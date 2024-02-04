Вклинюсь в дискуссию о защите танка на поле боя. То, что сейчас броня идет в бой без РЭБа – это халатное отношение к бронетехнике и личному составу. Стоят такие комплексы и правда дешево относительно танков. Не стоит забывать о выплатах погибшим и раненым. Если следовать банальной логике, то все решается быстро и относительно дешево?

Развитие FPV дронов противника опережает скорость разработки комплексов РЭБ. Мои знакомые недавно пошли в атаку с достаточно дорогим подавителем дронов, но в итоге он им не помог. По их словам, «птички» летали так же, как и без такого подавителя.

Универсального решения сейчас нет ни у нас, ни у противника. Достаточно вспомнить распиаренные лодки ВСУ на Крынках с РЭБ установками на борту, которые уничтожаются прямыми попаданиями дронов.

Противостояние снаряда и брони будет продолжаться, но уже сейчас очевидно, что дроны как летали, так и будут летать над полем боя. В скором времени на поле боя появятся решения, которые сведут эффективность РЭБ совсем уж к смехотворным величинам.

Если допустить, что дронов станет только больше и РЭБ на них не будет действовать, то встает вопрос о том, как же нам дальше воевать. Пока не изобретут установки, которые будут уничтожать дроны на подлете, нам нужно отказаться от идеи глубоких танковых прорывов.

Замечу, что даже в конце 2022 года, когда FPV дроны только начинали появляться у противника, Бахмут уже штурмовали в пешем строю. Мин, ПТУРов и артиллерии уже тогда хватало для превращения в металлолом танковых кулаков. С тех пор средств поражения бронетехники стало только больше! Так что единственный способ продвигаться вперед в ближайшем будущем – это менять тактику применения войск на поле боя. Меньше брони и больше малочисленных групп с активной поддержкой БПЛА. Другого пути продвижения вперед я не вижу. НУ а затем появится средство, которое защитит танк от основных средств поражения и мы сможем снова вернуться к идеям танковых прорывов.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Использование танков без средств радиоэлектронной борьбы недопустимо и приводит к потерям.

2. Однако средства радиоэлектронной борьбы пока неэффективны против дронов противника.

3. Дроны становятся все более распространенным и эффективным оружием на поле боя.

4. Танковые прорывы в текущих условиях нецелесообразны из-за уязвимости танков перед дронами.

5. Необходим переход к тактике применения малых групп пехоты с поддержкой БПЛА.

6. Если в будущем появятся эффективные средства защиты танков от дронов, то можно будет вернуться к танковым прорывам.

Вывод:

В текущих условиях превосходства противника в дрон-технологиях необходим отказ от танковых прорывов в пользу пехотно-дронных тактик. При появлении эффективных средств ПВО возможно возвращение к классическим танковым операциям.

Проблема радиоэлектронной борьбы с дронами в том, что глушилки эффективны только против дронов с дистанционным управлением. В скором времени появятся автономные дроны, способные самостоятельно выбирать цели без оператора. Тогда их можно будет поражать только физически, но такие системы ПВО сами будут привлекательной целью для роев дронов. Учитывая высокую эффективность дронов при низкой стоимости, альтернативой может стать создание собственных роевых систем дронов, способных действовать автономно и без поддержки тяжёлой техники.