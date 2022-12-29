19 декабря в Москве в Изборском Клубе под руководством Проханова состоялся продвинутый разговор по теме, которую мы будировали неединожды с 2016 года – о построении геополитической вертикали Север-Юг по Уралу вплоть до Персидского залива – в противовес вечной горизонтальной упряжке в Европой.



Наши прогнозы оказались верными – Европа и Штаты нас кинут, и отстраивать придётся пространство, для нас, как ни странно, более естественное.



И все наши расчеты оказались верными по тому, какие рычаги мы можем использовать в новых альянсах.

Так вот тема была точна. Мы постоянно ставили вопрос, что наши древности – это активная боевая нам помощь сегодня – причем самыми что ни на есть понятными вещами для наших контрагентов.

Тема была точна: Аркаим XXI век – концепция геостратегического усиления России.

Грубо говоря, уже без мисто-лирических соплей, вопрос стоит так: как Аркаим станет Воином, который врубится за Россию в геополитический расклад.

Доклад Виталия Аверьянова ввел геополитическую проблему Аркаима и закончился вопросом: Как?

Затем последовали версии и довольно пессимистические коллег Кобякова и Геворкян: развитие Ирана, Индии в военном и экономическом плане деактуализирует альянс с нами, делает его примитивно-сдельным, причем интерес со стороны обеих стран к нам уменьшается.

Где наш козырь?

2.

Наша речь была посвящена этому Козырю.

Наш козырь там, где у ведущих каст Индии и Ирана находится игла жизни. А игла жизни находится как раз у нас, в наших древностях, который сегодня символизируется Аркаимом.



Ведущая каста Индии брахманы знают, что их корни, их младенчество в Урале, что Рамаяна – описание реальной державы 5-6 тысячелетия до нашей эры. Масоны её называют Империей Рама, но это не совсем точно: Рама — был, империи не было.