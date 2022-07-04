Неудобные вопросы к официальной науке. Профессор Андрей Буровский
Профессор Андрей Буровский расскажет как и по каким законам возникает разум на планете. Если верить официальной науке, то разумное существо на Земле только одно – человек. Никаких других разумных существ не только нет, но и никогда не могло быть. А так ли это?
01:31 Вопросы молодого учёного к науке
05:25 Факты, которые не вписываются в научную картину мира
08:22 Наука стала опираться на традицию
14:03 Идея большого взрыва
15:26 Новая книга о происхождении человека
Книга «Наша древнейшая история.» Буровский А.М. https://den-magazin.ru/utm/1298
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