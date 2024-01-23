По версии Global Firepower Index Вооруженные силы России вышли на второе место в рейтинге огневой мощи армий мира. Нас опередили только США, которые названы зарубежными экспертами сильнейшей военной державой. И хотя, казалось бы, обозреватели международного сайта старались проявить объективность: при оценке обороноспособности той или иной страны, учитывали десятки самых разных факторов – «от количества воинских частей и финансового положения до логистических возможностей и географии», – в справедливости такой оценки можно и усомниться.

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов наиболее справедливыми считает рейтинги, которые определяют самую боеспособную и наиболее мощную в мире армию по составу вооружений, их количеству и т.д. И здесь у России явное преимущество. Необходимо в первую очередь учесть, что наша страна обладает наибольшим ядерным потенциалом и гиперзвуковыми средствами доставки средств поражения и способна нанести неминуемое поражение своему противнику на несколько минут раньше, чем США.

Российская армия, получившая огромный боевой опыт во время СВО на Украине, к тому же является самой боеспособной на планете. Это признал даже бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works, добавив, что «такой слаженный военный механизм есть только у россиян».

Журнал The Economist пишет, что «совокупные ресурсы союзников Украины так велики, что Киев должен быть в состоянии победить. Тем не менее, именно российская оборонка медленно поворачивает войну в свою пользу». Журналисты этого издания приводят данные военных разведок, которые говорят не в пользу Запада. Если «сейчас ВСУ ограничены двумя тысячами снарядов в день», то «русские выпускают в пять раз больше». Основные производители боеприпасов в Европе, пишет Тим Лоуренсон (Международный институт стратегических исследований), похожи на ремесленников, создающих небольшое количество изысканных изделий. Прежде чем переходить на высокоскоростные производственные линии, компании хотят, чтобы правительства гарантировали им многолетние контракты. Но антимонопольное законодательство ЕС не позволяет Пентагону осуществлять прямые инвестиции в промышленную базу. Однако уже в этом году Европа готова нарастить выпуск вооружений, хотя в отличие от Америки её военные заводы не принадлежат государству, и сделать это при дорогих ресурсах будет непросто.

Наши противники не хотят останавливаться. Как заявил в Таллине на совместной пресс-конференции с премьером Эстонии Каей Каллас Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон, к весне ЕС сможет поставить один миллион единиц боеприпасов Украине.

Нам, конечно же, придётся это учитывать и опережать наших противников. В начале этого года в наши войска начаты поставки новейшей многоцелевой ракетной установки «Ураган-1М», оснащённой стабилизирующей ракетой с дальностью полёта 120 км, которая намного превосходит американский аналог. Российские оборонщики уже выпускают управляемые ракеты с дальностью полёта 250 километров. Во время посещения государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» (ГосМКБ «Радуга) министр обороны поставил задачу увеличить дальность полёта до 300 километров и выше. И такие ракеты уже разработаны. Новое оружие является более гибким и дешёвым, чем считавшиеся непобедимыми установки «Торнадо». Министру обороны РФ представили крылатые ракеты класса «воздух-земля», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также перспективные образцы управляемого ракетного вооружения, которые не оставляют сомнений в нашей победе.

Чтобы в разы нарастить производство, на «Радуге» удвоили численность рабочих, закупили новое технологическое оборудование и оснастку, увеличили производственные площади, установили 12-часовые смены. Все это, как доложил министру генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков, позволило выйти на круглосуточный рабочий график и тем самым выполнить поставленную задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения». По отдельным элементам здесь готовы выполнить годовое задание по гособоронзаказу уже в первом полугодии и «перейти сразу на 2025 год».

На днях генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов презентовал работы по повышению потенциала мощнейшего танка Т-14 «Армата», насыщенного новейшими электронными системами, системой управления огнем нового поколения. Наша машина получилась лучше знаменитого сверхзащищённого израильского танка «Меркава». Уже сегодня танк Т-14 практически неуязвим.

Экипаж располагается в отдельной непробиваемой броневой капсуле. Башня автоматически поворачивается максимально защищённой частью в сторону летящего снаряда. Встроенный в него радиолокационный комплекс «Афганит» перехватывает и сбивает боеприпасы, летящие в сторону танка на расстоянии 15–20 метров. Машине не страшны возникающие при этом вторичные осколки. Дымовая завеса (её выпускают небольшие пушки на башне) способна блокировать лазерное наведение. В ходе модернизации у «Арматы» будет повышена огневая мощь, при этом, что не менее важно, удастся заместить иностранную компонентную базу на отечественную.

За последние пару лет наши конструкторы смогли так усовершенствовать российские вертолеты, что одним своим видом они вызывают панику у противника. За продукцией холдинга «Вертолёты России», в который входит множество предприятий, зарубежные покупатели выстраиваются в очередь. Свыше 7 000 вертолётов марки «Ми» (на них приходится 98% всего национального производства винтокрылых машин) поставлены на экспорт почти во все страны мира.

Замкнутый цикл вертолётного производства – от разработки и серийного выпуска до послепродажного сопровождения и ремонта – хорошо налажен в Казани. Заказы расписаны на три года вперед. На вертолётном заводе строится новый сборочный цех (его запустят в первом квартале 2024 года). Для выпуска флагманов отечественного вертолётостроения создадут отдельные производственные линии с современной механообработкой и центр профессионального обучения, который будет готовить квалифицированные рабочие кадры не только для своего производства, но и для всех предприятий госкорпорации «Ростех». После воплощения в жизнь инвестпрограммы Казанскому вертолётному заводу будет принадлежать львиная часть мирового рынка вентокрылых летательных аппаратов.

Россия намерена удерживать мировое лидерство в области создания тяжёлых вертолетов и вертолётов среднего класса. Наши винтокрылые машины востребованы в Китае, Индии, Вьетнаме, Таиланде и других странах. За несколько лет авиаторы сумели сформировать большой портфель заказов на различные комплексы военного и гражданского назначения, получивших высокую оценку на международных выставках.

НИИ «Вектор» вместе с египетской компанией продвигает лицензионное производство российских комплексов защиты «Серп-ВС» и «Защита», которые способны противостоять целому рою дронов. «Серп-ВС» можно объединять в единый комплекс для защиты протяженных объектов. Мы заинтересованы и в сотрудничестве с Китаем при создании сверхзвукового оружия, баллистических ракет, средств ПВО и других видов вооружений.

Стратегический бомбардировщик Ту-160, оснащённый новейшими дальнобойными ракетами, который министр обороны РФ Сергей Шойгу показывал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну на авиабазе Кневичи под Владивостоком, может наносить воздушные удары, не входя в зону действия вражеской ПВО. Инновационная система, встроенная в самолёт, позволяет создать помехи и обмануть зенитно-ракетные комплексы противника (ЗРК). А высокая дальность полёта ракеты, запущенной в районе нейтральных вод, помогает ей обойти районы базирования средств противоракетной и противовоздушной обороны и точно поразить цель.

Оборонная мощь нашей страны развивается невиданными темпами. На вооружение подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) поступают усовершенствованные технические средства радиоподавления связи, радиолокации и навигации, защиты от высокоточного оружия, которые могут «ослепить» и «подавить» противника в режиме цифровой обработки сигнала, что значительно повышает их эффективность.

Беспилотная военная техника, которую разрабатывает и производит НПП «Герань», может на дистанционном управлении доставлять в тыл к врагу противотанковые мины, идти в атаку, прокладывая путь наступающей группе бойцов. Роботизированные комплексы совершенствуются по ходу боевых действий. Проходит испытание беспилотная техника, способная самостоятельно грузить раненых в кузов, останавливать приближающиеся дроны противника. Специальный модуль машинного зрения позволит воюющему роботу распознавать объекты, доставлять на передовую крупные грузы. Так что нам есть чем достойно ответить самому серьёзному противнику.

Благодаря поддержке государства оборонная промышленность выступает локомотивом экономики. Но либералам это не нравится. Они против увеличения военных расходов и при случае стараются упрекнуть власть в том, что государство вкладывает слишком много средств в производство танков и гаубиц, которые не дают никакой добавленной стоимости. Но так ли это на самом деле? Студентам любого экономического вуза должно быть известно, что при производстве танка, оборонному предприятию приходится иметь дело с десятками, а то и сотнями смежников, а им, в свою очередь, требуется сырьё и специальное оборудование, горючее, которые им поставляют предприятия «мирного профиля». Заказы для оборонных предприятий расписаны на несколько лет вперёд, рабочим платят повышенную зарплату, а значит – растёт потребительский спрос. Вот здесь и появляется та самая добавленная стоимость, которой почему-то не видят либералы. Разумеется, производить автомобили гораздо выгоднее, потому что мультипликативный эффект этой отрасли гораздо выше. Но в данный момент, по понятным причинам, в экономике основной упор пришлось сделать на производство передовой военной техники и вооружений.

Оппозиция пугает нас тотальным переходом на военные рельсы, сойти с которых потом будет не просто. Часть гражданской промышленности в нынешних условиях действительно оказалась под крылом ВПК, но многие предприятия от этого только выиграли. При этом не остановилось производство автомобилей, тракторов, медицинской техники, электроники, обуви, то есть гражданское производство от этого не пострадало.

«Мирная экономика», которую давят почти 18 тысяч санкций, растёт несмотря ни на что. И это признают даже наши враги. Но самое главное, что впервые в истории новой России в планы развития многих предприятий теперь закладываются увеличенные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР). А ещё несколько лет назад предприниматели говорили, что не готовы тратиться на перспективные идеи. Что же касается конверсии, то её можно провести гораздо лучше, чем это было сделано в конце восьмидесятых.

В СССР холодная война позволила нам обогнать мир в космической гонке, показать человечеству чудеса микроэлектроники, о которой, к сожалению, в девяностых забыли. А сегодня, как бы цинично это ни звучало, двигателем прогресса послужило начало боевых действий на Украине.

Россия уже сейчас намерена возродить, а где-то и построить с нуля и импортозаместить целые отрасли. Не всё идёт так быстро и гладко, как хотелось бы. Но мы не намерены останавливаться. Россия не только возрождает производства, построенные ещё в советские годы, но и открывает новые заводы, оснащённые современным оборудованием.

Не будем забывать, что результат любой войны напрямую зависит от того, как сработает отечественный военно-промышленный комплекс.

Нам ни к чему выплавлять «пушки вместо масла», как это делают на Западе из-за острых финансово-экономических проблем. С нашей экономикой всё в порядке. При этом наш ВПК является сейчас одним из самых эффективных в мире. Он не только справляется со своими задачами, но и позволяет купировать западные поставки вооружений киевскому режиму.

Но и расслабляться не стоит. Против нас воюют качественным западным оружием. Важно не упустить момент. Не снижать взятую планку, а искать новые возможности расширения собственного производства, укреплять сотрудничество с дружественными странами. Нашему ВПК предстоит совершенствовать высокоточные артиллерийские боеприпасы, системы связи, спутниковой разведки, контрбатарейной борьбы. Настраивать системы ПВО на поражение всех типов американских и европейских баллистических и крылатых ракет, усилить техническое оснащение по противодействию морским дронам Военно-морского флота. Но со всеми этими задачами мы, конечно же, справимся.

Специально для «Столетия»

Юрий Алексеев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Российский ВПК признан одним из самых эффективных в мире по версии Global Firepower Index. Россия занимает 2-е место в мире по огневой мощи армий после США.

2. Российская армия обладает самым большим ядерным потенциалом и гиперзвуковым оружием. Она признана самой боеспособной в мире.

3. Россия активно наращивает производство высокоточных ракет и артиллерийских снарядов, чтобы опережать противника.

4. Разрабатываются новые образцы вооружения – танк Т-14 "Армата", вертолеты, системы РЭБ, беспилотники.

5. ВПК выступает локомотивом российской экономики, стимулируя спрос и создавая добавленную стоимость.

6. Россия намерена догнать и перегнать Запад в военных технологиях, не снижая усилий.

Вывод:

В статье утверждается, что российский ВПК является одним из самых эффективных в мире и способен обеспечить технологическое превосходство российской армии над любым потенциальным противником. Это достигается за счет масштабного перевооружения армии новейшими образцами вооружений, наращивания производства военной техники и боеприпасов. ВПК рассматривается как локомотив экономики и источник технологических инноваций.