Всего-навсего игра… Документальный фильм (1980)
Фильм рассказывает о женской волейбольной командой “Уралочка” из города Свердловска и ее тренере Николае Васильевиче Карполе. Составленная на основе команды “Уралочка” советская женская сборная завоевала золотые медали на Олимпийских играх 1980 года.
Свердловское ТВ 1980
Автор сценария – М. Азерный
Режиссер – Георгий Негашев
Оператор – Анатолий Алексеев
#волейбол #уралочка #ДокументальныйФильм
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