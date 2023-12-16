Литературные выродки сдохнут от злобы
Некогда призывавший к десталинизации России Медведев нынче не только цитирует директорам предприятий ВПК телеграмы Сталина, но и активно осваивает риторику борьбы с врагами народа внутри страны времен 30х годов.
Всё-таки некоторые свалившие за кордон наши «литературные классики», выражаясь словами Михаила Булгакова, «самая гнусная мразь». Ну ладно, очень не любят «политический режим», выступают против решений государства. Это нормально, всем не угодишь, каждый имеет право на свою точку зрения. Но радоваться нанесению ударов по своей стране, желать гибели своим гражданам – это, знаете ли, совсем «запредел», это за гранью добра и зла.
При этом они с радостью получают огромные гонорары за свои опусы, за их издание и экранизацию в России, собранные за счёт платежей тех самых людей, которых они открыто считают орками и которым желают смерти от украинских беспилотников.
Поэтому самым страшным наказанием для них будет не разлука с Родиной, которую они продали, не утрата гражданства, которым они вообще не дорожат, а потеря бабла. Жаль, что не сделали этого раньше, о чём мне довелось писать ещё год назад. Они ведь отнюдь не Набоковы и вряд ли смогут писать на других языках, как на русском.
Жизнь штука, увы, конечная. Пусть они проживут её вдали от той страны, где когда-то обрели популярность. Они ничтоже сумняшеся пишут, что, мол, вернутся как властители дум и снова будут в зените славы. Подобное возможно только в том случае, если наши люди сотрут историческую память и предадут погибших за неё воинов. А этого не будет никогда.
Так пусть литературные выродки сдохнут от злобы на чужбине и думают сегодня о том, кто будет ухаживать за их могилами. Будет куда плюнуть. (с) Медведев
С небльшими изменениями данный материал можно легко представить в советскй прессе второй половины 30х годов. Как иронично. В свое время у либералов была надежда на Медведева.Помните все эти "расколы в тандеме" и т.п. Ну а после начала СВО Медведев настолько переобулся в своих заявлениях по сравнению с 2011 годом, что на его фоне Путин выглядит ультра-либералом.
PS. Сама идея лишать этих персонажей денег не нова и давно поддерживается общественностью. Так что если угрозы Медведева дойдут до системной и более оперативной реализации, то это хорошо, а то уже на 1,5 года затянули с принятием необходимых мер. Вон тут Слепаков засобирался зарабатывать в Россию https://russian.rt.com/nopolitics/news/1246208-komik-i-muzykant-semyon-slepakov Думает, что прокатит.. Остается надеется, что пример Чхартишвили и Зильбельтруда приведет в дальнейшему очищению книжных прилавков от творчества коллаборационистов.
Комментарий редакции
Медведев, ранее выступавший за десталинизацию, теперь использует риторику сталинских времен в отношении российских писателей, покинувших страну после начала военной операции на Украине. Он называет их "литературными выродками" и "самой гнусной мразью" за то, что они якобы радуются нанесению ударов по России и желают гибели своим гражданам. Медведев также утверждает, что их нужно лишить гонораров за произведения, продаваемые в России.
Высказывания Медведева напоминают сталинскую пропаганду 1930-х годов, когда репрессиям подвергались не только политические оппоненты, но и деятели культуры, принявшие сторону врага и поддерживающие её. Его позиция отражает растущее давление на тех, кто живя в России выступает против неё.
Да хрен с ним, Медведем. С ним, и не только с ним, давно всё ясно и говорить тут не о чем. Но о каких писателях речь, которых никто не читает и читать не хочет. Где они, современные писатели, книги которых хотелось бы открывать, а, главное, не хотелось бы тут же закрывать, которые писатели потому-что писатели, а не потому-что так их кто-то зачем-то назвал? Где Достоевские, Толстые, Чеховы, Булгаковы, Тургеневы, Пушкины, т.е. осознавшие дар и платящие по счетам? И где правительство, поощряющее таких писателей, а не Прохановых, Пелевиных и т.д?
Не в почёте литература.
Вполне ожидаемо,у Менделя по другому не бывает.
Издательства приостановили выпуск книг Быкова /зильбертруда и Акунина /Черташвили ? Не прекратили раз и навсегда ,приостановили ,потому ,как ждут реакции на работу пранкеров Вована и Лексуса?..Кому принадлежат издательства?и почему они это печатали ,даже во время СВО? И почему у всех пейсателей эти чертовы двойные фамилии,и у сегодняшней восходящей звезды Прилепина/лавинского так же..А в РБ чертова лесби Алексеивич лаурет Нобеля писала о ВОЙНЕ ???и публика в восторге была от награждения её и официоз (он и сегодня тот же) так же.Исчезла временно или навсегда??-знаменем у змагоров стала.А потому, что с 1917 др.и не рождались ,нет они на пафосе революции поднялись -типа Есенин ,Шолохов ,но потом поняв изнанку этих перемен-спились,самоубились..А др.разрешалось только хвалить и воспевать партию..Обслуга т.е.
Нынче ,с 1990 заказ другой и для жирной ,развратной Москвы с огромными нефтеденьгами,особенно -см.Богомолова фильм “Кеша должен умереть ,Содержанки” Один(быков) просунулся с фильмом Спящие,Дурак и то потом извинялся ,оправдывался ..Почему только фильмы -так кто ж теперь родит поэзию или роман ,разве только игорешины наркоши с зэковской темой..А эти шестидесятники ,плеяда либералов первых и предателей типа Солженицына ,Рыбакова-о чем она писала?7
Обслуга не создает классику и достояние нации..Злые,с ненавистью и обидой в душе КБ и игореши четверостишие не могут склепать..Душа должна быть у пишущих,а просто удачно клепать с соблюдением правил построения -это называется евреи умельцы-Евтушенки там всякие..Сурковы вот пробуются,Машки Захаровы.
Нам еще долго придется ждать -Смута на планете ,ложь,содом и гомора ..Обслуга нужна ,а жирная душа не творит.Возможно где-то ,где в кадушке плавают полоники/лягушата и подрастает новый Есенин,не перелицованный же в буддиста “славянин “что-то родит,от этого только лжецы БГ рождаются.Есть надежда рождения нового поэта или рассказчика в окопах и блиндажах СВО..Но когда и кто им позволит это напечатать,раз только приостановили Акунина ,а сколько не названых еще гонят тиражи этой мути ..Что в корне поменялось??пока ничего,только направление вроде бы..Но не МЕдведеву же мы поверим ,что это навсегда..