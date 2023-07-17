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Об угрозе морских дронов

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Об угрозе морских дронов


Не совсем понял, как связано атака на Крымский мост с помощью морских дронов с призывами ужесточить контроль использования гражданскими лицами воздушных беспилотников. Это немного две разные сферы угрозы.

Как показал опыт атак морских дронов в 2022-2023 годах:

1. Сфера применения морских дронов противником никак не зависит от действующего российского законодательства, так как морские дроны запускаются с территории Украины или международных вод. Поставляются они странами НАТО и применяются в тесном взаимодействиями с силами и средствами технической разведки стран НАТО.

2. Стоимость морских дронов такова, что они практически недоступны обычным гражданам. Это не значит, что государство не должно регулировать рынок гражданских квадрокоптеров в стране, но увязка этого вопроса с атаками НАТОвских морских дронов выглядит прямо скажем странно.

3. Морские дроны обнаруживаются либо визуально, либо оптико-электронными системами наблюдения. Сами их конструкция направлена на то, чтобы снизить возможность их своевременного обнаружения.

4. Эффективность их поражения и недопущения ущерба от их атак обуславливается прежде всего факторами оперативного обнаружения угрожающего объекта и эффективного огневого поражения из автоматического оружия (скорострельные пушки, пулеметы, автоматы).

5. Повышение эффективности борьбы с морскими дронами связано не только с непосредственным боевым опытом, который ограничен, ввиду ограниченного числа боевых эпизодов с использованием морских дронов, но и систематическими учениями направленными на подготовку личного состава к обнаружению и уничтожению таких дронов.

6. У нас в Севастополе силы отвечающие за охрану гавани и внешнего рейда регулярно проводят учения с боевыми стрельбами. Жители к этому уже привыкли. Поэтому эффективность отражения атак противника оценивается высоко.
Также есть опыт отражения кораблями Черноморского флота атак таких дронов в открытом море.

7. Противодиверсионные мероприятия связанные с возможными сценариями атак морских дронов/боевых пловцов на Крымский мост проводились неоднократно, в том числе еще до начала СВО. Почему они не дали результата (комплексный просчет в системе безопасности или человеческий фактор) – установят компетентные органы. Также стоит учитывать, что противник мог применить модернизированные морские беспилотники, противодействие которым в полной мере не отрабатывалось.

8. Боновые заграждения и сети нужны, но они не панацея. Как показала практика атак на Севастопольскую военно-морскую базу, дроны на ручном управлении имеют возможнось "перескакивать" через сетевое заграждение и продолжать движение. Но они конечно затрудняют действия противника, особенно при действии дрона в полностью погруженном состоянии. Этим вопросом конечно же пренебрегать нельзя.

9. Про сценарий атаки Крымского моста со стороны моря с помощью крылатой ракеты или морского дрона писал еще в августе прошлого года https://colonelcassad.livejournal.com/7787523.html

10. Разумеется, противник и далее продолжит такие атаки, так что надо учитывать как позитивный, так и негативный опыт (как сегодня) борьбы с ними и готовиться лучше. Само собой, необходимо развивать собственное производство морских дронов и активнее их использовать в боевых действиях. В будущем, морские беспилотники будут играть все более возрастающую роль в войне на море. Эта такая же неизбежность, как и возрастающая роль воздушных дронов в современной войне. Революция в наземных боевых дронах еще впереди.

https://t.me/boris_rozhin/92328 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8497783.html
Метки: беспилотники, война на украине, дроны, крым, Крымский мост, Россия
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