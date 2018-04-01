Народные промыслы России: прошлое, настоящее и будущее?

Вообще, без понимания значения для истории и развития страны её фольклора и народного художественного творчества невозможно говорить о таких серьёзных вещах, как национальное самосознание и культурный суверенитет.

Традиции народных промыслов в России имеют многовековую историю и неразрывно связаны с историей и культурой нашей страны. Большим и бесценным был вклад неизвестных народных мастеров в становление русских культурных традиций, все выдающиеся художники и скульпторы нашей страны обращались в своём творчестве к народным промыслам, использовали их как наследие, переосмысливали его. В народных промыслах отражена культура страны, её прошлое, причём так, как ни в каком другом виде искусства.

Народные промыслы и традиционные искусства, которые пережили войны, революции, советскую власть и перестройку, в новой России оказались на грани вымирания: производство падает год от года, сбыт не растёт, число мастеров неумолимо сокращается. Печальную участь ожидает уникальную отрасль. Как развивалась российская самобытность до развала СССР и как она загибается сегодня, об этом наша статья.





Утрата традиций — невосполнимая потеря для духовной составляющей русской культуры в целом, как впрочем, и замещение действительных традиций — культурным суррогатом.

КАКОВ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ ПОСЛЕ РАЗВАЛА СССР?

Россия — одна из немногих стран, сохранивших традиции народных художественных промыслов, которые являются не только национальным достоянием, но и частью мирового культурного наследия. Они пережили войны и революции, и дошли до нас.

Исследование и анализ тенденций развития народных промыслов показывают, что с середины 1990-х годов они находились в критическом состоянии.



По данным ассоциации «Народные художественные промыслы России», с 1990 года более 140 предприятий художественной промышленности прекратили существование (включая традиционные народные промыслы — вятское кружевоплетение, воронежское, ивановское и карсунское ручное художественное ткачество, хлудневская глиняная игрушка, мстерская вышивка и др.), а объём производства и численность работников в среднем по оставшимся предприятиям сократились более чем в 15 раз.



Более 100 предприятий обанкротились с 1990 по 1998 годы, когда был нанесён основной удар по народным промыслам. По состоянию на 2010 год ещё 42 предприятия перестали функционировать. На оставшихся предприятиях — низкий уровень зарплаты, износ основных фондов составляет от 60 до 100%.

В СССР все предприятия народного промысла работали по госзаказу, была существенная государственная поддержка. Продукция централизованно закупалась, развозилась по магазинам, уходила на подарки высоким иностранным гостям.



В больших городах действовали крупные художественные салоны, где были представлены все изделия народных промыслов. Регулярно проводились ярмарки в Лейпциге и Эдинбурге — традиционный русский сувенир бойко шёл на экспорт… Потом на смену госзаказу пришёл «рынок» и капризная западная мода.

То, что прежде считалось «вековым наследием», для новых русских превратилось в китч. А для иностранцев и он оказался недоступен — разбитые дороги и отсутствие дружелюбной туристической инфраструктуры отрезали от мастеров даже фанатов: предприятия народного промысла преимущественно находятся в селах, до которых было просто не добраться.



В итоге сегодня никакой сети распространения традиционных предметов национальной гордости нет. Предприятия просто не в состоянии открывать сбытовые точки — им бы было чем за свет заплатить.

Если в Советском Союзе на предприятиях народных художественных промыслов трудилось около 100 тысяч мастеров, то сейчас хранителей «национальной идентичности» на необъятных российских просторах — меньше 20 тысяч.

Типовая картина: на предприятиях, где раньше работали 200—300 человек, осталось 15 и все пенсионного возраста.



А работают больше по привычке, чем за деньги,— на трети некогда знаменитых фабрик зарплата не больше 10 тысяч рублей. Естественно, за такие деньги молодёжь не сядет расписывать жостовские подносы, корпеть над богородской резьбой, елецким кружевом или федоскинской миниатюрой. Девяноста девяти процентам народных промыслов нужна экстренная помощь.

Как считают некоторые эксперты, ещё буквально пять лет, и лишимся оставшихся. Сохранятся разве что совсем маленькие мастерские.



Промыслы сегодня невыгодны, а ведь Россия является, возможно, единственной в Европе, да и в мире, страной, где сохранился такой пласт национальной культуры. Это же не просто сувениры, а произведения искусства, на 80—100% ручной труд.

Стоит отметить, это не очень хорошо прозвучит, но мы ведь «торгуем культурой». Если не будем свою культуру поднимать, то к нам придёт чужая. Она уже идёт с экранов телевизоров, со всяких рекламных конструкций, из СМИ, и нашу культуру забивает своей массовостью, нашу — практически не видно.

Государство сегодня помогает и банкам, и автомобилестроителям, и другим отраслям промышленности, а на промыслы, которым нужны копеечные суммы, денег найти не может.

Владимир Путин на одном из заседаний государственного совета сказал:

«Попса и сама выживет, а промыслам, народной культуре нужна государственная поддержка, как это делается во всех странах мира».

Были и соответствующие поручения президента. Но никаких реальных улучшений не наблюдается.



Если и есть поддержка, то она не адекватна сегодняшним реалиям. Дают, образно говоря, 100 млн рублей на компенсацию затрат по электроэнергии, по выставочной деятельности, и из них тут же отбирают 20% налога на прибыль. А какая прибыль, когда речь о компенсации затрат?

В 2016 году предприятия произвели продукции на 5 млрд рублей, но продать её они не могут, у трети предприятий рентабельность от 0,1% до 3%, больше половины — убыточные.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ

Различные изделия из глины, металла, дерева и других материа­лов изготовляли на территории нашей настоящей, в т.ч. и бывшей страны, ныне на постсоветском пространстве с незапамятных времен. Археологические раскопки говорят о возникновении, на­пример, искусства керамики ещё в эпоху неолита (на территории Узбекистана, Таджикистана).

Народные промыслы развивались на основе крестьянских до­машних ремесел, промыслов, которые постепенно превращались в мелкое товарное производство.

Сначала это были мелкие частные мас­терские, сосредоточенные в одном районе и специализировавшие­ся на производстве определенного вида изделий. Из поколе­ния в поколение передавалось мастерство изготовления того или иного вида художественных изделий.



Однако широкого разви­тия художественные народные промыслы получить не могли. Мастера народных промыслов находились в зависимости от хозяев мастерских и скупщиков.

Крестьянские народные промыслы

Впоследствии (во второй поло­вине XIX в.) народные промыслы попали в зависимость от крупного капиталистического производства, и, несмотря на обилие талантливых мастеров и богатые традиции, не выдерживали конкуренции с быстро развивающейся фабричной промышленностью и гибли.



Русские земские организации и от­дельные меценаты пытались поддержать «кустарные промыслы» (так назывались художественные народные промыслы в те времена), но не могли остановить их общего упадка. Возможность широкого развития художественные народные промыслы получили после Великой Октябрьской социалистической револю­ции.

С первых дней Советской власти Советское правительство уделяло постоянное внимание сохранению народного искусства художественных промыслов, возрождению погибших промыслов.

Большую роль в этом сыграл восстановленный Кустарный музей в Москве. Стали проводиться регулярные выставки народ­ного изобразительного искусства.



Первая такая выставка была организована в Историческом музее Москвы в 1921 году. Ремеслен­ники-кустари были приравнены к творческим работникам других специальностей, что значительно улучшило их положение.

АРТЕЛИ В СССР — РАСЦВЕТ ПРИ СТАЛИНЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ ПРИ ХРУЩЁВЕ

Интенсивное возрождение погибших промыслов началось в 20-х годах XX века. Первый советский нарком просвещения А.В. Луначарский считал развитие декоративного искусства одной из важнейших культурных задач.



Он призвал объединить раз­розненные усилия и связать в мощную цепь организованного производства разбросанные центры художественных промыслов. Народные мастера были объединены в артели, мастерские и фабрики.



Кроме того, к созданию художественных изделий привлекались талантливые самоучки, работающие самостоятельно, а также профессиональные художники.

На основе тщательного изучения традиций мастера возрож­дённых промыслов обогащали изделия новой тематикой.

Промыслы Дагестана

Первыми на путь создания новых сюжетов стали мастера Палеха. Изме­нили тематику бывшие иконописные народные промыслы во Владимирской и Ивановской областях. Стали возрождаться забытые промыслы народов и народностей Дагестана, Карелии, Якутии, Чукотки, Бурятии, Тувы.

Художественная промышленность в СССР превратилась в одну из важных областей социалистической художественной культуры, задача которой состояла во внедрении искусства в повседнев­ный быт.

При советской власти первые предприятия народных художественных промыслов были организованы в 1917—1919 годах на базе артелей, возникших ещё в дореволюционный период.



В течение нескольких десятилетий художественные народные промыслы находились в системе промысловой кооперации и сохраняли структуру артелей.



Особенность данных предприятий заключалась в коллективности творческого процесса, объединяющей мастеров и художников народного декоративного искусства, использовании высококвалифицированного ручного труда и несложных вспомогательных приспособлений.

Артель

На момент смерти Иосифа Виссарионовича Сталина в СССР было 114 000 (сто четырнадцать тысяч!) мастерских и предприятий самых разных направлений — от пищепрома до металлообработки и от ювелирного дела до химической промышленности.



На них работало около двух миллионов человек, которые производили почти 6% валовой продукции промышленности СССР, причём артелями и промкооперацией производилось 40% мебели, 70% металлической посуды, более трети всего трикотажа, почти все детские игрушки.



В предпринимательском секторе работало около сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже два научно-исследовательских института. Более того, в рамках этого сектора действовала своя, негосударственная, пенсионная система! Не говоря уже о том, что артели предоставляли своим членам ссуды на приобретение скота, инструмента и оборудования, строительство жилья.



Такое положение дел продолжалось до 1956 года, когда артельщина была официально запрещена и в течение нескольких лет разогнана по укзанию хрущёвцев. Причём, стоит сказать, что не просто разогнана, а забрана появившимися таким образом «красными директорами» от партократии.

Первые советские ламповые приемники (1930 г.), первые в СССР радиолы (1935 г.), первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой (1939 г.) выпустила ленинградская артель «Прогресс-Радио».



Одной из самых заметных черт брежневского социализма был постоянный дефицит товаров широкого потребления. Причина дефицита в брежневские годы общеизвестна: советская промышленность того времени являлась государственной, плановой и гибко реагировать на изменения спроса была не способна.



Все промтовары, которые продавались в СССР, были изготовлены либо госпромышленностью СССР, либо ввезены из-за границы.

В сталинский период времени ситуация была совершенно иной. В стране трудились десятки тысячи промкооперативов, сотни тысяч кустарей. Все производственные артели и кустари относились не к государственной, а к так называемой «местной промышленности».

Если в брежневские времена, например, в некоем городке не хватало конфет, то, чтобы удовлетворить спрос, нужно было вносить изменения в пятилетние планы. В сталинском СССР вопрос решался самостоятельно, на местном уровне.



Через месяц город бы заполнили торговцы, изготавливающие конфеты кустарным способом, а через два месяца к ним присоединились бы производственные артели.

Хрущёв в 1956 году «волевым решением» ликвидировал этот мощный сектор народного хозяйства вместе с приусадебными участками (которые, кстати, при Сталине были до 1 гектара).

Хрущёв постановил к 1960 году полностью передать государству (тем самым «красным директорам» партократам) все артельные предприятия.



Исключение составляли только мелкие артели бытового обслуживания, художественных промыслов, и артели инвалидов, причём им запрещалось осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукции. Артельная собственность отчуждалась безвозмездно. Пайщики теряли все взносы, кроме тех, что подлежали возврату по результатам 1956 года.



Ссуды, выданные артелями своим членам, зачислялись в доход бюджета. Торговая сеть и предприятия общественного питания в городах отчуждались безвозмездно, в сельской местности — за символическую плату.



Причём отбиралась материальная, трудовая собственность артелей, созданная и накопленная не финансовыми спекуляциями, собственность в виде станков, машин и помещений, которые зачастую собственноручно строились самими артельщиками.

По сути именно Сталин сформировал и вырастил эффективно работающую систему предпринимательства — честного, производственного, а не спекулятивно-ростовщического. И надежно защитил её, как от злоупотреблений и коррупции госчиновников, так и от ростовщического частного капитала.

Артели и кооперативы прививают принципиально иную этику, чем обычные частные предприятия, подрывается эксплуатация трудящихся. Работники, выступающие одновременно собственниками и выгодоприобретателями предприятия — отличная база для среднего класса, только не паразитического, а трудового.

И даже в годы войны для артелей была сохранена половина налоговых льгот, а после войны их было предоставлено больше, чем в 41-м году, особенно артелям инвалидов, которых много стало после войны. В трудные послевоенные годы развитие артелей считалось важнейшей государственной задачей.

Оказывается, при Сталине не делалась разница между теми, кто трудился на государственных и частных предприятиях, всякий труд был почётен, и в законодательстве о правах, о трудовом стаже и прочем обязательно была формулировка «…или член артели промысловой кооперации».

В 1960 году при Хрущёве в связи с ликвидацией промысловой кооперации основная масса предприятий художественных промыслов была присоединена к местной промышленности, а бывшие художественные артели были переименованы в фабрики и комбинаты.



При этом художественные народные промыслы оказались смешаны с мелкой фабричной промышленностью, выпускающей изделия ширпотреба.

Чем артели не нравились некоторым руководителям? Они позволяли хорошо зарабатывать трудолюбивым, талантливым и предприимчивым людям. Зарабатывать гораздо больше чем, на госпредприятиях.



Лучшие кадры уходили в артели. Да, там надо было работать (не редко сверх нормы — 8 часов), но и платили много. Иногда квалифицированный рабочий в артеле зарабатывал больше чем директор госпредприятия, или чиновник, возглавляющий город.



Уничтожение артелей вылилось в подпольное цеховое движение, привело к дефициту потребительских товаров, способствовало коллапсу плановой системы управления.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ В 60—80-Е ГОДЫ

С 1958 года предприятия по изготовлению художественных изделий были переданы из системы хозяйства промысловой кооперации в состав государственной промышленности местного значения.



Такой принцип управления предприятиями народных художественных промыслов привёл к быстрому развитию круп­ных предприятий ведущих отраслей промышленности.



Мелкие же предприятия, находившиеся в ведении местных органов, не получили необходимой экономической помощи. В связи с этим развитие их происходило не на должном уровне, а некоторые народные промыслы были совсем забыты.

В середине 60-х годов началась перестройка управления промышленностью и проведение хозяйст­венной реформы. После сентябрьского (1965 г.) Пленума ЦК КПСС вновь создаются министерства местной промышлен­ности.



Реорганизация помогла предприятиям народных художест­венных промыслов получить значительную материальную поддерж­ку за счёт централизованных фондов экономического стимулиро­вания и государственных капиталовложений.

Новый толчок дальнейшему развитию народных художествен­ных промыслов после правления Н. Хрущёва дало постановление ЦК КПСС «О народных художественных промыслах» (февраль 1975 года), которое подчерк­нуло влияние народного декоративно-прикладного искусства на формирование художественных вкусов, обогащающего профессио­нальное искусство и выразительные средства промышленной эстетики.



Постановление предусматривало увеличение выпуска разнообразных изделий при непременном повышении их идейного и художественного уровня. Были отмечены успехи, достигнутые в развитии народного декоративно-прикладного искусства, и вместе с тем вскрыты недостатки, препятствующие дальнейшему его развитию.

ЦК КПСС поручил Госплану СССР, Государственному комитету Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, Государственному комитету цен Совета Министров СССР, ВЦСПС рассмотреть меры по повышению заинтересованности коллективов предприятий и отдельных работников, а также авто­ров произведений в выпуске высокохудожественных и уникальных произведений.



Причём отмечалось, что на предприятиях народных художественных промыслов запрещается заменять ручной творчес­кий труд машинным производством стандартных изделий…

Восстановлены были ранее забытые и созданы новые художествен­ные народные промыслы в ряде автономных республик, краев, областей. Повысилось качество и художественно-эстетический уровень вы­пускаемых изделий, расширился их ассортимент.



Укреплена была ма­териально-техническая база предприятий, внедрена более прогрес­сивная технология изготовления художественной продукции. Усовершенствовалась работа мастеров и художников, творческих групп и экспериментальных лабораторий, улучшился их квалифи­кационный состав.



В центрах традиционных промыслов органи­зованы были школы художественного мастерства. Совет Министров своим постановлением обязал соответствую­щие министерства обеспечить восстановление и дальнейшее раз­витие народных художественных промыслов, особенно в районах Севера, Сибири, Дальнего Востока.



Были установлены задания на 1982 — 1985 годы по увеличению выпуска, расширению ассорти­мента и повышению качества художественных изделий.

Постановление помогло улучшить материально-техническое обеспечение народных художественных промыслов, расширить применение надомного труда.

В СССР до его развала изготовлением изделий художественных промыслов было занято более 500 государственных специализированных предприятий — это объединения, заводы, фабрики, а также творческие ателье, мастерские и отдельные мас­тера и художники на дому.

Большая часть предприятий, выпускающих изделия народных художественных промыслов, находились в ведении местной про­мышленности. Экономическому развитию народных художествен­ных промыслов в системе местной промышленности помогало использование природных ресурсов, отходов производства, привле­чение народных мастеров, а также сохранение художественных традиций.

В Украинской, Узбекской, Белорусской республиках при министерствах местной промышленности были организованы управ­ления художественных промыслов, осуществляющие централизо­ванное планирование предприятий по выпуску художественной продукции, подготовку кадров, а некоторые — и фирменную торгов­лю.

В других республиках организация работы народных мастеров, восстановление забытых промыслов, подготовка кадров, снабжение и реализация художественной продукции осуществлялись через систему республиканских хозрасчетных объединений министер­ства местной промышленности.

Вся эта работа была нарушена с приходом к власти М. Горбачёва и развала СССР в 1991 году.

КАКИЕ НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ СЕГОДНЯ ВЫЗЫВАЮТ НАИБОЛЬШУЮ ТРЕВОГУ?

Жостово

Угасает городецкая роспись — осталось очень мало мастеров, то же самое на Жостовской фабрике, Богородская фабрика художественной резьбы в крайне тяжелом состоянии.



Да в принципе любую фабрику бери, там работает в среднем по 30—40 человек, а раньше работало по 200. Некоторые народные промыслы выживают стараниями отдельных энтузиастов при поддержке местных властей.



Удалось сохранить ковровскую глиняную игрушку и Дятьковский хрустальный завод, возродился Гусь-хрустальный завод во Владимирской области. Но это капля в море.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государство, к сожалению, поддерживает народные промыслы точечно и крохами, в 2017 году на это было выделено 450 млн рублей. Дотации предприятия могут потратить на оплату газа, электричества, железнодорожных перевозок и выставочной деятельности.



Но денег не хватает на покрытие всех расходов, к тому же средства получают только счастливчики — это 79 предприятий, которым удалось пробиться в «Реестр народного художественного промысла» Минпромторга.



Попадание в него — предел мечтаний для хранителей самобытных ремесел. А зависит мечта от удачи и благосклонности членов художественной комиссии министерства.

Ассоциация народных художественных промыслов давно бьётся за получение налоговых льгот. И они вроде бы были даже обещаны в отраслевой стратегии развития народных художественных промыслов до 2020 года, составленной Минпромторгом в 2015 году.



Там вообще много чего хорошего написано, но всё пока остается на бумаге. А в жизни — практически все налоги и страховые взносы предприятия нашей самобытной народной культуры платят полностью.

Ручной труд — основная характеристика народного художественного промысла — стоит дорого.



Именно это ввергает предприятия в беспросветную нерентабельность, но необходимо понимание, что такие шедевры и создаются только ручным трудом, а не в рамках «цифровой экономики», а также то, что такие шедевры не могут быть средством накопления, что народные промыслы — это не товар, что это — сфера нашего мировоззрения, один из способов его передачи нашим детям.

Современное состояние народных художественных промыслов, расположенных на территории Российской Федерации, в подавляющем своём большинстве оставляет желать много лучшего.



О той задействованности и о том уровне развития, на котором находились художественные народные промыслы в эпоху «расцвета социализма» в РФ и СССР, можно только мечтать. Как молотом по наковальне прошёлся новый криптоколониальный по всему народнохозяйственному комплексу страны, не обойдя и эту отрасль.



В жёстких «рыночных условиях» многие и многие предприятия худпромыслов были разорены, перепрофилированы, коллективы распались, школы мастерства перестали существовать.



В таких условиях остаётся надеяться главным образом только на одно — на великую мудрость и великое терпение русского народа, прошедшего не через одно испытание, да на то, что художественные народные промыслы в принципе могут передаваться, как и ранее по наследству.



От отца к сыну, от матери к дочери, от дедов к внукам. Сегодня много энтузиастов поднимают архивы, поднимают народные промыслы из небытия просто по велению души.



И без всякого сомнения — это наше великое достояние распустится вновь пышным цветом, когда закончится очередная «зима» и начнётся новая «весна» в жизни нашего народа.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Народные промыслы — это бренды, достойные любого музея, исторически развивавшиеся практически в каждом российском регионе, по 14 направлениям. Лаковая миниатюра — Палех, Федоскино, Мстера.



Отделка оружия — Златоуст, Тула. Ростовская финифть. Вологодские, елецкие кружева. Хохлома — роспись по дереву, жестовские подносы. Богородская резная игрушка. Уэлен и Калининград — резьба по кости. А Северный Кавказ — Унцукуль, Кубачи, Балхар, Кизляр — серебро и оружие, керамика и роспись, ковры…

Трудно даже просто перечислить всё богатство, доставшееся нам в наследство. А ведь какой нужен талант, какая нужна усидчивость, чтобы создавать уникальное изделие — порой месяцами, сколько туда мастер вкладывает души. Народыне промыслы — это прежде всего определённая духовность и вдохновение.



То есть в какой-то момент простые люди в селах и в аулах своим творчеством, уникальным умением стали зарабатывать. И доводили ремесло до уровня искусства.

Во времена Советского Союза, была очень сильная государственная поддержка прикладного народного творчества, и народные промыслы в СССР просто расцвели.

В России очень много промыслов, которых вообще нет в мире. Например, каслинское чугунное литье, уникальные башкирские яшмы — всего не перечесть.

И поэтому мы считаем, что Россия просто обречена сохранить народные промыслы и развивать их, но нужна государственная системная поддержка. За границей люди даже не понимают, как это всё нам удалось сберечь.

Поэтому необходимо понимание, что народные промыслы — из глубины веков, что сохранение и развитие их будет способствовать укреплению культурного суверенитета страны.





ИАЦ





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