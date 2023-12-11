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Ответы на вопросы. 11.12.23. Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

В данной лекции поднимались следующие основные вопросы:

1. Память священномученика Серафима (Чичагова), митрополита Ленинградского. Его последние дни, арест и расстрел на Бутовском полигоне в 1937 году.

2. Значение Бутовского полигона как места массовых расстрелов в 1937-1938 гг. Более 20 тысяч казненных, в том числе около 3 тысяч священнослужителей.

3. Обсуждение притчи о неправедном домоправителе (Лк. 16:1-13). Смысловое расширение понятий "малое и многое", "неправедное и истинное", "чужое и свое".

4. Вопрос о личности Григория Распутина. Был ли он набожным, прозорливцем или мистиком и шарлатаном. Мнение лектора о Распутине как о человеке-символе эпохи.

5. Ответы на некоторые другие вопросы слушателей, касающиеся молитвы, смерти и др.

Вывод: в лекции был затронут широкий круг тем, связанных с церковной историей, библейскими сюжетами, личностями и событиями в России начала 20 века. Отец Андрей Ткачёв попытался дать развернутые ответы на заданные ему вопросы.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mom2OG8Ubnw
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