были эрбины, носители гаплогруппы R1b, вовсе не «индоарии», и они не говорили на индоевропейских языках. Этим объясняется то, что абашевцы (R1b) были врагами фатьяновцев (R1a), а откуда кто взял, что абашевцы были «индоариями», остается неизвестным. Надо не повторять те байки, а посмотреть, на основании чего такое «мнение» было высказано. Но ожидать это от жуковых не приходится.Аналогично – как можно продолжать повторять, что Капова пещера – «протофинноугорская», и не сообщать, на основании какие данных это показано. Как можно постоянно фигурировать «мнениями», без предъявления первичной, прямой, экспериментальной информации? Что, если ее вообще нет, а кто-то просто «предложил»? А вот данные по ископаемым ДНК – в Каповой пещере найдены гаплогруппы R1a и R1b, это – межовская культура, датировка 2800-2300 лет назад. Жуковы этого не знают, над первичными данными не размышляют, и потому никакими «учеными» считаться не могут.Для того, чтобы понять, были ли индоарии в синташтинской культуре, достаточно взглянуть на ископаемые ДНК костяков, захороненных в той культуре, и увидеть, что они имеют гаплогруппу R1a-Z645. Арийскую. Но жуковы и этого не знают. Правда, жуковы должны сначала определиться, что они понимают под «индоариями» – язык или людей. Если язык – то ответа они никогда не получат, пока не найдут их записные книжки или аудио-записи. А если людей – то надо изучать ДНК-генеалогию, и не городить ерунды, что если там R1a – то это были славяне. Причем приписывать это автору данной статьи, то есть мне. R1a сама по себе на славян не указывает, давно пора бы в этом разобраться. Гаплогруппа R1a есть и у уйгуров, и у таджиков, узбеков, киргизов, татар, марийцев, финнов, англичан, шотландцев, ирландцев и так далее. Какие же это славяне? Эту утку про равенство славян и носителей гаплогруппы R1a давно запустили Балановские, мать и дитя, а жуковы и прочие садулаевы это бездумно повторяют. Славяне – это те, кто говорят на языках славянской группы, если принять лингвистический критерий, как принято в современной науке, и среди славян есть множество носителей гаплогрупп R1a, I2a, N1a1, R1b, E1b, G2a и много других.В Аркаиме и в синташтинской культуре, к сведению жуковых, славян не было, хотя насельники этой культуры имели гаплогруппу R1a. Более того, те насельники имели субклад R1a-Z645-Z93, а славяне гаплогруппы R1a такого не имеют, у них в основном R1a-Z645-Z280 и R1a-Z645-M458. Синташта – это другая ветвь носителей гаплогруппы R1a. Славяне – не они и не их потомки. Синташта – это братская ветвь праславян, одна из ветвей древних ариев, которые имели гаплогруппу R1a-Z645. Древние арии этой гаплогруппы, как легко увидеть, глядя на индексы снипов, были предками как синташтинцев, так и славян гаплогруппы R1a. Пора бы это усвоить.Бессмысленной является фраза, которая прозвучала в том обсуждении – «». Это звучит примерно как «не надо смешивать количественные методы датировок с историей и археологией», или «не надо смешивать хронологию с историей и археологией», и показывает полное отсутствие квалификации и профессионализма у тех, кто это произносит. ДНК-генеалогия уже выявила гроздья ошибок в истории и археологии, предложила новые, более обоснованные трактовки генезиса целого ряда археологических культур, многое из этого описано в недавней книге «История ариев и эрбинов» (2017). А археологи и историки, которые продолжают с этим путаться, кто всерьез повторяют, что культура шнуровой керамики произошла от ямной, что ямники принесли ИЕ языки в Европу, что носители гаплогруппы R1b продвигались с запада на восток, как заведенные повторяют, что «не надо смешивать», твердят, что «ген не является носителем культуры», хотя этого никто и никогда не утверждал. Кстати, в ДНК-генеалогии генов вообще нет, так что это не по адресу. Нет «генов» ни в гаплотипах, ни в гаплогруппах, ни в субкладах. Жуковы адресом ошиблись.Еще пример – столько десятилетий историки и археологи относят абашевскую культуру к носителям «иранского языка», и никто, повторяя это как мантру, ни словом не упоминает, на каком-таком обосновании это «отнесено». Откуда про «иранский язык»-то узнали? Абашевцы сами расказали? Замечу, что «отнести» по ошибке – это не проблема, ошибки в науке бывают, но настоящая проблема – это когда все бездумно десятилетиями повторяют, в учебники вносят. А вот ДНК-генеалогия определенно покажет, что абашевцы были эрбинами, носителями гаплогруппы R1b. Несмотря на призывы «не смешивать».Повторю аналогию, которую упомянул в другой своей статье. Давайте рассмотрим простой пример, скажем, кольцевание птиц. Для чего его делают? Для того, чтобы проследить пути полета птиц, не так ли? И представьте, появляется вот такой историк-археолог, и начинает возражать, что типа ни к чему это делать, это же никак не отражает закономерности чирикания птиц, их способности вить гнезда, культурные особенности пернатых, и не надо смешивать это с орнитологией. Представляете, как на такого посмотрят орнитологи? А он еще и на публике выступит, в дискуссии, типа «критика псевдонаучной концепции кольцевания в орнитологии»…А если подумать – то совершенно понятно, как и почему сходные массивные каменные наконечники стрел со струйчатой ретушью попали из катакомбной культуры в синташтинскую. Да потому, что носители гаплогруппы R1a прошли дальними миграциями из первой культуры во вторую, и отметились культурами R1a на всем этом пути. Это были арии, по всей вероятности носители гаплогруппы R1a-Z645. В синташтинской культуре это уже показано, дело за катакомбной. Правда, во второй дело несколько усложняется, там корни растут в разные стороны, и о причинах этого я давно рассказывал Л. Клейну, но тот упрямо решил не воспринимать, просто из вредности. Корни – это определенно гаплогруппы R1a и R1b, но могли быть и J2.А вот за то, что «синташтинская культура вышла из ямной», как было объявлено на том выступлении, за которое ответственность несет Жуков, надо увольнять без выходного пособия. За то, что это ерунда, за то, что противоречит прямым данным (в частности, ямная культура – это R1b, а синташтинская – R1a), и за то, что такие бестолковые заявления делаются без малейшего обоснования.Интересно, что некоторые комментаторы этого выступления Жукова показывают большее понимание вопроса, чем Жуков с коллегами. Вот, например, толковый комментарий:



Итог? Он очевиден. Как очевиден непрофессионализм историков и археологов, так и лингвистов, которых страшит ДНК-генеалогия, и которые призывают «не смешивать» ее с их дисциплинами. Страшно далеки они от науки.



Анатолий А. Клёсов,

доктор химических наук, профессор



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