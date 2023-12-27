Оперный бас Фёдор Шаляпин на свои деньги открыл 2 госпиталя: в Москве и Петербурге. Давал много концертов и благотворительных вечеров, на которые ему и в голову не приходило являться в одном носке.

Его коллега по сцене тенор Леонид Собинов отдал свой дом под госпиталь, а сам поехал с концертами по России, все деньги отправлял фронту.

Отдал дом раненым и писатель Александр Куприн. Таких примеров немало и среди интеллигенции, и среди купцов, и среди дворян, и среди духовенства.

Любимая балерина Николая Второго Матильда Кшесинская ездила на передовую, ночевала в землянках, а днём танцевала, чтобы отвлечь бойцов от тягот войны, писала под их диктовку письма.

Любимая певица царя Надежда Плевицкая (тот самый "Курский соловей") ушла на фронт санитаркой. Видела страдания, боль, кровь русских воинов, потеряла в бою мужа — её увезли с передовой с нервным срывом.

Получили повестки и пошли служить Сергей Есенин, Александр Блок, Виталий Бианки. Добровольцами ушли на фронт Николай Гумилев, Михаил Зощенко, Валентин Катаев. Алексея Толстого забраковали из-за болезни, работал военкором. Константин Паустовский не подлежал призыву, пошёл санитаром…

А теперь перенесемся на 110 лет и посмотрим на всяких разных киркоровых, ивлеевых, пугачевых-галкиных, макаревичей, акуниных и прочих зильбертрудов…

ВОВАН и ЛЕКСУС

Комментарий редакции

В переломные исторические периоды, такие как войны или революции, общество предъявляет повышенные требования к гражданской позиции своих членов. В этих условиях среди людей появляются как патриоты, готовые на самопожертвование ради Родины, так и предатели, преследующие только личные интересы.

Интеллигенция, будучи небольшой, но влиятельной частью общества, также раскалывается в такие времена. Кто-то проявляет высокое чувство долга, кто-то предает интересы своей страны.

Так было в годы Первой мировой войны, когда одни деятели культуры шли на фронт добровольцами, а другие призывали к поражению своей армии. Так происходит и в наши дни в период серьезных геополитических потрясений. И в прошлом, и в настоящем есть как герои, так и предатели, в том числе среди интеллигенции.