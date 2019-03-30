Гайдар такой же экономист, как человек, пустивший поезд под откос, – железнодорожник

Давно и не нами сказано: «большое видится на расстоянии». По мере удаления гайдаровщины мнение о ней могло бы поддаться известной формуле – «что пройдёт, то будет мило», ностальгическому мотиву, в котором людям свойственно забывать плохое, акцентироваться на хорошем.

​«Почему образ лихих 90-х все еще жив» [1] – недоумевает «Независимая Газета». Потом сетует, что «Отношение к реформам Гайдара сейчас не отражает их значимости 25 лет назад». И дальше приводит довольно стандартный у либералов набор белиберды и околесицы, настолько логически-бессвязный, что даже человек, ничего не знающий о России (условно говоря, упавший с Луны вчера) – сразу же ощутит манипуляции сознанием и бредовость фабулы самозванных адвокатов гайдаровщины. Обиды авторов связаны с опросом, который провёл Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по поводу отношению граждан к реформам Егора Гайдара спустя 25 лет [2] .





В самом деле – 1992 год был давно. Он уже история. Казалось бы, говорить о нём пора беспристрастно.

Люди о нём беспристрастно говорить не хотят, потому что, во-первых, ничего хорошего в нём не было, а было только плохое. Даже аполитичному обывателю трудно выудить из памяти что-то светлое, пусть и совсем бытовое, связанное с 90-ми годами.



Во-вторых, Гайдар имел «честь» стать символом (всего лишь символом) – очень долгой и очень страшной волны регресса, угрожающей в конечном счёте стереть человеческие цивилизацию и культуру. В этом смысле волна далеко выходит за шкурные рамки экономики, вопроса о резко подорожавшей колбасе или ставших недоступными квартирах.

В версии НГ – «Опрос ВЦИОМа гораздо больше говорит о том, как за последние 25 лет развивался российский политический дискурс, чем о реальной значимости гайдаровских реформ для российской экономики или их актуальности в 1992 году». То есть их непопулярность объясняют очернительством, пропагандой, отравившей умы людей и подменившей им в головах «светлое прошлое».



Почему такое не сработало, например, со Сталиным – не объясняют. А ведь масштабы «очернительства» сталинской эпохи несопоставимы со скромными упрёками в «лихости» 90-х…

Глупые люди – считают либералы – поверили в миф. И мотивируют это так путано, что усомнишься в их адекватности:

- В конце концов Егор Гайдар относительно недолго находился у власти. Реформы, довольно жесткие и либеральные, осуществлялись не вполне последовательно и равномерно.

Так они были «жесткие либеральные» или «непоследовательные и неравномерные»? Неужели не видно, что уже тут концы с концами не сходятся?

- Президент Борис Ельцин поддавался левопопулистским настроениям, власть опасалась коммунистического реванша.

Если у них сегодня Ельцин – левый популист, что тогда они видят «твёрдым правым»? Освенцим?

Почему власть, делавшая, с их точки зрения, «правое дело» – опасалась красного реванша, если люди от красных пострадали, как они уверяют?

Здесь сбой на уровне том логическом уровне, который плавно переходит в тавтологию: масло масляное – а каким ещё быть маслу? Хорошее – хорошо, а каким ещё быть хорошему? Плохое – плохо, а каким ещё быть плохим? НГ уверяет нас, что плохое – на самом деле хорошо. После такой подмены, требующей благодарности за ухудшение жизни – слова и термины из них вообще теряют смысл…

Если бы он улучшил – его бы и запомнили добром. А поскольку он ухудшил, то…

- Сам Гайдар считал, что во многом из-за (страха красного реванша) этого переход к нормально функционирующей рыночной экономике затянулся как на практике, так и на уровне ментальности граждан.

Поясню ещё из экономической логики: рыночная экономика не может функционировать нормально. Норма – это ограничение, правило, закон, понимаете? Функционировать нормально – это значит всегда функционировать одинаково: выдавать норму. Это понятие из ненавистной либералам административно-плановой практики. Это там можно «выйти на норму» выработки, и пребывать в нормально функционирующем состоянии.

На какую норму можно выйти в рыночной экономике, которая не планируется, следовательно, и непредсказуема, и не имеет ограничителей, и какого-то единого стандарта функционирования?

Бум на рынке – это норма? А кризис? А стагнация? А рецессия? Что из них, последовательно или непоследовательно меняющихся, норма рынка? Или вот на микроуровне: сверхприбыль – норма? Она иногда бывает. Но не у всех. А банкротство – норма? Оно часто случается. Но не считать же банкротство нормой экономики! Между тем без банкротств и разорений рынка не бывает…

Гайдар был «совком» в худшем смысле слова. Вредителем, но психологически – «совком». Он попытался нормы своей бредовой мечты натянуть, как сову на глобус, на советский понятийный аппарат. Отчего и вышла у него химера «нормально функционирующей рыночной экономики». То есть единожды и навсегда установившейся нормы выработки? Так это план, застой, как угодно назовите, но только не вечно переменчивый рынок!

Люди не оценили Гайдара по очень простой причине: человеком он оказался некомпетентным, глупым и злым. Считать его экономистом и реформатором – можно с тем же основанием, с каким человек, пустивший поезд под откос является железнодорожником.

В итоге, как плачет НГ, «Левый политический реванш все же состоялся». (А почему?!-ЭиМ) «Коммунисты выиграли думские выборы в декабре 1995 года. В 1996-м Борис Ельцин чуть не уступил президентское кресло Геннадию Зюганову. Уже в нулевые на фоне скачка цен на нефть правящая элита, сплотившаяся вокруг Владимира Путина, взяла на вооружение именно левый дискурс».

Что взяла правящая элита?!

«Она могла не просто давать обещания, а обеспечивать социальные гарантии реальными деньгами… Роль главного соперника правящей элиты – вплоть до фактического вытеснения из парламента – стали играть либеральные партии и силы».

Власть, спору нет, спекулировала, и порой бесстыдно, на том неподдельном ужасе, который нормальные люди испытывали перед либеральными реформами. Она не столько изменилась, сколько спряталась, назначив из своей среды «козлов отпущения».

Но почему? Не потому ли, что ужас перед гайдаровщиной был именно неподдельным и неописуемым? Почему власть не смогла (хотя пыталась) противопоставить себя «страшному Сталину» и «бесчеловечному коммунизму»?

Почему из всех страшилок только одна – про возврат в 90-е работает? А страшилка про возврат в СССР – совершенно не работает? Тому ведь есть причины, и главная причина – живая память.

«Реформаторов» вредителей не без лукавства их коллеги во власти «…объявили носителями идеологии лихих 90-х. Черная легенда о Гайдаре и Чубайсе утвердилась еще прочнее в массовом сознании, хотя многие из тех, кто получил право голосовать в нулевые, уже не могли толком рассказать, чем так плохи были реформы начала 90-х, в чем конкретно было виновато то правительство» – пишет НГ.

И корит, что все одним миром мазаны:

«Сама действующая власть в прошлом году запустила непопулярную пенсионную реформу. Она пожертвовала при этом частью рейтинга… Власти же нет резона ни бороться с 90-ми самой, ни заменять черную легенду розовой».

Каким образом одна отвратительная реформа может оправдать другие, ещё более отвратительные?

Как пишет НГ, «По данным ВЦИОМа, наихудшая репутация у Гайдара и его команды – среди тех, кому за 60».

То есть больше всего не любят придурка-разрушителя именно те, кто был в его год в самом расцвете сил, в районе 40 лет. Для них Гайдар – вовсе не «чёрная легенда», придуманная для не знакомых с темой малышей, а чёрная реальность потерянной жизни. Легенда больнее всего бьёт по тем, кто не застал охаиваемые годы. Правда, напротив, имеет свойство быть наиболее полной у тех, кто именно в охаиваемые годы жил. Их-то не обманешь звонкой фразой или фейковыми ужастиками, они сами всё помнят, лично!

Естественно, для молодых Е.Гайдар не так страшен: для них он древняя история, и у них полно собственных, текущих проблем. Но именно к несмышлёнышам и апеллируют либералы, понимая, что с живыми свидетелями клевета не пройдёт!

И ещё один кричащий алогизм:

- Запрос на реформы был, не было моральной готовности к трудностям…

Ну, допустим, запрос на реформы был. Какие? Наверное, такие, которые улучшают жизнь, да? Потому что нафига людям, которые и так в кризисе, ещё и ухудшение их положения?

Какая ещё «моральная готовность к трудностям»? Это же признание, что в советское время жизнь трудной не была! Вот, мол, люди и избаловались! А когда их в дерьмо макнули, вместо обещанного варенья – они заныли, что «не этого хотели»…

Естественно!!!

Они не этого хотели. Они хотели, чтобы их жизнь пошла вверх, а не вниз. В этом и был запрос на реформы! А не в тупом членовредительстве и самостреле!

Если человек ранен, то он хочет излечить рану, а не две новых себе продырявить. «И из-за этого многие переформатировали свою память, «забыв» о кризисе поздней советской экономики» – утверждает НГ.

Тут нет ничего удивительного. Потому что всё познаётся в сравнении. Человек, который с керосинки перешёл на электрическую лампочку, помнит, что с керосинкой было хуже, чем теперь.

А человек, которого перевели с керосинки на лучины – «переформатирует» свою память о керосинке, видит в ней (само собой) – прогресс и мечту. Потому что, хоть у неё нет всех достоинств электролампы, но, по крайней мере, и всех неудобств лучины тоже у неё не было!

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Если мы хотим жить лучше – то там нужно брать и начинать жить лучше. Не с понедельника, не с завтрашнего дня, а прямо со второй половины сегодняшнего.

А либералы на это не способны. Даже если проблемы реальны и тяжки – либералы в них не помощники. Они же паразиты ума, духа и тела. Единственный способ, которым они могут «облегчить» вашу ношу – сесть на неё сверху.

Я не хочу сказать, что ноша без них всегда легка. Порой и без них ярмо на плечах давит немилосердно! Не всякое зло – от либералов, будем объективны.

Но как бы ни было тяжело ярмо на шее человека – нельзя его облегчить, усадив поверх него одного, двух, трёх прожорливых паразитов.

С нашим ярмом нам придётся разбираться самим. Без либералов. С ними – будет только хуже, что и доказал Е.Гайдар, первым (далеко не последним) применивший «лекарство», которое гораздо хуже самой болезни.

Залечить насморк до смерти такие «лекари» могут, а вот поправиться с ними в советниках – невозможно.

[1] http://www.ng.ru/editorial/2019-03-20/2_7535_red.html, 20.03.2019 [2] 44% опрошенных заявили, что реформы начала 90-х оказали разрушительное воздействие на экономику страны. Они считают, что Гайдар и его команда «разрушали экономику сознательно и добились в этом больших успехов». 10% полагают, что в реформах Гайдара них не было потребности. «Болезненными, но необходимыми» реформы, начатые в 1992 году, готовы признать лишь 15%, «оказавшими положительное влияние» – и вовсе только 1%.

В.Л. Авагян



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