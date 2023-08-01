В Керченском проливе устанавливают сетевые заграждения
В Керченском проливе установили боновые ограждения и сети для борьбы с морскими беспилотниками.
Мера разумная и необходимая. Правда запоздала примерно на год, так как об угрозе атаки с моря на Крымский мост было известно еще с лета 2022-го года. Если бы сети поставили вовремя, возможно и теракт с атакой морских дронов не произошел бы. При правильной организации охраны объекта от атак с моря (как у нас в Севастополе), вероятность успеха таких дронов минимальна в силу их ограничений по ТТХ.
Не прошло и 2 года. Оперативно… Надеюсь, заграждения установят до мыса Железный Рог, как показано на схеме.
Если бы установили раньше, то не было бы за что мстить.
Мсить теперь есть за что, можно и сети поставить
А почему вокруг моста нельзя поставить, или защитить заграждениями(можно нескольких типов) только опоры моста? Зачем перегораживать весь пролив? Это наверняка создаст проблемы в судоходстве. Гигантомания какая-то.
Потому что при взрыве есть ударная волна. Второй был именно таким. Снизу.
Впрочем, как и первый, – ударной волной и силой при взрыве, направленной вниз на более прочную поверхность.
Возможно вы эксперт. Конечно не разбираюсь во взрывном деле, но предполагаю что если дрон, из-за ограждений взорвётся например за 20 метров от опоры, сила взрыва уже не сможет повредить опору.
Не эксперт.))
Но есть необходимые расчёты, условия, ТТХ носителя и пр. ситуации.
Типа “дозорный не спит, а уключина слева громко скрипит.” ( Профессор Лебединский , “Я убью тебя, лодочник!”, пестня)
Если катер-камикадзе взорвётся в любом месте под мостом, пролётные конструкции с дорожным полотном снизу подбросит взрывной волной. Опоры при этом останутся на своём месте.
А для судоходства оставляют охраняемый фарватер (где попало корабли и суда не ходят (Керченский пролив мелководный). Кроме того, боно-сетевым заграждением необходимо защитить порт Тамань и другие объекты в проливе.
Но это, – не панацея.
Для всего, и такого, – существуют аналитики, информация и разного рода факторы.
В т.ч. главный, – человеческий.
А, ну значит это не очередное вредительство. Хоть здесь не на$&@ли.))