Оружие будущего: как создаётся новый российский авианосец (ФОТО, ВИДЕО)

Главное управление вооружения — структура Минобороны России, которая, по сути, формирует характер русского оружия будущего. В ведении управления находятся заказ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проведение испытаний, закупка, ремонт, утилизация и даже ликвидация вооружения, военной техники и имущества.

ГУВ отвечает за разработку и реализацию основных направлений военно-технической политики страны, занимается формированием проекта госпрограммы вооружения, причем в интересах не только Минобороны, но и других силовых ведомств — МВД, ФСБ, ФСО.

В новом выпуске программы «Военная приемка», выходящей на телеканале «Звезда», журналист Алексей Егоров приоткроет завесу тайны над процессом создания оружия будущего, расскажет о том, как, используя особые алгоритмы, намечаются приоритеты развития систем вооружения техники, как становятся реальностью самые смелые планы и идеи.

Стратегия совершенствования

Не секрет, что за последнее время в плане оснащения российской армии и флота сделан солидный рывок. В строй все увереннее встают обновленная боевая техника, современное оружие, средства связи и экипировки.

Появляются и свои «концепты»: к таким, например, можно с полным правом отнести перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (заводской индекс Т-50), а также тяжелую универсальную боевую гусеничную платформу «Армата».

В обозримой же перспективе подобных перспективных разработок будет еще больше. В их число войдут скоростные вертолеты, ударные сверхзвуковые беспилотники, новый авианосец, вобравший в себя самые оригинальные подходы к способам применения средств морской авиации.

46-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России можно с полным правом назвать тем местом, где обосновываются перспективы развития систем вооружения для армии и флота, формируется методический аппарат для разработки госпрограмм вооружения и предложений в гособоронзаказ.

Институт имеет статус надвидового учреждения, то есть работает в интересах всех видов вооруженных сил — Сухопутных войск, ВКС и ВМФ.

За последние годы при головной роли института были разработаны и утверждены ряд программ и концепций развития вооружения и военной техники, в том числе две госпрограммы — на 2007–2015 годы и на 2011–2020 годы.

Как отмечает заместитель начальника 46-го ЦНИИ полковник кандидат технических наук доцент Олег Ачасов, госпрограмма учитывает не только военные угрозы. Во внимание принимаются перспективы развития технологий, возможности создания образцов вооружения, обладающих абсолютно новыми свойствами.

«Гиперзвуковое оружие, лазерное, радиочастотное, — подчеркивает Олег Борисович. — Для того чтобы обеспечить парирование угроз и выработку мер, которые, в свою очередь, обеспечат борьбу с ними, в институте собраны лучшие специалисты».

Научный потенциал этого НИИ действительно высок: здесь работают 19 докторов и 103 кандидата наук. При этом большинство выполняемых работ имеют комплексный характер, проводятся с привлечением большого числа соисполнителей — научно-исследовательских организаций и предприятий промышленности. Вообще, в военном ведомстве успешно функционирует сеть НИИ, в том числе профильного назначения.

Так, в институте, работающем по линии ВМФ, вырабатывают технические задания для создания кораблей и подводных лодок, в учреждении, имеющем «летную специфику», — авиационные средства, в НИИ ВКО — оружие, защищающее наши воздушные рубежи.

Знаменитый 3-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны РФ проводит исследования в области средств вооружения, военной и специальной техники общего назначения, а в его структуру входят несколько научно-исследовательских центров и управлений.

Курирует всю работу военных НИИ Главное управление вооружения Минобороны Росси, которым руководит кандидат технических наук заслуженный военный специалист генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

Время новых подходов

Половину своего рабочего времени он проводит в поездках по оборонным предприятиям.

«Основной задачей, которая изначально сформировалась еще в 1930-е годы, является программное развитие систем вооружения, — подчеркивает генерал Гуляев. — Оно остается и по настоящее время.

Это задачи, связанные с комплексным оснащением вооруженных сил вооружением и военной техникой, организацией планирования их разработки, планированием заказов и поставок в войска, вопросы, связанные с координацией и эксплуатацией вооружений и техники».

Система обеспечения войск новыми боевыми средствами спланирована в Минобороны достаточно системно. Разработкой занимаются НИИ, координацией — ГУВ. Курирует направление заместитель министра.

Замглавы российского оборонного ведомства Юрий Борисов, занимающийся как раз этим направлением, называет цифры исполнения гособоронзаказа по прошлому году — 98,5%. В 2016 году этот показатель составлял 97%, а еще раньше не превышал и 80%.

«Свыше 125 образцов самолетов и вертолетов, более 400 единиц автобронетанковой техники, около 170 радиолокационных станций, 170 зенитно-ракетных комплексов, свыше 20 кораблей и судов вспомогательного флота», — перечисляет параметры поступивших в войска новых образцов вооружения Юрий Борисов.

Плюс не менее 15 тысяч единиц было отремонтировано, а это тоже определенные вложения — и сил, и средств.

Многие разработки отечественных ученых по праву считаются уникальными, не имеющими аналогов в мире. Так, в ЦНИИ ВВС когда-то тренировался Гагарин, разрабатывались элементы нашей лунной программы.

Сейчас сфера применения усилий специалистов — перспективный российский авиакомплекс Т-50, в интересах создания которого выполняется эргономическая оценка систем управления. На центрифуге в условиях значительных перегрузок оцениваются рабочее место пилота, удобство размещения и досягаемость органов управления, возможности взаимодействия с информационно-управляющим полем.

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Сейчас здесь говорят о разработке ударного вертолета, который совместил бы достоинства лучших машин армейской авиации России — Ка-52 и Ми-28. Новый вертолет будет дополнен крылом, сможет развивать скорость свыше 400 километров в час. Есть идея создания и беспилотных вертолетных комплексов, которые будут взаимодействовать с обычными винтокрылыми машинами и действовать в интересах Сухопутных войск.

А еще, как говорит замначальника научно-исследовательского отдела ЦНИИ ВВС Александр Немов, ведутся разработки беспилотного комплекса большой дальности, который будет способен выполнять автоматический маловысотный полет на сверхзвуковых скоростях и поражать как стационарные, так и мобильные цели в оперативной стратегической глубине. Таких машин нет еще ни в одной армии мира.

Сфера особого внимания

Специалисты армейских НИИ работают на перспективу, однако внимательно изучают недостатки и предыдущих систем вооружения. В том же ЦНИИ ВВС собраны образцы техники, получившей повреждения в период эксплуатации: проводится экспертиза, выдается оценка, делаются выводы. Следят у нас и за развитием средств вооружения, военной и специальной техники в других странах.

Создаются даже электродинамические макеты образцов, что необходимо для оценки их реальных характеристик. Не секрет для нас и разработки, создаваемые под эгидой сверхзакрытого подразделения Минобороны США — Управления перспективных исследовательских проектов DARPA.

Скажем, параметры их гиперзвуковой крылатой ракеты нам уже известны. А в ЦНИИ войск Воздушно-космической обороны изучают штатовскую ракету-перехватчик GBI — особенно важны эти исследования с точки зрения отработки возможностей обнаружения этого оружия.

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Научный центр, занимающегося флотской тематикой, выдает рекомендации на десятилетия вперед.

Научно-исследовательский дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции, Краснознаменный, ордена Трудового Красного Знамени институт кораблестроения и вооружения ВМФ — то место, где проводятся исследования и решаются теоретические и практические вопросы проектирования, постройки и эксплуатации кораблей, налажено сопровождение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых по гособоронзаказу, организовано научное обеспечение эксплуатации кораблей, их вооружения и военной техники.

Начальник НИИ адмирал запаса Николай Максимов подчеркивает, что в жизненном цикле любого корабля необходимо предусматривать его модернизационный потенциал.

Недавно здесь утвердили концепцию первого в России противопиратского корабля, способного (впервые) нести на борту десантно-штурмовую лодку с возможностью ее выхода на воду по ходу движения корабля-носителя.

Габариты и другие характеристики катера утверждались именно в этом институте, причем только после того, как технику (вернее, ее полноразмерный макет) опробовали морские пехотинцы. Что же касается более масштабных перспективных боевых средств флота, то адмирал Максимов говорит о подводных ракетных крейсерах стратегического назначения с новыми баллистическими ракетами, о строительстве нового авианесущего комплекса.

Проект такого корабля уже разработан, известно, что полетная палуба здесь будет в два раза больше, чем на ТАКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», а кроме того, стартовая система будет состоять и из трамплина, и из разгонного устройства.

К слову, новый авианосец сможет принимать самолеты дальнего радиолокационного обзора, основу же боевого состава корабельной авиационной группировки могут составить перспективные многоцелевые корабельные истребители, созданные на базе Т-50, но «адаптированные» для палубы.

Еще одна новинка для ВМФ, разрабатываемая под эгидой Главного управления вооружения, — новый десантный корабль, своего рода наш ответ Mistral.

Этот корабль российской разработки сможет и десант высаживать, и вертолеты принимать, и огневую поддержку обеспечивать. Что же касается совершенствования боевых средств подводного флота, то сейчас, к примеру, ведется работа над созданием перспективных средств навигации, управления.

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«Сегодня наиболее точные характеристики выдают волоконно-оптические гироскопы, — отмечает заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. — И все это ничто иное, как поэтапное развитие различного рода технологий. На каждом этапе улучшается точность. Если раньше это были десятки угловых минут, то сегодня это сотни, а в перспективе тысячи».

Взаимодействие в режиме онлайн

Важно подчеркнуть, что работа с промышленностью налажена в Минобороны России в режиме прямого взаимодействия. Начальник ГУВ, как уже было сказано, в разъездах по стране проводит по полгода и более. Жесткий командировочный режим и у заместителя министра Юрия Борисова.

Например, посетить за один день завод по сборке боевых вертолетов-Ка-52, попасть на авиапредприятие, где выпускают Т-50, после чего отсмотреть на верфи ход ремонта и модернизации подводных лодок — такой маршрут для замминистра — обычное дело.

Вообще, одной из ключевых задач Главного управления вооружения является выстраивание четкого взаимодействие всей сферы российской оборонки. Новацией в этом деле стало проведение в Минобороны России Единых дней военной приемки. В Национальном центре управления обороной Российской Федерации собираются заказчики, представители промышленности, военные представители, задаются вопросы в режиме прямого эфира.

«Все последние военные конфликты говорят о том, что побеждать будет тот, кто быстрее увидит, услышит, примет решение, — подчеркивает Юрий Борисов. — Речь, безусловно, о высокоточном оружии, а для того, чтобы его иметь, нужны новые наработки».

Наверное, неслучайно в Минобороны налажен тесный контакт с отечественным научным сообществом. Президент Российской академии наук доктор физико-математических наук профессор Александр Сергеев убежден: каким будет уровень развития науки и технологий, такой станет и обеспеченность нашей армии новыми разработками.

Сегодня частью госпрограммы вооружений уже стали предметы и направления, раньше звучавшие только в научной фантастике: гиперзвук, СВЧ-технологии, лазеры. А по словам замначальника 46-го ЦНИИ Минобороны России Олега Ачасова, сейчас идет работа над будущей программой ГПВ — уже до 2030 года. При этом просчитывается экономическая ситуация в стране, оцениваются перспективы внедрения инноваций в сфере вооружения и военной техники.

Сегодня едва ли не любимая тема наших доморощенных оппозиционеров — «милитаризация» бюджета. Между тем председатель научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ доктор наук профессор Юрий Михайлов обращает внимание на сравнение параметров военных расходов России и других стран.

«У нас они примерно в 13 раз меньше, чем у Соединенных Штатов, в четыре раза меньше, чем у Китая, — говорит Юрий Михайлович. — Россия — единственная страна из десяти мировых лидеров, которая в 2017 году сократила военный бюджет на 10%. Сократила, когда все остальные наращивают».

К тому же, надо понимать, что оборонная отрасль — это не только оружие. Нельзя забывать, что именно военные запустили в космос человека (Юрий Гагарин был офицером ВВС), для армии изначально создавались новые системы связи, коммуникаций, управления. Да и некоторые рекорды (правда, не в спорте, хотя среди олимпийцев тоже немало военных спортсменов) также имеют военную историю.

В прошлом году, например, на полигоне боевой подготовки Тихоокеанского флота в Японском море военные водолазы совершили рекордное погружение на грунт на глубину 317 метров, побив прежнее достижение в 196 метров, державшееся без малого два десятка лет. При этом рекорд ставился не ради славы, а был элементом освоения глубоководного комплекса, предназначенного для спасения моряков с терпящих бедствие подводных лодок.

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Дмитрий Сергеев