Конец военно-морского доминирования США в Азии
18:17. 19 ноября 2018 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Относительно недавней демонстрации двух американских АГУ в Филиппинском море https://colonelcassad.livejournal.com/4587857.html
Статья профессора Бостонского университета Пола Росса, которого данные маневры не впечатлили, особенно на фоне масштабной китайской кораблестроительной программы.
Конец военно-морского доминирования США в Азии
Примечание редактора: Несмотря на то, что администрация Трампа сделала немало для сдерживания роста Китая, когда дело доходит до торговли, президент должен больше сосредоточиться на последствиях для безопасности. Роберт Росс из Бостонского колледжа указывает на снижение численности военно-морских сил США в Восточной Азии в качестве угрозы для регионального порядка. Росс утверждает, что постоянное присутствие ВМФ США в регионе связано с напряжением сил, а возможности Китая неуклонно растут. Американские союзники знают об этой болезненной реальности, и их готовность доверять Америке, чтобы защитить их, будет снижаться.
Даниэль Биман
Быстрый подъем китайского флота бросил вызов господству США в море во всех восточноазиатских водах. Однако Соединенные Штаты не смогли финансировать надежный план судостроения, который мог бы поддерживать региональный порядок безопасности и эффективно конкурировать с наращиванием военно-морского флота Китая. Результативная трансформация баланса сил привела к коренным изменениям в положении США и их стратегии обороны. Тем не менее, Соединенные Штаты еще не готовы говорить о своем ослабленном влиянии в Восточной Азии.
Новый баланс сил в Восточной Азии
Границы Китая по версии издания "Жэнминь Жибао".
В начале 2017 года у китайского флота было 328 кораблей. В настоящее время он обладает почти 350 кораблями и это уже больше, чем у ВМС США. Китай является крупнейшей судостроительной страной в мире, и при нынешних скоростях производства в скором времени может эксплуатировать 400 судов. Ежегодно он пополняется почти тремя подводными лодками, а через два года будет иметь более 70 в своем флоте. В китайском флоте также наблюдается растущее число крейсеров, эсминцев, фрегатов и корветов, оснащенных дальнобойными противокорабельными крылатыми ракетами. В период с 2013 по 2016 год Китай заказал более 30 современных корветов. По текущим расценкам Китай может иметь 430 надводных кораблей и 100 подводных лодок в течение следующих 15 лет.
По данным корпорации RAND , флот Китая также теперь более современен, основываясь на современных стандартах кораблестроения. В 2010 году менее 50 процентов китайских кораблей были «современными», а в 2017 году более 70 процентов были современными. Дизельные подводные лодки Китая становятся все более бесшумными и бросают вызов американским противолодочным средствам. Корабельные и воздушные крылатые ракеты имеют значительный диапазон и скрытность и применяются с все более изощренными технологиями поражения цели. В настоящее время военно-морской флот Китая представляет собой серьезную проблему и угрозу американскому флоту. Кроме того, его обычные баллистические ракеты средней дальности DF21C и DF26 также представляют собой вызов для активов США в регионе и могут ориентироваться на морские объекты США в Южной Корее, Японии, Филиппинах, Сингапуре, Малайзии и Гуаме.
Несмотря на рост китайского флота, Соединенные Штаты сохраняют превосходство на море во всей Восточной Азии. Но тенденция – это то, что важно, а тренд менее радужный. В начале 2018 года размер активного флота США составлял 280 судов. В соответствии с Бюджетным офисом Конгресса, если бюджет ВМФ является средним из его бюджета за предыдущие 30 лет в реальных долларах, то при сохранении текущих тенденций эксплутации авианосцев и пододных лодок, через 12 лет активный военно-морской флот будет сокращен до 237 кораблей. Через шесть лет американский подводный флот сократится до 48 судов, а через одиннадцать лет количество подводных лодок США сократится до 41 судна.
И флот, и Белый дом призывают к росту американского флота, но бюджеты не поспевают за их планами. В 2015 году ВМС планировали увеличить флот до 308 кораблей к 2022 году, а администрация Трампа планирует флот в 355 кораблей. Чтобы достигнуть 308 кораблей, флот должен будет тратить на 36 процентов больше, чем средний бюджет судостроения за последние 30 лет, требуя увеличения на треть своего текущего бюджета. Если финансирование будет продолжаться в среднем на уровне последних 30 лет, флот, скорее всего, купит на 75 судов меньше, чем планировалось в течение следующих трех десятилетий. Чтобы достичь 355 кораблей, военно-морской флот будет нуждаться в бюджете на 80 процентов больше, чем средний бюджет судостроения ВМФ за последние 30 лет и примерно на 50 процентов больше, чем средний бюджет за последние шесть лет. Более того, военно-морские верфи недоукомплектованы и находятся в плохом состоянии, что способствует задержкам в обслуживании и сокращению сроков нахождения судов в море. Также в настоящее время испытывает значительные трудности в выполнении кадровых потребностей, кадровые проблемы увеличиваются, и судостроение США промышленность находится в состоянии упадка в течение последнего десятилетия. Адекватное штатное расписание и строительство более крупного флота никоим образом не гарантированы.
Перераспределение федерального бюджета на поддержку судостроения маловероятно. Обязательные расходы и процентные платежи по федеральному долгу составляют 68 процентов от федерального бюджета, и в последние годы Вашингтон увеличил расходы на Medicare, Medicaid, транспорт и ветеранов. Пентагон уже получает более 55 процентов дискреционного бюджета. Соединенные Штаты не будут повышать налоги для увеличения финансирования военно-морского флота; вместо этого они снизили налоги в начале этого года. Соединенные Штаты не могут печатать больше денег и увеличивать дефицит федерального бюджета для увеличения военно-морских расходов; вред экономике компенсирует любую выгоду, которую может вносить более крупный военно-морской флот в безопасность США. Чтобы бороться с национальным долгом, Белый дом сказал Пентагону ожидать, что расходы на оборону будут
«сглаживаться» в ближайшем будущем. Наконец, хотя военно-морские силы, армия и военно-воздушные силы получают примерно равные доли годового оборонного бюджета, в Вашингтоне не так много решимости перераспределить финансирование армии в пользу флота.
Но даже флот 355 кораблей был бы недостаточным, чтобы бороться с возможностями Китая продолжать и расширять свое военно-морское строительство. В качестве доли ВВП бюджет обороны США почти на 75 процентов больше, чем оборонный бюджет Китая. В отличие от Соединенных Штатов, бюджет социального обеспечения Китая, включая пособия ветеранов, является минимальной частью его национального бюджета. В Китае нет дорогостоящей добровольческой силы, она может легко перераспределить расходы на оборону для поддержки своего флота и не участвует в удаленных войнах, которые ущемляют военный бюджет. Можно говорить что Соединенные Штаты не готовы для гонки вооружений на море.
Изменения в морском балансе ослабили доверие восточноазиатских стран к способности Соединенных Штатов выполнять свои обязательства в области безопасности, и они улучшают сотрудничество в области безопасности с Китаем. Недавно Южная Корея достигла соглашения с Китаем об ограничении сотрудничества в области ПРО с Соединенными Штатами и сотрудничестве в области безопасности с американо-японским альянсом, и она продвинулась вперед в сотрудничестве с Северной Кореей с поддержкой Китая, несмотря на американскую оппозицию. Филиппины сократили масштабы своего сотрудничества в области обороны с Соединенными Штатами и улучшили связи в области безопасности с Китаем. В настоящее время Пекин ограничивает вьетнамское сотрудничество в области обороны с Соединенными Штатами. И Китай и Малайзия начали совместные военные учения, и Малайзия не поддержала политику США в отношении китайских претензий в Южно-Китайском море и эти страны провели свои первые совместные военно-морские учения. Соединенные Штаты поддерживают устойчивое оборонное сотрудничество со всеми этими странами. Но, как и в случае с морским балансом, эта тенденция имеет значение, и эта тенденция не подходит для безопасности США.
Регулирование ВМС США
Комбинация растущих военно-морских возможностей Китая, способность НОАК ориентироваться на военно-морской доступ к региональным морским объектам и сокращение сотрудничества с американским альянсом в регионе, вынудили Соединенные Штаты скорректировать свою политику безопасности, чтобы бороться с новыми военными возможностями в восточноазиатских морях – Желтом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
ВМС США полагаются на технологии, чтобы компенсировать сокращение количества кораблей. Он разрабатывает противокорабельные крылатые ракеты дальнего действия, чтобы бороться с противокорабельными крылатыми ракетами Китая, и торпеды дальнего действия, чтобы бороться с подводным флотом Китая. Они развивают возможности для борьбы с "роевыми угрозами", чтобы бороться с количеством китайских кораблей и их способностью «роиться» против американских кораблей. Они также разрабатывают технологии направленной энергии и дальнего гиперзвукового рельсотрона. Наиболее значительным является то, что ВМС сосредоточены на разработке большого количества дронов в качестве своего долгосрочного решения по сокращению количества кораблей. Флот разрабатывает и тестирует беспилотную подводную лодку и противоминные дроны , миниатюрные разведывательные беспилотники , которые могут работать в больших количествах , чтобы обеспечить одновременное нацеливание на несколько китайских ударных платформ, палубные ударные беспилотные летательные аппараты и беспилотные воздушные заправщики, беспилотные средства РЭБ, а также беспилотные корабли для траления и противолодочных операций.
Теперь перед Соединенными Штатами лежит будущее без гарантированного доступа к Южно-Китайскому морю и военно-морским объектам США в регионе, а также с сокращением сотрудничества со своими союзниками. Чтобы компенсировать это, США уделяет больше внимания своей стратегии для региона «Индо-Тихоокеанский регион» – переход от прежнего внимания к «Азиатско-Тихоокеанскому региону». Это больше, чем просто изменение имени. Ключом к этой стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе является более широкий доступ к индийским и австралийским объектам, которые защищены от китайских подводных лодок и надводных кораблей. Эти средства позволят ВМС США бороться с китайским военно-морским флотом за пределами Южно-Китайского моря и лишить доступ китайских военно-морских сил к Индийскому океану и западной части Тихого океана. Недавние соглашения между США и Индией отражают усилия США по расширению доступа к индийским военно-морским объектам, с тем чтобы ВМС США могли работать в Бенгальском заливе и к западу от Малаккского пролива. Аналогичным образом, расширение сотрудничества между США и Австралией в Западной Австралии, включая интерес США к острову Кокос, позволит ВМС США действовать к югу от Индонезии, чтобы проецировать силу в Южно-Китайском море. Переход ВМС на работу с далеких военно-морских объектов и борьба с дальними возможностями Китая потребовало разработки расширенных диапазонов для своих радиолокационных станций F-18s и EA-18G Growler.
Но эти события в приобретении новых технологий и расширенные операции за пределами региона не могут решить проблему ВМФ как более мелкого флота, борющегося с растущей военно-морской мощью. Технологические преимущества США по сравнению с Китаем с каждым годом сокращается, и количество может быть столь же важным, как качество морской безопасности. Более того, рост темпов операций ВМС США в Восточной Азии привел к неадекватному обслуживанию кораблей, недостаточной подготовке моряков и чрезмерно продолжительным выходам в море. Недавние военно-морские катастрофы в Восточной Азии отражают давление на операции по поддержанию мира на Индо-Тихоокеанском флоте.
Действия флот США
Военно-морской флот США отреагировал на снижение своих возможностей, утерю уверенности своих союзников и сокращение доступа к региональным объектам. Он усиливает свои демонстрации военной силы, чтобы продемонстрировать большую решимость США противостоять росту Китая, даже когда его относительные возможности снижаются. Во время правления Трампа американская свобода судоходных операций (FONOP) около китайских территориальных вод увеличилась примерно до одной миссии каждые два месяца, что удвоило темпы операций FONOP администрации Обамы. В июне 2018 года, после того как Китай увеличил развертывание на оспариваемых островах, Соединенные Штаты проплыли на двух кораблях в радиусе 12 миль от островов Парацель, занимаемых Китаем. Китай ответил увеличенным морским транзитом вблизи островов, сигнализируя о повышенной напряженности в море и большей решимости китайцев бросить вызов военно-морскому присутствию США в прибрежных водах. В июне и сентябре 2018 года Соединенные Штаты отправили бомбардировщики B-52 в воздушное пространство возле искусственных островов Китая.
Соединенные Штаты проводят FONOP, чтобы каждый год бросать вызов морским требованиям многих стран, но только в Южно-Китайском море ВМС США проводят несколько широкомасштабных миссий. И только в Южно-Китайском море ВМС США проводят облеты оспариваемых территорий с освещением американскими журналистами на борту самолета. Эти операции в Южно-Китайском море направлены на то, чтобы показать решимость США бороться с растущими военно-морскими возможностями Китая, а не на демонстрацию приверженности США принципу свободы судоходства.
Несмотря на недавнее чрезмерное расширение задач Тихоокеанского флота и проблемных вопросов в области безопасности и подготовки кадров военно-морского флота США, флот, настаивал , что он будет «противостоять» Китаю и подчеркивал важность его присутствия в восточно-азиатских водах и его планов по увеличению его региональных операций. Министр обороны Джеймс Мэттис сообщил, что Соединенные Штаты «продемонстрируют решимость через оперативное присутствие в Южно-Китайском море». В ноябре 2018 года военно-морской флот осуществил свою самые большие нежели когда-либо учения с Японией. Но увеличение темпов присутствия военно-морского флота США в Восточной Азии без необходимых оснований для военно-морских сил, способных бороться с ростом Китая, не будет препятствовать военно-морской активности Китая и не успокоит союзников США. Этто будет вести к дальнейшему перенапряжению военно-морского флота и усугублению существующих проблем поддержания готовности военно-морского флота, что делает американские корабли более уязвимыми к авариям на море в условиях ограниченного кораблестроительного бюджета. Это особенно актуально, так как ВМФ расширяет свою деятельность на российской периферии.
Эта напряженность в стратегии восточноазиатских стран ВМС США отражает ожидаемые затруднения в снижении американского влияния. Соединенные Штаты сопротивляются уступкам большего регионального влияния растущему великодержавному конкуренту. Но его усилия по компенсации этой эрозии американского могущества относительных возможностей расширения регионального присутствия ВМФ, вполне могут подорвать его долгосрочную способность приспосабливаться к растущему Китаю и бороться с ним.
Роберт С. Росс – профессор политических наук в Бостонском колледже, а также сотрудник Центра китайских исследований Гарвардского университета Фейрбанка. Его исследования сосредоточены на политике безопасности Китая и безопасности в Восточной Азии, в том числе на усилении влияния и возможностей Китая. Его последние публикации затрагивают стратегическую корректировку в регионе и подъем Китая: власть и политика в Восточной Азии и Китае в эпоху Си Цзиньпина: проблемы внутренней и внешней политики.
https://www.lawfareblog.com/end-us-naval-dominance-asia – цинк
Как не трудно догадаться, помимо отражения объективного усиления китайского флота, статья служит интересам лоббистских структур, которые настаивают на увеличении расходов на флот в 2019 году, для чего требуется всячечески надувать китайскую угрозу, чтобы и последующие оборонные бюджеты (а еще лучше – длительная кораблестроительная программа) превышали как минимум 700 млрд. долларов в год, а с полноценной программой строительства новых кораблей первого ранга, и все 800 млрд. В сухом остатке посыл статьи звучит так – влияние американской империи падает, дайте денег на флот.
С учетом работы по такому сценарию в отношении "русской угрозы", нельзя исключать что и в отношении Китая такая схема сработает.
Китай эту линию поведения вполне ясно читает, поэтому на американские угрозы реагирует достаточно жестко, наращивая строительство кораблей всех классов, а также массированно внедряя современные технологии (как собственные. так и позаимствованные) в развитие армии, авиации и флота.
Новейший китайский эсминец серии 052D. 13-й из 14 запланированных к постройке к 2020 году https://dambiev.livejournal.com/1360673.html
Новейший китайский тяжелый БПЛА "Божественный орел" - https://dambiev.livejournal.com/1360307.html
Десантный корабль-док флота Южно-Китайского моря https://orientalist-v.livejournal.com/2787831.html
И пафосный ролик посвященный новому облику китайских вооруженных сил.
Источник: colonelcassad.livejournal.com