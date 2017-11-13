Все законы и указы 90-х в Россию привозили из США на английском языке

Корреспонденты программы «Военная тайна» узнали, кто управлял Россией в период приватизации.

По данным независимых экспертов, во время реформ 90-х годов в России были уничтожены более 250 оборонных предприятий. По словам председателя Госкомимущества 90-х Владимира Полеваева, все это делалось неслучайно. Разрушение промышленности нашей страны было спланированным.

«Внедрены туда были иностранные акционеры, которые стратегически могли влиять на управление этим предприятием. То есть все делалось для того, чтобы мы, во-первых, никогда больше не поднялись, во-вторых, чтобы ликвидировать нашу оборонную промышленность, ликвидировать армию и сделать Россию источником сырья», — рассказывает Владимир Полеванов, в 1994-м году председатель Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом.

В 90-е годы в России были фактически уничтожены не только армия и оборонные предприятия, но и сельское хозяйство, по многим показателям экономики страна стала походить на Зимбабве и Гондурас. По уровню добычи угля наша страна к концу 90-х скатилась к 1957-у году, по количеству металлорежущих станков — к 1931-у, по выпуску вагонов — к 1910-у, а по количеству выпускаемых шерстяных тканей — к середине XIX века.

«Для того чтобы Россия могла получать деньги от этих фондов с помощью Соединенных Штатов, России стали объяснять, что „вы должны иметь таких-то и таких-то министров, таких-то и таких-то советников президента“, и вот это уже, с моей точки зрения, было неправильно для России и неправильно для Соединенных Штатов, потому что мне было уже тогда ясно, что вот такого рода неестественная патологическая близость не может продолжаться и что обязательно будет бумеранг. Это не только будет плохо для России, но это вызовет российское негодование в отношении Соединенных Штатов», — рассказал корреспондентам программы «Военная тайна» американский политолог Дмитрий Саймс.

Сейчас стало известно, что в 90-е годы Вашингтон отправил в Россию настоящий десант экономических советников. Возглавил этот десант профессор Гарвардского университета Джефри Сакс. Именно он подсказал Гайдару, что нужно открыть границы для импортных товаров, отпустив при этом цены. В результате так называемой либерализации полки прилавков наполнились дорогостоящими товарами. Большая часть населения не могла позволить себе даже элементарного. Только за один 1992 год продукты в среднем подорожали в 20 раз.

«Это мнение МВФ и советников из США, что любые экономические реформы, любое финансовое оздоровление связано с тем, что будет сначала плохо, и нужно потерпеть. Вот этот ложный лозунг, который прикрывает несостоятельность идеи », — депутат Государственной Думы РФ 1-го созыва Николай Чуканов.

Анатолия Чубайса – видный российский реформатор — в одном из своих интервью сообщил, что экономика России во время реформ 90-х была вовсе не главным.

«Не Западу судить, мало что понимает в этом Запад. Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Мы знали, что каждый проданный завод — это гроб в крышку коммуниста. Дорого, дешево, бесплатно, с приплатой – это двадцатый вопрос. Двадцатый! А первый вопрос — каждый новый собственник, появившийся в России. Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом», — заявил Анатолий Чубайс.

Американеца Джефри Сакса в начале 90-х пригласил на работу в качестве консультанта первый президент РФ. В 1991-м году Борис Ельцин сформировал целый комитет экономических советников. Один из его участников — Егор Гайдар, — будучи теоретиком, не имея экономического образования, заявлял, что сможет спасти экономику нашей страны. Но чуда не произошло.

Если в 1984 году в резервах РФ находилось более 1 тысяч 300 тонн золота, 15 миллиардов долларов, то к моменту прихода реформаторов в правительство к 1992 году, казна страны была пуста.

«У меня была беседа с Гайдаром, по просьбе Хазбулатова, но он не понимал, собственно говоря, в элементарных вещах в экономике. Когда я ему говорил, что стоимость и себестоимость — это две независимые переменные, а разница их — это прибыль правильной или неправильной работы, даже этого не понимал. Они связывали прибыль и себестоимость», — рассказывает Николай Чуканов.

В 2010-м вышла скандальная статья «Еще одно слово о Гайдаре», которую написали Юрий Лужков и Гавриил Попов. Среди прочего, московские градоначальники опубликовали фрагмент разговора во время одного из заседаний правительства. В Феврале 1992 года во время рассмотрения финансирования социальных программ Гавриил Попов проинформировал премьера Гайдара о том, что в Зеленограде медики зафиксировали 36 смертей от голода. На это чиновник ответил следующее: «Идут радикальные преобразования, с деньгами сложно, а уход из жизни людей, неспособных противостоять этим преобразованиям, дело естественное».

Согласно независимым оценкам, материальные потери России с 1992 по 1998 годы в два с половиной раза превысили ущерб СССР во время Великой Отечественной войны. При этом не только команда реформаторов, но и сам Борис Ельцин знали обо всех последствиях этих жутких для России реформ.

«Меня поразило, до какой степени Гайдара не нужно было уговаривать идти на радикальные модели приватизации, для него это было очень естественно. И совершенно однозначно, его точка зрения была как-то созвучна точке зрения Ельцина в отношении народа, что народ – это быдло, что в условиях демократии нельзя рассчитывать на то, что он будет принимать правильное решение, особенно такой молодой демократии, как Россия», — отмечает директор института имениРичарда Никсона Дмитрий Саймс.

Историки только спустя много лет пришли к выводу, что эта приватизация была частью глобального плана США, согласно которому Россию надо было поставить на колени на много десятилетий вперед.

«Вот эти законы, которые готовились у Горбачева, написаны ими. Как и все указы, которые Ельцин и Гайдар принимали. Я же был членом правительства, я это помню. Привозят на английском языке все это, а потом сидят и срочно переводят. Мы еще не успеем ни прочитать, ничего, еще горячие все эти страницы», – вспоминает Михаил Полторанин- с 1990 по 1992 гг. министр печати и информации РФ.

Более 20 лет назад Белый дом позволял себе даже определять кадровую политику Москвы. Очевидно, поэтому в окружении Ельцина оказались такие экономисты как Гайдар и Чубайс — теоретики, не имевшие почти никакого опыта в управлении.

«Закулиса была устроена таким образом, что Борис Николаевич, будучи больным человеком и злоупотреблявшим алкоголем, реально страной не управлял. Реально управлял тандем, так сказать, Таня и Валя, и еще Боря, так сказать. Ну, позднее там Рома появился и так далее. Я думаю, вы понимаете, о каких фамилиях я говорю. Поэтому Ельцина использовали, как декорацию. Действовал теневой тандем», – рассказывает Юрий Скуратов- с 1995 по 1999 гг. Генеральный прокурор РФ.

Сегодня уже не тайна, что, получив контроль над многими предприятиями России, Вашингтон таким образом отодвинул собственный финансовый кризис, который разразился лишь в 2008-м году. Вся политика США за последние 20 лет была направлена на то, чтобы не просто ослабить, а развалить Россию, получив контроль над нефтью и газом на огромных территориях. И воплощали это в жизнь многие многочисленные американские консультанты, которые указывали новоиспеченным российским демократам, как именно нужно отреформировать нашу страну в пользу США.

Источник: nashaplaneta.su