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В Керченском проливе устанавливают сетевые заграждения

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В Керченском проливе установили боновые ограждения и сети для борьбы с морскими беспилотниками.
Мера разумная и необходимая. Правда запоздала примерно на год, так как об угрозе атаки с моря на Крымский мост было известно еще с лета 2022-го года. Если бы сети поставили вовремя, возможно и теракт с атакой морских дронов не произошел бы. При правильной организации охраны объекта от атак с моря (как у нас в Севастополе), вероятность успеха таких дронов минимальна в силу их ограничений по ТТХ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8534302.html
Метки: война на море, война на украине, дроны, керченский пролив, Крымский мост, Россия
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10 Комментариев » Оставить комментарий
  • 959 919
    Сан Саныч два часа назад

      Не прошло и 2 года. Оперативно… Надеюсь, заграждения установят до мыса Железный Рог, как показано на схеме.

    • 11292 8632
      чужой два часа назад

        Если бы установили раньше, то не было бы за что мстить.

      • 4584 3948
        Андрей Попов 47 мин. назад

          А почему вокруг моста нельзя поставить, или защитить заграждениями(можно нескольких типов) только опоры моста? Зачем перегораживать весь пролив? Это наверняка создаст проблемы в судоходстве. Гигантомания какая-то.

          • 25482 23688
            жора шаповАндрей Попов 38 мин. назад

              Потому что при взрыве есть ударная волна. Второй был именно таким. Снизу.
              Впрочем, как и первый, – ударной волной и силой при взрыве, направленной вниз на более прочную поверхность.

              • 4584 3948
                Андрей Поповжора шапов 21 мин. назад

                  Возможно вы эксперт. Конечно не разбираюсь во взрывном деле, но предполагаю что если дрон, из-за ограждений взорвётся например за 20 метров от опоры, сила взрыва уже не сможет повредить опору.

                  • 25482 23688
                    жора шаповАндрей Попов 10 мин. назад

                      Не эксперт.))

                      Но есть необходимые расчёты, условия, ТТХ носителя и пр. ситуации.

                      Типа “дозорный не спит, а уключина слева громко скрипит.” ( Профессор Лебединский , “Я убью тебя, лодочник!”, пестня)

                • 959 919
                  Сан СанычАндрей Попов 21 мин. назад

                    Если катер-камикадзе взорвётся в любом месте под мостом, пролётные конструкции с дорожным полотном снизу подбросит взрывной волной. Опоры при этом останутся на своём месте.

                    А для судоходства оставляют охраняемый фарватер (где попало корабли и суда не ходят (Керченский пролив мелководный). Кроме того, боно-сетевым заграждением необходимо защитить порт Тамань и другие объекты в проливе.

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