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Трехмерная война

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Бои в Сирии закончились всего 4 года назад. Но уже сейчас фраза «сирийский опыт» полностью вышла из употребления. Это вовсе не означает, что Россия как-то не так воевала, просто на поле боя произошла революция, которую нам еще предстоит осознать.

В Сирии танки боевиков вольготно себя чувствовали за многокилометровыми земляными валами. Такая фортификация помогала скрываться от ПТУРов. Почему сейчас на Запорожье нет земляных валов?

Сирия – это последняя двухмерная война. Все что находилось вне зоны прямой видимости пехоты поразить было крайне трудно. Чтобы спастись надо было просто спрятаться за холмом и эффективность огня противника падала в разы. СВО – это первая по-настоящему трехмерная война. Благодаря развитию беспилотников поразить движущийся танк в 10 км за 5 лесопосадками сейчас не представляет особого труда.

Замечу, что сами боеприпасы изменились слабо. И тогда и сейчас применялись стандартные выстрелы ПГ-7. В двухмерной войне «Абрамс» мог такие гранаты не замечать, а вчера от нее же сгорел очередной американец. В боеприпасе разницы нет, а вот философия его применения отличается кардинально.

В новых реалиях подавляющее преимущество получит тот, кто отбросит противника на предыдущий уровень. Уже сейчас мы можем бороться с квадрокоптерами типа «мавик». В сети стали публиковать видео, как дроны противника ловят сетками. Количество «птиц» у подразделения всегда ограниченно. Если переловить его разведывательные дроны (а это не больше 5 штук на роту), то противник вернется в двухмерный мир и его оружие станет в разы менее эффективным. Те же самые FPV-дроны будут наносить в разы меньше урона, потому что обычно перед вылетом «камикадзе» цель ему находит «мавики».

Дроны-истребители это настоящее, которое требует масштабирования.  Это лишь одно из предложений, и их можно придумать сотни. Важно осознать ту революцию, которая произошла на поле боя.  И работать над тем, чтобы всеми средствами оставаться в трехмерном мире, а противника отбросить назад.

Александр Харченко

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Сирийский конфликт был последней двухмерной войной, где скрытые от прямой видимости цели было трудно поразить.

2. СВО стала первой по-настоящему трехмерной войной благодаря развитию беспилотников, которые могут поражать цели на большом расстоянии и за укрытиями.

3. Преимущество получит сторона, способная лишить противника возможности вести трехмерную войну и отбросить его на двухмерный уровень.

4. Борьба с разведывательными дронами противника (например, с помощью сетей) может лишить его преимущества трехмерного боя.

5. Необходимо масштабировать средства борьбы с беспилотниками, чтобы сохранить преимущество в трехмерной войне.

Вывод: Автор утверждает, что на поле боя произошла революция, связанная с развитием беспилотников. Это позволяет вести "трехмерную" войну, где цели могут поражаться на большом расстоянии и за укрытиями. Преимущество получит сторона, способная лишить противника этой возможности и отбросить его на "двухмерный" уровень, когда цели вне прямой видимости труднодоступны. Для этого необходимо развивать средства борьбы с беспилотниками противника.

Источник: https://t.me/bayraktar1070/2159
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7392 5682
    Игорь 37 мин. назад

      Окопную войну выдают за революцию. Так в первой окопной войне мировой у немцев уже были тележкибеспилотники управляемы по радио. Были вездеходы сараи с двух сторон. Были поршневые дещевые самолеты гранаты с которых по сараям кидали с руки. Были аэростаты вместо птиц разведчиков. Газы вовсю разрывные пули и другие страхи без опаски использовали. за месяц наступали одну деревню. Но если делался конный танковый любой быстрый мощный прорыв обороны все спецредства газы сараи аэромюстаты теряли свою эффективность. И сейчас если хотя бы одной дивизией войти в прорыв обороны в тыл украины с воздуха или моря наступление прикрыть, то все беспилотники бэки абрамсы крылатые ракеты не сразу поймут куда убегать. Только в войне позиционной таким ползанием можно заниматься как сейчас.

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