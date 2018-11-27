Новости Украины и Новороссии 27 ноября 2018
- 06:55 Командующий ВМСУ объяснил, почему украинские моряки сознались в провокации.
- 03:00 «Россия снова напала!» Кому выгодно военное положение на Украине (ФОТО).
- 00:25 Трамп отреагировал на инцидент в Керченском проливе.
- 00:06 Ограниченное военное положение.
- Вчера 23:57 Су-30 ВКС РФ атаковал украинские корабли, — Генштаб ВСУ.
- Вчера 23:21 Россия готовится к захвату Бердянска и Мариуполя, — постпред Украины при ООН.
- Вчера 23:01 Это нужно человеку на букву П.
- Вчера 22:46 Опубликованы кадры допроса задержанных командиров судов ВМС Украины (ВИДЕО).
- Вчера 22:05 ФСБ России опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков.
- Вчера 21:54 ФСБ опубликовала хронологию столкновения с кораблями ВМСУ.
- Вчера 21:14 СРОЧНО: ФСБ задержала сотрудников СБУ на корабле в Керченском проливе.
- Вчера 19:57 До вчерашнего дня мы не имели доказательств?.
Командующий ВМСУ объяснил, почему украинские моряки сознались в провокации
Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко прокомментировал появившиеся в сети видеоролики ФСБ РФ, на которых украинские моряки сообщают, что знали о возможной провокации и шли на неё сознательно.
Глава ВМС Украины настаивает на том, что эти показания моряки давали под давлением.
Также Воронченко уверяет, что эти данные — неправдивые.
«Экипажи судов сейчас находятся в разных местах. Трое военнослужащих, один офицер и двое контрактников, которые были ранены, находятся в больнице города Керчи. Корабли находятся в пункте базирования, где дислоцируются катера ФСБ. И уже есть определенные доказательства о предоставлении неправдивой информации нашими матросами», — цитирует командующего Интерфакс-Украина.
«Русская Весна» демонстрировала кадры допроса задержанных командиров судов ВМС Украины. Так, один из задержанных, капитан 3 ранга признался, что «запросы по установке УКВ-радиосвязи игнорировал сознательно».
Напомним, Россия заявила в ООН, что на одном из захваченных украинских кораблей находились агенты СБУ со спецзаданием.
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«Россия снова напала!» Кому выгодно военное положение на Украине (ФОТО)
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал главу государства, предложившего ввести особый правовой режим после инцидента в Керченском проливе, и вынес соответствующее решение.
Военное положение даст президенту почти неограниченную власть: он сможет запрещать политические партии, разрешить забирать имущество у граждан, заменять гражданские власти военной администрацией. И даже установить диктатуру, считают оппоненты Порошенко. Слово за Верховной радой.
Что произошло в Керченском проливе
В воскресенье, 25 ноября, катера «Бердянск», «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» Военно-морских сил Украины пересекли государственную границу России, нарушив тем самым Конвенцию ООН по морскому праву. Войдя во временно закрытую акваторию, катера и буксир совершали опасные маневры, на обращения пограничников не реагировали.
Пограничникам пришлось применить оружие. Три члена украинских экипажей получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Катера и буксир были задержаны в 50 километрах от обычного места прохода судов по Керченскому проливу под Крымским мостом.
Как отреагировал Киев
Президент Украины Петр Порошенко как верховный главнокомандующий созвал Военный кабинет в составе главы правительства, министров иностранных дел и обороны, руководителей силовых ведомств и администрации президента. Кабинет рекомендовал ввести в стране военное положение, соответствующий вопрос был немедленно вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
СНБО согласился с предложением Порошенко. Окончательное решение примет Верховная рада. Особый правовой режим устанавливается на 60 суток. Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что военное положение необходимо «для создания условий по отпору вооруженной агрессии и обеспечения национальной безопасности». Вооруженные силы Украины и подразделения СБУ приведены в полную боевую готовность.
Почему Порошенко пришлось успокаивать украинцев
Порошенко сразу же прокомментировал ситуацию, фактически признав, что Киев не намерен предпринимать серьезных шагов. «Решение не предусматривает немедленной мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди», — сообщил президент, подчеркнув, что получил сотни звонков от желающих немедленно выступить на «защиту государства».
Верховный главнокомандующий также особо отметил, что чрезвычайный правовой режим «не означает объявления войны». «Он вводится исключительно для обороны Украины», — объяснил Порошенко украинцам.
Киев попросил о помощи другие страны
Киев рассчитывает на международную поддержку в данном инциденте. «Обращаемся к странам-партнерам по Будапештскому меморандуму, в страны ЕС, до участников Нормандского формата, чтобы скоординировать эффективные действия по защите Украины», — написал Порошенко в твиттере.
МИД Украины назвал случившееся «вооруженной провокацией России». Публикации ведомства в социальных сетях сопровождаются хештегом # Russia attacks Ukraine («Россия напала на Украину»). Министр иностранных дел Павел Климкин рассказал, что он «интенсивно общается с зарубежными друзьями»: руководителями дипломатии ЕС и Канады. Каких-либо деталей переговоров не привел.
ЕС и НАТО заняли нейтральную позицию
В комментарии по поводу инцидента представитель НАТО Оана Лунгеску подчеркнула, что Североатлантический альянс следит за событиями в Керченском проливе и находится в контакте с Киевом. Она также обратилась к сторонам конфликта с призывом к «сдержанности и деэскалации».
В подобном примирительном духе выдержано и обращение Европейского союза. Конфликтную ситуацию в Брюсселе описали в подчеркнуто нейтральном тоне: «Напряженность в Азовском море и Керченском проливе сегодня опасным образом возросла после инцидента, произошедшего утром между российскими и украинскими кораблями».
Политические последствия военного положения
Депутат Верховной рады Украины Игорь Луценко считает, что объявление военного положения может быть связано с предстоящими в следующем году выборами президента: «Самое простое объяснение — Петр Алексеевич рассматривает возможность введения военного положения и отмены выборов».
Вице-спикер украинского парламента Оксана Сыроед полагает, что «военное положение на всей территории Украины — отличная возможность манипулировать выборами президента и при необходимости ввести немного диктатуры».
С другой стороны, первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко заверила, что «военное положение не означает автоматической отмены выборов». Она отвергла обвинения Порошенко в том, что тот намерен отменить выборы или повлиять на их исход. «Выборов [Порошенко] не боится», — написала она в социальной сети, назвав при этом главу государства руководителем «воюющей страны».
Ранее Порошенко отказывался вводить военное положение, хотя Киев регулярно обвинял Москву в «агрессивных действиях». Президент объяснял это тем, что в таком случае государство не сможет получать внешнюю финансовую помощь.
Что означает особый правовой режим для Украины
Особый правовой режим дает возможность Киеву вводить военную администрацию вместо гражданской в областях страны. Кроме того, закон «О военном положении» позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы человека и гражданина, «а также права и законные интересы юридических лиц»: изымать имущество, объявлять комендантский час. Список возможных ограничений очень широк — вплоть до запрещения «мирных собраний, митингов, шествий и демонстраций, других массовых мероприятий».
Законодательство допускает рассмотрение вопроса «о запрете деятельности политических партий, общественных объединений». Более того, Киев сможет «запрещать (…) передачу информации через компьютерные сети» — то есть блокировать интернет. Фактически особый правовой режим передает все рычаги государственного управления в руки президента.
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Трамп отреагировал на инцидент в Керченском проливе
Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что ему не нравится произошедшее между Россией и Украиной.
«Мне это не понравилось… Мы будем работать над этим, мы работаем с европейцами над этим», — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Черном море. Общение Трампа с журналистами на лужайке Белого дома транслировал телеканал CNN.
Президент США выразил надежду, что данный инцидент может быть урегулирован.
Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся «очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства». После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.
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Ограниченное военное положение
После многочасовых мучений, Верховная Рада приняла решение о введении на Украине военного положения, но получилось совсем не так, как хотел Порошенко.
1. Принятый вчера на СНБО документ, который подписал Порошенко, Верховная Рада принимать наотрез отказалась, так как всем было очевидно, что при принятии военного положения продолжительностью до 25 января, срываются президентские выборы, так как регистрация кандидатов должна была начаться в декабре, а во время военного положения по закону заниматься этим запрещено. В устные заверения, что "выборы будут" никто не поверил, поэтому Порошенко столкнулся с ситуацией, когда вынесение первоначального варианта означало провал на голосовании. Пришлось торговаться, но тут то его и ждали.
2. Итоговый вариант полностью устроил оппонентов Порошенко – тот был вынужден отказаться от введения военного положения на всей территории Украины, а также согласиться на сокращение срока введения военного положения до 1 месяца. Кроме того, пришлось подтвердить обязательства о проведении выборов 31 марта 2019 года, иначе большинство в Раде отказалось бы голосовать за военное положение.
3. В итоге, Порошенко пока не получил то что хотел, получив вместо запланированного, кратковременный огрызок ЧП. Но тут для него было главное протащить решение уж как-нибудь и если не получается уже сегодня продавить отмену/перенос выборов, то тогда можно использовать вариант Б, а именно – продление сроков военного положения, что в условия уже введенного военного положения сделать несколько проще, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Так как Россия очевидно наступать не собирается, эти самые обстоятельства, необходимые для продления военного положения (хотя бы на месяц, что уже приведет к срыву сроков проведения выборов) потребуются военные провокации. Варианты тут достаточно очевидные – обострения на Донбассе, обострения на границе с Крымом, провокации в Черном и Азовском морях. У Порошенко будет месяц, чтобы соорудить провокацию, желательно, с покойниками (раз уж моряки украинской эскадры оказалисть столь глупы, что отказались выступить пушечным мясом ради его избрания и сдались ФСБ).
4. Если же он не сможет этого сделать, то он конечно же превратится в политический труп, так как даже сегодня все увидели, что он не в состоянии продавить свое решение без торга со своими оппонентами, которые увлеченно готовиться к выборам 31 марта, в которых у Порошенко мизерные шансы на успех.
Поэтому, в ближайший месяц мы увидим повышенную активность СБУ и ВСУ в указанных областях, усиление репрессий против инакомыслящих, подавление политических оппонентов Порошенко и их экономической базы, с переключением финансовых потоков на предвыборную кампанию Порошенко.
В целом, это не совсем то, чего хотел Порошенко, но в условиях стратегического цейтнота, ему уже выбирать не приходится.
PS. При этом войну России не объявляют, дипломатические отношения не разрывают, границу не закрывают. Чем лишний раз показывают, что все происходящее представляет сабой банальную борьбу за власть внутри хунты захватившей власть на Украине в 2014 году.
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Су-30 ВКС РФ атаковал украинские корабли, — Генштаб ВСУ
Российские военные применили против украинских кораблей боевую авиацию и средства радиоэлектронной борьбы.
Об этом сказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в ходе выступления в Верховной Раде.
По данным Муженко, украинские бронекатера атаковал истребитель Су-30. Этот самолет выпустил две ракеты. А в результате применения российскими военными РЭБ командование ВМС ВСУ потеряло связь с корабельной группой. Также была заблокирована работа международной системы АИС (автоматическая идентификационная система).
«Эти действия являются актом прямой агрессии РФ против Украины, так как корабли являются суверенной территорией государства, которому они принадлежат», — подчеркнул Муженко.
Он уточнил, что трое раненных украинских моряков, по информации Международного комитета Красного Креста, находятся в Керченской больнице им. Пирогова. Местонахождение остальных военнослужащих ему неизвестно.
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Россия готовится к захвату Бердянска и Мариуполя, — постпред Украины при ООН
Разведывательные данные свидетельствуют о возможном захвате Россией украинских городов Бердянск и Мариуполь.
С таким заявлением выступил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на экстренном заседании Совета безопасности, инициированном в связи с ситуацией в Азовском и Черном морях.
«Дальнейшая эскалация ситуации РФ не может быть исключена. По имеющимся оперативным данным, есть явная угроза вторжения и захвата Мариуполя и Бердянска, дальнейших агрессивных действий и провокаций со стороны пограничной службы РФ, ФСБ и ВМС России», — подчеркнул он.
По словам Ельченко, Украина готова урегулировать ситуацию дипломатическими и политическими средствами, если Россия «прекратит агрессивную политику».
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Это нужно человеку на букву П
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Опубликованы кадры допроса задержанных командиров судов ВМС Украины (ВИДЕО)
ФСБ РФ распространила видео допроса украинского капитана с признанием провокационности действий кораблей Украины в Керченском проливе.
В видеоролике украинские военные моряки подтверждают, что осознавали совершение провокации. Об этом свидетельствует, в частности, допрос командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы «Юг» ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитана 3 ранга Владимира Лесового.
«Осознавал, что действия группировки ВМС Украины в Керченском проливе носят провокационный характер», — заявил на допросе Лесовой.
Также он рассказал, что на борту корабля, на котором он находился в момент инцидента, было боевое оружие и боекомплекты.
«На момент перехода на борту находилось стрелковое оружие и пулеметы ДШК (тяжелые станковые пулеметы, — прим. ред.) с боекомплектами», — сказал он, добавив, что украинские моряки сознательно игнорировали запросы российских пограничников, передаваемые по радиосвязи.
«Запросы по установке УКВ-радиосвязи игнорировал сознательно», — сказал он.
ФСБ России, в свою очередь, заявляет, что украинскиекорабли в воскресенье вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, координировали провокацию два сотрудника СБУ, находившихся на борту.
«Украинские военные корабли вошли в территориальные воды РФ по прямому указанию киевских властей», — сообщили в ЦОС ФСБ России.
Там отметили, что «координацию провокации осуществляли два сотрудника СБУ, которые находились непосредственно на украинских судах».
Также в ЦОС ФСБ заявили, что «украинские военные корабли осуществили вторжение в территориальные воды России, которые были таковыми еще до воссоединения Крыма с Россией».
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ФСБ России опубликовала видео допроса задержанных украинских моряков
Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с задержанными украинскими моряками, которые находятся в порту Керчи. На видео, выложенном в Youtube, они признаются, что “нарушили территориальные воды РФ в море”.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
ФСБ опубликовала хронологию столкновения с кораблями ВМСУ
ФСБ опубликовала хронологию инцидента в Керченском проливе, в ходе которого ВСУ потеряли 1/3 своего флота. Катера ВМС Украины в ходе инцидента расчехлили артустановки, подняли стволы на 45 градусов и направили их в сторону российских кораблей и катеров.
Соответствующее заявление было распространено пресс-службой ведомства.
О провокационных действиях кораблей ВМС Украины
В 16.40 24.11.2018 в исключительной экономической зоне РФ на удалении 28–30 миль к юго-востоку от м. Меганом силами и средствами ПУ ФСБ России по Республике Крым были обнаружены и опознаны суда ВМС Украины: судно обеспечения «Горловка» (бортовой номер U-753) и морской буксир «Яны Капу» (бортовой номер А-947), которые следовали на северо-восток в направлении Керченского пролива.
В 21.30 при подходе группы судов ВМС Украины к государственной границе РФ пска-302 проинформировал их о порядке пересечения государственной границы РФ и правилам плавания по Керчь-Еникальскому каналу, предусматривающим подачу заявки в Морскую администрацию порта Керчь за 48, 24 часа и подтверждение за 4 часа, что кораблями ВМС Украины сделано не было. От командиров судов ВМС Украины получен ответ, что пересечение государственной границы РФ и проход Керченским проливом корабельной группой не планируется.
В 22.23 пска-302 довел до группы судов ВМС Украины информацию о закрытии района в территориальном море РФ на подходе к Керченскому проливу со стороны Черного моря. Группа судов ВМС Украины осуществляет маневрирование в ИЭЗ РФ на дистанции 6–7 миль от государственной границы РФ, на траверзе Керченского пролива.
В 02.05 25 ноября т.г. пскр «Изумруд» в ИЭЗ РФ в координатах Ш=44° 50′ СШ, Д=36° 29′ ВД обнаружил БАК «Никополь» и «Бердянск», следующие на восток в направлении Керченского пролива.
В 03.45 БАК «Никополь» и «Бердянск» подошли в район нахождения кораблей ВМС Украины: судна обеспечения «Горловка», морского буксира «Яны Капу».
До 05.30 осуществлена дозаправка топливом обоих БАК от судна обеспечения «Горловка».
В 05.35 БАК «Бердянск» (позывной «Шхуна-175») сообщил на пост технического наблюдения (м. Такиль) о планируемом проходе кораблей ВМС Украины (буксира «Яны Капу» (позывной «Десна-947»), БАК «Никополь» (позывной «Шхуна-176»), БАК «Бердянск» (позывной «Шхуна-175»)) в порт Бердянск Керченским проливом в 06.00 Киевского времени (07.00 мск).
В 05.45 командир пска-302 проинформировал командира БАК «Бердянск»: «В целях реализации права РФ, как прибрежного государства, на обеспечение безопасности в морском пространстве в соответствии с п. 2 ст. 12 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года „О ВМВ, ТМ и ПЗ РФ“ мирный проход через ТМ РФ в районе (координаты) временно приостановлен, о чем вы ранее оповещались. Рекомендуем вам не пересекать ГГ РФ до снятия ограничений и выполнения обязательных постановлений в морском порту Керчь».
В 05.50 от командира БАК «Бердянск» получена информация:
«В соответствии с положениями Договора между РФ и Украиной „О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года“ мы имеем право на свободу судоходства».
В 06.30 командиром пска-302 до командира БАК «Бердянск» доведена информация о том, что в Керчь-Еникальском канале для обеспечения безопасности мореплавания действует разрешительный порядок прохода и осуществляется в соответствии с утвержденным капитаном п. Керчь план-графиком. Заявка на проход пролива подается за 48 и 24 часа, подтверждается за 4 часа. Данные требования украинской стороной не выполнены. В связи с этим следование Керчь-Еникальским каналом кораблям ВМС Украины запрещается (в соответствии с пунктами 20, 38 Обязательных постановлений в морском порту Керчь, утвержденных приказом Минтранса России от 21 октября 2015 г. № 313, в Керченском проливе действует разрешительный порядок движения и стоянки судов).
Данную информацию группа судов ВМС Украины проигнорировала и продолжила следовать в направлении территориального моря РФ.
В 07.10 в координатах Ш=44° 52′ СШ, Д=36° 31′ ВД корабли ВМС Украины пересекли линию государственной границы Российской Федерации, следуют к Керченскому проливу (в нарушение п. 3 ст. 25 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, п. 2 ст. 12 Федерального закона от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»).
С 07.20 пскр «Дон», пскр «Изумруд» принимали меры по недопущению прохода кораблей ВМС Украины Керчь-Еникальским каналом, вызывали украинские корабли по радиосвязи, требовали немедленно покинуть территориальное море Российской Федерации (в соответствии с ст. 30 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года). Требования покинуть территориальное море РФ судами ВМС Украины игнорировались.
В 08.35 корабли ВМС Украины были приведены в боевую готовность: расчехлены артиллерийские установки, стволы артиллерийских установок подняты на угол 45 градусов и направлены в сторону кораблей и катеров Российской Федерации (в нарушение ст. 19 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, п. 2 ст. 11 ФЗ-155 от 31 июля 1998 года «О ВМВ, ТМ и ПЗ РФ»). Российской стороной доведено до кораблей ВМС Украины, что в ТМ РФ угроза применения оружия будет расцениваться как нарушение норм международного права и законодательства Российской Федерации.
В 10.35 группа судов ВМС Украины в координатах Ш=46° 09 СШ, Д=36° 33 ВД доложили в штаб военно-морской базы «Очаково» ВМС Украины, что они зажаты кораблями береговой охраны ПС ФСБ России, буксиру идти сложно, предлагают катерам типа «Гюрза» на максимальных скоростях оторваться и уйти вне фарватера.
С 10.35 до 18.30 в результате маневрирования российских пограничных кораблей группа судов ВМС Украины была блокирована в районе якорной стоянки № 471 (к югу от Керченского пролива).
В 18.30 группа судов ВМС Украины в целях прорыва блокирования снялась с дрейфа, начала движение курсом 200 градусов на выход из территориального моря РФ, скорость БАК «Бердянск», «Никополь» — 20 узлов, МБ «Яны Капу» — 8 узлов. Пскр «Дон», пскр «Изумруд» начали преследование группы судов ВМС Украины, довели до них требование об остановке (в соответствии со ст. 30 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, с п. 2 ст. 12 Федерального закона от 31.07.1998 г. № 155 — ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»).
В период с 19.00 до 20.40 пскр «Дон», пскр «Изумруд» продолжили преследование группы судов ВМС Украины, вызов на связь на 16 канале УКВ-диапазона, подачу звуковых, световых и пиротехнических сигналов об остановке. Группа судов ВМС Украины требования об остановке не выполняли, на связь не выходили (в нарушение п. 2 ст. 12 Федерального закона от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», ст. 30 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной границы Российской Федерации»).
В 20.42 пскр «Изумруд» предупредил группу судов ВМС Украины о выполнении предупредительной стрельбы в случае продолжения игнорирования сигналов и требований об остановке (в соответствии с ст. 30 Закона Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-I «О Государственной границы Российской Федерации», п. 9, 11 постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80 «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации»).
В связи с тем, что кораблями пограничных органов были исчерпаны все обусловленные сложившимися обстоятельствами меры, необходимые для предотвращения нарушений законодательства РФ катерами ВМС Украины, а также в соответствии с Правилами применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80, командир пскр «Изумруд» принял решение на выполнение предупредительной стрельбы из бортовой артиллерийской установки в сторону судов ВМС Украины.
В 20.45 пскр «Изумруд» в координатах РФ Ш=44° 53’47 СШ, Д=36° 25’76 ВД в территориальном море выполнил предупредительную стрельбу в сторону групповой цели (БАК «Бердянск», «Никополь», МБ «Яны Капу») по левому борту на кормовых курсовых углах от пскр «Изумруд» с дистанции 2 кбт, которая позволяла увидеть факт выполнения предупредительной стрельбы (в соответствии п. 10,12,13 постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80 «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации»). Группа судов ВМС Украины на требования об остановке не реагировали, на связь не выходили, продолжали движение в сторону линии государственной границы РФ.
В 20.50 пскр «Изумруд» предупредил БАК «Бердянск», что в случае невыполнения требований об остановки по нему будет применено оружие на поражение (в соответствии с п. 24, 25 постановления Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 80 «Об утверждении Правил применения оружия и боевой техники при охране государственной границы Российской Федерации, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации»). БАК «Бердянск» требования об остановке проигнорировал.
В 20.55 пскр «Изумруд» в координатах Ш=44° 51’3 СШ, Д=36° 23’4 ВД в территориальном море применил оружие на поражение по БАК «Бердянск».
В 20.58 БАК «Бердянск» лег в дрейф, на связь вышел командир катера, сообщил о раненых на борту, запросил помощи.
В 21.06 пскр «Изумруд» задержал БАК «Бердянск», снял с него 7 членов экипажа, из них 3 раненых, которым оказана первая медицинская помощь, для спасения катера ВМС Украины выполнены первичные мероприятия по борьбе за живучесть.
В 21.15 пскр «Дон» остановил и задержал МБ «Яны Капу».
В 21.27 вертолет МО РФ-Ка-52 в территориальном море РФ остановил БАК «Никополь», к месту остановки катера ВМС Украины подошел мпк «Суздалец» ЧФ РФ для контроля за его действиями.
В 23.21 пскр «Дон» осуществил задержание БАК «Никополь».
В 00.40 26 ноября т.г. пска-605 доставил раненых военнослужащих ВМС Украины в порт Керчь, раненые направлены на лечение в 1 Керченскую городскую больницу.
В 01.10 начато конвоирование задержанных судов ВМС Украины в порт Керчь.
В 06.40 задержанные суда ВМС Украины доставлены в порт Керчь для дальнейшего разбирательства.
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СРОЧНО: ФСБ задержала сотрудников СБУ на корабле в Керченском проливе
На одном из задержанных российскими силовиками украинских военных судов находились два сотрудника Службы безопасности Украины.
Об этом только что заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
«На одном из судов было 2 сотрудника СБУ, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом (провоцировать Вооружённые силы РФ и пограничников, — прим. РВ)», — рассказал российский представитель членам Совбеза.
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До вчерашнего дня мы не имели доказательств?
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