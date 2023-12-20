Декоративный президент, или Кто в России главный
Д.э.н. Валентин Катасонов о том, в чьих руках находится реальная власть в России
Ведущий: руководитель проекта «ТОЧКА СБОРКИ» Кирилл Рычков
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Комментарий редакции
Ключевые темы беседы:
1. Курс рубля и решения Центробанка
Обсуждаются решения ЦБ о повышении ключевой ставки до 16%, выступления Набиуллиной и ее объяснения этого решения. Анализируется влияние курсовой политики ЦБ на экономику России.
2. Микрокредитные организации
Обсуждаются заявления Путина по поводу микрокредитных организаций, история развития этого сектора в России, максимально допустимые процентные ставки по микрокредитам.
3. История денежного обращения в СССР
Подробно анализируются особенности денежной системы в Советском Союзе – использование "совзнаков", червонцев, обеспеченность денежной массы товарами и др.
4. Статус Центрального банка
Обсуждается вопрос независимости/зависимости Центробанка от государства, приводятся исторические примеры из разных стран. Анализируются риски создания "новых хозяев" денег в лице государства.
Вывод:
В беседе поднимаются вопросы денежно-кредитной политики государства и ЦБ, их влияния на экономику. Особое внимание уделяется статусу Центробанка и рискам чрезмерного контроля над денежным обращением. Проводятся исторические параллели с денежной системой в СССР.