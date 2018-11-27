Новости Украины и Новороссии 27 ноября 2018

ФСБ опубликовала хронологию инцидента в Керченском проливе, в ходе которого ВСУ потеряли 1/3 своего флота. Катера ВМС Украины в ходе инцидента расчехлили артустановки, подняли стволы на 45 градусов и направили их в сторону российских кораблей и катеров.

Соответствующее заявление было распространено пресс-службой ведомства.

О провокационных действиях кораблей ВМС Украины

В 16.40 24.11.2018 в исключительной экономической зоне РФ на удалении 28–30 миль к юго-востоку от м. Меганом силами и средствами ПУ ФСБ России по Республике Крым были обнаружены и опознаны суда ВМС Украины: судно обеспечения «Горловка» (бортовой номер U-753) и морской буксир «Яны Капу» (бортовой номер А-947), которые следовали на северо-восток в направлении Керченского пролива.

В 21.30 при подходе группы судов ВМС Украины к государственной границе РФ пска-302 проинформировал их о порядке пересечения государственной границы РФ и правилам плавания по Керчь-Еникальскому каналу, предусматривающим подачу заявки в Морскую администрацию порта Керчь за 48, 24 часа и подтверждение за 4 часа, что кораблями ВМС Украины сделано не было. От командиров судов ВМС Украины получен ответ, что пересечение государственной границы РФ и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется.

В 22.23 пска-302 довел до группы судов ВМС Украины информацию о закрытии района в территориальном море РФ на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря. Группа судов ВМС Украины осуществляет маневрирование в ИЭЗ РФ на дистанции 6–7 миль от государственной границы РФ, на траверзе Керченского пролива.

В 02.05 25 ноября т.г. пскр «Изумруд» в ИЭЗ РФ в координатах Ш=44° 50′ СШ, Д=36° 29′ ВД обнаружил БАК «Никополь» и «Бердянск», следующие на восток в направлении Керченского пролива.

В 03.45 БАК «Никополь» и «Бердянск» подошли в район нахождения кораблей ВМС Украины: судна обеспечения «Горловка», морского буксира «Яны Капу».

До 05.30 осуществлена дозаправка топливом обоих БАК от судна обеспечения «Горловка».

В 05.35 БАК «Бердянск» (позывной «Шхуна-175») сообщил на пост технического наблюдения (м. Такиль) о планируемом проходе кораблей ВМС Украины (буксира «Яны Капу» (позывной «Десна-947»), БАК «Никополь» (позывной «Шхуна-176»), БАК «Бердянск» (позывной «Шхуна-175»)) в порт Бердянск Керченским проливом в 06.00 Киевского времени (07.00 мск).

В 05.45 командир пска-302 проинформировал командира БАК «Бердянск»: «В целях реализации права РФ, как прибрежного государства, на обеспечение безопасности в морском пространстве в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года „О ВМВ, ТМ и ПЗ РФ“ мирный проход через ТМ РФ в районе (координаты) временно приостановлен, о чем вы ранее оповещались. Рекомендуем вам не пересекать ГГ РФ до снятия ограничений и выполнения обязательных постановлений в морском порту Керчь».

В 05.50 от командира БАК «Бердянск» получена информация:

«В соответствии с положениями Договора между РФ и Украиной „О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года“ мы имеем право на свободу судоходства».

В 06.30 командиром пска-302 до командира БАК «Бердянск» доведена информация о том, что в Керчь-Еникальском канале для обеспечения безопасности мореплавания действует разрешительный порядок прохода и осуществляется в соответствии с утвержденным капитаном п. Керчь план-графиком. Заявка на проход пролива подается за 48 и 24 часа, подтверждается за 4 часа. Данные требования украинской стороной не выполнены. В связи с этим следование Керчь-Еникальским каналом кораблям ВМС Украины запрещается (в соответствии с пунктами 20, 38 Обязательных постановлений в морском порту Керчь, утвержденных приказом Минтранса России от 21 октября 2015 г. № 313, в Керченском проливе действует разрешительный порядок движения и стоянки судов).

Данную информацию группа судов ВМС Украины проигнорировала и продолжила следовать в направлении территориального моря РФ.

В 07.10 в координатах Ш=44° 52′ СШ, Д=36° 31′ ВД корабли ВМС Украины пересекли линию государственной границы Российской Федерации, следуют к Керченскому проливу (в нарушение п. 3 ст. 25 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, п. 2 ст. 12 Федерального закона от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»).

С 07.20 пскр «Дон», пскр «Изумруд» принимали меры по недопущению прохода кораблей ВМС Украины Керчь-Еникальским каналом, вызывали украинские корабли по радиосвязи, требовали немедленно покинуть территориальное море Российской Федерации (в соответствии с ст. 30 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года). Требования покинуть территориальное море РФ судами ВМС Украины игнорировались.

В 08.35 корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации (в нарушение ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, п. 2 ст. 11 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года «О ВМВ, ТМ и ПЗ РФ»). Российской стороной доведено до кораблей ВМС Украины, что в ТМ РФ угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение норм международного права и законодательства Российской Федерации.

В 10.35 группа судов ВМС Украины в координатах Ш=46° 09 СШ, Д=36° 33 ВД доложили в штаб военно-морской базы «Очаково» ВМС Украины, что они зажаты кораблями береговой охраны ПС ФСБ России, буксиру идти сложно, предлагают катерам типа «Гюрза» на максимальных скоростях оторваться и уйти вне фарватера.

С 10.35 до 18.30 в результате маневрирования российских пограничных кораблей группа судов ВМС Украины была блокирована в районе якорной стоянки № 471 (к югу от Керченского пролива).

В 18.30 группа судов ВМС Украины в целях прорыва блокирования снялась с дрейфа, начала движение курсом 200 градусов на выход из территориального моря РФ, скорость БАК «Бердянск», «Никополь» — 20 узлов, МБ «Яны Капу» — 8 узлов. Пскр «Дон», пскр «Изумруд» начали преследование группы судов ВМС Украины, довели до них требование об остановке (в соответствии со ст. 30 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 31.07.1998 г. № 155 — ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»).

В период с 19.00 до 20.40 пскр «Дон», пскр «Изумруд» продолжили преследование группы судов ВМС Украины, вызов на связь на 16 канале УКВ-диапазона, подачу звуковых, световых и пиротехнических сигналов об остановке. Группа судов ВМС Украины требования об остановке не выполняли, на связь не выходили (в нарушение п. 2 ст. 12 Федерального закона от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», ст. 30 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной границы Российской Федерации»).

В 20.42 пскр «Изумруд» предупредил группу судов ВМС Украины о выполнении предупредительной стрельбы в случае продолжения игнорирования сигналов и требований об остановке (в соответствии с ст. 30 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной границы Российской Федерации», п. 9, 11 постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80 «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации»).

В связи с тем, что кораблями пограничных органов были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для предотвращения нарушений законодательства РФ катерами ВМС Украины, а также в соответствии с Правилами применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80, командир пскр «Изумруд» принял решение на выполнение предупредительной стрельбы из бортовой артиллерийской установки в сторону судов ВМС Украины.

В 20.45 пскр «Изумруд» в координатах РФ Ш=44° 53’47 СШ, Д=36° 25’76 ВД в территориальном море выполнил предупредительную стрельбу в сторону групповой цели (БАК «Бердянск», «Никополь», МБ «Яны Капу») по левому борту на кормовых курсовых углах от пскр «Изумруд» с дистанции 2 кбт, которая позволяла увидеть факт выполнения предупредительной стрельбы (в соответствии п. 10,12,13 постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80 «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации»). Группа судов ВМС Украины на требования об остановке не реагировали, на связь не выходили, продолжали движение в сторону линии государственной границы РФ.

В 20.50 пскр «Изумруд» предупредил БАК «Бердянск», что в случае невыполнения требований об остановки по нему будет применено оружие на поражение (в соответствии с п. 24, 25 постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80 «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации»). БАК «Бердянск» требования об остановке проигнорировал.

В 20.55 пскр «Изумруд» в координатах Ш=44° 51’3 СШ, Д=36° 23’4 ВД в территориальном море применил оружие на поражение по БАК «Бердянск».

В 20.58 БАК «Бердянск» лег в дрейф, на связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощи.

В 21.06 пскр «Изумруд» задержал БАК «Бердянск», снял с него 7 членов экипажа, из них 3 раненых, которым оказана первая медицинская помощь, для спасения катера ВМС Украины выполнены первичные мероприятия по борьбе за живучесть.

В 21.15 пскр «Дон» остановил и задержал МБ «Яны Капу».

В 21.27 вертолет МО РФ-Ка-52 в территориальном море РФ остановил БАК «Никополь», к месту остановки катера ВМС Украины подошел мпк «Суздалец» ЧФ РФ для контроля за его действиями.

В 23.21 пскр «Дон» осуществил задержание БАК «Никополь».

В 00.40 26 ноября т.г. пска-605 доставил раненых военнослужащих ВМС Украины в порт Керчь, раненые направлены на лечение в 1 Керченскую городскую больницу.

В 01.10 начато конвоирование задержанных судов ВМС Украины в порт Керчь.

В 06.40 задержанные суда ВМС Украины доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.

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