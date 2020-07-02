Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 02 июля 2020

Франция позвала Украину для расшифровки «чёрных ящиков» самолёта, сбитого Ираном

Франция направила Украине приглашение присоединиться к расшифровке «черных ящиков» сбитого в Иране самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ). Бортовые самописцы прибудут в Леон 20 июля. Об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин: «Сегодня Украина получила приглашение от Франции направить наших экспертов для участия в расшифровке „черных ящиков“ РЅ752, которые (в соответствии с предыдущими обещаниями Ирана) должны прибыть в Леон 20 июля». Как сообщала «Русская Весна», 29 июня Иран принял решение передать самописцы Франции. Напомним, самолет украинской авикомпании «МАУ» был сбит иранскими военными 8 января 2020 года почти сразу же после вылета из Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и девять членов экипажа. Читайте также: «За гранью разума»: В Госдуме прокомментировали американский законопроект в о санкциях против Путина

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Талибан, Трамп и Россия

В американской прессе продолжает раскручиваться история про то, что Россия якобы платила Талибану, чтобы тот убивал американских солдат.



1. По заявлению New York Times https://www.nytimes.com/2020/07/01/world/asia/afghan-russia-bounty-middleman.html посредником между Россией и Талибаном выступал наркоторговец Рахматулла Азизи, который жил на широкую ногу, имел личную охрану и водил дорогие машины. По утверждениям анонимных источников газеты, Азизи якобы бежал в Россию, а в его доме в Кабуле были найдены 500 000 долларов наличными, а на страничке Азизи в Фейсбук была найдена фотография Путина.

Сам Азизи, в тех данных, которые были представлены в Конгрессе, якобы собирал большие суммы денег в России и обеспечивал их перевод исполнителям в Афганистане через систему переводов Хавала.

2. По заявлению неназванных официальных лиц, подразделение ГРУ 29155 якобы платило за одну голову американского или НАТОВвского солдата 100 000 долларов. Все заявления на Азизи и указания о его связях с русскими по счастливому стечению обстоятельств оказались анонимными, потому что все свидетели "хотят избежать мести". Как утверждает France24 https://www.france24.com/en/20200702-usa-russia-afghanistan-taliban-troops-donald-trump-bounty?ref=tw_i это было "тоже подразделение, которое стояло за попыткой убийства Скрипаля".

3. В Белом доме продолжают отрицать, что когда-либо получали такую информацию, хотя все те же "анонимные источники" утверждают, что такая информация поступала через брифинг разведки еще в феврале 2020-го года. Трамп называет все это предвыборной заказухой, резонно указывая, что за этой историей нет фактической информации.

4. Талибан официально опровергает получение каких-либо денег от России. Вместе с тем "анонимный командир Талибана бежавший в Грецию после того, как командовал отрядом в провинции Логар" заявил https://www.businessinsider.com/russia-did-pay-extremists-attack-american-soldiers-taliban-sources-say-2020-7, что в Талибане были группы, которые плохо подчиняются командованию и которые брали деньги у Пакистана, Ирана и России, чтобы убивать американских солдат. Действующий командир Талибана из провинции Газни заявил, что https://taskandpurpose.com/news/taliban-confirms-russian-bounties-for-killing-american-troops, что талибы не брали денег у русских, но были связанные с Талибаном группы, которые могли их брать и тем самым дискредитировать образ Талибана в глазах общественности.

Еще один "анонимный чиновник Талибана" якобы заявил, что "существуют группы берущие деньги у иностранных государств и выращивающие опиум", но после победы Талибана, их заставят прекратить эту практику.

5. В Сенате США рассматривается возможность введения новых санкций против России (это было ожидаемо) в течение 15 дней после того, как будет документально подтверждено, что Россия платила Талибану за убийства американских солдат.

Советник Трампа по нац.безопасности также заявил, что "США решительно отреагируют, если эти обвинения подтвердятся". Вместе с тем, он указал на то, что ЦРУ обратилось в Министерство Юстиции США https://www.washingtonexaminer.com/news/cia-filed-crimes-report-with-justice-department-over-russia-taliban-bounty-leak с запросом о возбуждении уголовного дела по факту разглашения секретной информации, которую "некие лидеры внутри ЦРУ используют во внутриполитических целях".

Директор Национальный разведки США Джон Рэтклифф назвал публичное разглашение подобной информации преступлением, которое подвергает риску межведомственную работу спецслужб США.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленного ввода новых санкций против России и "удаления президента, который не исполняет свои обязанности по защите американских солдат".

В целом, уже очевидно, что эту историю будут пытаться сделать долгоиграющей, дабы дотянуть ее до выборов в ноябре и привязать ее к Трампу, который "знал, но ничего не сделал".

То, что Трамп, Пентагон, АНБ, администрация Белого Дома, МИД РФ, пресс-служба Талибана все это отрицают, заказчиков кампании разумеется не волнует.

Само собой, очевиден и курс на введение новых санкций против России. То, что с доказательной базой все примерно также, как и с делом Скрипаля, это уже обычная история.





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NYT упорствует: газета назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки «Талибан»: со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон. Согласно изданию, Азизи был связан неким строительным проектом коалиции во главе с США, а потом уехал работать в Россию. По данным NYT, в докладах разведки, которые подтверждают афганские официальные лица, говорится, что Азизи годами передавал деньги от российской военной разведки боевикам, связанным с радикальной группировкой «Талибан»*. Сообщается, что около шести месяцев назад афганская разведка провела обыски в офисах ряда бизнесменов в Кабуле и Кундузе, которые, как она полагала, были связаны «со схемой вознаграждения». «Целью операции был Рахмат (Азизи — прим.ред.), который ездил в Россию и обратно и заявлял, что работает там, однако никто не знал, чем он занимался», — приводит издание слова заместителя главы провинциального совета Кундуза Сафиуллы Амири. По его словам, к моменту рейда Азизи «сбежал». Ранее газета New York Times со ссылкой на анонимных представителей американской разведки опубликовала статью, в которой утверждалось, что военная разведка РФ предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане и что президента США Дональда Трампа проинформировали об этом. Доказательств предоставлено не было. Затем в новой статье издание со ссылкой на три источника сообщило, что американские официальные лица перехватили электронные данные о финансовых переводах с банковского счета, который якобы контролирует российская военная разведка, на счет, связанный с талибами. Данный факт, как заявляет NYT, стал одним из доказательств будто бы имевших место предложений России о вознаграждении боевикам в Афганистане за убийство военных США. Посольство РФ в США потребовало от властей страны адекватной реакции на угрозы, которые поступают в адрес дипломатов из-за новостей про Россию и Афганистан. МИД РФ назвал сообщения СМИ фейком. Трамп назвал статью «заказухой». Белый дом, Пентагон и разведка США заявили, что подтверждений сообщениям на данный момент нет и что Трампа о них не информировали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию New York Times про «сговор» России с талибами, заявил, что эти утверждения являются ложью. На вопрос журналистов о том, обсуждал ли Трамп каким-то образом эту тему с Владимиром Путиным в течение этого года, Песков ответил отрицательно. Читайте также: «Убивать шариевцев», — на Украине нацисты переходят к открытому террору (ФОТО, ВИДЕО) * запрещенная в РФ террористическая организация

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О потерях БПЛА в Ливии

В дополнение к материалу https://colonelcassad.livejournal.com/5929471.html о потерях турецких БПЛА в Ливии по подсчетам турецкого аналитика.

Dronewars представил свой подсчет сбитых дронов производства Турции и ОАЭ. Согласно ему за 2020-й год Турция потеряла в Ливии 17 больших БПЛА. ОАЭ потеряли 8 машин.



В нашем последнем ежеквартальном обновлении к нашей базе данных https://dronewars.net/drone-crash-database/ о инцидентах с дронами добавлено еще 28 аварий/падений больших БПЛА (класса II и II по НАТОвской классификации) .

Это, несомненно, самое большое число, которое мы добавили в одном обновлении, и связано с количеством беспилотников, эксплуатируемых Турцией и ОАЭ от имени двух воюющих сторон в ливийской «гражданской войне», которые были сбиты.

За первые 6 месяцев 2020 года мы выявили 41 крупную военную аварию/сбитие дронов по сравнению с 28 за весь 2019 год и 19 за 2018 год.

В среднем, 2-3 больших беспилотника падали ежемесячно по различным причинам за последнее десятилетие, но 15 беспилотников потерпели крушение/были сбиты в Ливии в апреле/​​мае 2020 года. Несмотря на то, что среди гиперболизированных заявлений и пропаганды всегда трудно отследить детали аварий и падений, как всегда, мы включили только отчеты, которые могут быть подтверждены фотографиями и видео или получены из надежных источников. Вполне вероятно, что произошли другие аварии/сбития, но они не были проверены. В то же время ряд заявлений об уничтожении дронов оказались ложным. Следует отметить, что, хотя каждая авария дронов была объявлена следствием работы систем ПВО, на изображениях некоторых обломков видно, что беспилотники практически целы, что указывает на то, что они не обязательно были поражены ракетами.

По нашим данным, с начала года в Ливии разбились 25 крупных военных беспилотников (класса II и III по классификации НАТО), которые, как утверждается, были сбиты. 17 из них были БПЛА Bayraktar TB2, эксплуатируемые Турцией от имени поддерживаемого ООН правительства национального согласия (GNA), в то время как 8 были Wing Loongs, эксплуатируемые Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) от имени вооруженных сил Халифы Хафтара, командующего Ливийской Национальной Армией.

Обе стороны, по крайней мере в одном случае, сбили свои беспилотники по ошибке.

В то время как система противовоздушной обороны "Панцирь-С1", поставляемая войскам Хафтара ОАЭ, как представляется, несла ответственность за сбитие ряда турецких беспилотников, Турция позже смогла нанести ответный удар, и ее беспилотники уничтожили ряд этих мобильных систем противовоздушной обороны .

https://dronewars.net/2020/07/01/libyan-war-sees-record-number-of-drones-brought-down-to-earth/ – цинк

Плюс еще на тему проблематики использования эмиратчиками экспортных "Панцирей" в Ливии.

Стоит отметить, что несмотря на потери, ОАЭ завезли Хафтару еще одну партию "Панцирей", которые отмечались в районе Бенгази, Сирта и авиабазы Аль-Джуфра. Если боевые действия под Сиртом продолжатся и Эрдоган все же попробует силой взять желаемое, то продолжение дискуссии турецких ударных БПЛА и экспортных "Панцирей" мы увидим в ближайшее время. Пока что по статистике борьба идет с переменным успехом и обе стороны понесли существенные потери, при этом Турция смогла за май выправить неудачное для себя соотношение сбитых БПЛА и уничтоженных "Панцирей". Что конечно не мешало стороны сыпать пропагандистскими заявлениями про "очищенное от турецких БПЛА небо" и "геноцид Панцирей", которые как правило строились на раздувании потерь оппонентов и сокрытии своих потерь.

Разумеется, было бы интересно посмотреть на встречу "Байрактаров" и "Анка-С" с последними модификациями "Панцирей" (которые разрабатывались в том числе с учетом опыта сирийской войны) или чем-то более серьезным, но они в Ливии пока что не светились.



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ОАЭ устанавливает контроль над Сокотрой.

ОАЭ устанавливают контроль над Сокотрой.



Установив контроль над большей частью острова в результате начавшегося в мае мятежа 1-й бригады морской пехоты, которая была поддержана ополченцами лояльными STC и финансируемыми ОАЭ, мятежники фактически обеспечили переход острова под контроль сил южных сепаратистов, ведущих боевые действия с поддерживаемыми Саудовской Аравией силами Мансура Хади к западу от Адена.

На конец месяца мятежники контролируют административный центр острова, крупнейший аэродром, практически все воинские части (кроме двух, остающихся под контролем сил лояльных Хади и связанных с партией «Аль-Ислах»). С учетом того, что лояльные Хади формирования сейчас пытаются сдержать наступление войск «Ансар Аллах» в провинциях Мариб и Аль-Джавф, а также ведут боевые действия с отрядами STC в южных провинциях Йемена, сил для укрепления позиций на острове у Хади фактически нет. Требования Эр-Рияда прекратить захват острова и восстановить контроль хадистов над Сокотрой были фактически проигнорированы, так как STC действует с молчаливого согласия ОАЭ, которые не только финансируют и вооружают STC и силы Терика Салеха, но и активно используют их для вычленения из состава Йемена Сокотры, а при удачном стечении обстоятельств и части Южного Йемена.

Так как Эр-Рияд пытается уклониться от сценариев прямого противостояния с ОАЭ, чего от Саудовской Аравии фактически требуют хадисты, он снова отошел от тактики угроз к политике увещевания и уступок. Переговоры по линии МИД Саудовской Аравии и ОАЭ призваны добиться хотя бы видимости сохранения единства и формального контроля Хади над островом, хотя о разоружении мятежников и установлении полного силового контроля хадистов над Сокотрой речь уже не идет. Фактически, Саудовская Аравия готова признать изменившийся на острове баланс сил при сохранении некоторых внешних атрибутов старой власти.

Правительство Хади крайне негативно оценивает эту линию, прямо обвиняя ОАЭ в том, что они установили «полный суверенитет эмиратов над Сокотрой». Советник министра информации Мухтар Аль-Рахби обвинил ОАЭ в том, что те хотят отделить Сокотру от Йемена и создать там постоянные военные базы под предлогом защиты от Катара и Турции, а также завладеть всеми природными ресурсами Сокотры. Также ОАЭ обвинили в том, что она пытается реализовать свою стратегию не только на Сокотре, но и в мухафазе Хадрамаут.

ОАЭ на этих переговорах имеет сильную позицию, так как ссылается на мнение общественных собраний, потребовавших введения на Сокотре «местного самоуправления под контролем STC» и «изгнания оккупационных сил» — сил Хади, за которым стоит Саудовская Аравия. Также «общественные советы» требуют прекратить выплаты из бюджета Сокотры выходцам из Северного Йемена, которые «объедают бедных жителей острова и способствуют росту нищеты».

Одновременно с этим ОАЭ нарастали объемы гуманитарной помощи для Сокотры, что позволяет эмиратчикам выглядеть благодетелями на фоне «некомпетентного и коррумпированного правительства Мансура Хади». Над целым рядом административных зданий вместо флага Йемена теперь висят флаги Южного Йемена и ОАЭ.

Эр-Рияд резонно опасается, что политика ОАЭ на Сокотре может привести к крушению поредевшей саудовской коалиции и еще сильнее осложнит положение королевства в горячей войне с хуситами и гибридной войне с Ираном.

Кроме того, подогреваемые ОАЭ сепаратистские настроения не только раскалывают лагерь интервентов, но и льют воду на мельницу пропаганды хуситов, которая, ссылаясь на действия ОАЭ на Сокотре и в Адене, заявляет, что интервенты хотя украсть территорию Йемена и уничтожить единое Йеменское государство, защитниками которого себя провозглашает «Ансар Аллах», находя с этими лозунгами поддержку как среди значительной части йеменских военных, так и среди гражданского населения и части племенных вождей. Саудовская Аравия длительное время пыталась представить хуситов как экстремистское религиозное движение, в то время как хуситам успешно удалось развернуть нарратив в сторону национально-освободительной борьбы против иностранной интервенции. И действия ОАЭ еще сильнее подпитывают нарратив, транслируемый из Саны.

ОАЭ не считает это своей проблемой, так как от цели военной победы над хуситами ОАЭ уже давно отказались, с чем связан вывод части войск из Йемена и сокращение поддержки операций вдоль побережья Красного моря, что сделало невозможным возобновление наступления с целью овладения Ходейдой, через которую идет поток иранских военных грузов для хуситов.

По сути, ОАЭ продолжают проводить линию по ползучей аннексии Сокотры, постепенно ликвидируя там власть администрации и военных лояльных Хади и Саудовской Аравии. Когда от них полностью избавятся, а экономическая помощь повысит лояльность местного населения к идее выхода из состава Йемена и присоединению к ОАЭ, будет проведен референдум о самоопределении Сокотры под присмотром силовых структур STC, если конечно у хадистов не получится нанести им поражение и взять под контроль южные провинции к западу от Адена, что может затруднить реализацию планов ОАЭ.

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Специально для ФАН

Полностью по ссылке https://riafan.ru/1289527-iemenskaya-voina-kak-oae-ustanavlivayut-kontrol-nad-ostrovom-sokotra



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