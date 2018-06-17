Насколько мы древние?

Сколько тысяч, сотен тысяч или миллионов лет насчитывает история челове­ка на Земле? Ответ ищут учё­ные всех стран и ведут не­скончаемые дискуссии, буду­чи не в силах сойтись в еди­ном мнении.

Главными этапами исто­рии по признаку развития производства официально считаются:



- палеолит (древний ка­менный век) — до IX тысяче­летия до н.э.;



- мезолит (переход от древ­него к новому каменному веку) — IX-VII тысячелетия до н.э.;



- неолит (новый каменный век) — VII-III тысячелетия до н.э.;



- медный (переход от нео­лита к бронзе) — IV- конец III тысячелетия до н.э.;



- бронзовый — середина III-II тысячелетия до н.э.;



- начало железного века — начало I тысячелетия до н.э.

Это наиболее прижившая­ся научная или официальная теория исторического разви­тия. Существует ещё одна, т.н. «наднаучная». Прочи­тать её можно в «книге книг всех времён и народов», т.е. в Библии.

Там эволюционный путь указан вполне конкрет­но: от сотворения мира до на­ших дней прошло… 6000 лет. А от всемирного потопа до наших дней и того менее.

Правда, у многих любозна­тельных людей вызывает со­мнение теория происхождения человечества от семьи леген­дарного Ноя, расселившего своих домочадцев по всему земному шару с некоторыми элементами мимикрии в виде смены цвета кожи, формы тела и последующего разделения языков при строительстве Вавилонской башни.

Для людей здравомыслящих эта тео­рия вообще напоминает выступления известных сатири­ков. Тем не менее, в этот абсурд верят миллионы людей. Несмотря на столь массовую «популярность», мы не станем рассматривать всерьёз библейские мифы, наоборот, проанализируем реальные факты.

Ознакомимся с рассужде­ниями Митрополита Иоанна:

«…русские историки (а вслед за ними и политики) после­дних двух столетий так и не сумели подняться до осознания меры высочайшей ответственности своего служения. Их труды — увы! — становились источником заблуждения для сотен тысяч и миллионов россиян, утерявших понимание высшего смысла существования России и, соответственно, духовный иммунитет против разрушительных социальных теорий и чуждых “ценнос­тей”…

Теперь мы должны пе­реломить сии пагубные тен­денции нашей жизни. Необхо­димым этапом на этом пути станет возврат отечественной истории, её священного смыс­ла, её нравственного величия и естественной духовной пол­ноты».

Итак, вернемся к древней­шему периоду истории.

Арктическая теория

В течение многих тысяче­летий Земля периодически покрывалась ледниками. Последний ледник отсту­пил с суши около 13 тысяч лет тому назад. Начался период, именуемый голоценом, в кото­ром живём и мы.

Основные сведения об этом можно по­черпнуть из открытых учёны­ми памятников письменности и находок материальных пред­метов, то есть остатков жи­лищ, утвари, украшений и т.п.

Но ведь письменность, если верить историкам, по­явилась так поздно, что са­мые её древние памятники не прослеживаются дальше IV тысячелетия до н.э. (как, на­пример, первые египетские иероглифы), а материальные вещи, находимые археолога­ми, всегда безмолвны, и учё­ным приходится гадать, час­то меняя собственные выво­ды, какими именно народами эти вещи были созданы.

Обычно присваивают той или иной группе вещей, по признаку взаимного сходства и территориальной близости, название какой-то культуры, чаще всего, выбирая это название по месту находок (дья­ковская культура — по селу Дьяково или андроновская — по селу Андроново и т.п.)

«Многие писали историю России, но как она несовер­шенна! Сколько событий необъяснённых, сколько ис­кажённых! Большей частью один списывал у другого, никто не хотел рыться в ис­точниках, потому что изыс­кание сопряжено с большой утратой времени и трудом.

Переписчики старались только в том, чтобы блеснуть ви­тиеватостью, смелостию лжи и даже дерзостию клеветы на своих праотцев!»

Так характеризовал труд «учёных» Зубрицкий в «Истории Червоной Руси» два столетия назад.

Н.А. Морозов писал, что профессор Саламанкского университета де Арсилла ещё в XIX веке в своих трудах доказывал, что древняя история сочинена в средние века.

Иезуитский историк и археолог Жан Гардуин (1646-1724) считал классическую литературу за произведения монахов предшествовавшего века.

Немецкий приват-доцент Роберт Балдауф написал в 1902-1903 годах свою книгу «История и критика», где на основании чисто филологических соображений доказы­вал, что не только древняя, но даже и ранняя средневеко­вая история — фальсификация Эпохи Возрождения.

Подобная критика (весьма аргументированная!) встре­чается в трудах серьёзных ис­ториков, в частности, Эдвина Джонсона (1842-1901) и многих наших соотечествен­ников, начиная с М.В. Ломо­носова.

«Познания человека уве­личились, книжная мудрость распространилась, с ними возросла самоуверенность учёных. Они начали прези­рать мысли, предания, “до­гадки невежд”; они стали ве­рить безусловно своим до­гадкам, своим мыслям, своим знаниям.

В безконечном мно­жестве подробностей пропало всякое единство… Многоучёность Византии затемнила ис­торию древнюю, а книжничество германское наводнило мир ложными системами. В наше время факты собирают­ся с тщанием и добросовестно­стью, системы падают от при­косновения анализа.

Но ве­рить существованию антипо­дов или отвергать древность книг ветхозаветных, верить рассказам о Франке и Брите или тому, что все десятки мил­лионов Славян вышли из од­ного уголка Придунайской земли, — равно смешно!»

Так писал Алексей Степанович Хомяков (1804-1860).

Попытаемся в данной ста­тье выяснить возраст, местона­хождение исконных земель и зон расселения древнейших предков Арьев и Славян, при­чём в тот период, когда они уже существовали, как группы племён, каждая из которых была обобщена своим языком или близкородственными диа­лектами, своей бытовой куль­турой и вероисповеданием.

Здесь следует уточнить зна­чение слова Арья (ар’я, ария), которое стало неправомерно, а иногда и спекулятивно, употребляться в нашей публи­цистике.

Это название услов­но относится к группе племён индо-ирано-европейской группы, говорящих на близко­родственных диалектах и со­здавших некогда сходные формы культуры. Это же сло­во более 60 раз встречается в Индийских Ведах.

Из всей обширной семьи индоевропейских народов мы останавливаемся здесь на Сла­вянах и Арьях, ввиду их двух основных сходств:

а) максимальная из числа всех индоевропейцев взаим­ная близость с санскритом;

б) сходство Ведического Культа Славян с Индуизмом.

Знаменитый автор «Хожде­ния за три моря» тверской ку­пец Афанасий Никитин, не зная языка, обычаев, нравов отправился в далёкую Индию без переводчиков и не пользо­вался их услугами.

Он просто знал старославянский, о бли­зости которого к санскриту написано немало трудов. Где и в каких условиях могла сло­житься такая близость?

Наиболее убедительный ответ на этот вопрос даёт по­лярная теория. Зародилась она в умах исследователей XIX века, когда один за дру­гим знатоки санскрита — «язы­ка индийской культуры» — стали обращать внимание на содержащиеся в древнейших памятниках литературы Ин­дии, таких как Веды и эпос, описания природных явле­ний, совершенно не соответ­ствующих Индии.

Просле­дить эти описания вниз по ступеням эпох было хоть и трудно, но возможно, так как в гимнах Вед веками свято со­хранялся каждый звук, каж­дое слово.

Удалось устано­вить место и время заверше­ния главной из Вед — Ригведы (правильно Ричведа или Рек-веда, буквально: «Ведение речи» — слова-синонимы «риг-рек-рич» сохраняются и сей­час в старорусском в извест­ной всем форме «реку, речешь» и др.).

Из Вед многие описания перешли в связанные с ними памятники ведической лите­ратуры.

В знаменитой эпичес­кой поэме «Махабхарата», начало сложения которой те­ряется во тьме веков, содер­жится ряд описаний загадоч­ных природных явлений, ко­торые далеки от реалий Ин­дии.

Так в чём же дело? Эти описания имеют значитель­ное сходство с имеющимися древнейшими по своему про­исхождению преданиями, сказаниями, поверьями, ми­фами всех Славян. В какой же глубокой древности могло возникнуть такое сходство? И где?

Многие из описаний, со­держащихся в древнеиндийс­кой литературе, которые при­нято считать загадочными, совсем не кажутся таковыми Славянам, даже живущим в наше время.

Их предки в те­чение тысячелетий наблюда­ли на крайнем севере эти «за­гадочные» явления природы (к примеру — «северное сия­ние»), а поэтому не только русским, но и другим славян­ским народам вполне знако­мо то, что в Индии считает­ся мифами или поэтическими аллегориями.

Итак, в XIX веке истори­ки в поисках прародины ин­доевропейских народов об­ратили свои взоры на Приполярье.

Заметное воздействие на них оказала книга амери­канского историка Уоррена «Найденный рай, или колы­бель человечества на Север­ном полюсе», выдержавшая десять изданий (последнее — в Бостоне в 1893 году).

В Арк­тике начали искать предков Славян и Арьев ещё и пото­му, что внимание историков привлекла книга известного индийского учёного, знатока санскрита Б. Тилака (1856-1920).

Этот труд «Арктичес­кая родина в Ведах» был впервые издан в 1903 году, а затем неоднократно переиз­давался на разных языках (к сожалению, в нашей стране эта книга впервые издана только в 2001 году).

Исследователями было выявлено сходство многих слов индоевропейских язы­ков, а также ряд совпадений в их грамматическом строе и некоторая близость верова­ний и обычаев этих народов, что абсолютно не вписыва­лось в рамки христианских представлений об истории.

Впервые стали возникать споры о происхождении сло­ва «история». Сторонники Ведического мировоззрения утверждают, что «история» произошла от словосочета­ния «из-торы-я», т.е. из уст­ных преданий (вспомните «торить» — прокладывать путь, говорить, «тарато­рить» — быстро говорить). Христианские же идеологи утверждают «из-Торы-я» (где «Тора» — Пятикнижие Ветхого Завета).

В поисках путей прародины и праязыка, некоторые учёные пришли даже к заключению, что в древности была общая арийская раса. В XX веке до­говорились до нелепого утвер­ждения об «арийстве» немцев и «неарийстве» других наро­дов, в том числе Славян.

Всем известно, какой трагедией за­вершилось это отчисление Славян от «арийской расы», каким мучениям и издеватель­ствам подвергались славянс­кие народы за своё «неарий­ство», и до какой нелепости доводили германские нацио­нал-социалисты свои «арийс­кие достоинства». Подобные взгляды относятся к геополи­тическим спекуляциям.

Напоминаем, что слово «Арья» (ар'я, ария) относи­лось к большой группе пле­мён, родственных по языку и культуре. В древнеарийском «Ар» — Земля, поверхность земли, возвышенность, гора — сохранилось в индоевропейс­ких языках, как мера поверхно­сти (площади) земли. «Ар-и-я» — означает одно основное по­нятие — «Земляне»; хотя иног­да встречается и производное понятие «земледельцы».

Славяне — это не нацио­нальность, а вероисповедание, образ жизни. Славянин — дос­ловно — Славящий «Ян», т.е. Отчий аспект Всевышнего и «Ин», т.е. Его Материнский аспект.

Наши Пращуры сла­вили Всевышнего Прародите­ля, Его ипостаси, славили бо­жественный мир Прави, отсю­да — Славяне и Православные.

Зазвучали эти слова в обихо­де, когда возникла необходи­мость отличать себе подобных от иноплеменников, иновер­цев, инородцев и раскольни­ков, в основном, в связи с на­сильственным приходом на Русь христианства.

Словены — данное понятие говорит об общности языка (пользовались одними слова­ми, в отличие от тех, кто были «не мы» или «немы», т.е. «нем­цы»).

Нация — общность народов (Арьев — Землян), считавших себя Божичами-Сварожичами, т.е. чадами Небесного Отца Рода-Прародителя (в материальной ипостаси — Сварога) и Матери Земли.

В древлесловенском (древне-арийском, санскрите, что одно и то же) Цы (Ци) озна­чало Бог-Отец, Исток Исто­ков, мужское начало, т.е. в древности мужчин называли «от Цы идущие», сокращённо — «отцы».

Теперь понятнее зна­чение «на-Ци-я», т.е. на Исто­ке Истоков, Изначальный на­род, Пранарод. НемЦы (немы от Цы), т.е. те, кто ни­когда нас не понимали.

Народ, На — Род, где Род — в значении «земля» (потому и сегодня звучит, что земля ро­дит).

Во время разрастания и расселения отдельных племён нации на новые земли появ­лялся народ, живущий на дан­ной земле, отсюда Род-и-на, т.е. земля и на ней живущие, а также само понятие рода, как обособленного племени.

Дети Большой медведицы

Звёзды кажутся нам непод­вижными. Однако астрономы доказали, что звёзды всё же перемещаются по небосводу и фигуры созвездий не оста­ются неизменными с течени­ем времени, вот только про­исходит это очень медленно — за сотни и тысячи лет.

Одно из первых созвездий, которое человек узнаёт в сво­ей жизни, расположено в се­верной части неба. Оно состо­ит из семи ярких звёзд в виде ковша. Созвездие Большой медведицы. Кто его не знает!

Но всё же: почему именно «медведица», а не «ковш»? Оказывается 100 000 лет назад это созвездие имело очерта­ния медведицы, вытянувшей морду к медвежонку — «Ма­лой медведице». Только в это время созвез­дие и могло получить своё на­звание! Что это может для нас означать?

1. Как минимум, 100 000 лет назад существовала чело­веческая речь!

2. Наши предки того вре­мени были достаточно разви­ты для сотворения мифов.

Увидеть на ночном небе медведицу — для этого уже надо быть неплохим художником! Многие ли из наших современ­ников способны на такое?

Ещё одно простое наблюдение ка­сается самого названия. Люди, давшие имя созвездию, знали медведей, а возможно — белых медведей. Кстати, древняя конфигурация этого созвездия напоминает именно белого медведя, да и морду он вытя­нул в направлении Северного полюса…..

Какой народ мог так на­звать созвездие? Где он про­живал? Может быть на Вол­ге? На Урале? Или на Север­ном полюсе?

На сегодняшний день наи­более убедительная гипотеза состоит в том, что название созвездию дали наши предки — Славяне и Арии.

Они 111 810 лет тому назад смог­ли совершить сложнейший переход, вызванный всемир­ным потопом, из Да-Арии (Арктиды, Гипербореи), из­вестной нам по картам Герхарда Меркатора, через Уральский хребет к землям Сибири.

Именно эти народы заселили впоследствии Ин­дию и всю евразийскую часть нашего континента, создали уникальную Протославяно-Арийскую Культуру, которая до сих пор не признаётся «учёным» миром.

«Этрускан нон лигатур» — говорили ла­тиняне, «Этрусское не чита­ется». Нужно ли иметь семь пядей во лбу, чтобы дога­даться, что этрусски — это рус­ские? Кстати, прекрасно читается. На старославянском!

Это доказал современный учёный-лингвист Г.С.Гриневич в своей монографии «Праславянская письмен­ность».

Что говорит в пользу Славяно-Арийского «происхож­дения» Большой медведицы?

1) Необходимость точной ориентировки в пространстве при длительных переходах за­ставляла предков искать на­дёжные ориентиры, а какие ориентиры надёжней звёзд?

2) Упоминание о том, что наши предки пришли на Зем­лю из созвездий Медведиц со­держится, как в Славяно-Арийских, так и в Индийских Ведах.

На что, как ни на родное созвездие было любоваться Пращурам 100 (а по Ведам, го­раздо более) тысяч лет тому на­зад?

Невольное уважение вы­зывают наши далёкие предки, создавшие замечательный об­раз, переживший не только своих авторов, но и целые эпо­хи.

Созвездия давно изменили свои очертания, на Земле воз­никли новые языки и народы, а именем, созданным неизвес­тным гением тысячу веков на­зад, мы пользуемся и поныне.

Перейдём теперь к археологическим свидетельствам.

Доктор исторических наук Виталий Ларичев в статье «Находки в Сибири» пишет, что в 1982 году на севере Хакассии, в долине Белого Июса было открыто Святилище бронзового века, представляющее собой каменную обсерваторию типа известной обсерватории Стоунхендж, также датируемой бронзовым веком. В итоге исследований обсерватории Белого Июса был сделан вывод: «…люди бронзового века Сибири обладали прекрасно разработанным лунно-солнечным календарём и умели с исключительной точностью фиксировать время в течение суток, недель, месяцев и лет» (В. Ларичев. «Остров пурпурной ящерицы». М. Молодая гвардия. 1984 г.).

Наиболее древний календарь найден археологами на территории Сибири при раскопках Ачинского поселения древнекаменного века. Ему приблизительно 18 тысяч лет. Он представляет собой миниатюрный жезл, вырезанный из бивня мамонта. На его поверхности мастер эпохи палеолита с ювелирной точностью и тонким изяществом нанёс спиральный узор, составленный из 1065 различных по очертанию лунок, змеевидные полосы которого прерываются ниже средней части выпуклым пояском кольца, обычным атрибутом священных жезлов мудрецов Древнего Востока.

Кропотливые исследования с помощью микроскопа показали, что наши предки, славяне и арии, проживавшие на территории Сибири, уже 18 тысяч лет назад, т.е. задолго до образования шумерской, египетской, персидской, индусской и китайской цивилизаций, а также, задолго до сотворения из глины Адама и Евы, имели совершеннейший лунно-солнечный календарь, впитавший в себя астрономические исследования не менее 10 тысяч предыдущих лет.

Обладали древние ведуны и уникальным инструментарием для астрономических наблюдений. Так, например, найдены руины каменных комплексов солнечно-звёздных обсерваторий-календарей и на Куликовом поле, и под Епифанью, и под Остряковом. На берегу бывшего ручья Курцы на Куликовом поле был обнаружен камень из белого песчаника в форме черепа гигантской лошади, имеющий сквозное конусообразное отверстие, в которое можно было наблюдать за восходяще-заходящим Солнцем, Луной, звёздами или за неподвижным участком звёздного неба.

В результате дальнейшего изучения обсерватории Куликова поля стало очевидным, что перед нею тускнеет слава широко известного Стоунхенджа с его неуклюжими, вкопанными в землю гигантскими триглитами. Миниатюрная модель сорокатонного каменного телескопа, легко поворачивается вокруг вертикальной, и ещё легче – вокруг горизонтальной оси от малейшего нажима кончиком спички.

В той же лощине Курцы обнаружены и другие каменные инструменты по слежению за восходом Солнца в дни солнцестояний и равноденствий. Были найдены не только солнечные часы с указателем, типа вертикального стержня, вставленные в скважину на камне рядом с углублением для водяного уровня, но и наклонные или «полярные» часы с указателем тени – стержнем, направленным на полюс мира, а также шаблон, по которому изготавливались треугольные плиты, представляющие собой круговую плиту с концентрическим кольцевым вырубом в её еометрическом центре. Этот шаблон использовался и как солнечные часы, и как указатель пределов угла между точками восходов Солнца в дни зимних и летних солнцестояний. И подобными знаниями наши предки обладали в эпоху, отодвинутую от нас на 25-30 тысячелетий! ]]> ]]>

Как показали современные исследования, все каменные инструментарии, обнаруженные на Куликовом поле, разместились на удивительно точно воспроизведённой уменьшенной модели Солнечной системы. Имеются последовательные круги Земли, Венеры, Марса и Меркурия. При этом все значительные объекты Куликова поля укладываются на «круги своя». Ясная Поляна и станция «Лев Толстой» ложатся на круг Сатурна, круг Юпитера захватывает город Тулу, а круг Солнца – почти всю центральную часть Восточной Европы.

Индийские волхвы (именно так назывались в Библии Славяно-Арийские мудрецы, предсказавшие рождение Христа) рассказали известному французскому астроному Ж.Н. Делиль (1688-1768г.) о находящейся на севере прародине Арьев, стране благородных – Арьяварте, откуда Арийская Культура – мать 15 народов, разошедшихся по всей индоевропейской территории, распространилась по всему северному полушарию, охватив его своим светлым Ведическим Культом. Указали они ему и координаты древнейшего Арийского города-храма – обсерватории.

Город был найден в 1987 году в месте, указанном Делилем, которое находится на Южном Урале, там, где пролегают знаменитые Рифейские (Уральские) горы. Своё название город получил благодаря своей географии: он расположен вблизи горного хребта, называемого Аркаим. На казачьих картах XIX века вся долина, в которой расположен город, называлась Аркаим, и казаки знали тайну протогорода, но не выдавали её. Специалисты, изучившие планировку протогорода, утверждают, что его геометрия совершенна. Сохранность руин позволяет измерить с точностью до сантиметра и минуты дуги большинство деталей.

Ключ к расшифровке и пониманию этих деталей, к тайне и замыслу Аркаима дал Стоунхендж. Оба сооружения расположены примерно на одной широте. Оба сооружения – геометрические круги, а радиус кольца лунок Стоунхенджа до сантиметра равен радиусу внутреннего кольца Аркаима. Точно совпадают и главные оси, и ряд мелких деталей.

Вокруг Аркаима были обнаружены другие древние города – всего 21 город, что даёт возможность говорить о «Стране городов», которая располагалась на территории между реками Урал и Тобол в их верхних течениях. Аналогом этой страны является мегалитическая культура Британии и Атлантического побережья Европы, а также уже упомянутый кромлех Стоунхендж, датируемый началом третьего тысячелетия до новой эры – более древний, нежели египетские пирамиды.

Из всего сказанного становится ясно, что ни о каком влиянии восточного Средиземноморья на культуру севера Евразии уже не может быть и речи, ибо, при всей её древности, она появилась значительно позже культуры северных Славян и Ариев.

Не менее важны объекты, расположенные по 51-53 градусам с.ш. Например, известный в археологических кругах курган Аржан лежит ровно на 52 градусе с.ш. на Алтае в верховьях Енисея. Его возраст определяют VIII веком до н.э., а сооружён он по тем же правилам, что Аркаим и Стоунхендж. Этот объект далеко не последний. На Украине на 52 градусе с.ш. расположен Киев, а немного южнее этой линии находится неолитическое поселение Майданское-1, принадлежащее трипольской культуре IV тысячелетия до новой эры. Это поселение в 100 раз больше Аркаима, рассчитанного на две с половиной тысячи жителей; в нём есть канализация, самые большие по площади дома центрально-евразийского типа, вмещающие до 50 человек и имеющие в длину до 20 метров; оно имеет единую стройную планировку укреплений, домов, улиц и площадей.

Города, построенные по типу Аркаима, сейчас стали открывать в Прибалтике, на Севере, в Печорах, в Сибири, на Востоке, в Крыму, на Кавказе. Кроме того, найдено значительное количество культовых сооружений (капища, дольмены, святилища), построенных единообразно. Это позволяет говорить о едином Пранароде, имевшем Славяно-Арийские корни и населявшем эти территории, который оставил значительные следы своего пребывания.

Объём данной публикации не вмещает рассказа об уникальных археологических находках древности. Таких, например, как фонарик, работающий на энергии радиоактивного распада, найденный в Крыму в 1963 году. Или индийская колонна из химически чистого железа, а также, колонны из материала, близкого к нашему полипропилену, извлечённые в одной из шахт Донбасса несколько десятков лет назад с глубины около одного километра. Не сказано и о недавно найденном археологами молотке из сверхпрочного сплава, технология изготовления которого не известна современной науке (редколлегия готова опубликовать эти материалы в следующих номерах журнала).

Скажем только, что это – свидетельства сверхдревнейшей истории Славян и Ариев, насчитывающей сотни миллионов лет и уходящей своими истоками к Звёздной Прародине – Большой и Малой Медведицам. Оттуда, в соответствии с Ведическими Священными Писаниями, прибыли на Землю наши Пращуры – Славяне и Арии миллионы лет тому назад.

Гладилин Евгений Александрович,

председатель совета учредителей Краснодарского регионального

благотворительного фонда ветеранов ВДВ «Родина и Честь», г. Анапа.