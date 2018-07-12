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Красный воробей

21:43. 12 июля 2018 Просмотров - 64 Нет комментариев Опубликовал:


Разбор знатного русофобского треша "Красный воробей" от Евгения Баженова.



Сам фильм в свое время посмотрел на перемотке, где-то на уровне примитивного антисоветского кино времен Холодной войны, которое периодически разбирают в сообществах "Ру-Клюква" и "Кинопотрошители".
Впрочем, с учетом нового издания Холодной войны, не стоит удивляться, что и подходы к пропаганде в кино не слишком сильно уходят от аналогичных поделок 70-80-х годов, рассчитанных прямо скажем на очень непритязательного зрителя.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: кино, красный воробей, пропаганда, юмор
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