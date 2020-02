Очередная сага об «африканском прародителе человечества»

В конце января этого, 2020 года, в журнале Nature вышла статья под названием «Ancient West African foragers in the context of African population history», то есть «Древние добытчики Западной Африки в контексте истории африканских популяций». Слово foragers в английском языке имеет десятки смыслов, в целом относящиеся к «добывателям» в широком смысле слова, будь то мародеры, пираты, взломщики, воры, охотники, дикие звери-хищники и так далее, и можно только гадать, почему авторы статьи использовали столь замысловатое слово в названии статьи по отношению к древним людям. В научных статьях это слово относится почти исключительно к пчелам и муравьям, хотя бывают и другие, более редкие варианты. Почему авторы не назвали древних африканцев просто людьми, остается загадкой. Хотя, впрочем, загадки никакой нет, она объясняется изысканным академическим термином «выпендрёж».







Уже с самого заголовка статьи ясно, что авторы решили повыпендриваться, употребляю еще один академический термин. В авторах статьи – 34 человека, и маловероятно, что никто их них не сказал, что, мол, давайте не будем… ну, вы поняли, а назовем статью без выкрутасов, например, «Ancient West African people…», ничего же по сути не изменится… Или хотя бы «Ancient West African hunter-gatherers…», то есть «охотники-собиратели», мы же, мол, так всегда называем древних людей, кто не «фермеры», хотя и это большого смысла не имеет, мы же не знаем, охотники-собиратели они, или там военные или стеклодувы и прочие обкалыватели камней. Но поскольку 34 человека, конечно, статью не читают и не обсуждают, технически это невозможно, читают и обсуждают обычно два-три человека, а пишет один, и практически никто из заявленных авторов слова там не имеет. Уже многократно проверено.





Я так много внимания уделяю здесь названию, потому что как статью назовешь, так она, так сказать, и поплывет. Уже из названия ясно, что толку в ней будет немного. Для сравнения, знаменитая статья Уотсона и Крика, опубликованная в том же журнале Nature в 1953 году, имела название «Молекулярная структура нуклеиновых кислот». С подзаголовком «Структура ДНК». Никакого «выпендривания».



Характерно, что на статью тут же набежали мелкие шарлатаны- «популяризаторы», и принялись материалы статьи искажать и передергивать в пользу «выхода человека из Африки». Характерный пример – Надежда Маркина, «пресс-секретарь» Балановских, матери и дитя, на которую возложена задача «популяризировать» попгенетику, заодно поддакивая и подыгрывая Балановским, где это возможно.



Вспоминается яркий пример, когда на мой доклад в Российской Академии наук Балановские стянули силы по всей Москве и за ее пределами, чтобы «противостоять» ДНК-генеалогии и ее дискредитировать. Это там Балановская надрывно произнесла с трибуны, что «это трагедия, что слова «ДНК-генеалогия» звучат в Академии наук». Закончилось тем, что Балановскую вместе с сыном руководитель и главный организатор конференции изгнал с заседания под аплодисменты аудитории. В тот же день, точнее, вечер, в Газета.ру вышла статья Маркиной под заголовком «Провал ДНК-генеалогии в Академии наук». Правда, в конце статьи было описано изгнание Балановских из зала, и последние слова в статье были «Хорошо, что не побили». Хороший «провал ДНК-генеалогии», не так ли? Опускаю описание дополнительного скандала на той же конференции, когда Балановская подделала резолюцию «Круглого стола», разместила фальшивку на «моей» страничке в Википедии, а обман тут же вскрылся, поскольку видеоматериалы конференции и чтения резолюций сохранились. Пришлось Балановской с «пресс-секретарем» Маркиной давать задний ход, фальшивку из Википедии снимать.



Так вот, эта Маркина тут же после выхода статьи про «африканских добытчиков» опубликовала «популярную» статью под названием «Древние геномы из Камеруна и африканская история человечества». Древние геномы в исходной статье были, а африканской истории человечества не было. Ложь. Или было в некой завуалированной форме, не так напрямую. Маркина не разобралась, и по незнанию написала ерунду. Или умышленно написала ерунду. Иначе говоря, передернула, «подтянула» данные статьи под фальсифицированный «выход человечества из Африки».



Для сравнения, статья в журнале Science, тоже же уровня, что Nature, дала более взвешенный заголовок при обсуждении материалов исходной статьи – «First ancient genomes from West Africa reveal complexity of human ancestry», то есть «Первые древние геномы из Западной Африки показывают сложность предковости человека». Как видим, ничего про «африканскую историю человечества», как у подтасовщицы Маркиной.





Что в статье было – конкретно?

Активисты – интерпретаторы под «выход из Африки»

Геномная колея, которая повела не туда

Комментарии авторов и коллег-специалистов

Так что все-таки в статье было? А было вот что – в африканском Камеруне (регион Shum Laka) нашли древние скелетные остатки четырех детей – двое с археологической датировкой 8000 лет назад, и двое с датировкой 3000 лет назад. Три мальчика и одна девочка. На первый взгляд, ничего особенного, в Африке находили и более древние скелетные остатки, вплоть до 15 тысяч лет назад (в Марокко, Gibbobs, Science, 2018; Fregel и др., PNAS, 2018), 4500, 4100, 6100 и 8100 лет назад (в Эфиопии и Южной Африке), ссылка , (Skoglund и др., 2017). В Камеруне, правда, эти первые, если это имеет особое значение. Никакого «происхождения человечества» здесь нет и близко, к 8000 годам назад, не говоря о 3000, все материки уже были заселены, и в Европе древнейшие находки «анатомически современного человека» датируются 45 тысяч лет назад, в Западной Азии – 42 тысяч лет назад, в Юго-Восточной Азии – 80-100 тысяч лет назад, в Австралии – не менее 40 тысяч лет назад, в Америке – не менее 15 тысяч лет назад, на Ближнем Востоке – не менее 100 тысяч лет назад. Какое «происхождение человечества» с находками 8-3 тысяч лет назад? Подобные находки в Южной Африки рассматривались и обсуждались здесь , как и вообще подгонки попгенетиков в отношении «выхода из Африки» Но кое-что в этих африканских находках древних детей было – у одного нашли гаплогруппу А00. У двух других нашли гаплогруппу В, но это уже не новость, их уже не раз находили в Африке, с более древними датировками, как уже сообщалось выше. А вот древнюю гаплогруппу А00 до этого случая не находили, хотя она по расчетам образовалась примерно 210-240 тысяч лет назад, где – неизвестно. Много африканцев с этой гаплогруппой, А00, сейчас живут там же, в Камеруне, в частности, в племенах Mбo и Бангва. Об этом рассказывалось в моих книгах «Ваша ДНК-генеалогия» (2016) и «ДНК-генеалогия от А до Т» (2016), там же приведены расчеты, когда жили общие предки камерунских племен с гаплогруппой А00, когда эта гаплогруппа образовалась, и так далее. Так что и сейчас там живут, и жили 3-8 тысяч лет назад. Хорошо. Полезная информация. На этом исходную статью можно было бы и закончить.Но Маркина и здесь побежала впереди паровоза, и, конечно, побежала не в ту степь. Цитирую – «». Это – неправда. Либо Маркина отчаянно пытается подогнать всё, что услышала, к «выходу из Африки», либо она просто не знает элементарных положений номенклатуры гаплогрупп. Из гаплогруппы А00 никаких других гаплогрупп-ветвей не образовалось, это – тупиковая гаплогруппа ( ссылка 1 ссылка 2 ). Если бы ее носители и вышли из Африки, они А00 и остались бы, никакая из «ныне существующих ветвей» из нее не вышла. В США живут несколько носителей гаплогруппы А00, видимо, потомки камерунцев, гаплотипы такие же, как у камерунцев, но они А00 так и остались. Тупиковая гаплогруппа, вот такой печальный факт. Кстати, гаплогруппа В, которая тоже найдена в тех древних камерунских мальчиках, тоже тупиковая, никаких «неафриканских» гаплогрупп из нее тоже не образовалась.Из этого следует важный вывод, полностью разрушающий «теорию» выхода «анатомически современного человека» из Африки. Все три основные гаплогруппы современных африканцев – А00, А0 и B – являются «тупиковыми», а других гаплогрупп в Африке не обнаружено, кроме тех, кто в Африку в свое время пришли, например, R1b, носителей которых, кстати, тоже множество в Камеруне и Чаде. Мы же не будем считать буров, жителей Южно-Африканской республики, коренными африканцами? Или современных египтян, у которых 46% ближневосточной гаплогруппы E1b и 21% ближневосточной и «средиземноморской» гаплогруппы J1. Никто не знает, были носители гаплогрупп А00, А0 и В «коренными африканцами», или они тоже мигрировали в Африку со стороны. Нет никаких доказательств ни за, ни против любой версии. Как нет никаких доказательств «выхода из Африки». А «маркины», выполняя некий социально-политический заказ, то ли «внешний», то ли «внутренний», нутряной, из кожи вон лезут, подгоняя под «выход из Африки».Таким «ангажированным» я обычно задаю любимый вопрос – «так носителигаплогруппы «вышли из Африки»? Где основания? На этом разговор обычно обрывается. Не могут «ангажированные» ответить на вопрос, нет никаких свидетельств или оснований.Тогда что ими движет? Откуда этот «нутряной» импульс? К русофобии это не отнести, русофобия к «выходу из Африки» никакого отношения, казалось бы, не имеет. Но имеется занятная (и забавная) корреляция – что ни русофоб, то непременно сторонник «норманнской теории» и «теории» выхода из Африки. Кто может это объяснить? Но я, пожалуй, могу. Обе «концепции» приветствуются на Западе. Обе «концепции» объединяют «рукопожатных». Обе имеют более высокий шанс на получение грантов. Просто, не так ли? Как правило, ни те, ни другие не занимаются исследованиями ни в отношении «норманнизма», ни в отношении «выхода из Африки». Просто их морально-этический расклад такой. И то, и другое ложится в их «душу» (это – вежливая формулировка) как рука в перчатку. По той же причине Маркина приветствовала несколько лет назад «майдан» на Украине, опубликовав восторженную статью в той же «Газета.ру», в сопровождении статьи фотографией украинских жовто-блакитных флагов поверх голов воинствующих демонстрантов. Тот же морально-этический расклад.На этом закончили с «выходом из Африки» в исполнении Маркиной, и ее с подтасовками в отношении А00 как якобы «образования из нее всех существующих гаплогрупп». Не было этого.Казалось бы, на этом можно закончить. Ничего не говорят гаплогруппы А00 и В о «выходе из Африки». Но авторов статьи, как водится в наши времена, повело в геномные характеристики этих четырех детей. Тоже неплохо, можно узнать, были ли они чернокожими, какого цвета у них были глаза и волосы, и много другого полезного для современного научного мира. Можно было бы написать «полезного для современного обывателя», но это будет неискренне. Но все равно хорошо. Проблема, правда, в том, что как только попгенетики получают геномные данные, им не терпится их с чем-то сравнить, и сделать очередные открытия. Так они думают. Но получается, как всегда. Каждый раз за науку становится обидно.А почему обидно – да потому что за что ни возьмутся, получается какая-то ерунда. Потому что методология «сравнения», как правило, не работает. Я уже много раз про это рассказывал, придется еще раз. В данном случае – вытаскивают ДНК из костей тех древних детей, и специальными приемами рубят те ДНК «в капусту». То есть доводят до астрономического количества мелких, средних и (в меньшей степени) крупных фрагментов ДНК.В этих фрагментах есть сотни тысяч и миллионы так называемых снипов, то есть продуктов нуклеотидных «сбоев» при копировании ДНК в ядре клетки специальной копировальной биологической машиной. У каждого человека эта картина сбоев (то есть снипов) уникальна, но у близких родственников картина более похожа друг на друга, поскольку их общие предки жили не так давно, и потомки-родственники унаследовали почти всю картину «сбоев» своих не столь отдаленных предков. Хотя и там об особой похожести говорить не приходится, поскольку при изучении геномов суммируются и усредняются снипы и по мужской, и по женской линии. И в нас тоже целая мозаика-суперпозиция наследственности предков по мужской и женской линиям. Но тем не менее, единичный геном, то есть одного человека, образует определенную картину, в определенной же степени отражающую как нашу наследственность, так и нашу анатомию и физиологию, которая определяется огромным набором генов, которые, впрочем, тоже порубили в капусту для целей исследования.Но это геном одного человека. Технически особенных проблем здесь нет. Ну, порубили в капусту, но кочан-то был один. Проблемы начинаются, когда геномные попгенетики переходят к усредненным геномам «этноса», когда рубят много «кочанов». В любом этносе кого только нет. Возьмем русских, даже только этнических русских, а не только русских по самоназванию. Мало того, что только в мужчинах не менее полутора десятков основных гаплогрупп, да еще у женщин не меньше, да еще блондины, шатены, брюнеты, рыжие, разный цвет глаз, разная форма черепа и носа, да чего только разного нет, и все это определяется разными генами, которые тоже рубят в капусту, как и негенные области ДНК. К тому же «референсный геном русских» при бесконечной мудрости попгенетиков взят на территории, прилегающей к Финляндии, видимо, чтобы потом «найти», что «русские – это финно-угры». Так и оказалось, об этом я рассказывал в статье на Переформате . А потом взяли еще один «референсный геном русских», уже на территории, прилегающей к Средней Азии. Такие у нас попгенетики, но других нет.Так вот, когда усредняют такую кашу, получая «референсный геном русских», закладывают его в компьютер, и компьютер сравнивает его с индивидуальным геномом, то есть сравнивает по сути две каши, а компьютеру деваться некуда, он железный и покладистый, то, конечно, он что-то сходное найдет. Что-то действительно оказалось сходным с предками, какие-то их снипы оказались и в одной каше, и в другой. Что-то оказалось сходным, потому что у людей во многом сходная анатомия и физиология, многие гены те же. Наконец, многое оказалось сходным, потому что какие-то фрагменты, мелкие или средние, просто случайно совпали. Компьютер опять записывает – сходство.В итоге получается туча «сходства», которые компьютер выдает в виде цветных полосок, на которые можно смотреть и что-то оттуда выводить, как правило, по вкусу смотрящего. А уже оттуда, из вкуса, можно делать выводы «исторического характера». Ситуация далее осложняется тем, что эти цветные полоски можно менять, исходя из произвольно заданного числа «общих предков» этих цветных полосок. По заданию исследователя число этих общих предков компьютер меняет, обычно от 2 до 15, и при каждом заданном числе предков полоски перестраиваются и выглядят уже по-другому. Я понимаю, что неискушенный читатель уже сползает в изумлении со стула, но это действительно такая «наука». При некотором опыте иследователи могут получить почти любую цветную картинку, как и соответствующие выводы «исторического характера». А потом они деланно-серьезно говорят, что это компьютер так показывает, ничего, мол, не можем поделать, так, значит, оно и есть.Вот и здесь – авторы статьи, получив геномы четырех древних детей, и порубив их (геномы) в капусту, обратились к набору из геномов 63 современных человек пяти разных африканских популяций, тоже, само собой, порубленных в капусту (геномов, не популяций). И что они получили? Что геномы древних детей с территории современного Камеруна, в том числе носителя гаплогруппы А00, не имеют отношения к происхождению современных жителей Камеруна, многие из которых, напомним, тоже имеют гаплогруппу А00. Помилуйте, как же так? И древний ребенок имел гаплогруппу А00, и многие современные камерунцы имеют ту же гаплогруппу А00. Как это не имеют отношения? Как описала та же Маркина, «(древних детей)». Как это не являются? И те А00, и эти А00.И вот здесь мы опять уходим в некую паранауку, замешанную на слепом индоктринировании того, что показывает компьютер, хотя это противоречит очевидным и прямым экспериментальным данным. Авторы статью загоняют себя в то, что прямые данные (о наследовании А00 современными камерунцами) неважны, а вот геномные «похожести» – важны. Кредо – «нарисуем – будем жить». И это при том, что авторы должны ясно осознавать, что «похожесть» фрагментов геномов – это в значительнй степени фикция, фантом, там слишком много приближений, допущений, фантазийных «интерпретаций», подгонок, передергиваний, подтасовок, случайных совпадений. Но они в этом не хотят признаться ни самим, ни научному сообществу, ни, тем более, массовым читателям-неспециалистам. Караван обфускаций должен идти (обфускация в современном компилятивном русском языке – затенять, затемнять, делать неочевидным, запутанным, сбивать с толку). Шаг в сторону – побег в сторону от «рукопожатных». А это никак нельзя.В завершение приведем несколько комментариев как авторов исходной статьи, так и других специалистов, опубликованных в журнале National Geographic. Из этих комментариев видно, насколько неопределенными являются подходы и выводы опубликованного исследования. Какой уж там «выход из Африки» и «африканская история человечества». И авторы, и их коллеги прекрасно понимают цену таким подходам и выводам.— «Результаты предлагают новые идеи в отношении сложной истории человечества, но поднимают больше вопросов, чем получено ответов» (прим. – это вежливая формулировка оборота «мало что понятно»).— «Сравнение древних ДНК с ДНК современных африканцев привело к сюрпризам, включая тот, что изученные древние камерунцы не имеют отношения к группам из современного Камеруна, которые, как можно было предположить, происходят из того же региона, где жили древние камерунцы».— «Эта история не закончена».— «Эти результаты – хорошее добавление к базе данных африканцев» (прим. – совершенно верно, если бы так ставилась задача исследования).— «Не стоит делать слишком много выводов из (расчетной) модели настоящего исследования, в котором рассматривали четыре образца для изучения сложной истории африканских популяций на протяжении сотен тысяч лет».— «Нужно еще много чего сделать, и никакого окончательно вердикта не должно быть».— «Исследование отражает обычное разочарование в анализе древних ДНК».— «Работа всегда более запутанная, чем об этом думали. Ее начинали с одним набором вопросов, а заканчивают с совершенно другим набором ответов, которые поднимают совершенно третий набор вопросов».— «Работа дает доступ к дополнительным ветвям эволюционного дерева человека» (прим. – это слова одного из ведущих авторов исследования; заметим их уклончивость, да и вообще, какие «ветви эволюционного дерева человека» с датировками образцов 3000 и 8000 лет назад?).— «Результаты оказались не теми, какие ожидали».— «Результаты определенно проливают свет на недавнюю популяционную историю в Африке» (прим. – заметим опять вежливую уклончивость комментария коллеги, кстати, не вовлеченного в данное исследование).— «Происхождение людей намного более сложное, чем мы когда-то предполагали» (прим. – очередной вежливый уклончивый комментарий коллеги).— «Нужно провести больше исследований, чтобы подтвердить результаты работы».— «Проблема с этими моделями в том, что потенциально есть много моделей, которые описывают те же результаты».— «Эта новая модель исследования, похоже, проливает свет на сложность популяционной истории Африки» (еще один уклончивый комментарий коллеги, не вовлеченного в исследование, прямо как под копирку уже приведенного выше).— Нужно больше данных, в отношении как древних ДНК, так и современных африканцев, чтобы сфокусировать размытые детали происхождения человека.Понятно, что многие из приведенных выше комментариев можно отнести к любому научному исследованию. Но они показывают, в совокупности и по отдельности, что «выход из Африки» не только зависает, но совершенно не доказан. И неквалифицированные попытки «маркиных» придать ему завершенный и доказанный вид не только неумны, но и смешны.

