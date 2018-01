Главная претензия многих читателей к публикация «20 шагов Павла Грудинина» – не указаны конкретные меры для достижения тех или иных целей и источники доходов, за счет которых предлагается решать социальные проблемы России. Такие меры и источники доходов есть, и П.Н. Грудинин о них знает. Мы приводим некоторые из них.

Наши комментарии к 20 шагам Павла Грудинина – кандидата в Президенты России

Публикация «20 шагов Павла Грудинина» вызвала большой резонанс и многочисленные комментарии. Главная претензия многих читателей – не указаны конкретные меры для достижения тех или иных целей и источники доходов, за счет которых предлагается решать социальные проблемы России. Такие меры и источники доходов есть, и П.Н. Грудинин о них знает. Вот некоторые из них:

1. Наведение порядка на таможне и изменение системы взаимодействия государства с добывающими компаниями даст бюджету около 6 трлн. руб. дополнительных доходов ежегодно.

Т.е. эти две страны получили в 2,6 раза или на $22,2 млрд. (1,36 трлн. руб. по среднегодовому курсу ЦБ в 2015 году) больше, чем мы им поставили.

Только этих денег хватило бы, чтобы удвоить расходы на образование, науку, культуру, кинематографию, здравоохранение и физкультуру, на которые в сумме в 2015 г. было потрачено 1,22 трлн. руб. Межведомственная комиссия, созданная в 2015 году при Государственной Думе, установила, что из-за неэффективности работы таможни бюджет в 2013 году потерял 2,5 трлн. руб. в виде причитающихся таможенных пошлин и НДС.[2] В результате, в 2015 году директора ФТС сняли и перевели на новую ответственную работу. Но и в 2016 году ситуация на таможне не изменилась. Между тем, меры, предлагаемые для уменьшения контрабанды и в борьбе с коррупцией на таможне очень простые: Федеральная таможенная служба с применением «зеркальной статистики» должна обосновывать и подтверждать документами разницу своих данных и данных, представляемых странами-партнерами.

ExxonMobil

Эффективность изъятия природной ренты необходимо повысить. Прежде всего, следует национализировать природные богатства страны. Одновременно надо изменить порядок взаимодействия российского государства с добывающими компаниями: право добычи нефти, газа и др. следует давать компаниям на конкурсной основе с фиксированной платой за единицу добываемого ими сырья. При этом сырье остается в собственности государства, которое продает его за рубеж и внутри страны (в том числе добывающим компаниям) по разумным ценам без использования офшоров и посредников. И не нужны никакие НДПИ, СРП, НДД и пр. На таких условиях наши компании («Лукойл», «Газпромнефть» и др.) работают за рубежом. Тогда наши компании будут заинтересованы в снижении издержек производства и повышении производительности труда. Руководитель «Роснефти» утверждает, что себестоимость добычи нефти у него не превышает 4 долларов за баррель. С учетом прибыли 25%, пусть дадут ему 5 долларов. А остальные доллары и рубли пойдут на транспортировку и в Федеральный бюджет. В результате реализации этой меры можно будет снизить вдвое тарифы на энергоресурсы (бензин, дизтопливо, электроэнергию, тепло и т.д.). Одна только эта мера позволит увеличить доходы казны более чем на 3 триллиона рублей. Ещё столько же российская таможня может добавить в бюджет за счёт пресечения контрабанды и незаконного возмещения НДС.[7]

2. Деофшоризация экономики – обязательное условие экономического развития России.Реализация этой меры даст бюджету дополнительные доходы в размере 5-6 трлн. руб. ежегодно, а Россия избавится от внешней зависимости и получит полноценный экономический суверенитет.

При существующих в России порядках и предпринимательском климате развитие невозможно, независимо от выбранного курса и размера инвестиций: половина денег будет разворована, а другая – потрачена неэффективно. Имеющиеся механизмы и инструменты развития требуют замены или капитального ремонта. В первую очередь, это относится к налоговой, кредитно-финансовой, таможенно-тарифной, избирательной и судебной системам. После этого можно будет эффективно использовать средства Фонда национального достояния и другие находящиеся на счетах за рубежом средства в качестве капиталовложений в производство, науку и образование.

Но главная проблема, угрожающая экономическому суверенитету России состоит в том, что п

Президент России неоднократно ставил вопрос о преодолении офшорной зависимости и о необходимости принудительной деофшоризации системообразующих российских компаний. Но правительство решило[8] этого не делать. Проект постановления о деофшоризации получил отрицательное заключение. Чиновники пришли к выводу, что «принудительные меры перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию РФ создаст значительные риски для экономики страны… Риски возникнут из-за ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере». Это говорится в докладе первого вице-премьера Игоря Шувалова». Речь идет о 199 юридических лицах, на которые приходится 70% валового национального дохода. В этот список входят «Алроса», «Газпром», «Башнефть», «Норникель», «Роснефть», крупнейшие розничные сети, сотовые операторы и другие компании.

Около ста процентов угля, железной руды, меди, золота, никеля, металлов платиновой группы, серебра, кобальта, бокситов, молибдена, магнезита добывают на нашей территории иностранные (большей частью офшорные) компании. Всё уча­стие го­су­дар­ства в до­бы­ва­ю­щей про­мыш­лен­но­сти России сво­дит­ся к вла­де­нию Ка­ли­нин­град­ским ян­тар­ным ком­би­на­том, «ПГХО» (добыча урана), «Алро­сой», «Рос­нефтью» и «Га­з­про­мом», ко­то­рые, с учётом до­чер­них ком­па­ний, до­бы­ва­ют весь рос­сий­ский уран, янтарь (офи­ци­аль­ный), около по­ло­ви­ны нефти, 75% газа и все алмазы. Да и эти предприятия в той или иной мере пользуются офшорами. Все осталь­ные ре­сур­сы в России до­бы­ва­ют­ся оф­шор­ны­ми или ино­стран­ны­ми ком­па­ни­я­ми. Любые раз­го­во­ры о сни­же­нии роли го­су­дар­ства в добыче полезных ископаемых сле­ду­ет по­ни­мать как «да­вай­те, при­ва­ти­зи­ру­ем Алросу, Рос­нефть и Га­з­пром», по­сколь­ку осталь­ные до­бы­ва­ю­щие пред­при­я­тия уже в част­ных руках (как пра­ви­ло, в оф­шор­ных юрис­дик­ци­ях).

«По оценке аналитиков «Сбербанк КИБ», на иностранных инвесторов приходится около 70% акций российских компаний, находящихся в свободном обращении… В целом же треть активных инвесторов в России представляют фонды из США, а еще треть — фонды из Европы».[9] В целом иностранцам принадлежит не менее 65% крупной российской собственности, в том числе в энергетическом машиностроении – 95,2%; в цветной металлургии – 76,6%; в черной металлургии – 67,7%; в железнодорожном машиностроении – 75,4%; в химической промышленности – 50,7% и т.д.[10]

Не гнушаются офшорными схемами и так называемые госпредприятия. Возьмем, например, «Газпром» («национальное достояние»): «…несколько российских СМИ опубликовали информацию о том, что «Газпром» продал за 57,5 млрд. рублей крупный пакет акций ОАО «НОВАТЭК» в пользу компании, действующей в интересах бизнесмена Геннадия Тимченко… Формально «Газпром» продал офшорной компании со странным названием Dhignfinolhu Holding Ltd., подконтрольной Геннадию Тимченко, не акции ОАО «НОВАТЭК». Он продал компанию, ими владевшую, – ZGG Cayman Holding Ltd., зарегистрированную на Каймановых островах. В свою очередь, 100% акций этой компании владела другая компания с Кайманов – ZGG Cayman Ltd. Ее же владельцем являлась и, вероятно, продолжает являться компания Gazprom Finance B.V., зарегистрированная в Нидерландах. А уже ее акции принадлежат самому ОАО «Газпром». Таким образом, была продана «правнучка» ОАО «Газпром». Да уж, как видим – глубоко и далеко закопаны владения крупнейшей государственной компании! Такие длинные офшорные цепочки обычно создаются для ухода от контроля акционеров и от справедливого налогообложения в стране нахождения головной конторы…».[11]

Есть лишь одна, хотя и достаточно веская причина, оправдывающая использование офшоров россиянами – исключительно плохой предпринимательский климат в нашей стране и, в частности, незащищенность прав собственности. На первом этапе следует запретить пользоваться офшорами, офшорными схемами и зарубежными юрисдикциями чиновникам, а также предприятиям с государственным участием (Газпром, Роснефть, Транснефть и др.), предприятиям, полученным в результате залоговых аукционов (Норильский никель, Лукойл, Сибнефть, Новолипецкий металлургический комбинат и др.) и предприятиям, работающим в сфере ЖКХ. И этого было бы достаточно, чтобы изменить в России экономическую ситуацию и решить многие социальные проблемы нашей страны. График вывода предприятий из офшоров необходимо разработать в течение полугода. И в течение 1-2 лет этот График должен быть выполнен. После того, как предпринимательский климат в России станет нормальным и контроль доходов станет повсеместным, из офшоров выйдут и другие предприниматели.

3. Засилье иностранного капитала в пищевой промышленности угрожает продовольственной безопасности России. Его доля уже составляет 60% и продолжает устойчиво расти[12]. Мы предлагаем, как минимум, зарегистрировать в России все предприятия, находящиеся на ее территории. Это существенно увеличит доходы бюджета за счет роста налогооблагаемой базы.

Иностранным компаниям принадлежат предприятия, производящие такие «исконно российские» молочные продукты "Домик в деревне", "Весёлый молочник", "Простоквашино", "Растишка", воду "Ессентуки", соки "Фруктовый сад", "Любимый", "Тонус", "Я", "Добрый", пиво "Кружка и бочка", "Юбилейное", "Охота", "Три медведя", "Балтика", "Невское", "Жигулёвское", "Клинское" и «Сибирская корона», шоколад "Воздушный" и «Российский» (со слоганом «Россия – щедрая душа»), конфеты "Белочка", "Мишка на севере", "Причуда" и "Коркунов", мороженное «48 копеек» и другие.

компании пока сохраняют лидерство на рынках мясопереработки и хлебобулочных изделий, однако в данных сегментах также прослеживается общий тренд – поглощение более мелких компаний крупными корпорациями, в том числе – западными.

Более половины всех семян сельскохозяйственных культур Россия закупает за рубежом,[13] как и племенной скот. Примерно 30% (700-800 млн. шт.) инкубационных яиц поставлялся по импорту. В 1990 году Россия не закупала ни одного яйца.

Российское руководство, несмотря на громогласные заявления, за истекшие санкционные годы даже в одном сельском хозяйстве, как видим, так и не сумело одолеть импортозамещение и осуществить реальный переход к национальному производству с опорой на собственные силы и, следовательно, реальному избавлению от гнёта иностранной зависимости.

Большинство торговых сетей также принадлежат иностранцам:[14] «Ашан» (более 220 магазинов) – Франции, О’Кей (более 100) – Люксембургу, «Пятерочка» (более 5500), «Перекресток» (более 600), «Карусель» (более 80) и «SPAR» более 300) – Нидерландам, «Метро» (более 80) – Германии, «Лента» (более 150) и «7Я семьЯ» (более 500) – Британским Виргинским островам и т.д.

4. Производство в России неконкурентоспособно по сравнению с другими странами и на рынке труда внутри страны. В первую очередь, производить не выгодно из-за высоких налогов и высоких издержек производства.

Сравним с Канадой. Там россиянам принадлежит тракторный завод. На одном из совещаний В.В. Путин попросил объяснить, почему завод не переводят в Россию. Ему представили аналитическую записку, из которой видно, что, если завод перевести в Россию, он работать не сможет. Завод в Канаде в 2012 г. получил прибыль $16,4 млн. В России он получил бы убыток $21,7 млн. Главная статья налоги: в Канаде уплатили налоги на сумму $47,9 млн., а в России должны были бы уплатить $74 млн., т.е. на $26,1 млн. больше. При этом на заводе в Канаде работают 14 бухгалтеров, в России для такого завода потребуется 65 бухгалтеров.

Аналогичный результат получен при сравнении работы в России и в США модельного предприятия, предложенного Минфином в «Основных направлениях налоговой политики…». В США нагрузка на это модельное предприятие в 5-8 раз меньше, чем у нас. В США нет НДС (у нас – 18%), нет налога на имущество предприятий (у нас – 2,2%), расходы до $2 млн. в год на приобретение оборудования сразу списываются на производство (амортизационная премия – 100%; у нас сначала заплати 20% налог на прибыль, потом – покупай, что хочешь), социальные взносы – 13,3% (у нас – 30%), годовой доход работника до $9000 налогом не облагается. У них прогрессивные шкалы НДФЛ до 39,6% и налога на прибыль от 10 до 35%. Общий принцип: бедным гражданам и предприятиям дают возможность «подняться», а потом разумно «стригут». Половина граждан освобождена от уплаты налогов.

В результате, промышленное производство в России на корню усыхает. За годы реформ прекратили существование более 70 тыс. средних и крупных предприятий.

На производстве в России не выгодно работать не только по сравнению с другими странами, но и с другими отраслями. В добывающей промышленности и в финансовом секторе зарплата в 2-3 раза выше, чем в обрабатывающих отраслях.[15] Естественно, самые квалифицированные кадры, выпускники МВТУ, МЭИ, МГУ и других престижных ВУЗов работают именно там. Найти хорошего токаря или фрезеровщика – почти неразрешимая проблема.

исправления ситуации необходимо коренным образом реформировать российскую налоговую систему. И мы знаем, что и как надо делать. Подробности см. на сайте ЭАЦ «Модернизация» ( www.modern-rf.ru

5. Россия – одна из немногих стран с «плоской» шкалой подоходного налога (13%) и отсутствием необлагаемого налогом минимального дохода. Расчеты показывают, что если бы в нашей стране была среднеевропейская прогрессивная шкала подоходного налога, то ВВП России был бы на 30-50 процентов выше, чем в реальности[16].

Объяснение – очень простое. Если у большинства населения нет денег, то нет покупательского спроса, и ВВП не растет. А богатые хранят свои средства за рубежом, тратят их там же на недвижимость и предметы роскоши (яхты, футбольные клубы и др.) или развивают там бизнес, что также не способствует российскому производству и росту ВВП.

Именно прогрессивная шкала позволяет перераспределять доходы наиболее оптимальным образом и за счет собранных налогов обеспечивать достойные зарплаты бюджетникам: учителям, врачам, работникам культуры, военным и др. Например, в США подоходный доход составляет почти половину бюджета, а у нас – около 10%. Сегодня в США максимальная ставка 39,6% с годового дохода свыше 400 тыс. долл. В годы Великой депрессии Рузвельт ввел максимальную ставку в размере 63%, и богатые конгрессмены его поддержали, так как, в противном случае, боялись потерять головы. С 1951 по 1964 год максимальная ставка подоходного налога в США равнялась 91%.

Все страны, добившиеся успехов в экономике, а также страны БРИКС (кроме России) применяют прогрессивную шкалу. Плоская шкала хороша там, где нет избыточного неравенства. Применяют ее и там, где власти отдают приоритет интересам богатого меньшинства перед интересами страны и имеют возможность морочить головы своим гражданам.

При малых и средних доходах физических лиц налоговая нагрузка на фонд оплаты труда в России существенно выше, чем в развитых странах. Например, необлагаемый налогом доход одиночки в Германии составлял в 2016 году в переводе на рубли 46 тыс. руб./мес., в США – 45 тыс. руб./мес., во Франции – 32 тыс. руб./мес., в Китае – 38 тыс. руб./мес. По данным ВЦИОМ в 2016 г. медианная зарплата на руки в России составляла 26,5 тыс. руб., т.е. половина населения получала зарплату больше этой суммы, а половина – меньше. Если бы при сегодняшних зарплатах в России была французская или китайская шкала, то от налога были бы освобождены 60% населения; а если бы немецкая или США – 70-80%.

Мы предлагаем для России прогрессивную шкалу со следующими ставками:

Годовой доход, руб. Ставка налога до 240.000 (20 тыс. руб./мес.) 0% свыше 180.000 до 3.000.000 (250 тыс. руб./мес.) 13% свыше 3.000.000 до 12.000.000 (1 млн. руб./мес.) 30% свыше 12.000.000 млн. руб. 50%

Предлагаемая шкала почти не затронет средний класс. При этом половина населения будет освобождена от уплаты налога. Увеличение налоговой нагрузки почувствуют 2-3% населения, а доходы бюджета вырастут на 1,5-2,0 трлн. руб.

Одновременно с введением прогрессивной шкалы НДФЛ необходимо обеспечить эффективное администрирование этого налога и навести элементарный порядок с оценкой труда служащих предприятий с государственным участием. Например, необходимо принять закон, согласно которому доход руководителей предприятия не может превышать средний доход по предприятию больше, чем в 5-10 раз.

Именно прогрессивная шкала подоходного налога и его нормальное администрирование должны стать главными инструментами борьбы с незаконным обогащением и коррупцией. И дело здесь не в справедливости или несправедливости. Прогрессивная шкала – обязательное условие развития российской экономики.

6. Одновременно мы реформируем НДС, что улучшит предпринимательский климат (предприятию будет безразлично, является ли плательщиком НДС его поставщик и насколько честно он платит НДС в бюджет), существенно сократит число дотационных регионов, повысит собираемость НДС с 30% до 90% и даст бюджету дополнительно 2,0-2,5 трлн. руб.

В частности, мы предлагаем:

- установить единую ставку НДС, равную 8%;

- сократить число льгот по НДС;

- НДС к уплате считать «прямым» способом как произведение добавленной стоимости на ставку налога;

- добавленной стоимостью считать разность реализации и стоимости товаров и услуг сторонних организаций, включая стоимость основных средств;

- по опыту Китая отменить или существенно снизить ставку возмещения НДС при экспорте сырья;

- 50% НДС оставлять регионам, что компенсирует им потери при введении предлагаемого нами необлагаемого подоходным налогом минимума в 20 тыс. руб./мес. (см. выше п. 5).

7. Усовершенствовать систему сбора социальных взносов. Сегодня номинальная ставка социальных взносов 30% от фонда оплаты труда. Это бремя особенно тяжело для предприятий с низкими и средними зарплатами и с высокой долей добавленной стоимости в цене продукции. Мы предлагаем снизить ставку до 20% и ликвидировать предельные облагаемые базы, что даст бюджету 300 млрд. руб.

Налогооблагаемой базой социальных взносов также, как и базой для НДФЛ, являются денежные доходы населения. В 2015 году эта база составила 22 трлн. руб., с которых были собраны социальные взносы в сумме 4,1 трлн. руб. при номинальной ставке социальных взносов 30% и эффективной ставке – 4,1:22,0=18,6%. Снижение ставки связано с тем, что предельная величина годовой облагаемой базы для пенсионных взносов в 2015 году равнялась 711,0 тыс. руб., а для социального страхования – 670,0 тыс. руб.

Мы предлагаем предельные облагаемые базы отменить, как это уже сделано для взносов в фонд медицинского страхования, и установить единую ставку социальных взносов, равную 20%. В этом случае, в 2015 году было бы собрано 22,0х0,2= 4,4 трлн. руб., т.е. на 300 млрд. руб. больше. Благодаря отмене предельных баз социальных взносов упростится их администрирование. При этом небольшое увеличение налоговой нагрузки почувствуют граждане с годовым доходом более 1 млн. руб. Снижение номинальной ставки социальных взносов в 1,5 раза (с 30% до 20%) положительно скажется на предпринимательском климате и на конкурентоспособности предприятий с высокой долей добавленной стоимости в стоимости реализованной продукции.

8. Здравоохранение деградирует. С 1991 по 2015 год закрылись 6,9 тыс. больниц и 5,0 тыс. поликлиник. Главная причина – отсутствие финансирования. Ликвидация ФОМС и посреднических страховых компаний позволит увеличить расходы на здравоохранение на 40%. Кроме того, источником дополнительных расходов может стать реализация рекомендаций, указанных выше.

Плохое медицинское обслуживание, нищета, алкоголизм и наркомания развращают граждан России и сокращают продолжительность их жизни. Суммарное увеличение смертности к уровню с 1990 г. по 2016 г. – составило 10 млн. 861,7 тыс. чел. Суммарное уменьшение рождаемости к уровню 1990г. – 10 млн. 982,4 тыс. чел. Таким образом, если бы показатели смертности и рождаемости оставались на уровне 1990 года, численность населения России сегодня была бы на 21 млн. 844,1 тыс. чел. больше. К этому надо добавить число граждан России, навсегда покинувших ее.

Растет уровень смертности. По данным ООН на 2016 год Россия с индексом уровня смертности 12,9 (из расчёта на 1000 человек населения) занимает 211-е место из 226-ти стран. Печальный рекорд, по данным ООН, принадлежит королевству Лесото (Африка) – 14,9 смертей на тысячу. Для сравнения: в Казахстане, США, Китае, Азербайджане этот показатель колеблется на уровне 8.

Но это цифры средние. Трагедия в том, что вымирание коренного населения России в 54-х регионах страны из 85 происходит намного быстрее, чем в Лесото. И стремительней всего вымирает самое сердце России: Владимирская область – 16,4 смертей на тысячу, Тульская, Тверская, Новгородская, Псковская – от 17 до 18. Какое там Лесото!

Проблемы здравоохранения надо срочно решать. Для этого нужны соответствующие средства. Сегодня ключевым распорядителем финансов является Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). При его создании предполагалось, что Фонд будет искать деньги, находить источники дополнительного финансирования с тем, чтобы увеличить жалкий бюджет. На самом деле этого не получилось.

Фонд деньги не зарабатывает. В ФОМС идут отчисления от предприятий в размере 5,1% процентов от фонда заработной платы, и ФОМС распределяет их по учреждениям здравоохранения. При этом за качество медицины отвечает Минздрав. ФОМС является посредником, который никому не нужен и который около 30% всех поступлений тратит на себя. Следующая структура – страховые компании. На них еще 10% денег уходит. И они тоже никому не нужны. Если ликвидировать ФОМС и страховые компании, расходы на здравоохранение можно увеличить на 40%. Это – минимум.

Дополнительные расходы на здравоохранение (а также на науку, образование, культуру, социальное обеспечение) можно получить за счет реализации мер по увеличению доходов бюджета, указанных выше.

9. Повальная коррупция разрушает Россию. В 2017 году Россия в мировом рейтинге коррупции находится на 136 месте из 178 вместе с Нигерией, и Киргизией. В мире нет примеров успешного экономического развития стран с такой коррупцией, как у нас. Мы и не развиваемся.

Для повышения эффективности борьбы с коррупцией мы предлагаем:

- ввести современную систему подоходного налогообложения физических лиц и, в частности, обязать богатых граждан давать разумное объяснение происхождению своих богатств (недвижимости, акций, антиквариата, банковских счетов и др. в России и за рубежом); см. также выше п. 5;

- создавать процедуры, минимизирующие возможности коррупционных проявлений и обеспечивающие неотвратимость наказания. Например, отмена возмещения НДС экспортерам нефти и газа исключит злоупотребления и даст бюджету не менее 1 трлн. руб.;

- ратифицировать Статью 20 Конвенции ООН о противодействии коррупции. Конвенция ратифицирована Россией в 2006 году в полном объеме за исключением Статьи 20, которая гласит:

«При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать». Не надо быть семи пядей, чтобы оценить актуальность статьи 20 для России.

10. Вернуть людям насильственно изъятые у них денежные вклады и страховые сбережения в 1991-1993 годы, том числе, путём зачёта в уплату причитающихся коммунальных платежей, налогов, ипотечных долгов, переуступки долей государства в госкомпаниях и др. За счёт реализации этой меры платежеспособный спрос нашего населения в ближайшие три года может быть удвоен.

***

В целом чтобы реализовать предложенные меры и без очередных стрессов и дальнейшего ухудшения условий жизни простых людей, поднять экономику и обеспечить социальное развитие до намеченных рубежей, дополнительно потребуется 16-20 трлн. руб. Где на первых порах взять такие деньги? Программа П.Н.Грудинина даёт простой и чёткий ответ на этот вопрос: на путях наведения в стране элементарного порядка, перекрытия всех каналов олигархически - коррумпированного расхищения национальных ресурсов и изъятия похищенного в установленном законодательном порядке. Ни о каких противозаконных деприватизациях и демонополизациях, ни о каких измышляемых мерах «отнять и поделить», грубо навязываемых нам нашими врагами, в Программе нашего кандидата в Президенты РФ нет и по определению быть не может!