Насколько мы древние?
Сколько тысяч, сотен тысяч или миллионов лет насчитывает история человека на Земле? Ответ ищут учёные всех стран и ведут нескончаемые дискуссии, будучи не в силах сойтись в едином мнении.
Главными этапами истории по признаку развития производства официально считаются:
- палеолит (древний каменный век) — до IX тысячелетия до н.э.;
- мезолит (переход от древнего к новому каменному веку) — IX-VII тысячелетия до н.э.;
- неолит (новый каменный век) — VII-III тысячелетия до н.э.;
- медный (переход от неолита к бронзе) — IV- конец III тысячелетия до н.э.;
- бронзовый — середина III-II тысячелетия до н.э.;
- начало железного века — начало I тысячелетия до н.э.
Это наиболее прижившаяся научная или официальная теория исторического развития. Существует ещё одна, т.н. «наднаучная». Прочитать её можно в «книге книг всех времён и народов», т.е. в Библии.
Там эволюционный путь указан вполне конкретно: от сотворения мира до наших дней прошло… 6000 лет. А от всемирного потопа до наших дней и того менее.
Правда, у многих любознательных людей вызывает сомнение теория происхождения человечества от семьи легендарного Ноя, расселившего своих домочадцев по всему земному шару с некоторыми элементами мимикрии в виде смены цвета кожи, формы тела и последующего разделения языков при строительстве Вавилонской башни.
Для людей здравомыслящих эта теория вообще напоминает выступления известных сатириков. Тем не менее, в этот абсурд верят миллионы людей. Несмотря на столь массовую «популярность», мы не станем рассматривать всерьёз библейские мифы, наоборот, проанализируем реальные факты.
Ознакомимся с рассуждениями Митрополита Иоанна:
«…русские историки (а вслед за ними и политики) последних двух столетий так и не сумели подняться до осознания меры высочайшей ответственности своего служения. Их труды — увы! — становились источником заблуждения для сотен тысяч и миллионов россиян, утерявших понимание высшего смысла существования России и, соответственно, духовный иммунитет против разрушительных социальных теорий и чуждых “ценностей”…
Теперь мы должны переломить сии пагубные тенденции нашей жизни. Необходимым этапом на этом пути станет возврат отечественной истории, её священного смысла, её нравственного величия и естественной духовной полноты».
Итак, вернемся к древнейшему периоду истории.
Арктическая теория
В течение многих тысячелетий Земля периодически покрывалась ледниками. Последний ледник отступил с суши около 13 тысяч лет тому назад. Начался период, именуемый голоценом, в котором живём и мы.
Основные сведения об этом можно почерпнуть из открытых учёными памятников письменности и находок материальных предметов, то есть остатков жилищ, утвари, украшений и т.п.
Но ведь письменность, если верить историкам, появилась так поздно, что самые её древние памятники не прослеживаются дальше IV тысячелетия до н.э. (как, например, первые египетские иероглифы), а материальные вещи, находимые археологами, всегда безмолвны, и учёным приходится гадать, часто меняя собственные выводы, какими именно народами эти вещи были созданы.
Обычно присваивают той или иной группе вещей, по признаку взаимного сходства и территориальной близости, название какой-то культуры, чаще всего, выбирая это название по месту находок (дьяковская культура — по селу Дьяково или андроновская — по селу Андроново и т.п.)
«Многие писали историю России, но как она несовершенна! Сколько событий необъяснённых, сколько искажённых! Большей частью один списывал у другого, никто не хотел рыться в источниках, потому что изыскание сопряжено с большой утратой времени и трудом.
Переписчики старались только в том, чтобы блеснуть витиеватостью, смелостию лжи и даже дерзостию клеветы на своих праотцев!»
Так характеризовал труд «учёных» Зубрицкий в «Истории Червоной Руси» два столетия назад.
Н.А. Морозов писал, что профессор Саламанкского университета де Арсилла ещё в XIX веке в своих трудах доказывал, что древняя история сочинена в средние века.
Иезуитский историк и археолог Жан Гардуин (1646-1724) считал классическую литературу за произведения монахов предшествовавшего века.
Немецкий приват-доцент Роберт Балдауф написал в 1902-1903 годах свою книгу «История и критика», где на основании чисто филологических соображений доказывал, что не только древняя, но даже и ранняя средневековая история — фальсификация Эпохи Возрождения.
Подобная критика (весьма аргументированная!) встречается в трудах серьёзных историков, в частности, Эдвина Джонсона (1842-1901) и многих наших соотечественников, начиная с М.В. Ломоносова.
«Познания человека увеличились, книжная мудрость распространилась, с ними возросла самоуверенность учёных. Они начали презирать мысли, предания, “догадки невежд”; они стали верить безусловно своим догадкам, своим мыслям, своим знаниям.
В безконечном множестве подробностей пропало всякое единство… Многоучёность Византии затемнила историю древнюю, а книжничество германское наводнило мир ложными системами. В наше время факты собираются с тщанием и добросовестностью, системы падают от прикосновения анализа.
Но верить существованию антиподов или отвергать древность книг ветхозаветных, верить рассказам о Франке и Брите или тому, что все десятки миллионов Славян вышли из одного уголка Придунайской земли, — равно смешно!»
Так писал Алексей Степанович Хомяков (1804-1860).
Попытаемся в данной статье выяснить возраст, местонахождение исконных земель и зон расселения древнейших предков Арьев и Славян, причём в тот период, когда они уже существовали, как группы племён, каждая из которых была обобщена своим языком или близкородственными диалектами, своей бытовой культурой и вероисповеданием.
Здесь следует уточнить значение слова Арья (ар’я, ария), которое стало неправомерно, а иногда и спекулятивно, употребляться в нашей публицистике.
Это название условно относится к группе племён индо-ирано-европейской группы, говорящих на близкородственных диалектах и создавших некогда сходные формы культуры. Это же слово более 60 раз встречается в Индийских Ведах.
Из всей обширной семьи индоевропейских народов мы останавливаемся здесь на Славянах и Арьях, ввиду их двух основных сходств:
а) максимальная из числа всех индоевропейцев взаимная близость с санскритом;
б) сходство Ведического Культа Славян с Индуизмом.
Знаменитый автор «Хождения за три моря» тверской купец Афанасий Никитин, не зная языка, обычаев, нравов отправился в далёкую Индию без переводчиков и не пользовался их услугами.
Он просто знал старославянский, о близости которого к санскриту написано немало трудов. Где и в каких условиях могла сложиться такая близость?
Наиболее убедительный ответ на этот вопрос даёт полярная теория. Зародилась она в умах исследователей XIX века, когда один за другим знатоки санскрита — «языка индийской культуры» — стали обращать внимание на содержащиеся в древнейших памятниках литературы Индии, таких как Веды и эпос, описания природных явлений, совершенно не соответствующих Индии.
Проследить эти описания вниз по ступеням эпох было хоть и трудно, но возможно, так как в гимнах Вед веками свято сохранялся каждый звук, каждое слово.
Удалось установить место и время завершения главной из Вед — Ригведы (правильно Ричведа или Рек-веда, буквально: «Ведение речи» — слова-синонимы «риг-рек-рич» сохраняются и сейчас в старорусском в известной всем форме «реку, речешь» и др.).
Из Вед многие описания перешли в связанные с ними памятники ведической литературы.
В знаменитой эпической поэме «Махабхарата», начало сложения которой теряется во тьме веков, содержится ряд описаний загадочных природных явлений, которые далеки от реалий Индии.
Так в чём же дело? Эти описания имеют значительное сходство с имеющимися древнейшими по своему происхождению преданиями, сказаниями, поверьями, мифами всех Славян. В какой же глубокой древности могло возникнуть такое сходство? И где?
Многие из описаний, содержащихся в древнеиндийской литературе, которые принято считать загадочными, совсем не кажутся таковыми Славянам, даже живущим в наше время.
Их предки в течение тысячелетий наблюдали на крайнем севере эти «загадочные» явления природы (к примеру — «северное сияние»), а поэтому не только русским, но и другим славянским народам вполне знакомо то, что в Индии считается мифами или поэтическими аллегориями.
Итак, в XIX веке историки в поисках прародины индоевропейских народов обратили свои взоры на Приполярье.
Заметное воздействие на них оказала книга американского историка Уоррена «Найденный рай, или колыбель человечества на Северном полюсе», выдержавшая десять изданий (последнее — в Бостоне в 1893 году).
В Арктике начали искать предков Славян и Арьев ещё и потому, что внимание историков привлекла книга известного индийского учёного, знатока санскрита Б. Тилака (1856-1920).
Этот труд «Арктическая родина в Ведах» был впервые издан в 1903 году, а затем неоднократно переиздавался на разных языках (к сожалению, в нашей стране эта книга впервые издана только в 2001 году).
Исследователями было выявлено сходство многих слов индоевропейских языков, а также ряд совпадений в их грамматическом строе и некоторая близость верований и обычаев этих народов, что абсолютно не вписывалось в рамки христианских представлений об истории.
Впервые стали возникать споры о происхождении слова «история». Сторонники Ведического мировоззрения утверждают, что «история» произошла от словосочетания «из-торы-я», т.е. из устных преданий (вспомните «торить» — прокладывать путь, говорить, «тараторить» — быстро говорить). Христианские же идеологи утверждают «из-Торы-я» (где «Тора» — Пятикнижие Ветхого Завета).
В поисках путей прародины и праязыка, некоторые учёные пришли даже к заключению, что в древности была общая арийская раса. В XX веке договорились до нелепого утверждения об «арийстве» немцев и «неарийстве» других народов, в том числе Славян.
Всем известно, какой трагедией завершилось это отчисление Славян от «арийской расы», каким мучениям и издевательствам подвергались славянские народы за своё «неарийство», и до какой нелепости доводили германские национал-социалисты свои «арийские достоинства». Подобные взгляды относятся к геополитическим спекуляциям.
Напоминаем, что слово «Арья» (ар'я, ария) относилось к большой группе племён, родственных по языку и культуре. В древнеарийском «Ар» — Земля, поверхность земли, возвышенность, гора — сохранилось в индоевропейских языках, как мера поверхности (площади) земли. «Ар-и-я» — означает одно основное понятие — «Земляне»; хотя иногда встречается и производное понятие «земледельцы».
Славяне — это не национальность, а вероисповедание, образ жизни. Славянин — дословно — Славящий «Ян», т.е. Отчий аспект Всевышнего и «Ин», т.е. Его Материнский аспект.
Наши Пращуры славили Всевышнего Прародителя, Его ипостаси, славили божественный мир Прави, отсюда — Славяне и Православные.
Зазвучали эти слова в обиходе, когда возникла необходимость отличать себе подобных от иноплеменников, иноверцев, инородцев и раскольников, в основном, в связи с насильственным приходом на Русь христианства.
Словены — данное понятие говорит об общности языка (пользовались одними словами, в отличие от тех, кто были «не мы» или «немы», т.е. «немцы»).
Нация — общность народов (Арьев — Землян), считавших себя Божичами-Сварожичами, т.е. чадами Небесного Отца Рода-Прародителя (в материальной ипостаси — Сварога) и Матери Земли.
В древлесловенском (древне-арийском, санскрите, что одно и то же) Цы (Ци) означало Бог-Отец, Исток Истоков, мужское начало, т.е. в древности мужчин называли «от Цы идущие», сокращённо — «отцы».
Теперь понятнее значение «на-Ци-я», т.е. на Истоке Истоков, Изначальный народ, Пранарод. НемЦы (немы от Цы), т.е. те, кто никогда нас не понимали.
Народ, На — Род, где Род — в значении «земля» (потому и сегодня звучит, что земля родит).
Во время разрастания и расселения отдельных племён нации на новые земли появлялся народ, живущий на данной земле, отсюда Род-и-на, т.е. земля и на ней живущие, а также само понятие рода, как обособленного племени.
Дети Большой медведицы
Звёзды кажутся нам неподвижными. Однако астрономы доказали, что звёзды всё же перемещаются по небосводу и фигуры созвездий не остаются неизменными с течением времени, вот только происходит это очень медленно — за сотни и тысячи лет.
Одно из первых созвездий, которое человек узнаёт в своей жизни, расположено в северной части неба. Оно состоит из семи ярких звёзд в виде ковша. Созвездие Большой медведицы. Кто его не знает!
Но всё же: почему именно «медведица», а не «ковш»? Оказывается 100 000 лет назад это созвездие имело очертания медведицы, вытянувшей морду к медвежонку — «Малой медведице». Только в это время созвездие и могло получить своё название! Что это может для нас означать?
1. Как минимум, 100 000 лет назад существовала человеческая речь!
2. Наши предки того времени были достаточно развиты для сотворения мифов.
Увидеть на ночном небе медведицу — для этого уже надо быть неплохим художником! Многие ли из наших современников способны на такое?
Ещё одно простое наблюдение касается самого названия. Люди, давшие имя созвездию, знали медведей, а возможно — белых медведей. Кстати, древняя конфигурация этого созвездия напоминает именно белого медведя, да и морду он вытянул в направлении Северного полюса…..
Какой народ мог так назвать созвездие? Где он проживал? Может быть на Волге? На Урале? Или на Северном полюсе?
На сегодняшний день наиболее убедительная гипотеза состоит в том, что название созвездию дали наши предки — Славяне и Арии.
Они 111 810 лет тому назад смогли совершить сложнейший переход, вызванный всемирным потопом, из Да-Арии (Арктиды, Гипербореи), известной нам по картам Герхарда Меркатора, через Уральский хребет к землям Сибири.
Именно эти народы заселили впоследствии Индию и всю евразийскую часть нашего континента, создали уникальную Протославяно-Арийскую Культуру, которая до сих пор не признаётся «учёным» миром.
«Этрускан нон лигатур» — говорили латиняне, «Этрусское не читается». Нужно ли иметь семь пядей во лбу, чтобы догадаться, что этрусски — это русские? Кстати, прекрасно читается. На старославянском!
Это доказал современный учёный-лингвист Г.С.Гриневич в своей монографии «Праславянская письменность».
Что говорит в пользу Славяно-Арийского «происхождения» Большой медведицы?
1) Необходимость точной ориентировки в пространстве при длительных переходах заставляла предков искать надёжные ориентиры, а какие ориентиры надёжней звёзд?
2) Упоминание о том, что наши предки пришли на Землю из созвездий Медведиц содержится, как в Славяно-Арийских, так и в Индийских Ведах.
На что, как ни на родное созвездие было любоваться Пращурам 100 (а по Ведам, гораздо более) тысяч лет тому назад?
Невольное уважение вызывают наши далёкие предки, создавшие замечательный образ, переживший не только своих авторов, но и целые эпохи.
Созвездия давно изменили свои очертания, на Земле возникли новые языки и народы, а именем, созданным неизвестным гением тысячу веков назад, мы пользуемся и поныне.
Перейдём теперь к археологическим свидетельствам.
Доктор исторических наук Виталий Ларичев в статье «Находки в Сибири» пишет, что в 1982 году на севере Хакассии, в долине Белого Июса было открыто Святилище бронзового века, представляющее собой каменную обсерваторию типа известной обсерватории Стоунхендж, также датируемой бронзовым веком. В итоге исследований обсерватории Белого Июса был сделан вывод: «…люди бронзового века Сибири обладали прекрасно разработанным лунно-солнечным календарём и умели с исключительной точностью фиксировать время в течение суток, недель, месяцев и лет» (В. Ларичев. «Остров пурпурной ящерицы». М. Молодая гвардия. 1984 г.).
Наиболее древний календарь найден археологами на территории Сибири при раскопках Ачинского поселения древнекаменного века. Ему приблизительно 18 тысяч лет. Он представляет собой миниатюрный жезл, вырезанный из бивня мамонта. На его поверхности мастер эпохи палеолита с ювелирной точностью и тонким изяществом нанёс спиральный узор, составленный из 1065 различных по очертанию лунок, змеевидные полосы которого прерываются ниже средней части выпуклым пояском кольца, обычным атрибутом священных жезлов мудрецов Древнего Востока.
Кропотливые исследования с помощью микроскопа показали, что наши предки, славяне и арии, проживавшие на территории Сибири, уже 18 тысяч лет назад, т.е. задолго до образования шумерской, египетской, персидской, индусской и китайской цивилизаций, а также, задолго до сотворения из глины Адама и Евы, имели совершеннейший лунно-солнечный календарь, впитавший в себя астрономические исследования не менее 10 тысяч предыдущих лет.
Обладали древние ведуны и уникальным инструментарием для астрономических наблюдений. Так, например, найдены руины каменных комплексов солнечно-звёздных обсерваторий-календарей и на Куликовом поле, и под Епифанью, и под Остряковом. На берегу бывшего ручья Курцы на Куликовом поле был обнаружен камень из белого песчаника в форме черепа гигантской лошади, имеющий сквозное конусообразное отверстие, в которое можно было наблюдать за восходяще-заходящим Солнцем, Луной, звёздами или за неподвижным участком звёздного неба.
В результате дальнейшего изучения обсерватории Куликова поля стало очевидным, что перед нею тускнеет слава широко известного Стоунхенджа с его неуклюжими, вкопанными в землю гигантскими триглитами. Миниатюрная модель сорокатонного каменного телескопа, легко поворачивается вокруг вертикальной, и ещё легче – вокруг горизонтальной оси от малейшего нажима кончиком спички.
В той же лощине Курцы обнаружены и другие каменные инструменты по слежению за восходом Солнца в дни солнцестояний и равноденствий. Были найдены не только солнечные часы с указателем, типа вертикального стержня, вставленные в скважину на камне рядом с углублением для водяного уровня, но и наклонные или «полярные» часы с указателем тени – стержнем, направленным на полюс мира, а также шаблон, по которому изготавливались треугольные плиты, представляющие собой круговую плиту с концентрическим кольцевым вырубом в её еометрическом центре. Этот шаблон использовался и как солнечные часы, и как указатель пределов угла между точками восходов Солнца в дни зимних и летних солнцестояний. И подобными знаниями наши предки обладали в эпоху, отодвинутую от нас на 25-30 тысячелетий! ]]>]]>
Как показали современные исследования, все каменные инструментарии, обнаруженные на Куликовом поле, разместились на удивительно точно воспроизведённой уменьшенной модели Солнечной системы. Имеются последовательные круги Земли, Венеры, Марса и Меркурия. При этом все значительные объекты Куликова поля укладываются на «круги своя». Ясная Поляна и станция «Лев Толстой» ложатся на круг Сатурна, круг Юпитера захватывает город Тулу, а круг Солнца – почти всю центральную часть Восточной Европы.
Индийские волхвы (именно так назывались в Библии Славяно-Арийские мудрецы, предсказавшие рождение Христа) рассказали известному французскому астроному Ж.Н. Делиль (1688-1768г.) о находящейся на севере прародине Арьев, стране благородных – Арьяварте, откуда Арийская Культура – мать 15 народов, разошедшихся по всей индоевропейской территории, распространилась по всему северному полушарию, охватив его своим светлым Ведическим Культом. Указали они ему и координаты древнейшего Арийского города-храма – обсерватории.
Город был найден в 1987 году в месте, указанном Делилем, которое находится на Южном Урале, там, где пролегают знаменитые Рифейские (Уральские) горы. Своё название город получил благодаря своей географии: он расположен вблизи горного хребта, называемого Аркаим. На казачьих картах XIX века вся долина, в которой расположен город, называлась Аркаим, и казаки знали тайну протогорода, но не выдавали её. Специалисты, изучившие планировку протогорода, утверждают, что его геометрия совершенна. Сохранность руин позволяет измерить с точностью до сантиметра и минуты дуги большинство деталей.
Ключ к расшифровке и пониманию этих деталей, к тайне и замыслу Аркаима дал Стоунхендж. Оба сооружения расположены примерно на одной широте. Оба сооружения – геометрические круги, а радиус кольца лунок Стоунхенджа до сантиметра равен радиусу внутреннего кольца Аркаима. Точно совпадают и главные оси, и ряд мелких деталей.
Вокруг Аркаима были обнаружены другие древние города – всего 21 город, что даёт возможность говорить о «Стране городов», которая располагалась на территории между реками Урал и Тобол в их верхних течениях. Аналогом этой страны является мегалитическая культура Британии и Атлантического побережья Европы, а также уже упомянутый кромлех Стоунхендж, датируемый началом третьего тысячелетия до новой эры – более древний, нежели египетские пирамиды.
Из всего сказанного становится ясно, что ни о каком влиянии восточного Средиземноморья на культуру севера Евразии уже не может быть и речи, ибо, при всей её древности, она появилась значительно позже культуры северных Славян и Ариев.
Не менее важны объекты, расположенные по 51-53 градусам с.ш. Например, известный в археологических кругах курган Аржан лежит ровно на 52 градусе с.ш. на Алтае в верховьях Енисея. Его возраст определяют VIII веком до н.э., а сооружён он по тем же правилам, что Аркаим и Стоунхендж. Этот объект далеко не последний. На Украине на 52 градусе с.ш. расположен Киев, а немного южнее этой линии находится неолитическое поселение Майданское-1, принадлежащее трипольской культуре IV тысячелетия до новой эры. Это поселение в 100 раз больше Аркаима, рассчитанного на две с половиной тысячи жителей; в нём есть канализация, самые большие по площади дома центрально-евразийского типа, вмещающие до 50 человек и имеющие в длину до 20 метров; оно имеет единую стройную планировку укреплений, домов, улиц и площадей.
Города, построенные по типу Аркаима, сейчас стали открывать в Прибалтике, на Севере, в Печорах, в Сибири, на Востоке, в Крыму, на Кавказе. Кроме того, найдено значительное количество культовых сооружений (капища, дольмены, святилища), построенных единообразно. Это позволяет говорить о едином Пранароде, имевшем Славяно-Арийские корни и населявшем эти территории, который оставил значительные следы своего пребывания.
Объём данной публикации не вмещает рассказа об уникальных археологических находках древности. Таких, например, как фонарик, работающий на энергии радиоактивного распада, найденный в Крыму в 1963 году. Или индийская колонна из химически чистого железа, а также, колонны из материала, близкого к нашему полипропилену, извлечённые в одной из шахт Донбасса несколько десятков лет назад с глубины около одного километра. Не сказано и о недавно найденном археологами молотке из сверхпрочного сплава, технология изготовления которого не известна современной науке (редколлегия готова опубликовать эти материалы в следующих номерах журнала).
Скажем только, что это – свидетельства сверхдревнейшей истории Славян и Ариев, насчитывающей сотни миллионов лет и уходящей своими истоками к Звёздной Прародине – Большой и Малой Медведицам. Оттуда, в соответствии с Ведическими Священными Писаниями, прибыли на Землю наши Пращуры – Славяне и Арии миллионы лет тому назад.
Гладилин Евгений Александрович,
председатель совета учредителей Краснодарского регионального
благотворительного фонда ветеранов ВДВ «Родина и Честь», г. Анапа.
Источник: www.kramola.info
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Да иди ты на ***! Еьать колотить русские!
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***** – молотить, суки всякие с автогеной ружья с паттронакми взять для восстания протв властит ккапиталиститческой, сынв ивоего в КЕрым отирправленоЮ ьляю
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где это ты так ужрался?!.. хлебни рассольчику, шаббат уже закончился
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Очень подкупает трогательная забота еврейских историков о великих славянских ариях. И откуда бы мы без них узнали, какие мы великие?!.. и древние!