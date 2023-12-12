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Андрей Буровский | Разумные Ящеры: Фантастика или Реальность?

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Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. Существовали ли параллельно с людьми другие разумные существа, например динозавры? Официальная наука считает, что нет, но есть много легенд и неподтвержденных сообщений об этом.

2. В мифах и на археологических находках многих народов встречаются упоминания и изображения странных существ, похожих на людей-ящериц или змей. Например, в воротах Иштар в Вавилоне, в легендах индейцев о чинканас.

3. Ученые типа Карла Сагана предполагали, что эти легенды могут иметь рациональное зерно и такие существа действительно могли существовать. Однако достоверных доказательств этого нет.

Вывод:

1. Существование в прошлом или настоящем разумных существ, отличных от людей, не может быть исключено, но и не доказано.

2. Многочисленные легенды и косвенные упоминания указывают на возможность существования таких существ, как "люди-ящерицы".

3. Для подтверждения или опровержения этих предположений необходимы дальнейшие научные исследования.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=773pDNmkC7I
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