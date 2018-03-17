Фильм «Красный Воробей» (2018): Образец русофобской пропаганды

Про современное голливудское кино часто говорят – «дно пробито», показывая этим, что падать дальше в нравственном плане просто некуда. После выхода «Дедпула», «50 Оттенков Серого» или «Взрывной блондинки» казалось, что это уже самый низ. Но совершенству, как и деградации, предела нет, что с упоением регулярно доказывает западное кино. Фильм «Красный Воробей», вышедший в мировой прокат 28 февраля (в России премьеру перенесли на конец мая) и который по описанию казался просто очередным глупым поклёпом на Россию, умудрился за два часа экранного времени продемонстрировать все худшие тенденции современного кинематографа.

Сюжет

Доминика Егорова – русская балерина, прима Большого театра. У неё на руках – мать-инвалид, а среди других родственников есть лишь дядюшка Ваня из российских спецслужб. Однажды девушка получает серьезную травму, из-за чего лишается карьеры, и её вместе с матерью Большой Театр выставляет из квартиры. Доминика соглашается на предложение дяди – помочь один раз «по работе».

«Работа» выходит не так, как хотелось бы Доминике, её насилуют, насильника убивают представители российских спецслужб, и она оказывается единственным свидетелем. Перед ней стоит выбор: либо умереть как лишнему свидетелю (да, российские спецслужбы пользуются сленгом и понятиями бандитов), либо стать «Красным Воробьем», – пройти обучение в особенном российском подразделении юных разведчиц, использующих свою сексуальность для достижения целей, и вступить в их ряды. После обучения Доминике доверяют важную миссию – соблазнить и выведать информацию у агента ЦРУ про «крота» в российских спецслужбах. ЦРУшник Нейт в свою очередь пытается завербовать «воробья».

Образ России

Американский фильм не был бы американским, если бы Россия не была показана с типичными шаблонами: вечная промозглость, снег, злые и жестокие люди. На сей раз авторы постарались на славу, создавая ассоциативную привязку к образу России всего, что вызывает отвращение или страх.

Известные во всём мире Большой театр и русский балет наделены образами предательства и страдания: сначала парень главной героини вместе с любовницей подставляют Доминику, из-за чего она лишается карьеры. После этого у двух больных женщин (матери и дочери) Большой Театр отнимает жильё. В роскошной московской гостинице происходит изнасилование, и во время оного насильнику перерезают горло.

Отдельного внимания заслуживает персонаж «дяди Вани» (в первом появлении его так и назвали), чьё имя ассоциируется с классикой русской литературы, а внешне стараниями гримёров и актёра – с известным российским разведчиком и дзюдоистом. Неудивительно, что именно этот персонаж окажется сущим злом, и Доминика подпишет ему смертный приговор. Видимо, из-за таких явных отсылок премьеру фильма в России перенесли подальше от даты президентских выборов. Странно, что вообще решили показать: один раз Министерство культуры уже проигнорировало вой либеральной прессы, поднятый после запрета трансляции картины «Смерть Сталина», могли бы и дальше понемногу блокировать такие откровенные антироссийские вбросы.

Сам подбор имени «Доминика» для главной героини тоже, скорее всего, неслучаен, ведь это американское имя, которое совершенно не популярно в России, и изначально не несёт никаких ассоциаций с личностью или персонажем.

Отдельно авторы прошлись по российской государственности и российской медицине. На 18-ой минуте «дядя Ваня» говорит Доминике: «Ты видела наши онкодиспансеры?! Крысы в коридорах, пациенты в собственных экскрементах…». Критика отечественной медицины хотя отчасти и обоснована, но когда она звучит в голливудском сюжете, становится понятно, что авторы фильма явно не о здоровье россиян заботятся, а просто используют горячую тему для создания нужного эмоционального эффекта.

На построение определённого образа работает и визуальная составляющая картины. Все локации в российских зданиях – тёмные длинные помещения, преимущественно серых тонов, окна, завешенные красными тяжелыми шторами, серая же одежда (высокие зимние шапки, вышедшие из моды двадцать лет назад). В американских реалиях – светлые помещения, открытые окна, впускающие солнечный свет, дорогие марки машин. Отношения в российских спецслужбах – угрозы, шантаж, пытки, работа или из страха, или из желания власти. В американских – приятельские отношения, добродушные «приколы», работа за «идею». Если агент ЦРУ проваливает миссию или раскрывается, он просто вызывается «на ковер» к начальству, а после его посылают в другое место. Проколовшегося русского разведчика долго и смачно пытают.

То есть, зрителю дается определенная установка на визуальном уровне: Россия – темно, холодно, серо, грязно, страшно. США, ЦРУ – светло, атмосфера человеческая, дружественная.

Часто затрагивается тема патриотизма в таком контексте, что злые русские давят на патриотические чувства молодых людей, чтобы заставить их сделать что-то аморальное или унизительное. К примеру, «дядя Ваня» уговаривал Доминику отдаться меценату с фразой «Ты пригодишься государству». Такое же давление идёт и дальше, в начале школы обучения Доминика слышит: «Если ты не сможешь послужить государству, я лично выстрелю тебе в голову». Когда Доминика сопротивляется очередному насильнику, на сей раз своему соученику, ей устраивают выговор (42 минута): «Твоя честь стоит того, чтобы лишить Россию ценного кадета?!»

Идея «честь дороже всего» (включая жизнь) веками являлась частью культурного кода России, сохранилась и в классической литературе, и в народных пословицах. Но создателей фильма, которым надо было нарисовать определённый образ России, естественно, это не интересовало.

Оправдание извращений и порнография

Почти двадцать минут экранного времени описывается обучение юного «воробья» в школе разведчиц-гейш. Девушки и парни обучаются стрельбе, взлому, рукопашной, но главное – психологии «потребностей» и сексуальным техникам, что авторы тщательно смакуют в порнографических сценах, которые по этическим соображениям в рецензии описываться не будут.

Задача «воробьев» – понимать, что хочет человек и уметь предоставить ему это. В первую очередь используются именно сексуальные желания. Неоднократно демонстрируют обучение девушек искусству понимания потребностей, что представлено достаточно своеобразно. Например, звучит такой вопрос: «Мужчина разведен, поскольку жена заметила его приставания к её дочери. В дальнейшем он покупает девочек-подростков. Что ему нужно?» Правильным ответом оказалось: «Ему нужен ребёнок, чтобы проявлять заботу». Тем самым, педофилия в фильме оправдывается «благовидной мотивацией». А это уже очередная попытка сдвинуть «Окно Овертона» в этой теме. Кроме того, в фильме рассказывается про однополые отношения и инцест, – как выяснилось, дядюшка Доминики с её детства оказывается «влюбленным» в неё, что супер-разведчица естественно считывает, и в одном эпизоде тоже даёт то, что нужно дяде – поцелуй.

Основной посыл фильма

Весь сюжет строится вокруг предателей в российских спецслужбах, которых русские безуспешно пытаются вычислить, и американцев, которые хотят завербовать «воробья» Доминику. В финале сам «крот» приходит к Доминике и предлагает сделку, – она становится героем, раскрыв его имя, после чего занимает место главного «крота», переходя на службу Америке. Доминика разыгрывает комбинацию, в которой подставляет под удар дядю, оградив от проблем настоящего предателя. Тем самым, хэппи энд в фильме выглядит так: в российских спецслужбах на высоком счету уже два «крота», которые предали Родину по простой причине – Россия настолько ужасное государство, что редкие «хорошие русские» с радостью примкнут к Америке, чтобы побыстрее развалить Россию.

Так и описывается история Доминики, которая в России испытывает только горечь, боль, страдания и не может добиться лечения матери. Естественно, в России никто и никогда не поможет её матери, на этом тоже делается акцент в фильме, не только вышеуказанной цитатой про онкодиспансеры, но и историей генерала Корчного (того самого предателя, которого ищет всё ФСБ). Оказывается, российское посольство отказалось даже вызывать «скорую» в Нью-Йорке, из-за чего его жена скончалась (2 часа 2 минуты):

- Я родился в тюрьме, где нет места людям, я научился обманывать лжецов, сдавать, пока не сдали меня, выживать среди врагов. И мне пришлось решать – умереть в тюрьме, где я был рожден, или сменить сторону, перейдя к неуклюжим американцам, для которых личная свобода превыше всего.

Кроме Доминики, Корчного и матери главной героини (не персонажа, а просто образа – больной матери) «хороших» или не вызывающих ужас и отвращение русских не показано. В балете – все подлецы, разведчики – психи-садисты, меценат – насильник, все женщины – злые проститутки, остатки человеческого в дяде Ване (его привязанность к племяннице) поясняется неродственным влечением.

Когда Нейт перевербовывает Доминику, сомневающаяся девушка спрашивает:

- Быть вашим шпионом отличается от работы на них? - Да, я не заставлю тебя делать то же, что они. Оно того не стоит.

Наркотики

Все герои в России постоянно курят. Кроме этого, естественно, ими потребляется огромное количество спиртного, показанного как неотъемлемая часть жизни.

Секс

Весь сюжет крутится вокруг темы проституции, тайных извращенных пристрастий людей, которые надо удовлетворять. Множество сцен порнографического характера и изнасилований.

Насилие

В фильме присутствует множество сцен физического насилия и садизма, показанных крупным планом.

Мораль

Фильм «Красный Воробей» представляет собой классический образец русофобской пропаганды и, по сути, является ядовитым, злым поклёпом на Россию саму по себе, на её людей и государственность. А благодаря тому, что через сюжет красной линией проходит тематика пошлости, похоти, извращений и насилия, то картина ещё и работает на продвижение «Окна Овертона» в деле популяризации всевозможных пороков. Елизавета Кваснюк

В картине «Красный Воробей» наблюдаются следующие признаки вредного фильма:

1. В фильме подчёркнуто демонстрируется ценность личного успеха и преуспевания независимо от чистоплотности способа их достижения. Безнравственное или даже преступное поведение героев по сюжету либо остается безнаказанным, либо даже ведет к улучшению их жизни: получению признания, популярности, богатства и т.д.

2. В сюжете фильма пропагандируются ценности «ни к чему не обязывающих», так называемых «свободных» отношений, случайных связей, обязательности или просто одобряемости сексуальных отношений до брака, зрителю навязывается чрезмерная ценность половой жизни. Тем самым дискредитируется ценность самого института брака и семьи, целомудрия.

3. В сюжете фильма присутствует явная или скрытая пропаганда/реклама употребления одурманивающих веществ (спиртного, наркотиков, сигарет), пропаганда нездорового образа жизни (приверженность фастфуду, клубному образу жизни, лени и др.) главным образом путем наделения положительных персонажей соответствующими вредными привычками.

4. Смысловое и идеологическое содержание фильма формирует негативный образ русских людей, дискредитирует русскую историю, представляя ущербным и неполноценным быт и образ жизни, мышления русских. Обесцениваются достижения русского народа, подменяется истинное значение тех или иных событий в русской истории.

5. В фильме физическая сила и насилие демонстрируются как основной инструмент решения проблем и борьбы добра со злом; по сюжету агрессия получает одобрение со стороны окружающих; детализация и натуралистичность эпизодов насилия не соответствует жанру или возрастной классификации фильма.

6. В фильме прослеживается пропаганда исключительной важности красивого тела и внешности для достижения успеха, социального признания; навязывание медийных стереотипов красоты: чрезмерная худоба, культ моды и культ ухода за телом.

7. В фильме используется подмена понятий и попытки убедить зрителя, что «чёрное – это белое», когда для обозначения порочных или социально-опасных явлений используются смягченные, нейтральные, «безоценочные» или даже оправдательные способы объяснения этих явлений.

8. В фильме фактически отсутствуют положительные герои, чьи нравственные качества и нормы поведения могли бы служить примером для сопереживания и подражания.

9. Положительный по сюжетному замыслу герой отличается низкой культурой речи: сквернословит, употребляет жаргонную речь, использует при обращении к другим клички и прозвища уничижительного, оскорбительного характера.

10. В поведении героев фильма отчётливо прослеживается смещение социальных ролей по признаку пола: герои мужского пола женоподобны внешне и/или ведут себя как женщины, а герои женского пола мужеподобны внешне и/или ведут себя по-мужски.

11. Герои фильма открыто демонстрируют в своем поведении либо нетрадиционную сексуальную ориентацию, либо подчёркнутую лояльность к таковой.

12. В фильме присутствуют сцены, содержащие кадры псевдо-эротического характера, когда подробности интимной близости демонстрируются в избыточной мере с подчёркнуто неприкрытой детализацией.

Источник: feedproxy.google.com