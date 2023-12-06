Как сообщил в своем Телеграм-канале член Комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев, Россия создала в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях службу военной контрразведки по аналогии с советской структурой времен Великой Отечественной войны «СМЕРШ» (Смерть шпионам).

Андрей Гурулев считает, что стоит возродить эту структуру на всей территории страны. По его словам, в РФ «зарождаются с помощью спецслужб Запада люди, которые гадят», для этого необходим противовес. Депутат подчеркнул, что российские спецслужбы «работают вовсю», но они могут что-то упустить. Как пример он привел подрыв грузового поезда с топливом в Северомуйском тоннеле БАМа в ночь на 30 ноября.

«Борьба с диверсантами и шпионами на территории всей страны необходима, ведь война аукнулась на территории всей РФ», – заявил Гурулев. Кроме того, он призвал строже наказывать пойманных шпионов и отправлять их пожизненно «в глухую тайгу корячиться на благо Родины».

С начала 2023 года в России участились теракты со стороны украинских спецслужб и завербованных ими агентов. Под ударом оказались не только приграничные регионы, такие как Брянская область, Крым и возвращенные территории – в частности, Запорожская область, но и регионы России в глубоком российском тылу.

«Те успешные теракты, которые украинцы проводят, они проводят в основном с помощью агентуры, а не вооруженных специальных подразделений. Это уже другой вопрос, как агентура и под какой легендой проникает, как было завезено оружие и боеприпасы к нему», – сообщил исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса Андрей Пинчук в интервью изданию Украина.ру.

Вот неполный список терактов и диверсий, совершенных или готовившихся украинской и западной агентурой в России только в первой половине нынешнего года. Так, 23 января ФСБ пресекла теракт, готовившийся сторонником националистов по заданию спецслужб Украины в одном из регионов Северного Кавказа. При обыске по месту жительства изъяты «готовые к применению средства террора».

2 марта группа диверсантов, назвавшихся «Русским добровольческим корпусом» – банда террористов, созданная СБУ при участии ЦРУ, – проникла на территорию Климовского района Брянской области. В селе Любечане они обстреляли гражданский автомобиль, в котором были дети. Водитель погиб, 11-летний местный житель ранен. Террористам удалось также подорвать жилой дом, газораспределительный шкаф и водонапорную башню. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что была проведена спецоперация против диверсантов. На месте ЧП обнаружено большое количество разных взрывных устройств.

6 марта ФСБ предотвратила покушение на российского предпринимателя Константина Малофеева, главу патриотического медиахолдинга «Царьград». По данным спецслужбы, организатором преступления являлся главарь уже упомянутого «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин. Теракт планировалось осуществить путём подрыва самодельного взрывного устройства, прикреплённого под автомобиль.

2 апреля на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел нашумевший взрыв в кафе «Стрит-бар», где в тот момент проводил творческую встречу с читателями известный военкор и блогер Владлен Татарский. Он погиб, еще около 40 человек пострадали. Взрывное устройство, замаскированное под статуэтку, на мероприятие принесла завербованная СБУ Дарья Трепова. Она арестована и сейчас над террористской идет суд.

7 апреля сотрудники правоохранительных органов задержали в Крыму диверсанта, который намеревался подорвать крупную подстанцию в Керчи. 52-летний мужчина, имеющий как российское, так и украинское гражданство, был завербован ВСУ в 2022 году.

В Крыму за первые месяцы 2023 года был предотвращен ряд террористических актов на объектах инфраструктуры. Так, 26 апреля ФСБ сообщила о задержании гражданина России, который готовил теракт в Военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ в Симферополе.

Сотрудники спецслужбы изъяли у него при обыске самодельное взрывное устройство.

27 апреля в Мелитополе Запорожской области в результате теракта был убит полицейский Александр Мищенко. В том же Мелитополе 8 апреля предотвращен теракт, его целью тоже мог стать полицейский.

28 апреля ФСБ задержала семнадцатилетнего парня, который готовил теракт на объекте энергетической инфраструктуры в Калужской области. В устроенном им схроне были обнаружены три самодельных зажигательных устройства, изъяты средства связи, содержащие инструкции по изготовлению подобных устройств.

3 мая два беспилотника совершили попытку атаки на Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неудачную атаку попыткой покушения на Владимира Путина. В результате предпринятых военными и спецслужбами действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя, никто не пострадал.

Ранее сообщали о предотвращении покушений на главу Крыма Сергея Аксёнова, спикера Госсовета РК Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. На полуострове были задержаны агенты, готовившие эти покушения и другие теракты. Один из задержанных – Виктор Подвальный, дал показания о том, что подбирал лиц в агентурную сеть украинской разведки.

3 мая совершен подрыв железнодорожного полотна в Брянской области. Пострадавших не было, с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. В тот же день стало известно о пожаре на резервуаре с нефтепродуктами в посёлке Волна Краснодарского края около Тамани.

Этот список можно продолжить, добавив, в частности, упомянутый Гурулевым недавний подрыв грузового поезда с топливом в Северомуйском тоннеле БАМа в ночь на 30 ноября. Что свидетельствует о том, что диверсанты орудуют уже в самом глубоком тылу России, а потому для борьбы с ними надо принимать самые срочные и решительные меры.

К терактам и диверсиям в России Украину активно подстрекают США. Так, бывший глава генштаба США Марк Милли открыто призвал спецназ ВСУ к террору в отношении россиян.

Газета Washington Post со ссылкой на осведомлённый источник сообщила, что Милли, будучи председателем Объединенного комитета начальников штабов США, обращаясь к спецназовцам ВСУ в немецком Висбадене, заявил: «Не должно быть ни одного россиянина, который ложился бы спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи… Вы должны вернуться туда и вести кампанию в тылу». Так говорил американский генерал украинским спецназовцам, тренировавшимся с американскими «зелёными беретами», «в надежде вдохновить их на проведение операций на подконтрольных врагу территориях», – написала WP.

В годы Великой Отечественной войны для борьбы с террористами и шпионами были созданы специальные службы контрразведки «СМЕРШ». 19 апреля 1943 года секретным Постановлением СНК СССР на базе Управления особых отделов НКВД СССР образовали три независимые контрразведывательные подразделения, которые подчинялись только руководству данных ведомств. Главное управление контрразведки «СМЕРШ» в НКО подчинялось напрямую наркому обороны Сталину, управление контрразведки «СМЕРШ» Военно-морского флота подчинялось наркому флота Кузнецову, отдел контрразведки «СМЕРШ» в Наркомате внутренних дел подчинялся непосредственно наркому Берии.

Служба оперативного состава подразделений «СМЕРШ» была крайне опасной — в среднем оперативник служил 3 месяца, после чего выбывал по смерти или ранению. Только во время боёв за освобождение Белоруссии погибли 236 и пропали без вести 136 военных контрразведчиков.

Органы контрразведки «СМЕРШ» были наделены широкими правами и полномочиями. Военные контрразведчики могли проводить выемки, обыски и аресты военнослужащих Красной армии, а также связанных с ними гражданских лиц, подозревавшихся в преступной деятельности. Все производимые сотрудниками «СМЕРШ» аресты в обязательном порядке согласовывались с Военными советами армии или фронта, для ареста высшего состава требовались санкции наркомов обороны. Задержание рядовых военнослужащих и младшего начсостава в экстренных случаях могло проводиться контрразведчиками без предварительного согласования. Однако органы «СМЕРШ» не могли приговорить к тюремному заключению или расстрелу, так как не являлись судебными органами. Они вели дознания и следствие, а приговоры выносил военный трибунал или особое совещание при НКВД.

Главная задача «СМЕРШ» состояла в противостоянии диверсионной и разведывательной деятельности врага. Главными его противниками были в то время германская служба разведки и контрразведки абвер, полевая жандармерия, Главное управление имперской безопасности Германии (РСХА), а также финская, японская и румынская военные разведки.

За достаточно короткий срок при реализации «зафронтовых мероприятий» «смершевцам» удалось создать надежные оперативные позиции в германских армейских разведструктурах и школах подготовки агентуры, разоблачить многих вражеских диверсантов и перевербовать шпионов. Только с 1 октября 1943 года по 1 мая 1944 года органами «СМЕРШа» было переброшено в тыл противника 345 агентов, включая 50 перевербованных вражеских разведчиков и диверсантов. Зафронтовая агентура представила информацию на 620 официальных сотрудников германских разведорганов и на 1 103 их агента. При этом немецким спецслужбам не удалось приобрести ни одного агента из числа сотрудников "СМЕРШ".

«СМЕРШ» действовал жестко и беспощадно. Его деятельность была окружена аурой секретности и строгости, что вызывало страх и уважение, даже среди врагов. После окончания войны, в 1946 году существование «СМЕРШ» было прекращено.

Однако, наряду с призывами о воссоздании «СМЕРШ» в масштабах всей страны, звучат голоса, отмечающие, что подобные спецслужбы для борьбы с террористами и шпионами уже есть и работают достаточно эффективно. Так, депутат Государственной Думы РФ Олег Матвейчев отметил, что «как таковой "Смерш", только не под таким названием, у нас уже есть. Другое дело, что функция этой службы, а также количественный состав нуждается в очень серьезном усилении, потому что очень важно не пропустить действительно всевозможных диверсионных групп, шпионов, иных вредителей и врагов, которые потом могут нанести России какой-то ущерб. Но военная контрразведка уже существует только под другим названием», – подчеркнул эксперт.

Специально для «Столетия»

Игорь Веремеев

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. В России создана служба военной контрразведки по аналогии с советской структурой "СМЕРШ" в ДНР, ЛНР и других присоединенных территориях.

2. Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что структуру "СМЕРШ" нужно возродить на всей территории РФ для борьбы с диверсантами и шпионами.

3. С начала 2023 года в России участились теракты и диверсии со стороны украинских спецслужб и их агентов. Приводится список недавних инцидентов.

4. Бывший глава генштаба США Марк Милли открыто призывал украинский спецназ к террору против россиян.

5. В годы ВОВ для борьбы с диверсантами создавались органы контрразведки "СМЕРШ", обладавшие широкими полномочиями.

6. Есть мнение, что военная контрразведка в РФ уже существует, просто под другим названием, но её возможности нуждаются в усилении.

Вывод: в статье поднимается проблема роста террористических угроз для России со стороны украинских спецслужб и их зарубежных кураторов. Обсуждается целесообразность ужесточения контрразведывательной деятельности, возможно на основе исторического опыта структур типа "СМЕРШ".

Хотелось бы отметить, что существует интересная и познавательная книга Владимира Богомолова "Момент истины", повествующая о работе советской контрразведки СМЕРШ во время Великой Отечественной войны.

В произведении подробно описывается сложная и опасная деятельность сотрудников спецслужб по поиску и обезвреживанию вражеских агентов и диверсантов. Автор детально показывает все трудности этой работы, постоянное противостояние хорошо подготовленным и оснащённым силам противника.

Книга позволяет лучше понять масштаб угроз и вызовов, с которыми сталкивалась советская контрразведка, ведя войну в тылу своей страны с опасным и коварным врагом. Поэтому опыт структур типа СМЕРШ по-прежнему актуален и в наши дни.