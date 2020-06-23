Вой, поднятый русофобской мразью, чётко подтверждает: предлагаемые поправки нужны России!!!

А с другой стороны представители властных структур всех уровней как всегда предлагают свое посредничество, "помощь"в том, чтобы разобраться в текущем моменте, доносят, так сказать, официальную позицию. И вот по ТВ рекламируют поправки, привлекая известных актеров , деятелей науки и культуры.

Мало кто поправки читал. Разбираться в этом вопросе нелегко – поправки надо найти, прочитать немаленький, сложный текст, сравнить с текстом действующей конституции. Серьезная работа. Оторваться от суеты, сосредоточится не у всех получается. да и желания нет. К сожалению, так поступают многие их нас. А тут еще со всех сторон раздается мерный, монотонный стон протестующих. Думать на фоне такой эмоциональной накачки сложно. Все ищут простых решений. А поскольку есть запрос на простые схемы от не желающих думать самостоятельно, то всегда найдется масса авторитетных блогеров и экспертов всех мастей, которые предложат разной степени сложности интеллектуальные разборы. Кушайте, не обляпайтесь. Это с одной стороны.

Только ленивый не высказался по поводу поправок в Конституцию . Интернет заполнили в основном эмоциональные громкие мнения "онижедетей", свободномыслящих по темникам западных кураторов граждан, а также нормальных, вполне патриотично настроенных людей, но которые в силу своей занятости или недостатка грамотности не в состоянии разобраться с причинами постоянного ухудшения своего положения.

Честное слово, так подробно объяснять.., скажем мягко, тем-у-кого-нет-времени-самому-думать, может только женщина. Лично мне достаточно одного аргумента: если предлагают улучшить жизнь, то надо соглашаться . Точка. И только разные недоумки начинают рассуждать, мол, мне яблочко на блюдечке с голубой каёмочкой преподнесли не целым, а лишь кусочек, поэтому лучше я умру с голоду, но откажусь принять этот кусочек. Назло маме отморожу уши, да?!! А в чём заключается улучшение? В поправке, расставляющей приоритеты в разных законодательствах: российское выше международного . Всё остальное – довески, приятные мне или кому-то не очень, но – лишь довески. Если бы это уже было сделано, то москвичи не отчитывались бы перед Собяниным за прогулки, народ в стране не носил бы намордники, ибо приказы ВОЗ о пандемии не имели бы силы в России. И никакая Венецианская комиссия не стала бы нам диктовать, что мы можем, а что не можем делать с нашим внутренним законодательством. И никакой Совет Европы не смел бы требовать от России допускать парады педерастов. И никакие Базели-3 не удушали бы так нашу экономику. И так далее – можно перечислять ещё на нескольких страницах. И даже если допустить, что в своём первом тезисе о необходимости принять любое улучшение я неправ, то вой вокруг поправок, поднятый самыми разными подпиндосными шавками, вроде Лукьяновой, Зюганова, Гозмана, Рашкина, Сёмина, Болдырева, Сванидзе, Сулакшина, Латыниной, Шендеровича, Быкова, Ахеджаковой и прочей русофобской мразью , уже стопроцентно подтверждает, что поправки нужны России! В общем, простая логика позволяет с лёгкостью и правильно ответить на вопрос: надо ли голосовать за поправки? Надо, если вы не идиот, пусть и благонамеренный, или не подпиндосная шавка. Тут даже нет предмета обсуждения, настолько всё ясно и очевидно!!!



Но делается это так топорно, так приторно-тошнотворно, так бросается в глаза фальшивость говорящих! Все это вызывает рвотный рефлекс и отторжение. Официальная рекламная компания работает в связке с упомянутыми выше авторитетами, работает единым фронтом против Поправок президента, против самого президента.



Это как с рекламой алкоголя в подростковой среде. Крупными буквами пишут на двери магазина : "Алкоголь лицам до 18 лет продавать запрещено".



Подросткам, как собственно и инфантильным людям всех возрастов, свойственны протестные формы поведения и желание стать взрослыми, поэтому они ждут 1) когда же исполнится 18 и они смогут легально напиваться как большие и 2) чтобы почувствовать себя в каких то ситуациях "взрослыми", они начинают отравляться алкоголем еще до наступления 18 лет. Подобного рода психологический заход осуществляется и на нас с вами .

Предвижу удивление и традиционные возгласы :" Да лааа-дно!" Вроде как такого не может быть, ведь среднестатистический гражданин уверен в том, что власть едина, и интересы у них одни, и цели они совместно преследуют одни и те же. Заранее прошу извинить за необходимость небольшого отступления-ликбеза.



Между прочим, официальной рекламой (а скорее антирекламой) занимаются те самые люди во власти, которые уже много десятилетий в преемственности поколений формирует либеральную повестку дня, сидят на федеральных финансовых потоках, блокируют развитие страны, саботируют решения президента.



Началось это не при Путине, и не в 90-е, а гораздо раньше. Чтобы пришли "благословенные 90-е", как назвала это время Наина Ельцина, национальная элита должна была предать свой народ. Они и их дети и внуки естественным образом, разделившись на кланы по интересам определяют совокупный политический тренд.



Интересы у кланов разные, связанные с овладением ресурсами в разных отраслях экономики. Рамки кланов никак не совпадают с границами партий. Вообще партийное устройство это бутафорский антураж на политической сцене, основная и настоящая политика делается за кулисами.



Сказка на ночь для наивных чукотских мальчиков (и девочек) (ни в коем случае не хочу обидеть чукчей, имеется ввиду то обстоятельство, что этот северный народ живет далеко от цивилизации и часто не интересуется делами на "большой земле") о том, как царь – всемогущий Путин матушкой Россией правит, и без его повеления комар не пикнет, а государственные СМИ проводит его политику, придумана как раз для того, чтобы скрыть реальную картину и показать инфантильному обществу пальцем на виноватого во всем.



В реальности общественный уклад в стране задается клановым устройством и закреплен основным законом, в нашем случае конституцией 1993 г., которую нам фактически написали западные друзья. За жесткие рамки конституции президент выходить не может, и реальные полномочия по управлению государством по действующему закону для первого лица не предусмотрены.







КПРФ, профсоюзы прекрасно понимая, как устроена государственная власть, отыграли роль протестунов. Принимать действенные меры, законным способом отстаивать права трудящихся они не стали, хотя возможность у них была.



Отказ Президента РФ выполнять свои конституционные обязанности подписывать законы, принятые ГД РФ и утвержденные СФ РФ, фактически означает прямое противостояние Президента РФ и Федерального Собрания РФ, то есть острый кризис власти и фактически необходимость (такова процедура, прописанная в конституции) принудительного роспуска Президентом РФ Государственной Думы, то есть мгновенное вспыхивание кланового конфликта, чреватого перерастанием в гражданскую войну.



Так было уже в 1993 году – вплоть до стрельбы на улицах, в том числе из танков. О том, как выстроено государственное управление подробней можно почитать или послушать много где, было бы желание.

По Конституции РФ Президент РФ не имеет полномочий вмешиваться в деятельность Правительства РФ. Да, Президент РФ может разогнать (уволить, распустить) Правительство РФ, но в деятельность вновь сформированного Правительства он также не сможет вмешиваться по закону.



Тогда какой смысл в таком роспуске? Это приведёт только к ещё большему ухудшению жизни граждан, потому что пока новое Правительство войдёт в курс дела, а на это нужно немалое время, всё будет только рушиться. Ельцин менял Правительства как перчатки. Итог – гиперинфляция и дефолт 1998 года.

Формирование состава правительства это всегда процесс достижения баланса между властными группировками. Здесь многое зависит от того, какими ресурсами они обладают, как складывается конъюнктура, кого из них поддержат западные хозяева. Да, у Президента РФ есть ещё возможность поставить “своё” подконтрольное Правительство принудительно.



Путь к этому лежит через острый кризис власти, фактическое объявление войны всем кланам, присутствующим в ГД РФ, роспуск ГД РФ и угрозу гражданской войны. Всё это приведёт в любом случае к резкому падению уровня жизни людей (фактически в начало “нулевых” годов).



Путин избегает этого, и таким образом сохраняет для людей возможность жить в более благоприятных (благополучных) условиях, предпочитая не революционный, а эволюционный путь развития.

Вывод: в РФ по конституции есть 3 вида власти – законодательная, исполнительная и судебная. А по факту есть еще два вида власти – идеологическая и концептуальная.



Концептуальная власть – власть идей и концепций, она стоит выше идеологической, которая только облачает концепцию в притягательные для общества формы, обеспечивает маскировку жизнеустройства в культурные формы, близкие тому или иному обществу.



Влиять на идеологию Президент РФ не может, так как он является главой государства и гарантом Конституции (ст. 80 Конституции РФ), а Конституция содержит запрет на государственную идеологию.



Осуществлять законодательную власть Президент РФ не может, так как согласно Конституции законодательную власть осуществляет Федеральное Собрание.



Осуществлять исполнительную власть Президент РФ не может, так как согласно Конституции исполнительную власть осуществляет Правительство РФ.



Наконец, осуществлять судебную власть Президент РФ не может, так как согласно Конституции РФ судебную власть осуществляют суды РФ.



Президенту остается только концептуальная власть, она самая сильная, но реализация управления на ее основе требует высочайших управленческих навыков и это довольно продолжительно по времени.



Поэтому традиционный упрек президенту :" Чем он занимался 20 лет?" не правомочен. Вот тем и занимался, что в сложившейся после 90-х ситуации вытаскивал страну из ямы и готовил условия, при которых стало возможно изменение конституции 1993 г.



А желающие расширить свой кругозор могут найти в сети материалы о том, как в первые годы своего президентства В.В. Путин попробовал с места в карьер менять конституцию и изменять взаимоотношения государства с ЦБ РФ.

Для среднестатистического обывателя все это откровение, резко расходящееся с их картиной мира, которую тщательно формирует СМИ, блогеры всех мастей. Большинство людей живут с полным ощущением, что Путин – царь или волшебник, и не понимают почему же он не пользуется своей волшебной палочкой.



А в реальном мире любой управленческий акт, любое назначение формируется на основе баланса клановых интересов. И каждый, кто пытался в своей жизни провести, например, собрание собственников многоквартирного дома, прекрасно это понимает. И если у части собственников есть не только хотелки, а и ресурсы для отстаивания своих интересов, а интересы будут разные, то собрание превратится в войну за интересы и, возможно, с реальными потерями.



А уж об управлении домом в интересах большинства можно просто забыть. Не до жиру, быть бы живу.



Но народу знать это не надо лучше даже подозревать об этом не надо, по телику это не покажут., и есть надежда на то, что сам народ разбираться не будет. Читать, размышлять, соображать на трезвую голову – это все сложно.

Народ с двух сторон, двумя кнутами – официальные СМИ и агрессивная интернет-кампания, как стадо, гонят в стойло.



Но давайте мы не будем бежать с радостным блеянием, предвкушая гибельный восторг, а попробуем разобраться.

На самом деле базовых мнений на которых строятся критичные разборы поправок не так много. Условно либеральное, условно патриотическое и мнение "свободно мыслящих против всего плохого, за все хорошее и на всякий случай против власти вообще всей, потому что от нее ничего положительного".



Поражает единодушный экстаз в которым слились, казалось, разные политические силы, выступающие против поправок.



Но вот, что интересно. Если рассматривать вместе доказательства неприемлемости поправок условно либерального и условно патриотического лагерей, то они взаимно уничтожают друг друга. Аргументы либерально настроенных доказывают несостоятельность доводов некоторых экстравагантно мыслящих граждан. Давайте немного пробежимся по ним.

В сети много информативного разбора поправок от юристов всех мастей и бухгалтеров и просто от свободно мыслящих в узких рамках граждан. Акцент в рассуждениях делается на то, что социальный блок уже отражен в законодательстве РФ, а также имеется уже закон о государственной границе, закон о государственных чиновниках и др ФЗ. Вроде как дублирование будет.



Отсюда следует странный для людей с юридическим складом ума вывод о том, что в Конституции закреплять эти положения не надо. Но конституция – высший закон, именно он определяет правомерность законов рангом пониже, следовательно закрепление там отдельных положений делает позиции этих положений крепче, практически незыблемыми. Это очень важно, т.к. защищенность ФЗ не может сравнится с конституцией. Очевидная вещь.

Почти игнорируется в анализе поправки о браке, как союзе мужчины и женщины, о приоритете семейного воспитания детей, том, что дети объявляются приоритетом политики государства. Это мол, банально, и так подразумевается.



Но к сожалению, все чаще даже у нас в стране звучат другие мнения на этот счет. За примерами ходить далеко не надо – просто посмотрите телевизор. Закрепив эти положения в Конституции здоровые силы в обществе получают сильнейшее оружие в борьбе с ювиналкой, цифровизацией школы и другими деструктивными процессами. Ведь даже сейчас для отстаивания интересов детей, семей и просто граждан, правозащитники, выступающие против цифрового концлагеря, биометрических паспортов, планов реформаторов от образования, ссылаются на некоторые статьи конституции. Разве плохо, что таких статей будет больше? Двумя руками надо голосовать за.

Ну а защита исторической правды просто без лишних рассуждений объявляется подачкой. Что до меня, считаю эту поправку очень важной. Давно пора желающим пожарить сосиски на вечном огне, порассуждать о необходимости сдачи Ленинграда, поснимать клеветнические фильмы на военные темы внятно объяснить, чем они на самом деле являются.

Приоритет внутренних законов России над международным правом объявляется угрозой для граждан. Они не смогут апеллировать в Европейский суд по правам человека. Но этот вопрос решать надо не путем передачи своих суверенных полномочий, а совершенствованием своего судейства, об этом в поправках тоже кое что есть. Кроме того на принципе приоритета внешнего законодательства построено все структурное управление нашим государством. ВОЗ, МВФ, Юнеско, различные международные организации напрямую диктуют как нам жить. Все мы только что были свидетелем такого управленческого акта – ВОЗ напрямую руководила Минздравом, Роспотребнадзором и далее по списку в деле организации короновирусного ступора.

Еще одна популярная претензия – голосовать предлагается за каждую поправку отдельно. Это лишний раз доказывает, что поправки не читали. Чтение интересное, страниц примерно на 65, с указанием в какую статью, какие пункты меняют. Что бы понять смысл надо сравнить со статьей действующей конституции. Так что тому, кто разбирался в вопросе, понятно, что бюллетень по всем поправкам отдельно не сделаешь по техническим причинам.



Но поговорить об этом очень хочется. Рекомендую послушать https://www.youtube.com/watch?v=P7Y6HXsU7GA&feature=youtu.be Полный список изменений можно увидеть в виде очень удобной таблицы, http://duma.gov.ru/media/files/WRg3wDzAk8hRCRoZ3QUGbz84pI0ppmjF.pdf

В целом поправки объявляются декоративными.

Но совершенно обратной точки зрения придерживаются наши маститые либералы, профессоры в юриспруденции. Их доводы доказывают несостоятельность позиции предыдущей самодеятельной группы граждан.

Например, против поправок Елена Лукьянова. Свою позицию она активно отстаивает на Эхе Москвы, Forbs.ru, Ведомости и др. площадках. Елена Лукьянова, профессор кафедры конституционного и административного права факультета права НИУ «Высшая школа экономики», директор Института мониторинга эффективности правоприменения Общественной палаты Российской Федерации, профессор кафедры конституционного и муниципального права МГУ им. М. В. Ломоносова, член Общественной Палаты РФ, дочь А.И. Лукьянова, который принимал активное участие в развале СССР, продвигая будучи Председателем Верховного Совета референдум по обновлению СССР, фактически легитимировавший его демонтаж с последующей сдачей в плен и закреплением этого статуса в конституции 1993 г., участвовал в спектакле с ГКЧП https://zen.yandex.ru/media/rusblog/gkchp-kak-razvalivali-sssr-5bb205027ff96e00aa3846ae?utm_source=serp.

Так вот, по мнению юриста Елены Лукьяновой " путинская реформа опасна тем, что изменяет сложившуюся «конституционную идентичность» (ее составляют преамбула и главы 1 и 2), подразумевающую «осознание себя частью мирового сообщества, демократию, федерализм, республиканскую форму правления, правовое государство и права человека как высшую ценность».



При этом почти все поправки «не просто противоречат главным конституционным ценностям, но создают условия для невозможности их реализации или препятствуют ей».

Т.е. совсем даже не декоративно получается. Дальше она проходится по некоторым интересным ей статьям. И также, как в случае анализа от "юристов и бухгалтеров" благоразумно не трогает статьи о детях, семье, индексациях пенсий, защиты исторической правды и другой "мелочи". Только то, что волнует по-крупному. Далее цитаты с моими комментариями.

"Ни конституцией, ни указанным законом (ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» №33-ФЗ) не предусмотрена возможность создания какой-либо конституционной комиссии, равно как и проведения народного голосования «по одобрению». Все эти мероприятия, финансирование которых к тому же ложится на плечи налогоплательщиков, не имеют ничего общего с процедурой внесения поправок в основной закон страны и откровенно противоречат положениям его 9-й главы."

Либерального юриста беспокоит прямое участие народа в государственном строительстве. Т.е. никакого народного голосования! Не положено народу обсуждать и принимать фундаментальные, меняющие его жизнь решения, об этом и закон написан.Да и дорого это для вас. Никакого творчества и выхода за рамки! Откровенное заявление. Но ведь процедура то демократическая дальше некуда, и народ по конституции – источник власти. Что вам не нравится? Путин предлагает народу участвовать в управлении государством..Что тут скажешь – тиран, самодур.

О поправках, ограничивающих гражданство и вид на жительство за границей:"Жить за пределами родины — не значит быть предателем родины. Считаю, что подобные поправки, априори записывающие всех граждан России, проживающих или временно пребывающих за ее пределами, в потенциальные изменники, противоречат части 1 статьи 21 (достоинство граждан) конституции Российской Федерации."

Ну в общем, юрист с большим стажем и опытный по жизни человек на голубом глазу заявляет, что можно одновременно жить заграницей, иметь там активы и рулить здесь независимой политикой и бизнесом. Кого за дураков держит? Неужели нас?

Да кто ж вам мешает! Живите там, где вы оставили свое сердце и деньги, в солнечной Италии, куртуазной Франции, спокойной и размеренной Швейцарии и где бы то ни было еще. Ну а нам оставьте возможность управлять своей страной самим.

Елена против закрепления принципа единой системы публичной власти:"Использование на конституционном уровне термина «единая система публичной власти» на самом деле ведет к восстановлению единой (по советскому образцу) централизованной и соподчиненной системы представительных органов власти и (по образцу статьи 77 Конституции СССР) единой вертикали исполнительной власти."

Как страшно! Так смотришь договоримся и о едином для всех граждан страны стандарте медицины, образования, роуминг наконец отменят, единые стандарты перелетов установят, и вообще замаячит возможность стратегического планирования в стране. Ужас! Ликвидируется база для сепаратизма, уравниваются в правах жители страны, где бы они не проживали. Меньше возможности станет мутить на местах.

О предложении смещать СФ конституционных судей, скомпрометировавших себя неподобающим поведением: "Предложение о смещении судей Советом Федерации также противоречит конституции"

Нам предлагают не сметь трогать судей, какими бы экстремальными взглядами они не руководствовались. А если, простите, их взгляды вступают в противоречие с интересами государства, народа? Что в таком случае предложите делать? Простить, понять и терпеть? Например, судья Аграновский назвал Советский Союз "незаконно созданным государством", а также написал, что Россия должна обладать конституционным статусом государства, "непричастного к тоталитарным преступлениям".



Все это значится в малозаметном деле по возмещению жилья, отнятого в ходе репрессий – так Арановский дополнил свое решение в пользу заявителей "особым мнением". Далее открывается прямая дорога к приравниванию СССР к гитлеровской Германией итд. Вот так базу подвел под реализацию планов западных партнеров в отношении искажения истории. Вряд ли человек не понимал, что делал. И какая нам разница заказ западных партнеров выполнял или сам стоит на такой идеологической платформе. Важен то результат. И что с ним делать предлагает Елена Лукьянова?

И еще цитата :"Таким образом, создание Госсовета противоречит основам конституционного строя России, что категорически запрещено статьей 16 Конституции."

Т.е. заниматься государственным строительством, творчески развивать свою государственность в своих исторических традициях тоже строго запрещено! Зря что ли вам американские кураторы вместе с нашими подпевалами конституцию писали, старались.

И резюме:"Таким образом, предлагаемые поправки к конституции РФ, а также процедура их обсуждения и принятия, вступают в противоречие и фактически приводят к пересмотру ряда положений глав 1, 2 и 9 конституции. В соответствии со статьей 16 конституции, никакие другие положения не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации, а положения ее 1-й главы не могут быть пересмотрены иначе, чем в порядке, установленном настоящей конституцией.

Следовательно, в соответствии с частью 1 статьи 135 конституции такие поправки не могут рассматриваться Федеральным собранием и должны приниматься по иной, установленной конституцией процедуре."

Т.е. никогда, ни при каких обстоятельствах не меняйте эту конституцию. В ней все продумано и скроено таким образом, что если следовать ее букве, то ярмо это не скинешь никогда. Аминь.

Наши выводы: совсем даже не декоративные поправки!!!

Либерально настроенных граждан в их неравной борьбе с режимом поддерживает Совет Европы, который не смог остаться в стороне. Ему тоже надо поучавствовать в дискридитации поправок в нашу, заметьте, конституцию.



Венецианская комиссия Совета Европы, высказывая своё мнение о поправке в Конституцию РФ по решениям ЕСПЧ, рекомендовала удалить предлагаемое дополнение к статье 79 конституции (о международных отношениях) или изменить ее формулировку.



Комиссия указала, что Россия приняла политическое решение вступить в Совет Европы и остаться членом этой организации. Ратифицировав ЕСПЧ и признав юрисдикцию Страсбургского суда, она взяла на себя обязательство исполнять решения суда.

Представьте себе ситуацию, когда Россия дает рекомендации Совету Европы по вопросам государственного строительства, а еще интересней – запрещает что-то. Представили? И я нет.

Волнуются за нас и за океаном.О себе неожиданно решила напомнить бывший советник помощника госсекретаря США Виктория Нуланд, лично кормившая бубликами кастрюлеголовых на Майдане в Киеве . Сейчас она работает старшим советником в Albright Stonebridge Group (возглавляет первая женщина в должности государственного секретаря США Мадлен Олбрайт).



В американском журнале Foreign Affairs вышла статья Нуланд под названием "Прижать Путина" (Pinning Down Putin). Дипломат считает, что "активизировать борьбу" необходимо в социальных сетях, где, по её мнению, нужно позволить "вырваться из информационной удушающей хватки" "средним Иванам" (average Ivans).



Она предлагает "обрабатывать" молодое население России в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Telegram и на YouTube. По её словам, "пропаганда средних Иванов" не должна позволить Путину "оставаться главным среди тех, кто формирует у молодых русских понимание демократической политики".

Так что,"средний Иван", держись. Правда "удушающей информационной хватки" режима днем с фонарем не видно. Вопрос к пропагандистам от власти. Ну хоть бы чуть-чуть для равновесия приглушили стоны пропагандистов против поправок. Или чуточку больше рассказали людям о существе изменений. Так нет, информационная блокада поправок по существу. Может, рекомендации Нулонд выполняют?

В то время как либералы доказывают, что поправки изменяют не много не мало суть конституции, некоторые люди, называющие себя патриотами считают иначе . Они обосновывают свои призывы против поправок тем, что они по существу ничего не меняют.

По материалам Московской газете ( интернет издание) цитаты :

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ однозначно не может поддержать поправки к Конституции, которые выдвинул Владимир Путин. И этот момент необходимо объяснить, потому что, конечно, поправки пытаются представить как нечто, что выгодно большинству".

В ходе голосования в Государственной думе фракция КПРФ воздержалась от голосования, не призывала голосовать против.

Однако, как считает Зюганов, в действительности поправки не носят никакой социальный характер, потому что все предложения КПРФ по поправкам к Конституции были проигнорированы, ( немного логика нарушена, как в школе учат, причинно- следственные связи) а в нынешнем виде поправки особой ценности не представляют.

Действительно, подумаешь поправки закрепляют, что в Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста (РОСТА) страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда (ЧЕЛОВЕКА ТРУДА! — не РЫНОК Введенный Горбачевым, а человек труда!!!), обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность, ежегодная индексация пенсий, социальное страхование – вся эта" ерунда" для КПРФ ценности не представляет. Сильное признание .

Но в любом случае отказ от поправок КПРФ — основная причина, почему партия поправки в нынешнем виде не поддерживает. КПРФ предлагала вернуть в рамках поправок прежний пенсионный возраст, национализировать природные ресурсы и повысить прожиточный минимум, чтобы он соответствовал мировым нормам (не менее 40% от средней зарплаты). Зюганов заявил, что тогда прожиточный минимум составлял бы около 19 тысяч (официально средняя зарплата выше 47 тысяч).



Это тоже сумма небольшая, но все же это лучше, чем 12 тысяч. Все эти предложения КПРФ были отклонены «Единой Россией». И почему после этого КПРФ должна поддерживать поправки, если по факту они ничего не изменят в жизни россиян?"

А еще слетать в следующем году на Луну, застолбить ее природные ресурсы за собой и принять программу по достижению всеобщего счастья, например, к 2025 году, а к 2030 жить при коммунизме. Банальный не прекрытый популизм. Классический постулат:"Политика – искусство возможного".



Геннадий Андреевич, говорить это одно, делать другое. Вот вы много раз говорили о том, что 20 раз вносил закон "Образование для всех", но его не поддерживала "ЕР". Это диагноз- политическая некомпетентность и недееспособность, плохому танцору всегда что-то мешает. Что для вас важнее – громко предлагать, зная, что вас пошлют нафиг и в итоге ничего реализовывать из громких лозунгов будет не нужно, знай собирай на этом дешевые лайки от поклонников, или тихо, без лишнего шума вести многолетнюю продуктивную работу на результат. Ведь власть – реализуемая на практике способность управлять.



Ответ очевиден. Что вы сделали для достижения заявленного и громко презентуемого идеала? Ничего, вас и так неплохо кормят. Типичный троцкизм. Власть любой ценой, все средства хороши для ее достижения. Она и есть цель, а не декларируемое благо народа.

Зюганов заявил, что без предложений КПРФ в конституционных поправках нет никаких принципиальных пунктов. Даже запрет на двойное гражданство лишен смысла, потому что и здесь КПРФ предложила также запретить государственным служащим владеть заграничной недвижимостью и счетами, но вот этот пункт как раз таки не поддержали в «Единой России».

С "ЕР" все понятно, см п.1. Но принципиальных пунктов в поправках более, чем достаточно. А детсадовские отговорки по принципу- не сделаете как я сказал, так не буду с вами играть. Так оценку подобным действиям мы еще тогда, в детском саду на общем собрании группы дали. Вам,Геннадий Андреевич, благо страны и народа интересно или собственные политические амбиции?

Ну и подводит товарищ к заведомо предсказуемому выводу, ради чего вся эта информационная каша и заваривалась. Впрочем как и все предыдущие ораторы. Фанфары, туш.

Зюганов: "И выходит, что в действительности все делается, вероятно, лишь ради того, чтобы Владимир Путин мог в 2024 году стать кандидатом в президенты и чтоб был создан такой орган, как Государственный совет, куда войдут соратники Владимира Путина.

Так что главная цель протестунов – убрать из политического поля Путина. Незатейливо и прозрачно. Политик успешный, авторитетный в мире – поэтому надо убрать.. Вот будь они на месте нынешнего президента, вот тогда бы, конечно, все зацвело и заколосилось как в ООО "колхоз Грудинина" или было бы также не скучно как в украинском цирке с клоуном Зеленским во главе.



Или может быть мы всем бы настучали, собрав все свои последние силы, военной дубинкой по башке с президентом Ивашовым (не дай бог Квачковым). Пять минут славы, а затем ответный ядерный, химический, бактериологический итд. удар и полицейская операция НАТО по наведению порядка.



Или "патриотический" президент из "Царьграда" устроит нам сословное общество и призовет на царство императора Гришу (или Гошу, не помню его имени). Вообще вариантов много, только выбирай. И все так демократично. Тиран то ведь так гайки закрутил, что из каждого утюга нечистоты на его голову льются.

Тут всем нашим неполживым и свободным для воплощения в жизнь своей навязчивой идеи на выручку приходит сугубо демократический принцип сменяемости властей. Работает он, правда не везде, а только там, где надо сменять власти. Для того и делался талантливыми людьми на светлом Западном Олимпе.



Так вот этот принцип, записанный в сделанную для нас конституцию 1993 г. напрямую ограничивает права нашего народа избирать себе адекватного опытного, дееспособного управителя, противоречит веками сложившейся управленческой культуре, нашей традиции государственного устройства. Там не было никакой сменяемости. Было служение, ответственность компетентность, мудрость государственного деятеля.



Избирать себе такого руководителя – это суверенное право народа. И не надо передергивать на царепоклонство. Государство наше имеет многовековую историю, уходящую корнями куда далее Романовской монархии. Да и первого Романова, как и Шуйского и Годунова выбирали на Земском соборе. Вообще культура русской государственности несет в себе принципы общинности.



Сообща русские умели как то без советов сопливых избирать себе руководителей на все уровни власти – волостного, земского старосты, представителя на Собор, на вече утверждали князей. Критерием были опыт, знания, человеческие качества.

Болванчики на 1-2 срока могут служить только ширмой за которой проворачивают дела разные интересанты. В этом суть западной демократии. Да и не понятно, чего так бояться, ведь речь идет о выборах под контролем видеокамер и сотнями тысяч вездесущих наблюдателей.



Неужели дело в том, что в честных выборах набирают конкуренты от 1 до 10 процентов, на фоне нынешнего президента выглядят бледно, выход один – просто убрать Путина из конкурентов.

Уникальность В.В.Путина как президента РФ в том, что он благодаря своему управленческому таланту превратил должность президента в этой системе в реальную действующую единицу, в самостоятельный и полноценный орган власти, причём, стоящий над всеми другими. Но дееспособность государственной машины не должна зависеть от одного, пусть и гениального политика. И поправки в конституцию в части государственного устройства – первый шаг на пути к устойчивому функционированию системы.

Некоторые, весьма типичные, вызывающие отклик мнения здесь прозвучали. Далеко не всех поправок в статье коснулись. Имеет смысл все же прочитать изучить самостоятельно каждую.

Народ приглашается в политику. Это первый референдум с 1993 г. Тогда люди проголосовали за колониальную конституцию. Тогда люди не могли или не хотели читать, разбираться. Сегодня народу предлагают снова стать субъектом управления государственного строительства. Именно поэтому вопрос, вынесенный на референдум звучит так: "Вы за изменения в конституцию?" Нас фактически спрашивают:" Хотите ли вы изменить свой подчиненный колониальный статус,. Легитимную процедуру принятия в СФ, ГД и в субъектах РФ поправки прошли.



И если хотя бы часть звучащей из всех щелей ахинеи была бы правдой, то зачем все выносить на всенародное обсуждение, бучу поднимать ? А затем, что вопрос чрезвычайно серьезный, определяющий жизнь страны на много лет. Президент не однократно и недвусмысленно говорил о том, что Россия может быть только суверенной или ее вообще не будет.



Появился шанс поменять вектор развития страны, поэтому нам предлагают проголосовать за первые шаги к суверенности, за саму возможность для нас самостоятельного состояния, самодержавия (самим державу править) А решать нам, каждому в отдельности, и всем вместе.

Елена



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