Необходимость и возможность публикации этой статьи возникла из-за постоянного диспута на сайте о направлении развития экономики, о приватизации и национализации предприятий. И стандартным утверждением постсоветского гражданина является необходимость национализации. Эту бедовую идею экономического декаданса рассмотрим на примере добычи минеральных ресурсов. Любителям национализаций я напомню, что национализация в этой сфере означает лишь назначение государственного директора на горном, нефтедобывающем предприятии. Т.е. если, к примеру, князь в феодальном государстве назначил чиновника следить за добычей меди рабами на руднике, то это тоже вид национализации. Если отдал это дело на откуп купцу-барыге, то приватизация. Вопрос о том кто выгоднее продаст готовую продукцию - матёрый купец или лютый надсмотрщик обсуждать не будем, так понятно. Чтобы законно выбить, полученные купцом, средства применяют налоги, расстрел, посадки, незаконно - откаты. Однако и директор, чиновник может на руднике крысить и по нему применяют те же средства - расстрел, посадка и откат. В конечном итоге экономический эффект от работы рудника определяется тем как выгодно будет продана его продукция на внешнем и внутреннем рынке. Рудник вместе с рудой землей и рабами может быть оценен в любых шекелях и заложен в любом солидном банке. Банк под этот залог может директору рудника или хозяину-купцу дать кредит на покупку - дров, кайла, тачки, молота, лома, еды и воды, ну и самим погонялам там по мелочи. Эта оценка и кредит возможный называются научно - капитализация, а обратный процесс обесхозяйствования рудника называется приватизацией. Чтоб приватизированный рудник снова запустить опять потребуется кредит.

Рудник может быть капитализирован двумя способами. Первый по отпускаемой в год продукции в расчете на длительный срок, например на 10 лет, это и будет сроком выдаваемого под залог кредита. Второй способ по всему разведанному запасу на неопределенный срок.

Чтобы решить вопрос возможности капитализации природного ресурса в нашей стране необходимо проверить тарную базу. Итак, 1 баррель нефти Урал это 0.14 тонны нефти. Одна тонна нефти будет стоить при цене 75$ за баррель, это 7 баррелей по 75$ примерно 500$. В некий год РФ добыл 500 мл. т. нефти половину продали по 500$ за тонну, итого торганули 250 мл. т. на сумму 125 млрд. $ Если страна может так добывать и торговать нефть двадцать лет, то капитализация ещё не добытой нефти в земле на срок 20 лет составит 2.5 триллиона $.

Экспорт трубопроводного газа в 23 году составил 100 млрд. куб. или 100 мл. тыс. куб. цена тысячи кубов природного газа составила в среднем 250$ за тыс. кубов на сумму 25 млрд. $. Но РФ в среднем продавала по 200 млрд. и этот доход от газа можно оценить в 50 млрд $. Кроме того РФ продавала СПГ, так в 23 году продано 61 мл. тонн СПГ цена в районе 500$ за тонну на сумму 30 млд $ однако страна добывает в год 600 млрд. куб, т.е продаёт в год газа на сумму не менее 100 млрд $ при цене 250$ за тыс. кубов. Ещё интересная цифра, вся Европа потребляет за год только 500 млрд. кубов газа на 500 мл. населения. По уровню этой добычи РФ может капитализировать ресурс газа на 20 лет на 2 триллиона $. Если все остальные экспорты дадут 0.5 тр. рублей, то общая сумма капитализации составит 5 тр. $. Население страны планируемое 160 мл. чел. и на каждого приходится 30 000 $ капитализации. Расход на каждого в год не менее 1000$ в год или 20 000 за 20 лет. Капитализация углеводородного сырья не даёт надежного капитала стране, сумма недостаточна. Валовый продукт РФ в 22 году составил 1.1 тр. $.

Однако не всё так безнадёжно. Китай в 23 году экспортировал алюминия на сумму 42 млрд $, и Германия на сумму 21 млрд $, при этом официально Германия даже в десятку производителей алюминия не входит. Германия на 36 мрд. продала в это же время углеводородов, стали на 36 млрд, где в Германии Курская аномалия? За этот же период РФ продала алюминия на 8 млрд, стали на 4 млрд. Притом что РФ производит около 70 мл т. а Германия около 40 мл. т. стали. Очевидно что РФ реализует массово сталь, газ на внутреннем рынке, но там не получает большой прибыли, уминая ресурс. Так наш ВВП за 22 г. 1.1 тр. $. а один только экспорт Германии составил за год 1.7 тр. $. Это указывает на то, что капитализация минерального сырья, пусть по мере его разведки, РФ всё же необходима, для того чтобы увеличить величину капитала в обороте, пусть даже повышением внутренних цен. Повышением доходов, расходов и выплатой вэлфэра населению на загаженных добычей территориях. На добыче сырья это не отразится т.к. гораздо больше резервы капиталов будут привязаны к этой сфере. На производстве технологических товаров отразится мало, мы их производим мало. Увеличится сумма военных расходов, но в процентах она не вырастет. По факту мы имеем тот самый процесс в виде быстрой инфляции, что идёт сейчас, но надо понимать, что фактически это глобальный рост цены сырья, который инфляцией пытаются тормозить. Кроме того возможна бессрочная капитализация по разведанным запасам руд. Так запасы железных руд РФ составляют в пересчете на железо 100 млрд .т, при цене 300$ за тонну стали это 30 тр. $ капитализации. Запасы медной руды, никелевой, серебряной и т.д, это ещё несколько триллионов капитализации. Есть простор для свершений. Капитализация ресурса нам необходима ещё и потому что нам необходимы капиталы на разведку, добычу сырья, покупку современных технологий и материалов. Желательно чтоб в этом процессе были задействованы именно отечественные капиталы. Кайлами, вёдрами и распоряжениями сделать это не получится.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Национализация в сфере добычи минеральных ресурсов означает лишь назначение государственного директора на предприятии, а не решает проблему эффективного использования ресурсов.

2. Эффективность работы предприятия по добыче ресурсов определяется тем, насколько выгодно будет продана его продукция на внутреннем и внешнем рынках.

3. Капитализация природных ресурсов (оценка стоимости разведанных запасов и использование их в качестве залога для получения кредитов) необходима для привлечения инвестиций в разведку, добычу и развитие технологий.

4. Расчеты показывают, что капитализация углеводородных ресурсов России недостаточна для обеспечения надежного капитала для страны и населения.

5. Россия реализует сырье (сталь, газ) на внутреннем рынке по низким ценам, недополучая прибыль, в то время как другие страны (Германия) зарабатывают больше на экспорте продукции с высокой добавленной стоимостью.

6. Капитализация разведанных запасов твердых полезных ископаемых (железные руды, медь, никель, серебро и др.) может принести России дополнительные триллионы долларов.

Вывод: автор утверждает, что России необходима капитализация природных ресурсов, особенно твердых полезных ископаемых, для привлечения инвестиций, развития технологий и увеличения национального капитала. Реализация сырья по низким внутренним ценам приводит к потере прибыли, в то время как другие страны эффективно используют переработку ресурсов для получения дополнительной прибыли.

Возможные проблемы

Но нужно понимать, что повышение внутренних цен на сырьевые товары до уровня экспортных может серьезно ударить по многим отраслям российской промышленности и привести к негативным последствиям:

1. Резкий рост издержек производства из-за подорожания сырья (металлы, нефтепродукты, газ и т.д.) снизит рентабельность и конкурентоспособность российских предприятий на внутреннем рынке.

2. Многие предприятия, особенно в энергоемких и сырьеемких отраслях, могут стать нерентабельными и обанкротиться, не выдержав конкуренции с импортной продукцией.

3. Подорожание сырья может спровоцировать общий рост инфляции и цен внутри страны, что ударит по покупательской способности населения.

4. Потеря конкурентоспособности продукции российского производства на внешних рынках из-за удорожания издержек на внутреннем рынке.

5. Бюджетные отрасли и население также пострадают от роста внутренних цен на энергоресурсы и сырье.

Поэтому меры по повышению внутренних цен до экспортных требуют очень взвешенного подхода, постепенного внедрения и сопутствующих мер господдержки пострадавших отраслей. В противном случае последствия для российской экономики могут быть катастрофическими.

Альтернативный подход

Важно отметить, что автор статьи упустил из виду альтернативный подход - вместо повышения внутренних цен на сырье для увеличения его капитализации, государство могло бы пойти по пути:

1) Сохранения низких внутренних цен на сырьевые товары для поддержки конкурентоспособности промышленности.

2) Выдачи льготных государственных кредитов и субсидий предприятиям сырьевых отраслей без привязки к показателям капитализации.

Это позволило бы:

- Не повышать издержки для промышленности, сельского хозяйства и населения.

- Сохранить конкурентные преимущества для российских товаров за счет низкой себестоимости сырья.

- При этом государство напрямую финансировало бы разведку, добычу и переработку сырья через льготные кредиты и субсидии.

- Это требовало бы меньших первоначальных затрат, чем капитализация через повышение внутренних цен.

Таким образом, низкие внутренние цены + льготное госкредитование сырьевого сектора - более разумная политика, чем предлагаемая в статье. Она защищает внутренний рынок от повышения издержек и сохраняет конкурентоспособность российских товаров.

Государству выгоднее субсидировать производственный сектор напрямую, а не загонять всю экономику в "голландскую болезнь" высоких сырьевых цен.