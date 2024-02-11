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Применение FPV-дронов в зоне СВО ВС РФ

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Количество опубликованных эпизодов применения FPV-дронов в зоне СВО достигло 4000 штук!

Согласно обновленной статистике (https://lostarmour.info/tags/fpv) коллег с LostArmour @lost_armour, к вечеру 10 февраля 2024 года задокументировано как минимум 4000 эпизодов применения FPV-дронов в зоне СВО. Рекорд был установлен в декабре 2023 года, тогда была опубликована почти четверть от общего количества.

Из 4000 целей было гарантировано уничтожено 485, ещё 595 целей гарантированно получила повреждения. На 2042 видео зафиксированы удачные попадания, но оценить нанесенный урон не представляется возможным (как правило это кадры без объективного контроля). Результаты других 455 эпизодов применения FPV-дронов доподлинно неизвестны. К сожалению, в 285 случаях зафиксированы промахи.

Чаще всего целями FPV-дронов становятся: вражеские позиции (1651 эпизодов), пехота вне укрытий (545 эпизодов), различные здания (548 эпизодов), автотранспорт (498 эпизодов) и легкая бронетехника (330 эпизодов).

Лишь часть от общего количества применения FPV-дронов попадает в сеть и реальный их боевой счёт гораздо выше. Кроме того, даже среди опубликованных кадров часть могла затеряться из-за огромного их количества и не быть учтенной в этой статистике.

https://t.me/voenacher/60707 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8955010.html
Метки: бпла, война на украине, вс рф, всу, дроны, Россия
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