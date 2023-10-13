Военный эксперт, автор канала @panzwaffle

В начале октября украинские источники пафосно отрапортовали о якобы уничтоженной боевой машине поддержки танков (БМПТ) в районе Кременной. Впоследствии оказалось, что машина была повреждена, однако ей удалось уйти с поля боя своим ходом, несмотря на миномётный обстрел и четыре попадания FPV-дронов. Экипаж не пострадал.

Этот случай в очередной раз возвращает к вопросу эффективности применения FPV-дронов вообще и против тяжёлой техники в частности.

Эффективны ли FPV-дроны?

Опыт боевого применения такого рода аппаратов позволяет говорить в лучшем случае об ограниченной эффективности в узком коридоре условий, таких как отсутствие вражеского РЭБ, хорошая погода, светлое время суток и т. д.

По сути это вепонизированные коммерческие дроны со всеми вытекающими наборами ограничений в виде незащищённых каналов управления и компонентов, не приспособленных для применения в боевых условиях.

На данный момент они неплохо зарекомендовали себя против неукрытой пехоты, небронированного или легкобронированного транспорта, а также стационарных позиций и полевых укреплений противника. Небесполезными оказались FPV-дроны и для добивания обездвиженной вражеской техники.

Однако очень многое по-прежнему зависит от квалификации операторов, которая далеко не однородна.

Разумеется, никакого «влетания в форточку» в 100% случаев нет и в помине — напротив, такие случаи крайне редки.

Одним из основных аргументов в пользу FPV-дронов были их якобы простота и дешевизна.

Однако полной картины по данному вопросу до сих пор нет: фэпевисты с обеих сторон не делятся статистикой в разрезе того, сколько дронов было потрачено вообще, а сколько из них успешно поразило цель. Нет уверенности и насчёт успешности поражений. Подтверждения ударов средствами объективного контроля публикуются нечасто.

А что с танками?

Успешные поражения тяжелобронированной техники, включая танки и БМПТ, исчезающе редки. И даже удачное попадание с проломом брони не гарантирует, что боевая машина будет уничтожена или хотя бы выведена из строя.

Чаще всего страдает от FPV внешнее оборудование танков, реже — пушка или элементы ходовой части. И то при условии, что оператор сможет довести дрон до цели и поразить нужное место. Движение бронеобъекта, пыль, дым, ветер и множество других условий осложняют эту задачу. В случае с БМПТ противник бил в корму и заднюю часть боевого отделения. Машина получила повреждения, но не была уничтожена.

Что в итоге?

Серьёзной угрозой бронетехнике вепонизированные коммерческие дроны не стали, хотя работа в этом направлении, конечно, идёт. Появляются и развиваются новые меры противодействия, усиливается защита бронетехники. А в районе, серьёзно прикрытом средствами войсковой РЭБ, применение коммерческих дронов практически невозможно.

Любая эволюция неизбежно приведёт к усложнению конструкции, а значит, и к удорожанию серийного изделия. А вот появление изделий с таким же набором функций, но прошедших через серьёзное тестирование и государственные испытания, неизбежно.

Случай с БМПТ стал очередным подтверждением того факта, что FPV-дроны далеки от идеала и их часто наделяют возможностями, которых у них нет.

Пока FPV ещё можно использовать в качестве нишевого оружия для ограниченного спектра задач, но, по большому счёту, время кустарных FPV-дронов уходит. Каким будет следующее поколение дронов, представить несложно. Основная работа будет сосредоточена на всепогодности и круглосуточности применения, но, сколько времени займёт разработка таких дронов, предсказать сложно.

Комментарий редакции

1. FPV-дроны показали эффективность против легкобронированной техники и живой силы противника. Однако их возможности сильно преувеличены.

2. Против тяжелой бронетехники, такой как танки и БМПТ, FPV-дроны малоэффективны. Они редко могут нанести серьезные повреждения, не говоря уже об уничтожении.

3. FPV-дроны уязвимы для средств РЭБ и сильно зависят от погодных условий и квалификации оператора. Их применение имеет серьезные ограничения.

4. В будущем FPV-дроны могут занять нишу ограниченного применения, но на смену им придут более совершенные разработки с улучшенными возможностями.

Не стоит возлагать чрезмерные надежды на FPV-дроны как на какое-то "вундерваффе". Необходим комплексный подход, где каждое оружие выполняет свою конкретную задачу. Несмотря на недостатки, FPV-дроны нашли свою нишу в военном деле, но их возможности ограничены и требуют реалистичной оценки.