В очередной раз удивляюсь, как дроны поменяли рисунок боя. Год назад они были скорее экзотикой, сейчас жужжание фпв-Дрона страшнее, чем свист снарядов и мин. Как пример те же наши народные дроны-камикадзе «Упырь», стали главным противолодочным средством на Днепре, отправив на дно уже не один десяток солдат ВСУ и их плавсредств. Артой по быстрой лодке попасть практически невозможно, FPV-дрон с такой задачей вполне себе справляется.

Самый известный дрон хохла, это конечно тяжёлый сельхоздрон, в просторечье называемый Баба-Яга. Практически на всех участках фронта еженощно взлетает эта ебулда и бомбит нашу технику, типичный легкий ночной бомбардировщик. Тихоходный, шумный, но крайне эффективный.

Не представляю, что будет ещё через год, когда появится техническая возможность управлять роем дронов-камикадзе, у которых к тому же эффективный боевой радиус достигнет 10-12 км.