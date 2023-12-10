Статистика боевого применения FPV-дронов
Количество опубликованных эпизодов применения FPV-дронов в зоне СВО превысило 2500 штук!
Согласно статистике (https://lostarmour.info/tags/fpv) коллег с LostArmour @lost_armour, на утро 10 декабря 2023 года опубликовано как минимум 2508 эпизодов применения FPV-дронов в зоне СВО, при этом почти 4/5 из общего количества (1931 эпизод) были опубликованы за крайние четыре месяца. В ноябре был установлен новый месячный рекорд — опубликовано 657 эпизодов.
Из 2508 целей было гарантировано уничтожено 373, ещё 385 целей гарантированно получили повреждения. На 1092 видео зафиксированы удачные попадания, но оценить нанесенный урон не представляется возможным (в большинстве случаев это кадры без объективного контроля). Результаты других 336 эпизодов применения FPV-дронов доподлинно неизвестны. К сожалению, в 184 случаях зафиксированы промахи.
Чаще всего целями FPV-дронов становятся: вражеские позиции (916 эпизода), пехота вне укрытий (353 эпизода), автотранспорт (345 эпизодов), различные здания (293 эпизода) и легкая бронетехника (257 эпизодов).
Учитывая количество источников публикации, некоторые кадры могли затеряться и не быть учтены в итоговой статистике. Кроме того, множество даже результативных эпизодов не попадают в сеть. Фактический боевой счёт FPV-дронов намного больше.
https://t.me/rybar/54895 – цинк
Основной вывод – ВС РФ к концу 2023 года перешли к массовому применению FPV-дронов. Переломным в этом оотношении стал сентябрь.