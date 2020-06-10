Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 10 июня 2020

Тегеран сообщил о намерении казнить иранского гражданина, который, по утверждению следователей, выдал местонахождение генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, что привело к его трагической гибели в результате удара с американского беспилотника в январе этого года.

Смертный приговор, вынесенный Махмуду Мусави-Маджду, утвержден Верховным судом и вскоре будет приведен в исполнение, сообщил представитель министерства юстиции Ирана.

Мусави-Маджда называют шпионом ЦРУ и израсильского Моссада, за деньги он якобы передавал Центральному разведывательному управлению США различную информацию, в том числе и данные о местонахождении и передвижениях генерала Сулеймани.

В конце января иранское информагентство Mehr сообщало, что сотрудник ЦРУ Майкл Д’Андреа, которого считали причастным к организации убийства Сулеймани, погиб в Афганистане при падении военного самолета. Считается, что Д’Андреа руководил американской программой точечных атак посредством дронов, в своё время приложил руку к розыску Усамы бен Ладена, а с 2017 года возглавил иранскую миссию агентства.

Как сообщала «Русская Весна», командующий силами спецназа «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит 3 января на выезде из аэропорта Багдада. Его смерть всколыхнула Иран: траурные митинги и многодневные похороны несколько недель не сходили с первых полос СМИ по всему миру. Тогда, в начале года Иран и США оказались на грани военного конфликта.

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