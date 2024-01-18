По дронам, на самом деле, на фронте ситуация складывается довольно сложная.

На днях противник выкладывал видео дуэли двух Бредли и нашего танка. Я его постить не буду, кто захочет найдёт. Бой скорее всего закончился бы уничтожением обеих БМП. Но тут по нашему танку ударили сразу несколько FPV дронов. Экипаж жив, машина потеряна.

Собственно, что сейчас за ситуация. Насыщение дронами у противника крайне высокое. При этом, противник весьма гибок в подходах, все время улучшает работу РЭБ, улучшает и сами дроны и ретрансляторы. На ВСУ работают разные команды, энтузиасты, волонтёры, и все они очень чётко замотивированы на результат.

Что у нас. Долгое время у нас была нехватка дронов-камикадзе. Работали команды энтузиастов. Потом, производство одной из моделей решили масштабировать. И начались сложности. Потому что выяснилось, что массовое производство не всегда хорошо. Если производитель делает одну и ту же модель, не внося корректировки, не учитывая, что специфика дроновойны меняется каждый месяц, а то и чаще, не учитывая, что вражеский РЭБ может быстро приспособиться давить дроны на определённой частоте, то рано или поздно начнутся проблемы. Уже начались. Массовая модель хорошо. Но сфера применения дронов, повторю, подразумевает постоянную работу по улучшению модели. Иначе происходит вот что. Слово командиру подразделения.

"Как человек, работающий каждый день с группой фпв, скажу, что дроны ……… уже летают чуть дальше своих окопов. Нахерачили кучу антенн на одной частоте, а хохлы её прекрасно научились глушить.

И условно из 10 полётов до цели доходят 2 дрона. Сейчас сами пытаемся найти антенны на другой частоте, но это время, это поставки из Китая. А они нужны прямо сейчас. Такая вот петрушка.

По количеству дронов у нас с хохлами примерно одинаково, а по качеству они делают нас, к сожалению.

Мы хохлов тоже ловим, у них с пяток разных дронов на разных частотах. Они адаптируются под направление работы. Грубо говоря, мы начинаем их глушить – они через день меняют тип дрона, другая частота".

Понятно, или надо перевести? Есть удачная модель дрона. Противник наловчился ей противодействовать. Мы продолжаем массово производить ту же самую модель, не внося изменения.

Чем это чревато? Да, собственно, тем, что в какой-то момент промышленные дроны перестанут быть эффективными окончательно. А произведенные волонтёрскими командами дроны не закроют все потребности фронта. При нынешней ситуации, когда FPVдрон это новый вид вооружения, результат, скажем там, несколько предсказуем.

Выход, на самом деле, довольно простой. Для того, чтобы дроны промышленного производства, летали как надо, на фронте постоянно должны работать инженеры от производителя, получать обратную связь от бойцов, корректировать параметры модели, менять характеристики. И работать над улучшением модели. Чем кстати – улучшением дронов – постоянно занимается противник.

А решение некоторых стран НАТО разместить у себя производство именно дронов-камикадзе (вместо дорогих танков и БМП) может кардинально изменить расстановку сил на фронте.

Просто представьте, если НАТО начнёт поставлять для ВСУ ежемесячно тысяч эдак сто дронов. Что тогда?

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Противник активно использует дроны, улучшает их и средства РЭБ.

2. У нас была нехватка дронов-камикадзе. Начали массово производить одну модель, не внося изменений и не адаптируя к меняющейся обстановке.

3. В результате эффективность промышленных дронов снизилась, они плохо противодействуют РЭБ противника.

4. Необходимо постоянно работать над улучшением дронов, вносить изменения, реагировать на действия противника.

5. Если НАТО начнет массовые поставки современных дронов, это может кардинально изменить ситуацию.

Вывод: для повышения эффективности дронов необходимы гибкий подход к их производству, постоянная работа по улучшению моделей и адаптации к изменяющейся обстановке. Ключевое значение имеет оперативное реагирование на действия противника. Массовые поставки дронов со стороны НАТО могут существенно повлиять на ход конфликта.