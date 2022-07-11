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Теория происхождения человечества. Профессор Андрей Буровский

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В чем слабость гиперборейской теории происхождения? Что произошло с человечеством на рубеже последнего обледенения Земли? На эти и другие вопросы ответит доктор философских наук, кандидат исторических наук, археолог, писатель Андрей Буровский.

00:18 Четвертая теория эволюции
06:11 Что произошло на рубеже последнего обледенения?
10:35 Каких животных хотелось бы восстановить?
12:35 Гиперборейская теория происхождения человечества
16:09 История об отце, погибшем на войне
19:16 Значение водных путей в развитии человечества
26:37 Один ли предок у человечества?

Книга «Наша древнейшая история» Буровский А.М. https://den-magazin.ru/utm/1298

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=T0VaasZ5Ejk
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