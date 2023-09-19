В августе 1849 года, за пятьдесят лет до полёта первого летательного аппарата, осаждённая Венеция была атакована австрийскими беспилотными аэростатами. Возьмём на себя смелость предположить, что данная акция была первой засвидетельствованной очевидцами операцией с применением беспилотных летательных аппаратов.

В отличии от Милана и Ломбардии, Венеция была для австрийских вооружённых сил крепким орешком, так как город был окружен болотистой местностью и по большей части состоял из островов. Применять артиллерию было крайне проблематично, и австрийцы решились на смелый, как бы сейчас сказали «инновационный» шаг, – атаковать с помощью неуправляемых аэростатов.

В 1848 году, после ряда революций в европейских странах, итальянцы решили пересмотреть итоги Венского конгресса 1815 года, после чего изгнали австрийцев из Венеции и Ломбардии. Осада Венеции длилась уже год, и затягивать её командующему австрийской армии фельдмаршалу Радецкому было очень невыгодно.

Подобно современным атакам вражеских дронов, начинённых взрывчаткой по мирной инфраструктуре, акция, устрашения населения осаждённого города удалась австрийским бомбардирам на славу. По свидетельствам очевидцев, население осаждённой Венеции очень быстро впало в состояние «крайнего ужаса и подавленности», как свидетельствуют исторические документы.

План бомбардировки, целью которой было отнюдь не уничтожение военной инфраструктуры, но инициирование паники среди гражданского населения, чтобы ослабить боевой дух оборонявшихся, был австрийский офицер Франц фон Ухатиус, достаточно разносторонний изобретатель и рационализатор. Война за возвращение Ломбардии и Венеции под крыло Австрийской империи длилась уже долгое время, и поэтому фельдмаршал австрийской армии Радецкий дал разрешение Францу фон Ухатиусу на проведение атаки с помощью беспилотных летательных аппаратов.

За несколько лет до памятной атаки Венеции беспилотными дирижаблями, лейтенант 3-го Моравского полка полевой артиллерии Ухатиус изобрёл терочный взрыватель, который и скорее всего был им использован, наряду с таймером. В качестве снарядов использовались унитарные австрийские боеприпасы того времени (для 30-фунтовых и 24-фунтовых пушек).

Эффект, на который рассчитывали австрийцы был достигнут после первой же атаки. Слухи о новом, доселе не виданном и не слыханном смертоносном оружии посеяли в сердцах осаждённых панику. Особенно мучительным для осаждённых было понимание того, что ни укреплённые стены города, ни гарнизон, ни артиллерия не способны защитить Венецию от атаки неизвестного оружия, которое способно поражать ударами сверху, при этом не неся никаких потерь. Запуск производился с Адриатического моря, с борта парохода «Вулкан», с расстояния около десяти километров от города, так как подходить ближе для австрийского флота было опасно, – венецианцы могли контратаковать. Когда наконец установился подходящий ветер, с борта парохода на город были запущены аэростаты с 30-фунтовыми шрапнельными гранатами. Всего было около ста пятидесяти аэростатов. Вряд ли все из них точно попали в цель, но эффект от бомбардировки был скорее психологический. 22 августа 1849 года Венеция капитулировала.

К огромному сожалению, для нас, живущих в современном мире, атаки беспилотных аппаратов с моря, с земли и с воздуха стали объективной реальностью, и отмахнуться от этой реальности уже не удастся, поэтому каждому человеку, вне зависимости от того где он обитает, необходимо понимать, какой урон могут нанести беспилотники, как вести себя при атаке дрона, и как эффективно оказывать первую помощь себе самому, или пострадавшим до приезда скорой помощи и спасателей.

Когда в начале «десятых» годов в Интернете стали появляться ролики фирмы «Бостон Дайнемикс» с антропомофрными роботами типа «Атлас», которые могут ходить и держат равновесие, а также с роботом – собакой, многие инженеры стали опасаться отставания отечественных разработок. Ролики были сняты мастерски: казалось, что некий сотрудник случайно выхватил сцену бегущего или шагающего робота своим смартфоном и как бы случайно выложил это видео в сеть. Однако, следовало бы помнить, что в случае таких огромных корпораций как «Бостон», тесно связанных с государственными структурами, слово «случайно» не очень-то применимо. В данном случае речь идёт о специально спланированной очень грамотной рекламной кампании. Огромное количество ссылок на данные рекламные ролики сопровождалось тогда восторженными заголовками «Искусственный интеллект творит чудеса» или «Киборги атакуют!».

Гуманоидную систему «Атлас» для военного применения мы рассматривать не будем: её можно использовать разве что для психологического эффекта. С уверенностью можно сказать, что эпоха «Терминаторов» ещё долго не наступит. Гораздо дешевле и практичнее оснастить модульной оружейной системой уже имеющиеся колёсные или гусеничные платформы.

Система «Биг Дог» и её китайский аналог «Да Гоу» имеют определённое сходство с собакой и являются транспортными машинами, – носителями БК для труднодоступных мест (скорость роботов около 6км/ч, угол преодолеваемого подъёма около 30 градусов, несомый вес – 50кг). Как носители оружейных платформ, мы их тоже не рассматриваем. Это транспортные машины.

Существуют неплохие разработки колёсных транспортных машин типа «Мул» или «Пробот», их система машинного зрения допускает автономные алгоритмы работы, когда комплекс способен «запоминать» пройденный путь и возвращаться по своим следам к точке, указанной оператором. В любом случае эти машины не являются автономными, и называть их «роботами», в полном смысле этого слова, ещё рановато.

Однако, следует отметить, что когда техническая общественность восторгалась эволюциями человекоподобного или собакоподобного аппарата, из сектора обзора специалистов как-то выпали военные трудяги семейства «Свордс», «Тэлон», «Маарс», китайские «Норинко Шарп», российские машины типа «МРК», индийские «Дакш», израильские «Дого» и «Данки», – гусеничные или колёсные платформы, на которые по желанию заказчика можно монтировать оружейные системы, хорошую оптику, а также системы для работы с минно-взрывными устройствами. Машины эти с момента создания обкатывались в горячих точках планеты, выполняя различные задачи.

В России в начале 10-х годов был разработан Мобильный робототехнический комплекс (МРК) — роботизированная платформа, предназначенная для разведки, обнаружения целей и огневой поддержки. Впервые МРК был представлен на выставке Russia Arm Expo в 2013 году. МРК может работать автономно до 10 часов и пройти при этом 250 км. Оснащается МРК станковым пулеметом калибра 12,7 мм. Также на платформу могут быть установлены танковый пулемет ПКТ 7,62 мм или станковые гранатометы типа АГС. Кроме того, он оснащен лазерным дальномером, оружейной платформы, тепловизором и баллистическим вычислителем для стрельбы в любое время суток в любых погодных условиях. Комплекс может выполнять задачи на удалении до 5 км от оператора при температурах от -40°С до +40°С.

Однако, стоит заметить, что данные гусеничные машины не могут работать автономно, хотя известно, что в планах производителей этих систем, дополнить имеющиеся модули аппаратурой машинного зрения. Но планы планами, а гусеничными боевыми системами управляет оператор. Также, как и беспилотными дронами управляет оператор, который и принимает решение на открытие огня.

Развитие телеуправляемых колёсных и гусеничных систем ведётся примерно одинаково во всём мире. Колесные, либо гусеничные аппараты, оснащённые хорошей оптикой и манипуляторами, в основном используются для работы с взрывчатыми веществами. На большинство этих же платформ, при желании заказчика, можно установить огнестрельное оружие.

Сейчас, когда системы дистанционного управления, сервоприводы и элементы шасси свободно можно приобрести на «Али», огромное количество инженеров – волонтёров, собирают дистанционно управляемые гусеничные платформы для военных нужд, и отправляют на фронт. Данные платформы оснащают хорошими камерами, и используют, в основном, для разведки.

У гусеничной беспилотной системы есть ряд неоспоримых преимуществ перед беспилотными летательными аппаратами:

Возможность нести на себе массивное вооружение, (в том числе и противотанковое, и большая ёмкость аккумуляторных батарей, что обеспечивает «долгоиграемость» системы.

На прошедшем форуме «Армия России» отечественными специалистами были представлены гусеничные роботизированные платформы, для решения различных задач, вполне отвечающим современным запросам.

Антропоморфные же системы, типа американского «Атлас» оснащённые машинным зрением, ещё не скоро встанут на вооружение, по той причине, что они не спроектированы под решение задач на поле боя, их удел, – научные разработки и реклама концернов, в которых они произведены, а также психологический эффект, подобный тому, который должны были испытать жители Венеции, когда на город посыпались беспилотные аэростаты.

У советского писателя – фантаста Севера Гансовского был замечательный рассказ под названием «Полигон», про то, как одержимый идеей мести, американский инженер построил танк, снабжённый ИИ. Искусственный интеллект мог улавливать волны страха и расправлялся с любым противником. Однако в финале жертвой робота стал и сам его создатель.

Никто из разработчиков пока ещё не готов доверить право применять оружие искусственному интеллекту. Потому что задачи на поле боя решает и будет решать солдат.

Константин Кант

Комментарий редакции

Основные выводы, которые можно сделать из этой статьи:

1. Атака австрийскими беспилотными аэростатами осажденной Венеции в 1849 году можно считать первой в истории операцией с применением беспилотных летательных аппаратов. Целью было устрашение гражданского населения, а не уничтожение военных объектов.

2. В настоящее время атаки беспилотников – реальность, с которой необходимо считаться. Гражданскому населению нужно знать, как вести себя при таких атаках.

3. Наиболее перспективными для военного применения являются колесные и гусеничные платформы, а не антропоморфные роботы. Такие платформы активно используются в военных конфликтах для разведки, работы со взрывчаткой, огневой поддержки.

4. Полностью автономных боевых роботов пока нет. Все системы управляются оператором, который принимает решение об открытии огня. Искусственному интеллекту пока не доверяют принятие подобных решений.

5. Антропоморфные роботы вроде Atlas пока используются только для научных целей и рекламы, они не приспособлены для боевых действий.

Хотя полностью автономные боевые роботы – это пока перспектива отдаленного будущего, нельзя недооценивать опасность дронов, управляемых человеком-оператором. Благодаря эффективности и относительной дешевизне, FPV-дроны для доставки небольших боеприпасов получили широкое распространение на современном поле боя. В будущем их количество и разрушительные возможности будут только возрастать. Поэтому необходимо уделять пристальное внимание разработке средств противодействия таким беспилотным системам.