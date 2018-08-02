Придавило Россию

Короче, ждите, граждане, счастливого будущего!

Может, кто-то, один, или два, или несколько человек по списку Кремля станут счастливыми.

Ожидать осталось недолго: 2019 год не за горами.

Кудрин и его соратники из ЦСР и института Егора Гайдара озвучили, какие изменения нас ожидают в реформируемой налоговой системе. Частично они уже узакониваются. Так, в Госдуме РФ принят закон об увеличении базовой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. А 19.07.2018 г. в первом чтении приняты налоги, связанные с предстоящей антинародной пенсионной реформой.

В настоящей статье анализируется и доказывается, что российская налоговая система является удавкой на шее большинства граждан страны, а предлагаемая реформа налоговой системы еще больше затянет петлю на шее народа.

Цифровая экономика – очередная мантра Кремля

19.07.2018 г. Владимир Путин подписал указ, по которому упразднены три президентских совета:

* экономический совет;

* совет по развитию финансового рынка;

* совет по модернизации экономики и инновационному развитию.

Алексей Кудрин докладывал на экономическом совете о предлагаемых изменениях налоговой системы и ее влиянии на прежние мантры: модернизация и инновационное развитие. Естественно, что рекомендации ЦСР приветствовались и одобрялись.

Как отмечено в моей предыдущей статье «Экономика шиворот-навыворот» (газета «Советская Россия», 12.07.2018 г.), российская налоговая система была, есть и будет построена по принципу «шиворот-навыворот», поскольку рассчитана на то, чтобы налоговые поступления (доходы) шли за ШИВОРОТ КРЕМЛЯ. При этом народ должен ВЫВОРАЧИВАТЬСЯ И ИЗВОРАЧИВАТЬСЯ от нехватки доходов и их явной недостаточности для нормальной жизни.

В правительстве появилось новое по звучанию, но старое по сути Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (ранее Минкомсвязи). Глава нового министерства Константин Носков заявил, что «министерство несет ответственность за развитие цифровой экономики в целом, а это очень сложная новая задача, для которой требуется ОСОБЫЙ СЦЕНАРИЙ». (Выделено мною. – С.К.)

В экономике я работаю более 40 лет. Из них 20 лет участвовал и руководил разработкой подсистемы «Геология и разведка недр» АСПР Госплана СССР (АСПР – Автоматизированная система плановых расчетов). Воочию знаю, что экономика давно является цифровой наукой, что без математики, статистики, экономических расчетов настоящей экономики нет и не может быть.

При помощи якобы цифровизации правительство, и в первую очередь Минфин (с подведомственной ему Федеральной налоговой службой), намерено установить электронный контроль и надзор за поступлениями доходов и расходами каждого гражданина. Уже поступили предложения по отмене бумажных трудовых книжек, замене их электронными. Уже обязали банки выдавать распечатки счетов граждан, хотя это всегда было (и должно быть!) личной коммерческой тайной.

На недавней встрече президента с главой ФНС Михаилом Мишустиным одобрено проведение в четырех субъектах РФ налогового эксперимента с так называемыми самозанятыми гражданами. Предполагается для этой категории граждан установить НОВЫЙ НАЛОГ на их профессиональный доход. Налоги Минфин предлагает отчислять ежемесячно с банковской карточки из личного кабинета в специальном мобильном приложении.

Чтобы не ругаться, не буду приводить перечень видов деятельности самозанятых граждан.

Естественно, что на этот эксперимент выделено 2,5 млрд рублей на 2018–2021 годы.

По данным Росстата, в России сегодня 13 млн человек, работающих на себя. Налоговые новации Минфина направлены на увеличение налогов и сборов с самозанятых, что будет уменьшать их небольшие доходы.

Не могу также обойти молчанием, что кабмин предписал назначить во всех министерствах, службах и ведомствах заместителей по цифровой экономике, которые должны создать штат для мониторинга, контроля и надзора за цифровизацией граждан.

Перевернутая с ног на голову российская налоговая система

Налоговая система любого государства – это одно из центральных звеньев экономики граждан, их семей и гражданского общества в целом. Налоговая система соответствует и отображает экономическое и социально-политическое устройство государства, его общественно-политическую формацию, его место в глобальной мировой экономике.

Так, налоговая система СССР отображала марксистско-ленинскую социалистическую общественно-экономическую формацию с некоторыми антирыночными изъянами, в то время как китайская налоговая система учитывает сейчас необходимость разумного сочетания социализма и рынка при преобладании социалистических общественно-экономических отношений во главе с Компартией.

Налоговая система СССР была удивительно ПРОСТОЙ. Граждане СССР были освобождены от всяких налогов, не считая налога за бездетность, что, кстати, мотивировало рождаемость. В действующей сегодня российской налоговой системе, наоборот, предлагаются различные доплаты, материнский капитал, льготы по НДФЛ, на имущество, на недвижимость и т.д. и т.п. Я сомневаюсь, что это способствует повышению деторождаемости.

Для юрлиц в СССР действовала ТОЖЕ ПРОСТАЯ СИСТЕМА. При известной сметной стоимости контролировались затраты, которые не должны были превышать установленные цены на работы и услуги. Далее предприятию начислялась прибыль: для нефтедобывающей отрасли 8%, а для других отраслей – до 12%. Из выручки предприятия вычитались затраты и установленная прибыль. Остаток (разница) изымался в бюджет. Также централизованно получаемый в бюджет доход распределялся на оборону, помощь соцстранам и на капвложения внутри страны.

Эта система до сих пор охаивается привластными экономистами Кремля.

Я же уверен, что, если хотя бы мало-мальски похожая налоговая система действовала сегодня в России, мы жили бы гораздо лучше.

Отмечу, что уровень коррупции и воровства налогов в СССР был на порядок (если не на два порядка!) МЕНЬШЕ.

Выделим главную и явно неприглядную особенность нынешней российской налоговой системы: она перевернута с ног на голову – с большинства граждан (физлиц) взимается 60–70% с каждого заработанного рубля, а с предприятий и юрлиц – всего 20–30%. А ДОЛЖНО БЫТЬ НАОБОРОТ, как в большинстве развитых стран мира: с бизнеса налоговая система изымает 60–70%, а с граждан – не более 30%.

Это говорил, доказывал и обосновывал академик РАН Дмитрий Семенович Львов. Он считал, что бизнес должен вносить в бюджет 75%, а труд (граждане страны) – 25%. А из бюджета государство обязано платить так называемые НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИВИДЕНДЫ. Он написал МАНИФЕСТ, который активно обсуждался в первые годы президентства В. Путина.

Налоговая система в России является преднамеренно сложной и запутанной. Она включает:

* федеральные, региональные (субъектов РФ) и муниципальные налоги с доминирующим преобладанием федеральных;

* несколько (неведомо зачем?) налогов за недропользование, которые к тому же дублируют друг друга;

* косвенные налоги;

* квазиналоги;

* многочисленные поборы, сборы (более 200), также устанавливаемые кабмином РФ;

* путаница с плательщиками и получателями налогов, некоторые налоги получает частный бизнес;

* и, наконец, полнейшая путаница с определениями налогов и страховых сборов (которые в России почему-то не считаются налогами).

***

В следующих разделах будет рассмотрена отмеченная выше специфика российской налоговой системы.

Налоговая трампономика и путиномика – антиподы

Кратко рассмотрим налоговую систему Америки, точнее налоги на семейный бюджет. Назовем ее налогосемейная экономика.

Налогосемейная экономика относится к микроэкономике, то есть к экономике и налогообложению семьи как низовой ячейки гражданского общества. В этом понимании налогосемейная трампономика и налогосемейная путиномика – явные антиподы.

Начну с налогов, уплачиваемых гражданином и семьей.

Подоходный налог, взимаемый с доходов.

В США он прогрессивный, начинает взиматься с некоторого установленного минимального уровня. В девяти штатах США личные доходы жителей (граждан и семей) вовсе не облагаются налогом.

В России установлен единый непрогрессивный налог – 13%.

Налоги на одинокого человека и на семью рассчитываются обо­собленно и по разным ставкам. В США гражданам выгоднее состоять в семейном браке, поскольку доход семьи считается общим. В численность семьи включаются ВСЕ иждивенцы. Прогрессивные ставки подоходного налога устанавливаются исходя из годового дохода гражданина или среднего годового дохода члена семьи с учетом иждивенцев.

Порядок уплаты подоходного налога также резко различается в США и России.

В России установлена обязательная ежемесячная уплата, которую осуществляет работодатель. Для самозанятых граждан сейчас проводится эксперимент, о чем было сказано выше.

Я был свидетелем уплаты подоходного налога в одной из семей в штате Нью-Джерси, США, в небольшом городке.

Дело происходило в марте.

Пришел налоговой инспектор с планшетным компьютером. Вывел на экран доходы поименно каждого члена семьи; попросил проверить, все ли доходы внесены и правильно ли учтены; показал закон штата о подоходном налоге на совокупный доход семьи, выделил соответствующую ставку налогообложения. Получив согласие, показал расчет суммы налога. Далее вывел на экран уплаченные членами семьи суммы подоходного налога в течение года, снова попросил проверить их, все ли учтены; спросил, на кого выписывать чек по уплате недостающей суммы годового подоходного налога, и выдал чек (чеки).

На всю эту процедуру ушло чуть более часа.

***

В России, как и в США, существует три страховых взноса, которые уплачиваются работодателем. На этом сходство налоговых систем заканчивается.

А вот различий много.

Первое. Все три взноса в США являются добровольными.

Второе. Член семьи может оформить страховку на себя и на жену (мужа).

Третье и главное. Ставки отчислений в США в три раза меньше, чем в России.

В пенсионный фонд (Social Security) в России ставка сегодня 22%, недавно была 26%, в США – 6,2% дохода.

В фонд обязательного медицинского страхования (Medicare) в России ставка 5,1%, в США – 1,45%.

В фонд социального страхования (State Unemployment Tax) в России ставка отчислений 2,9%, в США – 2,7%.

Итого в России обязательные отчисления в страховые фонды составляют 30%, в США необязательные отчисления в эти фонды составляют 10,35%.

Четвертое. В США уплата в страховые фонды не зависит (постоянная) от гражданина.

В России отчисления в пенсионный фонд являются регрессивными. Установлена планка годового дохода, по которой изымается 22%. При его превышении до установленной верхней планки изымается 10%, а свыше этой планки работодатели ничего не платят.

Вот такая у нас забота и любовь к богатым.

***

В России, как и в США, трехуровневая система налогообложения. На слове «трехуровневая» сходство двух систем завершается. В США на федеральный уровень поступает 10–15% федеральных налогов. Федеральные налоговые сборы рассчитываются по прогрессивной шкале. В основном это налоги на ПРИБЫЛЬ предприятия и небольшая часть от рентного налога за добычу полезных ископаемых (Rent Tax).

Налоги каждого штата США составляют 80% бюджета. Каждый штат самостоятельно устанавливает процентную ставку того же налога на прибыль, налога на имущество, топливный сбор (включается в стоимость бензина), пресловутый налог с оборота на товары и продукты (цены в магазинах показывают без учета налога с оборота). Допускается в каждом штате по-разному введение налога на юрлиц за безработицу (что стимулирует предприятия создавать новые рабочие места) и введение экологического налога по нескольким параметрам загрязнения окружающей среды.

Средний налог на прибыль небольших предприятий штата – около 15%. Ставка процента налога на прибыль прогрессивная и растет для крупных предприятий. Такая система способствует развитию среднего и малого бизнеса.

Естественно, что штаты имеют право устанавливать льготы по своим налогам. Так, предприятия могут получить инвестиционный налоговый кредит, вычитаемый из прибыли до ее налогообложения.

Муниципальные налоги являются небольшими. Бюджеты муниципалитетов включают субсидии государства и штатов. Штат обязан обеспечить рентабельность деятельности муниципалитетов, небольших городов и поселений.

В России налоговая система, ее распределение по уровням бюджета прямо противоположны американской системе.

80% всех налогов (а по моим оценкам – 85%) поступает в федеральный бюджет, в субъекты РФ поступает 10–15% и в муниципальные советы всего 5–10%.

Почти все налоги имеют постоянные единые непрогрессивные ставки.

В США преобладают прямые налоги, в России доминируют косвенные налоги.

В США основную массу налогов уплачивает бизнес, предприятия – 70–80%, а в России – граждане, что можно расценивать как налоговую удавку населения.

В США практически нет сборов, поборов, квазиналогов, в России их более 200, и все взимаются из кошельков населения.

То есть вся налоговая система России с позиции экономики построена ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ.

Налоговые новости: Кремль все туже затягивает налоговую удавку

Госдума спешно 27.07.2018 г. приняла в третьем, окончательном чтении:

* закон о повышении ставки НДС с 18 до 20% с 1.01.2019 г.;

* пакет законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли;

* пакет из семи законов по созданию специальных административных районов (САР) для перерегистрации компаний из офшоров.

Выделим «удавочные» особенности новоявленных законов.

Во-первых, они целенаправленно очищают кошельки наших граждан и уменьшают покупательную способность доходов.

Во-вторых, они обогащают олигархов, нефтяников и экспортеров.

В-третьих, они явно криминогенные и коррупционные, позволяют «крышующим» силовикам увеличивать общак.

***

Передо мной лежит кассовый чек. На каждом купленном товаре указывается его стоимость (цена), а чуть ниже НДС. Значит, за каждую покупку, за каждый купленный товар вместо НДС 18% теперь будут писать 20%. Значит, 2% – это увеличение налоговой нагрузки на население и на предприятия, в основном на средний и малый бизнес, что заставит его уходить в теневую экономику.

Крупный бизнес переложит рост НДС на эксплуатационные затраты, что уменьшит сумму налогооблагаемой прибыли и, соответственно, уменьшит поступления в бюджет налога на прибыль, который является главным налогом бюджета субъектов РФ. Мне неизвестно, учитывал ли кабмин снижение налога на прибыль. Думаю, что польза от увеличения НДС будет нулевая, если не отрицательная.

Но зато настоящая польза будет у экспортеров сырой нефти и природного газа, которым по законодательству возвращается НДС. Теперь у них возвратный НДС будет на 2% (а в сумме денег – на 10%) больше. А это, в свою очередь, стимулирует сырьевую экономику, с которой борются якобы Кремль и правительство.

В этой связи отметим, что экспорт оружия будет терпеть убытки, так как сегодня между ценой продажи оружия и товаров ОПК маржа незначительная. Она увеличится на эти же 2%, в итоге экспорт ОПК может стать убыточным.

Любопытно, что против роста НДС возражал Центробанк, который приводил доводы, что инфляция возрастет до 3,5–3,8%. Из-за этого ЦБ решил не снижать ключевую ставку (7,25%), по меньшей мере в этом году. Но если таргетировать в 2019 году инфляцию на уровне ниже 4%, то можно ожидать увеличение в том же году ключевой ставки. А это повлечет за собой рост процентов кредитных учреждений, банков, ипотеки и т.д. и т.п.

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Теперь рассмотрим вредительство, связанное с налоговым маневром в нефтяной отрасли.

По экономической сущности одобренный налоговый маневр есть не что иное, как налоговая реформа в нефтяной отрасли, ее коренное изменение.

Кабмин рассчитывает получить в бюджет от налоговой реформы в нефтяной отрасли 1,3–1,6 трлн руб. за шесть лет (2019–2024).

Покажем, что вместо обещаемого роста доходов в бюджете будет их снижение.

Суть реформы в следующем.

1. Последовательно (ежегодно) будут снижаться до 0 в 2024 году экспортные пошлины (сейчас они на уровне 30% мировых цен на 1 баррель нефти).

То есть государство отказывается от ценовой ренты, которая ему стопроцентно принадлежит по праву государственной собственности на недра.

2. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в соответствии с маневром будет ежегодно возрастать на сумму снижения вывозных нефтяных пошлин (ВНП) на нефть.

Странное решение, грабительское для населения нашей страны.

Представим себе нефтяную компанию (ту же «Роснефть»). Она продает нефть за доллары США за рубеж (экспорт). Из выручки от продажи нефти вычитаем ВНП в размере примерно 30%, которая поступала в федеральный бюджет. Согласно маневру эти вычеты будут снижаться и дойдут до 0 в 2024 году. Это очень хорошо для компаний!

ВНП ПОСТУПИТ В БЮДЖЕТ КОМПАНИЙ. А государство получит фиг!!!

Кабмин считает, что за счет роста НДПИ увеличатся поступления в федеральный бюджет. Но если вдуматься, то это не совсем так. НДПИ включается в затраты нефтяников. Следовательно, будут снижаться прибыль и налог на прибыль, что снизит поступления в бюджеты субъектов РФ.

Но это снизит объемы чистой прибыли компаний нефтяной отрасли, что в свою очередь снизит массу их чистой прибыли, а следовательно, снизит инвестиции в развитие нефтяных компаний, их НПЗ и АЗС.

Однако кабмин делает вид, что не понимает истинных последствий нефтяного маневра.

Премьер-министр Д. Медведев, его первый заместитель и министр финансов А. Силуанов и придворные холуйские экономисты бубнят ложь о том, что доходы федерального бюджета вырастут, так как НДПИ взимается со всей добытой нефти, а пошлина (ВНП) – только с экспорта.

Но это полуправда, так как НДПИ – это только часть (и не самая большая) доходов федерального бюджета, поступающая в виде налогов в бюджет. Минэнерго, обожая свои нефтяные компании, деятельно подталкивало Минфин на принятие закона о нефтяном маневре.

Также кабмин увязывает нефтяной маневр с акцизом на нефтепродукты, с заградительными экспортными пошлинами на бензин и дизельное топливо в 90% размера пошлин на нефть.

Об этом я подробно написал в статье в «Советской России» (12.07.2018 г.).

***

В России появились две новые офшорные зоны на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининградской области.

Для резидентов этих зон (САР) установлены:

– нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль, полученная международной холдинговой компанией в виде дивидендов;

– налоговая ставка по налогу на прибыль, полученная иностранными лицами в виде дивидендов по акциям холдинговых компаний.

Для регистрации необходимо инвестировать в эту офшорную зону всего 50 млн руб. за полгода.

Эти зоны являются нашей российской гаванью для иностранных дочек российских компаний, чтобы не платить в консолидированный бюджет налог на прибыль и чтобы уплачивать дивиденды по акциям в минимально возможном размере (всего 5%), в то время как налог на дивиденды для резидентов России – 13%, для нерезидентов – 15%.

Поговаривают, что идея налоговых гаваней связана с санкциями к российским олигархам в США, Великобритании и Европе, по которым вывезенные незаконно за рубеж российские капиталы могут быть изъяты в судебном порядке.

Некоторые российские олигархи приближены к Кремлю и лично к президенту В. Путину, который благоволит к ряду олигархов и последовательно возмещает им упущенную выгоду. Отсюда следует, что две новые офшорные российские гавани являются не чем иным, как возмещение упущенной выгоды санкционным олигархам, включая владельцев нефтяных компаний.

***

Я много думал над тем, как описанные выше налоговые новости связаны со спешно принятой в первом чтении пенсионной реформой, изменением возраста выхода россиян на пенсию. Думал, почему молчит президент.

Но когда я услышал монолог В. Путина на встрече с волонтерами в Калининграде, то понял позицию президента. Он говорил дежурные фразы о том, что 80% россиян против принятой правительством концепции налоговой реформы, что он лично тоже против, что большинство тех, кто голосовал в Госдуме, тоже против, что мало кому в правительстве нравится повышение пенсионного возраста. В. Путин называл ложные цифры соотношения работающих граждан и сегодняшнего числа пенсионеров, оперировал совершенно ложными сведениями Росстата, что это соотношение приближается один к одному и что наступит момент, когда работающих будет меньше, чем пенсионеров.

И затем В. Путин произнес ошеломившую меня фразу:

«В 1995 году было принято постановление правительства, в котором говорится, что пенсионный возраст повышать нужно, но сделать это во втором десятилетии XXI века.

Сейчас 2018 год, и мы, благодарные потомки, должны выполнять и принимать какие-то решения. Но если совсем ничего не делать, то нам придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров – и они будут все время пополнять число так называемых бедных людей».

Уверен, что эта цитата говорит о многом.

Президент перевалил всю вину на покойных В. Черномырдина и Б. Ельцина. Они, мол, решили поднять пенсионный возраст, а он, президент, должен (обязан) исполнять решения правительства, какими плохими бы они ни были.

Налоговая удавка и частное присвоение природных богатств – это преступление

власти перед народом

Власти, Кремль и кабмин в ускоренном темпе продолжают затягивать налоговую удавку.

Особенно стараются первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, новый вице-премьер и куратор социального блока Татьяна Голикова, подчиненный ей министр труда и социальной защиты Максим Топилин (вместо социальной защиты они провоцируют усиление социальной незащищенности. – С.К.), глава Минпромторга Денис Мантуров, министр энергетики Александр Новак.

Минпромторг готовится ввести новый утилизационный сбор на газовые турбины, что приведет к подорожанию оборудования и, как следствие, к удорожанию оплаты населением электроэнергии. Предполагается, что этот сбор составит 7%, который мы скоро увидим в наших платежках ЖКХ.

Тот же Минпромторг планирует ввести утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы, который, по мнению правительства, будет способствовать поддержке алюминиевой промышленности. Естественно, при этом умалчивается, что это прямая поддержка миллиардера Олега Дерипаски, его компании

«РУСАЛ».

Туристическая отрасль активно вводит туристический сбор – 50–100 руб. за сутки с каждого отдыхающего.

Утилизационные сборы вводятся на зарубежную обувь, на отдельные лекарственные препараты.

Недалек тот момент, когда утилизационными поборами обложат население с ног и все выше и выше – до украшений в ушах, на всю одежду и на все, что мы покупаем.

***

Недавно Татьяна Голикова озвучила план правительства об увеличении максимального пособия по безработице в 2,28 раза – с нынешних 4900 руб. (он установлен в 2009 году) до прожиточного минимума для трудоспособного населения, равного 11 600 руб.

При этом приводятся насквозь лживые доводы об изменении в лучшую сторону действующей модели рынка труда, в которой мизерное пособие толкает безработных в неформальную занятость, в теневой сектор. Приводятся доводы, что это облегчит негативные эффекты повышения пенсионного возраста, что это послужит некоей страховкой боязни предлагаемой правительством пенсионной реформы.

Но при этом замалчивается главное – какой РЕАЛЬНЫЙ ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ в нашей стране. ПО ЭКСПЕРТНЫМ ОЦЕНКАМ, ОН В ТРИ-ЧЕТЫРЕ РАЗА ВЫШЕ 11 600 руб. ЭТО ЖЕ ОТНОСИТСЯ К СРЕДНЕЙ ПЕНСИИ, РАВНОЙ 14 414 руб. к концу 2018 года.

***

Выделим кратко, буквально тезисно, основные особенности и экономическую сущность действующей в России системы налогов, квазиналогов, поборов, утилизационных сборов и прочей налоговой нечисти.

Первое. Всю эту налоговую систему можно уверенно характеризовать как налоговую удавку, налоговую обдираловку и обираловку.

Второе. Эта система построена и способствует налоговой убегаловке основной массы платежей за рубеж.

Третье. Эта система поощряется и поддерживается Центробанком России, который, по моему мнению, состоит на службе евро-американской экономики. Ставки некоторых налогов установлены в долларах США, а курс доллара ЦБ последовательно обесценивает. Вот и сегодня стоимость барреля растет, уверенно держится на уровне 70–75 долларов за баррель нефти, но при этом национальная валюта не укрепляется, что противоречит бюджетным правилам.

Четвертое. Можно уверенно заявить, что действующая почти не изменяющаяся налоговая система за весь восемнадцатый год президентства В. Путина ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫМ НАЛОГОВЫМ РАЗОРЕНИЕМ И ОГРАБЛЕНИЕМ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА И РОССИИ В ЦЕЛОМ.

***

В завершение этой статьи выскажу некоторые свои соображения о возможных направлениях реформирования налоговой системы.

Мои соображения созвучны и вытекают из брошюры академика РАН Дмитрия Львова (Миссия России (Гражданский манифест). М.: Институт экономических стратегий, 2006. 56 с.)

Мне посчастливилось в те годы активно сотрудничать с академиком Д. Львовым по проблемам горной ренты, анализу действующей тогда налоговой системы и возможностям изменения рентной составляющей этой системы.

Справочно. Наиболее полно наши соображения и рекомендации нашли отражение в следующих статьях.

Львов Д.С., Кимельман С.А., Пителин А.К. О проблеме рентного налогообложения // Экономическая наука современной России. 2004. №3. С. 38–46.

Львов Д.С., Кимельман С.А. России нужна эффективная система недропользования // Маркшейдерский вестник. 2005. №4. С. 32–37.

Львов Д.С., Кимельман С.А. Об эффективной системе недропользования // Экономическая наука современной России. 2005. №4. С. 18–23.

Приведу некоторые высказывания из «Гражданского манифеста» академика Д. Львова.

В последние годы мы теряем себя, осмысленный образ своего прошлого, настоящего и будущего, и уже давно пришла пора говорить о реалистических целях, способных объединить Россию, вдохнуть в ее народ ту энергию, которая необходима для выхода из «смутного времени».

Люди хотят знать, что впереди. Был советский социализм, он оказался разрушенным. И куда теперь – на рысях к капитализму?

В распространенных сейчас суждениях о социализме ему отведена либо роль пугала, от которого следует всячески открещиваться, либо, на потребу самой власти, роль своего рода «практической философии» компромисса, сохраняющей за чиновной элитой свободу лавирования в политико-экономическом пространстве между максимумом контроля и минимумом ответственности.

Появляется не менее жесткая политическая система, которая поворачивает сознание людей против идеалов свободы и равенства.

Происходит замыкание сознания на своем, личном. Человек отгораживается от общества своей семьей, своим домом, своим благополучием.

Сегодня мы можем наглядно видеть появление и у этой системы признаков тоталитаризма.

Нет разумных оснований соглашаться с идеологами и практиками нынешних «экономических реформ» в России, утверждающих, что частная собственность является краеугольным камнем, необходимым и достойным условием эффективного предпринимательства.

Уже не металл и бетон, не гиганты промышленной индустрии, а интеллект человека, его способность создавать новые знания становятся главной производительной силой общественного развития.

Интеллектуальная рента в экономике знаний превращается в фундаментальный источник социально-экономического развития, заменяющего значительную часть природной ренты. Она должна быть запущена в ход в ближайшие 10–15 лет, иначе она обесценится до нуля. (Заметим, что академик Д. Львов говорил об этом 12 лет тому назад.)

Материальной реализацией верховных владельческих прав общества на национальное имущество могло бы стать обращение рент от использования всех видов природных ресурсов в общественные доходы.

Эта сумма рентных доходов, образующаяся после оплаты услуг всех остальных факторов производства, составляет чистый доход общества, в котором все его члены имели бы равную долю. Она может стать материальной основой их гражданского статуса – тем, что получило название СОЦИАЛЬНОГО ДИВИДЕНДА.

Мы живем будто бы в некоторой виртуальной экономической системе. А между тем в реальной жизни значительная часть рентного дохода проходит мимо казны и присваивается нефтяниками.

Одной из главных причин наших неудач на пути реформирования экономики является власть, сохраняющая свое беспредельное господство над экономикой и обществом.

Будущее страны зависит от того, насколько явно или неявно люди будут проявлять себя как члены одного общества не только в коммунальном, но и в социальном смысле.

Только общество способно быть истинным владельцем территории, ее земельных, водных и прочих природных богатств, включая полезные ископаемые, воздушное пространство и ландшафтно-рекреационные ресурсы.

Это положение должно быть закреплено конституционно.

Такая конституционная новация обеспечила бы не на словах, а на деле право РАВНОГО ДОСТУПА КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА РОССИИ к природно-ресурсному потенциалу страны.

Признание за обществом права на верховное владение природными ресурсами и, как следствие, на присвоение чистого дохода от них меняет его отношения с государством. Они переводятся на правовую основу, и государство становится тем, чем ему надлежит быть, – агентом, действующим от имени и по поручению общества.

Заключение

На руинах государственной бывшей советской общенародной собственности вот уже 26 лет происходит масштабный передел национального имущества. В когорте новоявленных привластных собственников появляются их дети, жены, другие родственники и преданные друзья.

Во все рупоры СМИ насаждают вранье, что частная собственность эффективнее государственной, что налоговая обдираловка не растет, что налоги у нас прекрасные и изменять их нельзя и т.д. и т.п.

Представляется, что КПРФ и все антикремлевские силы должны сплотиться и объединиться вокруг практической реализации уточненного МАНИФЕСТА о необходимости уплаты национальных дивидендов каждому гражданину страны.

Нужен новый «белый пароход», на котором стоит отправить еще не сбежавших за рубеж олигархов, компрадоров, горбачевцев, гайдаровцев, ельцинистов и иже с ними на все четыре стороны...