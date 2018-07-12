Разбор знатного русофобского треша "Красный воробей" от Евгения Баженова.Сам фильм в свое время посмотрел на перемотке, где-то на уровне примитивного антисоветского кино времен Холодной войны, которое периодически разбирают в сообществах "Ру-Клюква" и "Кинопотрошители".Впрочем, с учетом нового издания Холодной войны, не стоит удивляться, что и подходы к пропаганде в кино не слишком сильно уходят от аналогичных поделок 70-80-х годов, рассчитанных прямо скажем на очень непритязательного зрителя.

Источник: colonelcassad.livejournal.com