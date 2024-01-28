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Насколько выгодно Россия продает нефть в Китай?

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Николай Вавилов, публицист-китаевед, автор книги «Китайская власть», автор Telegram-канала @shuohuaxia

Энергетическое сотрудничество Москвы и Пекина всегда вызывало панические атаки Вашингтона: с одной стороны, США лишались власти над Пекином, зависимым от экспорта нефти по морю (до 75% потребляемой нефти в Китае — импорт), с другой — у масштабных месторождений России в Сибири и на Дальнем Востоке появлялся близкий и надёжный рынок сбыта. Такое энергетическое сотрудничество лучше всего остального исключало вражду Москвы и Пекина — то, что уже удалось провернуть Вашингтону в 1960-х и привело к развалу социалистического блока. Именно поэтому утверждение «Россия за бесценок продаёт Китаю нефть и газ» стало одним из составляющих «джентльменского набора» любого прозападного или заукраинского агитатора с 2014 года.

В 2022—2023 годах, когда Китай, вопреки давлению Вашингтона, не только не присоединился к ценовому потолку на нефть, но и нарастил закупки, а в 2023 году вывел Россию в топ поставщиков нефти, в два раза увеличил импорт российского СПГ, закупил рекордные объёмы российского угля, досрочно достроил «Силу Сибири» до Шанхая и установил рекорды поставок, — вот тогда Вашингтону стало особенно больно. Энергетическая независимость Пекина кратно возросла, Россия перенаправила свои поставки с Европы на Китай и Индию.

Правда задарма? По опубликованным данным, Россия продала в Китай 107 млн т нефти за $60 млрд. При цене $566 за баррель российской нефти выходит около $77, что соответствует средним показателям по рынку, но лишь на 10% дешевле саудовской нефти, направляемой в Китай. Во-первых, 10%-ная скидка при таком объёме перенаправляемой нефти во время тотальной блокады Запада не делает цену российской нефти невыгодной для России, $77 за баррель находится в пределах обычной рыночной цены (по статистике, цена марки Urals в 2022 году была $80 за баррель, в 2023 — $62). Во-вторых, такую же скидку могли просить любые партнёры в любой другой ситуации при больших объёмах — а мы продали рекордное количество, которое на 20 млн т, или на 20% больше, чем саудиты, то есть Россия ещё и заработала от сверхобъёмов продаж в сложных геополитических условиях. Да, здесь может быть масса отраслевых нюансов, но назвать эти поставки «данью Пекину», «продажей задарма» язык не поворачивается. Точно такая же картина с углём, трубным и сжиженным газом и т. д.

Китай не только купил больше российской нефти, но и не купил её больше у других поставщиков, хотя мог бы диверсифицировать поставки под давлением Вашингтона. Заукраинские знатоки Китая постоянно упрекают его в страсти зарабатывать и во главу угла ставить торговлю, но почему-то здесь этот странный тезис не сработал. Вероятно, речь идёт о выполнении Китаем союзнических обязательств начиная с 2022 года, когда ещё за месяц до СВО Пекин согласился купить европейские объёмы нефти «Роснефти». Ну и ещё одно обстоятельство: после пандемии Китай увеличил стратегические запасы нефти с 90 дней существования без каких-либо поставок в четыре раза — до года. Не исключено, что в преддверии противостояния с США создаются многолетние запасы нефти, что, разумеется, выгодно Пекину. Да, конечно, Пекин считает свою выгоду, и нет более выгодного союзника, чем Россия, если враг — это США.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Энергетическое сотрудничество России и Китая вызывает беспокойство Вашингтона, так как ослабляет зависимость Китая от импорта нефти по морю и сближает Москву и Пекин.

2. В 2022-2023 гг., несмотря на давление США, Китай увеличил закупки российской нефти, газа и угля, что еще больше укрепило энергетическую независимость Китая.

3. Цена российской нефти для Китая составляет около 77 долларов за баррель, что на 10% ниже цены для Саудовской Аравии, но в пределах рыночных цен. Это не является "продажей задарма".

4. Китай не стал диверсифицировать импорт нефти под давлением США, а нарастил закупки у России, что говорит о выполнении союзнических обязательств.

5. Увеличение Китаем стратегических запасов нефти также выгодно для укрепления энергетической безопасности в условиях противостояния с США.

Вывод: Россия продает энергоресурсы в Китай по рыночным ценам, это выгодно обеим странам и укрепляет их стратегическое партнерство перед лицом давления США. Речь не идет о "продаже задарма".

Источник: https://t.me/c/1686844692/5618
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