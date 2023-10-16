Канал Белорусский силовик опубликовал новые свидетельства применения российскими войсками макетов различных систем вооружения в зоне СВО.

На фото — имитация буксируемого орудия, сделанная из подручных материалов, для антуража снабженная защитными сетями. Хоть ложная цель явно не отличалась детализацией, но ВСУ повелись на уловку и нанес по ней удар артиллерией и дронами.

Практика использования макетов уже доказала свою эффективность. Использование более точных копий с имитаторами тепловых и других сигналов отчасти снизит эффективность западной космической разведки, которой будет еще сложнее отличить реальную технику от деревянной.

А это, в свою очередь, может положительно сказаться на действиях ВС РФ не только на тактическом и оперативном, но и даже стратегическом уровне.

@rybar

Комментарий редакции

Здесь можно вспомнить интересный сюжет из романа "Момент истины" Владимира Богомолова:

В целях дезинформации противника на значительном расстоянии (более чем в ста километрах от истинного операционного направления) в армейском тылу имитируется концентрация восьми-девяти стрелковых дивизий, большого количества танков и артиллерии. Точно такие же обманные мероприятия будут осуществлены и в полосе соседнего фронта. В лесах этих обоих ложных районов сосредоточения сооружаются около тысячи макетов танков и до четырёхсот макетов самолётов, создаются фальшивые аэродромы. По мере изготовления часть макетов с помощью системы тросов, лебёдок и воротов будет приводиться в движение днём, в часы полётов разведывательной авиации противника; в это же время звукоустановки большой мощности станут воспроизводить шум работающих моторов. Видимость и правдоподобность всех ложных объектов будет систематически проверяться контрольным наблюдением и фотографированием с воздуха. В эти же ложные районы постепенно, партиями будут направлены свыше двухсот армейских радиостанций, которые должны имитировать текущий тактический радиообмен частей и соединений, якобы переброшенных сюда с других участков фронта. В то же время в местах истинного сосредоточения до последнего часа перед наступлением будет соблюдаться относительное радиомолчание: все передатчики прибывающих частей заранее опечатываются. В населённые пункты ложных районов сосредоточения за неделю перед наступлением будут посланы мнимые квартирьеры, которые инсценируют распределение домов для размещения частей и штабов: на большинстве строений и на воротах, как это обычно принято, будет произведена шифрованная разметка мелом, а хозяевам предложат подготовить помещения для постоя. Также за неделю до наступления специально подобранные офицеры и женщины-военнослужащие по единому согласованному плану займутся распространением среди местного населения ложных слухов о сосредоточении войск и предстоящих действиях.

Таким образом, использование дезинформации и макетов – распространенная военная хитрость, позволяющая скрыть намерения и обмануть противника. Современные технологии открывают новые возможности для таких операций.