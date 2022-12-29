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Кастовый козырь в Иране и Индии

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19 декабря в Москве в Изборском Клубе под руководством Проханова состоялся продвинутый разговор по теме, которую мы будировали неединожды с 2016 года – о построении геополитической вертикали Север-Юг по Уралу вплоть до Персидского залива – в противовес вечной горизонтальной упряжке в Европой.

Наши прогнозы оказались верными – Европа и Штаты нас кинут, и отстраивать придётся пространство, для нас, как ни странно, более естественное.

И все наши расчеты оказались верными по тому, какие рычаги мы можем использовать в новых альянсах.

Так вот тема была точна. Мы постоянно ставили вопрос, что наши древности – это активная боевая нам помощь сегодня – причем самыми что ни на есть понятными вещами для наших контрагентов.

Тема была точна: Аркаим XXI век – концепция геостратегического усиления России.

Грубо говоря, уже без мисто-лирических соплей, вопрос стоит так: как Аркаим станет Воином, который врубится за Россию в геополитический расклад.

Доклад Виталия Аверьянова ввел геополитическую проблему Аркаима и закончился вопросом: Как?

Затем последовали версии и довольно пессимистические коллег Кобякова и Геворкян: развитие Ирана, Индии в военном и экономическом плане деактуализирует альянс с нами, делает его примитивно-сдельным, причем интерес со стороны обеих стран к нам уменьшается.

Где наш козырь?

2.

Наша речь была посвящена этому Козырю.

Наш козырь там, где у ведущих каст Индии и Ирана находится игла жизни. А игла жизни находится как раз у нас, в наших древностях, который сегодня символизируется Аркаимом.

Ведущая каста Индии брахманы знают, что их корни, их младенчество в Урале, что Рамаяна – описание реальной державы 5-6 тысячелетия до нашей эры. Масоны её называют Империей Рама, но это не совсем точно: Рама — был, империи не было.


Персидская жреческая каста, сегодня – аятолл, – прекрасно знает, откуда их ноги растут, и что суры, аяты Корана не просто оговорка – а знак признания северного происхождения. И мы держатели их кастовых древностей.

Вот этим общим святым мы и можем держать их нерв. Только наши кастовые приоритеты вызовут у них серьезный настрой.

То есть нам нужен именно кастовый союз, который сильнее любых экономических и политических союзов в месте взятых.

Более того, наши приоритеты по правильному использованные, могут помочь нам возглавить этот Союз. И тут же встроится в него вся Средняя Азия, включая Афганистан!

Но чтобы кастовый союз состоялся мы наши древности должны «оживить» у себя. Для этого мы должны не только привести в порядок наши древности, не только вывести их на мировой уровень, но и признать частью своей истории! Это первое, что нужно сделать – со всеми вытекающими!

Именно в этот момент Аркаим станет боевым помощником для нас. А не просто сусальной меткой на карте.

3.

Далее речь в кулуарах была посвящена современности идеологем тогдашней правящей касты – парсов. Сразу уточним, что нынешние парсы и уральские парсы Синташты и Аркаима не имеют ничего общего, кроме слов.

По сути, парсы были, говоря нашим языком, первыми ноосферными-консерваторами. Их задача была построить Мировую Иерархию – но от Корня, от Земли.

Поэтому они были Первыми Включенными в мир Ноосферы и, по сути, её первыми борцами-певцами, первыми Ноомахами. Это по поводу современности парсов для огромного числа почитателей ноосферы и консерватизма.

В подтверждение мы представили нашу книгу «Ноосферный Консерватизм Татура», вышедшую в Челябинске, которая вызвала профессиональный интерес.

Мы же крайне признательны организатору конференции Проханову за то, что он упорно ведет тему именно сакрализации Аркаима, выведения его из археологического мира — в мир высокого сознания и понимания поступи Мирового Духа, активной печатью которого стали Аркаим и Синташта.


С.Н. Магнитов


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/6404958.html
Метки: Европа, индия, иран, история, магнитов, ноосфера, проханов, Россия, татур
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 8653 7159
    Женечка три часа назад

      Всякая власть от бога – посыл понятен. Только зачем как в Индии? Давайте как в тюрячке: блатные, мужики, активисты и опущенные. Опущенным нельзя есть с остальными, своя посуда и место.
      Все эти религиозно-социальные запреты говорят лишь о том, что мы не слишком далеко ушли от наших стайных предков.

    • 2 2
      машка два часа назад

        Вот почему эти мистики-******** так любят псевдонаучный язык? Ну вы напиши четко, как именно и что там усилит Аркаим? Интереса ради сходила почитать про ноосферный консерватизм, а там..
        “Консерватизм имеет онтологию, то есть бытийное, биосферное, генетическое, затем ноосферное происхождение и научное содержание, а не только выражает политико-религиозные потребности человеческого сознания”.
        Что это за херня блин)))

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