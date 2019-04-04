Для чего зажигают «звёзды»

В последние несколько десятилетий в обществе выделился особый класс «элиты», в которую вошли «звёзды» театра, кино, музыки, спорта и т.д. Куда ни посмотри, всюду они. В телевизоре в большинстве передач обсуждаются их поступки, достижения, судьбы. В передачах формата «ток-шоу» интересуются их мнением, в телевизионных «реалити-шоу» обязательно участие «звёзд» шоу-бизнеса. Обложки журналов, страницы газет пестрят фотографиями из их жизни. Толпы обывателей подражают им в одежде, поведении, поступках, манере речи.

И ведь это не случайно. Если «звёзды» зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. В этой статье мы постараемся разобрать такое явление, как «звёзды» шоу-бизнеса и его роль в управлении общественными процессами. Поясним, мы в данной статье будем рассматривать не весь спектр представителей этих профессий, а ту их малую часть, которую можно назвать медиа персонами, деятельность которых постоянно крутится перед глазами простых обывателей. А начнём с истории.

История появления артистов

Что мы знаем про артистов, откуда началась их история? Из сказок, былин, исторической хроники можно отследить начало появления актёров, циркачей, певцов. Исторические хроники нам сообщают, что ещё в средние века появились бродячие труппы циркачей, артистов. Они гастролировали по городам, поскольку на одном месте трудно было заработать себе на кусок хлеба, нужен был элемент новизны для зрителя, который платил за представления, кто сколько мог, из своего не очень толстого кошелька. Ещё известна такая профессия как шут при дворе богатого вельможи. Шуты развлекали званых гостей на приёмах, за это получали гарантированный кусок хлеба и кров.

Почему люди шли в профессию? Причины разные, кто-то хотел посмотреть мир, кто-то попадал туда случайно, найдя в труппах источник пропитания, кто-то жаждал получать хорошее содержание, не утруждая себя физическим трудом (надо сказать, в этом аспекте до сих пор ничего не изменилось). Были и те, кто чувствовал в себе талант и шли в профессию, чтобы его реализовать.

Шло время. Начали появляться театры, которые большую часть времени находились в одном месте. Тогда же произошло разделение по специализациям на режиссёров, актёров, гримёров и т.д. Надо сказать, профессионализм в эти времена резко подрос. Первые театры содержали богатые вельможи. Представления в них шли в основном для представителей «высшего» класса.

Именно через театры доносили до зрителей свои произведения такие драматурги, как Эсхил (525 – 456 гг. до н.э., Греция), Аристотель (384 – 322 гг. до н.э., Греция), Софокл (496 – 406 гг. до н.э., Греция), Шекспир (1564 – 1616 гг., Англия), Островский А.Н. (1823 – 1886 гг., Россия), Гоголь Н.В. (1809 – 1852 гг., Россия).

Направления в шоу-бизнесе тех времён расширялись, появились опера, оперетта, балет, но не все артисты попадали в стационарные заведения и были «обласканы» изысканной публикой. По-прежнему оставались и передвижные театры, шапито, которые работали с публикой «попроще». Надо сказать, доходы у артистов того времени не сильно отличались от доходов простых людей, а вот жизнь была «ярче», что привлекало в профессию всё больше и больше людей.

Примерно в начале XX века, с развитием технологий, у средств массовой информации появилась возможность быстро доносить информацию до всех слоёв населения, начался новый этап в управлении социальными процессами, и шоу-бизнес стал задействован «по полной программе». Всё, что было до того, было подготовкой к этому.

В начале XX века за короткий промежуток времени в массовую культуру вошли радио, затем телевидение, а теперь и интернет. Поток информации, который шёл от артистов к зрителю, сильно возрос. Открылись возможности доносить до публики определённые установки через художественные образы, и эта возможность стала использоваться сполна.

Какие задачи выполняют «звёзды»

Будучи публичными фигурами, «звёзды» являются примером для подражания. Некоторые осознанно продвигают те идеи, в которые верят сами. Другие — цинично пропагандируют заказ за деньги. Многие «звёзды» не видят в рекламе ничего плохого.

Мы обратим внимание на представителей «творческой элиты», которые сами высказываются о своей деятельности и отношению к своим почитателям.

Благотворительность

Актёр помогает в лечении детей больных раком

Актёр Константин Хабенский основал Благотворительный Фонд Константина Хабенского, который

«с апреля 2008 года делает всё возможное, чтобы дети с онкологическими и другими тяжёлыми заболеваниями головного мозга вовремя получали всю необходимую медицинскую помощь и скорее возвращались к полноценной жизни».

Чета актёров трудоустраивают людей с ограниченными возможностями

В 2012 году актеры Егор Бероев и Ксения Алферова основали благотворительный фонд «Я есть!».

«Его задача — сделать так, чтобы дети с синдромом Дауна и другими особенностями развития чувствовали себя своими в любом обществе», в том числе, и помочь найти достойную работу.

Рэппер платит за покупки пенсионеров

«Хип-хоп исполнитель Вячеслав Машнов, выступающий под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, опубликовал ролик «Подари бабушке антихайп», в котором попросил зрителей быть тимуровцами и помогать пенсионерам».

Здесь мы видим примеры, как знаменитости используют свой статус и высокий заработок на устранение проблем или сглаживание жизни незнакомых людей.

Стоит сказать, что не вся благотворительность бескорыстна. Например, Брэд Питт заявил, что его бывшая жена, Анджелина Джоли, использует положительный образ благотворительницы,

«который поможет при решении, с кем из родителей останутся шестеро детей распавшейся пары».

На этой корыстной ноте предлагаем рассмотреть примеры циничного отношения «звёзд» к своему влиянию.

Всего лишь бизнес, ничего личного

Тимура Юнусова, известного как Тимати, на интервью в интернет-шоу Минаев LIVE спросили «почему в клипах ты пьешь алкоголь, если ты трезвенник?». Сначала он попытался уйти от ответа. Но, когда вопрос задали напрямую, он решил не привлекать большего внимания, а прямо сказать «это продакт плейсмент», то есть циничная реклама товара, который он сам не употребляет.

Известный российский актер Павел Майков, прославившийся после роли Пчелы в «Бригаде», назвал выход этого сериала преступлением против России. По его мнению, он принес нашему обществу колоссальный вред. По мнению Майкова:

«многие подростки после выхода сериала на экраны хотели стать бандитами».

Песни известного рэпера Гуфа (Алексей Долматов) были признаны «пропагандой наркотиков» Советским районным судом Красноярска. Наказали молодёжного кумира на 4500 рублей. Оказывается, что творчество тоже является пропагандой. Возможно, эта мера пресечения и не заставит задуматься музыканта о посыле своей деятельности, но зато задумаемся мы.

Хип-хоп исполнитель Алексей Узенюк, известный как Элджей, в композиции «Suzuki» объясняет свою образовательную миссию слушателям:

«Эй, биомусор, как тебе туса? — Я просто прививаю таким как ты чувство вкуса».

У современных кумиров — современные ценности

Основные направления, которые продвигают сегодня «звёзды»:

Гламур или перепотребление. Богатство, как возможность тратить много денег. Образно это любят показывать музыкальные исполнители «выбрасывая деньги на ветер» в клипах. Популярную благотворительность тоже можно отнести к перепотреблению, так как знаменитости дают исключительно большие суммы нуждающимся. А реально помочь может каждый без денег. «Звёзды» своим расточительным поведению лишь разделяют общество на богатых благодетелей и бедных нуждающихся.

Богатство, как возможность тратить много денег. Образно это любят показывать музыкальные исполнители «выбрасывая деньги на ветер» в клипах. Популярную благотворительность тоже можно отнести к перепотреблению, так как знаменитости дают исключительно большие суммы нуждающимся. А реально помочь может каждый без денег. «Звёзды» своим расточительным поведению лишь разделяют общество на богатых благодетелей и бедных нуждающихся. Алкоголь, табак и другие наркотики. Способы остановить человека в развитии и заменить его естественные нужды на искусственные. Решать жизненные проблемы такому человеку становится сложнее, а окружение таких же одурманенных людей удерживает, как крабы в ведре.

Способы остановить человека в развитии и заменить его естественные нужды на искусственные. Решать жизненные проблемы такому человеку становится сложнее, а окружение таких же одурманенных людей удерживает, как крабы в ведре. Низкоинтеллектуальная культура. Пошлость, низменные, шкурные интересы приучают к краткосрочным результатам. Человеку с таким узким кругозором сложно вкладывать время на саморазвитие, делать карьеру и, вообще, менять свой образ жизни. Зато можно на концерте попрыгать и посмеяться над теми другими, которых называют «биомассой». Это же не о нас, так ведь?

Почему утверждается, что они именно продвигают некие идеи в общество? Можно ведь сказать, что они живут своей жизнью, а большинство остальных людей — своей. Каждый ведь волен выбирать, как ему жить, к чему стремиться. Дело в том, что в общество внедрён способ получения ответов на жизненные вопросы: скопируй мнение у авторитета. И это есть отличительная черта «толпы».

По определению В.Г.Белинского:

«Толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету…».

Вместо того, чтобы самому формировать своё мнение, люди ориентируются на тех, кто возведён в ранг «авторитетов», а те в свою очередь, могут беспрепятственно внедрять в толпу свою(?) идеологию.

Кстати, про идеологию

Говорят, что после развала СССР у нас в стране нет государственной идеологии. Даже в конституции есть соответствующий запрет.

Статья 13.2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

На самом деле, всё далеко не так. Общество не может существовать без идеологии. И если её нет в оглашении, то она есть по умолчанию. И такая идеология есть и сейчас. Звучит она примерно так:

«Зарабатывайте, кто как может, потребляйте больше, ведь живём один раз».

Кроме того, к этой «основной» идее подмешиваются различные оттенки в виде идей либерализма, чайлд-фри, педерастии и т.д.

Проводниками именно такой идеологии в общество являются «звёзды». И это очень важная задача, ведь, ориентируясь на ту, или иную идею, люди будут совершать разные поступки в одних и тех же ситуациях. А значит, те, кто может влиять на формирование идей, управляет народами.

Толпо-«элитарная» структура и место в ней «звёзд» шоу-бизнеса

Если посмотреть на наше общество, каким оно сформировалось на протяжении нескольких тысяч лет своего развития, то можно увидеть толпо-«элитарную» структуру. Многочисленная толпа управляется малочисленной «элитой». Но поскольку все процессы управляемы, значит, есть некий субъект, который управляет социальными процессами в своих интересах. Давайте посмотрим на структуру общества с высоты субъекта управления, который «конструирует» его так, чтобы оно устойчиво управлялось, было стабильным и предсказуемым. Наше общество построено по толпо-«элитарному» типу. То есть, можно нарисовать такую пирамиду:

снизу многочисленная толпа, которая не обладает ни знаниями, ни ресурсами,

сверху малочисленная «элита», у которой и знаний, и ресурсов побольше.

Рассматриваемая нами в этой статье группа людей, которые относятся к шоу-бизнесу, безусловно, относилась к «толпе». И так было до начала 20 века. А что мы можем наблюдать с этого момента?

Доходы представителей шоу-бизнеса стали расти, многократно превышать доходы простых людей, и к нашему времени гонорары «звёзд» достигли заоблачных высот. Если вернуться к толпо-«элитарной» пирамиде, то прослойка «звёзд» будет между толпой и «элитой». То есть, по уровню знаний они — толпа, по уровню доходов — «элита».

Для чего так сделано? Дело в том, что разделение по стратам не означает отсутствие общения между их представителями. И среди людей с низкими доходами есть люди, обладающие знаниями и умеющие глубоко мыслить. Это различные учёные, деятели искусств, писатели. Именно на них ориентировались представители толпы, они же были связующим звеном между толпой и «элитой». Теперь, благодаря техническому прогрессу, информационный обмен в обществе очень сильно возрос, если сравнивать с началом прошлого века. Информационный обмен между «элитой» и толпой тоже возрос, и стал угрожать «хозяевам» толпо-«элитарной» пирамиды тем, что ранее не обладающие знаниями люди из широких слоёв общества, получали знания, что делало саму пирамиду неустойчивой, ведь грамотным обществом управлять сложнее.

Вот поэтому из «звёзд» шоу-бизнеса сделали такую «прокладку» между двумя большими социальными группами — толпой и «элитой», и замкнули информационный поток каждой из них на неё. Это замедлило информационный обмен, продлив агонию толпо-«элитаризма» на некоторое время. Это время, видимо, нужно «хозяевам» для окончательного закрепления такого положения вещей в преемственности поколений, что, по их мнению, сделает их власть вечной. Но по «закону времени», у них это не получится.

Кроме того, само наличие «звёзд» шоу-бизнеса с присущим им поведением демонстрирует людям из толпы наличие расслоения в обществе и необходимость им причислять себя к рабочему быдлу.

Зажигаем «звезду»

Предлагаем рассмотреть путь к славе «звезды» на примере Анджелины Джоли, послом доброй воли ООН с 2001 года и самой высокооплачиваемой актрисы Голливуда в период июня 2012 по июнь 2013 по версии Форбс. Материалы взяты из книги «Анджелина Джоли. Всегда оставаться собой».

Джоли родилась в семье известного актёра Джона Войта и малоизвестной франко-канадской актрисы Маршелин Бертран. Отец часто брал детей на съёмки своих фильмов, а мама прививала им любовь к актерскому ремеслу регулярными походами в театр и кино. В 1982 году Джоли получила первую кинороль, снимаясь вместе с отцом в фильме «В поисках выхода».

В десять лет Анджелина много думала о самоубийстве:

«не потому, что была несчастлива, просто я не считала себя пригодной для чего-то. У меня была бессонница, и я не спала всю ночь, думая, что это никогда не прекратится» — вспоминает она.

В 13 — 14 лет, учась в старших классах «Beverly Hills High School», и пытаясь избавиться от своих подростковых страхов, Джоли начала резать себя. Вспоминала она этот период так:

«так как чувствовала, что таким образом отпускаю что-то. Это было что-то настоящее».

Вскоре её увлечение порезами и ножами переросло в садомазохистские предпочтения в сексе. Один инцидент чуть не стоил ей жизни: Джоли вырезала на руке букву «Х», искромсала живот и порезала шею.

«Я чуть не вскрыла себе яремную вену — призналась она в 2000 году».

К шестнадцати годам Джоли с головой ушла в карьеру.

Первая главная роль в фильме «Киборг-2» запомнилась тем, что молодая актриса обнажила в нём свою грудь. Фильм провалился, заставил её «разочароваться в своем ремесле и вверг ее в такую тяжелую депрессию, что в какой-то момент она даже задумалась о самоубийстве».

О выборе своих фильмов:

«Папа придерживается такой теории, что любой фильм, в котором он участвует, всегда должен нести что-то позитивное, иначе он не станет в нем сниматься — сказала она. Я хочу действовать так же, но должна быть реалисткой. В те времена, когда он начинал, было меньше количества и больше качества. А мне следует быть менее разборчивой. В наши дни очень сложно быть молодой актрисой; никто не хочет видеть тебя в одежде».

Съёмки фильма «Ложный огонь» развенчали иллюзии Джоли об актёрском ремесле, и она серьёзно размышляла об уходе из профессии. Фильмы не приносили ей коммерческого успеха, а критики попросту игнорировали молодую актрису.

Всё изменилось после работы в фильмах «Джордж Уоллас» и «Джиа». Последняя рассказывала о жизни зависимой от наркотиков супермодели Джиа Мари Каранджи. К концу съёмок Джоли были выжата, как лимон, и решила на время оставить карьеру актрисы.

Чувство апатии и отсутствие целей в жизни погрузило Анджелину в очередную депрессию. В итоге она задумалась о том, чтобы нанять киллера, который бы убил её. Именно награды («Золотой глобус» и «Оскар» за лучшую женскую роль) вселили Джоли уверенность и предали смысл жизни.

После этих фильмов роли буквально посыпались на Джоли: «Адская кухня» (1998), «Превратности любви» (1998), «Управляя полетами» (1999), «Власть страха» (1999), «Прерванная жизнь» (1999), «Угнать за 60 секунд» (2000), «Лара Крофт — расхитительница гробниц» (2001).

На примере пути Анджелины Джоли к титулу самой высокооплачиваемой актрисы Голливуда можно увидеть, как проблемный, но амбициозный, подросток готов на любую роль ради известности.

Неудачи Джоли расценивала как потерю смысла жизни, а награды и похвалы критиков — как стимул к жизни. Не видя другого пути в жизни, Джоли в молодости полностью зависела от чужого мнения, искала одобрения у окружающих и, в моменты его отсутствия, погружалась в глубокую депрессию с суицидальными наклонностями.

Такой человек будет искренне поддерживать любой тренд, который сулит внимание и похвалу.

Кто они — зажигатели «звёзд»?

В настоящее время для того, чтобы «засиять» на телеэкранах, обложках журналов одного таланта мало. Даже можно сказать, что наличие этого самого таланта не является обязательным условием. Например, эстрадных исполнителей без голоса немало на эстраде, чему подтверждение обилие разоблачающих видеороликов на Ютубе.

Немного сложней со «звёздами» спорта. Там чаще сначала нужно добиться некого уровня, а затем уже появляется возможность «засиять». Ни для кого не секрет, что продвижением «звёзд» в медиапространство занимаются продюсеры. Именно они вкладывают огромные деньги в раскрутку своих подопечных, подбирают для них нишу, репертуар, прорабатывают им линию поведения на публике, вплоть до того, что одевать, что говорить, с кем поскандалить и т.д.

А откуда продюсеры узнают, какие тенденции именно сейчас нужно продвигать? Вкладываться ли в исполнителей с нетрадиционной ориентацией, или продвигать высокоинтеллектуальные бардовские песни? Большинство современных продюсеров понимает тенденции, продвигаемые в общество с надгосударственного уровня. А для того, чтобы все они держали «руку на пульсе», есть «маячки», на которые нужно ориентироваться, учитывать в своей деятельности. Такими «маячками» сейчас выступают различные международные конкурсы, на которых самые высокие места достаются тем, кто угадал мировые тенденции, нужные мировой закулисе.

Помните, на конкурсе «Евровидение» победила бородатая женщина Кончита Вурст? Или «Оскар» получил фильм Горбатая гора?

Тенденции в одежде задают самые знаменитые дома мод, например: Armani, Dolce & Gabbana, Prada. Через эти конкурсы и показы за тенденциями следят и продюсеры телеканалов, радио, и не допустят в эфир тех, кто не вписывается в эти мировые тренды. Во всяком случае, «неформат» будет ограничен по времени и будет крутиться в те эфирные часы, когда количество зрителей минимально.

Понимают ли современные продюсеры, что своей деятельностью они вписаны в процессы, которые управляются с более высокого уровня, и что эти процессы в целом губительны для общества? Думаем, что понимают. Просто они выбрали для себя такой способ существования, при котором за их творческую работу им полагается немалое финансовое вознаграждение. В этом плане продюсеры — хоть и причисляют себя к «элите», но они всё же «толпа», которая привержена всё той же идеологии:

«Зарабатывай, кто как может, бери от жизни всё, после меня хоть потоп».

Многие, понимая, что действуют на стороне зла, пытаются через благотворительность компенсировать ущерб, который нанесли обществу, Некоторые в своих высказываниях иногда проговариваются о целях и методах работы, подтверждая утверждение, что они понимают, что творят. Вот, хотя бы посмотрите откровения Константина Эрнста, генерального продюсера Первого канала. В видеоролике, представленном ниже, его монолог можно увидеть с отметки 7:55.

Каков же психологический портрет «звезды»?

Прежде всего, мы далеки от мысли рассматривать «звёзд» шоу-бизнеса как сообщество мерзавцев. Большая их часть — это хорошие люди, которые, используя свой талант и творчество, делают своё дело. Многим из них предлагали головокружительный успех в обмен на то, что они будут продвигать ту, или иную идею в общество, но они предпочли не влезать в это грязное дело. Многие остались в жанре «неформата», отказавшись изменять своему стилю в угоду мировым тенденциям. Своими действиями такие представители шоу-бизнеса во-первых показали, что успеха и известности может добиться каждый, а во-вторых, что эстрадное сообщество неоднородно, и хорошие люди есть везде.

Наша же статья в основном о той немногочисленной группе, которая всё время в центре внимания, представители которой не сходят с экранов тв, обложек, радиоэфира. Как отбираются туда люди, через какие продюсерские «фильтры» они проходят, чтобы стать «звёздами»? Думаем, что изначально никто не идёт в профессию, владея всей информацией о воздействии «звёзд» шоу-бизнеса на общество. Изначально ими движет цель стать знаменитыми. Толпы фанатов, автографы, цветы, интервью, гастроли, слава, роскошь — атрибуты жизни «звезды». Постепенно приучая будущую «звезду» к ним, продюсеры шаг за шагом меняют и образ артиста, музыканта, спортсмена на тот, который востребован в данный момент времени. Если будущая «звезда» на каком-то этапе скажет: «вот это мне не нравится, не хочу так делать», то ей обрисуют её дальнейшую жизнь без денег и славы, к которым уже есть привычка.

Нельзя сказать, что за свою работу «звёзды» получают несметные богатства. Хоть с точки зрения обычного человека, гонорары баснословны, но одним из аспектов образа «звезды» являются большие траты на статусность: украшения, брендовая одежда, автомобили, поддержание внешнего вида, посещение дорогих мест и т.д. Кстати, привычка к такому образу жизни и съедает потом все накопления «звезды» после того, как она выпадает из тренда и уходит из медиапространства. А многие затем спиваются, или становятся героями передач на тему: родственники бывшей «звезды» делят её имущество. Что это? Закономерность, или кара свыше за неправедные действия? Оставим этот вопрос без ответа.

Заключение

Какими бы изощрёнными ни были технологии манипуляции общественным поведением, Человек волен сам принимать те, или иные решения в жизни, сам выбирать свой путь. И это должно стать нормой. Сейчас вскрылись все технологии, которые применяются для управления людьми, есть возможность во всём этом разобраться. Пора это сделать. Что же делать со всеми этими «звёздами»? Пусть занимаются своим делом. Творчество многих из них служит развитию духовной культуры. Можно наслаждаться прекрасной игрой актёров, певцов, танцоров, получая истинное наслаждение. Только нужно фильтровать информационный поток, который льётся на головы зрителей. Народная любовь оставит в истории имена выдающихся исполнителей, творцов. Остальные же забудутся, уйдя в небытие.

Источник: Школа Аналитики

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Как часто мы встречаем в новостях душещипательные истории, рассказывающие о том, как наши звёзды шоу-бизнеса самоотверженно занимаются благотворительностью. Иногда под это дело проводятся громкие пиар-акции, а иногда – для большей трогательности подобные сюжеты в СМИ подаются с пометкой, что сами звёзды свою деятельность не афишируют, а журналисты, вроде как просто случайно узнают подробности. В таком контексте читатель должен вдвойне зауважать мецената: и за щедрость, и за скромность.

Но давайте оценим, заслуживают ли герои подобных публикаций симпатий в свой адрес, и насколько искренна их благотворительность. Для начала послушаем трогательную речь Филиппа Киркорова.

Голливуд делает популярными актёров, которые готовы личным примером продвигать идеи «фабрики грёз». Разберём реализацию этой технологии на конкретном примере. Какие идеи продвигаются в обществе через голливудский бренд «Анджелина Джоли»?

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Источник: https://whatisgood.ru/raznoe/music/zachem-zazhigayut-zvyozdyi/