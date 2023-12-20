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Декоративный президент, или Кто в России главный

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Д.э.н. Валентин Катасонов о том, в чьих руках находится реальная власть в России

Ведущий: руководитель проекта «ТОЧКА СБОРКИ» Кирилл Рычков

Внимание: Редакция Точки сборки приняла решение об объединении каналов «Точка сборки» и «Радио Аврора 6.0» в Дзене. Ищите нас там по ссылке: https://dzen.ru/aurora_network

Комментарий редакции

Ключевые темы беседы:

1. Курс рубля и решения Центробанка

Обсуждаются решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 16%, выступления Набиуллиной и ее объяснения этого решения. Анализируется влияние курсовой политики ЦБ на экономику России.

2. Микрокредитные организации

Обсуждаются заявления Путина по поводу микрокредитных организаций, история развития этого сектора в России, максимально допустимые процентные ставки по микрокредитам.

3. История денежного обращения в СССР

Подробно анализируются особенности денежной системы в Советском Союзе – использование "совзнаков", червонцев, обеспеченность денежной массы товарами и др.

4. Статус Центрального банка

Обсуждается вопрос независимости/зависимости Центробанка от государства, приводятся исторические примеры из разных стран. Анализируются риски создания "новых хозяев" денег в лице государства.

Вывод:

В беседе поднимаются вопросы денежно-кредитной политики государства и ЦБ, их влияния на экономику. Особое внимание уделяется статусу Центробанка и рискам чрезмерного контроля над денежным обращением. Проводятся исторические параллели с денежной системой в СССР.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P8Ar1un5UZA
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