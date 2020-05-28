Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 мая 2020

В бои в Ливии включился турецкий флот и неизвестно чья авиация на МиГ-29

Таинственные МиГ-29 вступили в прямое столкновение с Турцией

Из Ливии приходят давно не виданные сообщения о боевых действиях в море, причем с применением авиации. Неизвестные самолеты (предположительно, МиГ-29) атаковали в порту Триполи турецкое торговое судно, а в ливийских водах атаке подвергся военный фрегат турецких ВМС. Откуда могла возникнуть эта неожиданная подмога маршалу Хафтару и чем она может навредить Турции?

Сторонники Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Хафтара на днях пообещали Правительству национального согласия (ПНС) в Триполи и его союзнику – туркам «масштабную воздушную войну». Более того, представители ЛНА уже заявляли, что «любые турецкие объекты в Ливии рассматриваются как военные цели». Увязано это заявление было с появлением в расположении ЛНА неустановленного количества (от четырех до восьми) Миг-29, которые, по задумке в штабе Хафтара, должны изменить ход боевых действий, который складывается сейчас не в пользу ЛНА. И вот теперь, похоже, угрозы ЛНА реализованы на практике.

Однако прежде всего отметим, что после потери авиабазы Аль-Ватыя ЛНА продолжает откатываться на восток (сохраняя, правда, позиции у Триполи). На сторону ПНС переходят города южнее Гарьяна. «Съезды» местных племен, немного подумав, присягают правительству в Триполи. Это те же люди, которые ещё недавно публично жгли турецкие флаги. При этом войска ПНС утверждают, что готовят наступление на Тархуну – основной транспортный узел и центр снабжения войск Хафтара, остающихся у Триполи. Триполитанцы просто забирают себе пустыню, оставшуюся бесхозной после отхода сил ЛНА с западного фронта. Это увлекательно, но не смертельно. Турецкие же СМИ при этом рукоплещут «наступлению на Мизду» (город в пустыне южнее Гарьяна). Употребляются формулировки типа «чистая земля Ливии освободится от сорняка».

ЛНА, в свою очередь, бомбит мосты в Гарьяне. Там не то чтобы мосты (рек там нет – пустыня), а оставшиеся от Каддафи современные транспортные развязки с эстакадами и сложносочиненные серпантины через несколько перевалов. Если их удастся разрушить, то все усилия ПНС по занятию пустынных города типа Аласабы, о которых с гордостью говорят в Триполи, будет просто бессмысленны.

В этих условиях, как обычно во время подобных военных действий, с обеих сторон расцвела дезинформация. Например, в штабе Хафтара утверждают, что за 72 часа сбили аж 13 турецких беспилотников «Байрактар» (по пять миллионов долларов штука). В англоязычной версии этого заявления даже изобретено новое слово – «беспилотникопад» (dronesfall). Некоторые наблюдатели утверждают, что это связано с переходом ЛНА на использование «Буков» вместо «Панцирей», которые они бездарно растранжирили у Аль-Ватыя.

Также фальшивкой оказалось распространенное турецкими СМИ видео, на котором якобы сотрудники ЧВК «Вагнера» садятся в самолет на аэродроме Бени-Валид, чтобы покинуть Ливию. Очень быстро фейк оброс подробностями – по мере того, как следующее СМИ по цепочке его перепечатывало. И вот уже в российских либеральных СМИ вовсю радуются «поражению России в Ливии». На деле выяснилось, что это видео двухлетней давности, причем самолет принадлежит ПНС.

А вот что действительно было, так это атака МиГ-29 по двум морским целям: турецкому транспорту близ порта Триполи и по турецкому же военному фрегату в открытом море на траверсе Сирта.

Боевые корабли турецких ВМС появились у ливийских берегов примерно в январе. Сейчас их два, и они идентифицированы как фрегаты Gabya 496 Gokova и 497 Goksu. Это старые американские фрегаты класса Oliver Hazard Perry постройки середины 1970-х годов (бывшие USS Samuel Eliot Morison и USS Estocin соответственно), переданные туркам в 2002 и 2003 годах. Для Турции их слегка модернизировали под собственную систему управления. Не самое страшное оружие, имеющееся в распоряжении турецких ВМС – но в Анкаре, видимо, считают, что для Ливии сойдет.

Сами по себе турецкие фрегаты особого вреда ЛНА не наносят. Их «Томагавки» давно доказали свою неэффективность. С другой стороны, есть мнение, что турецкие фрегаты все-таки обладают достаточной ПВО, чтобы закрыть небо над Триполи. Следствием этого и стало то, что первый удар МиГи нанесли именно по морским целям.

Со значительной долей вероятности можно утверждать, что по транспорту МиГ-29 попали. По крайней мере, черный дым был виден далеко. По утверждению людей Хафтара, этот транспорт перевозил оружие для войск ПНС. Одновременно, кстати, поступают сообщения, что два турецких военно-транспортных самолета доставили в Мисурату подкрепление из числа сирийских боевиков из Идлибской зоны.

Однако фрегат, скорее всего, от ракеты увернулся и поставил дымовую завесу. На спутниковых снимках видно, что после отворота на 90 градусов и выхода из дымовой завесы на турецком корабле нет никаких видимых повреждений или пожара. В то же время нет оснований утверждать, что со стороны атаковавшего турецкий фрегат самолета это был «предупредительный выстрел». Фрегат находился в ливийских территориальных водах. Если в него не хотели попасть с целью потопить, то отогнать его на некоторое время удалось.

Побочным эффектом атаки МиГов по морским целям стала небольшая паника среди нефтеналивных танкеров, скопившихся у Триполи и Мисураты. Часть из них снялась и ушла от греха подальше в открытое море, что серьезно ударило по планам Ливийской нефтяной компании (ЛНК), которую контролирует ПНС.

Стратегически Хафтар стремится не столько бороться за каждый поселок в пустыне, сколько, во-первых, прекратить снабжение противника со стороны Турции, а во-вторых – серьезно увеличить риски для турок. Сейчас увернулся от ракеты, а завтра может и не увернуться. Турки не так критично относятся к потерям, как американцы или европейцы, но относительно недавние события в Идлибе показали, что потеря крупного корабля с жертвами может быть довольно чувствительным ударом. Уже сейчас в Анкаре грозят страшными карами Хафтару, если «пострадает хотя бы один турецкий военнослужащий».

Принадлежность МиГов так и не установлена. Конспирологические версии продолжают множиться. В Минске, например, некоторые оппозиционные источники убеждены, что самолеты белорусские, а летчики могут быть также из Минска, но допускается, что это, возможно, сербы. Никаких доказательств не приводится. Также бездоказательно утверждается, что в Минске уже так делали, то есть «сдавали самолеты в лизинг». В ОАЭ, например. Официальный Минск на такие публикации принципиально не реагирует. Нет интереса ввязываться в перепалки и Белграду. С другой стороны, эта версия выводит из-под внимания Россию.

Ни турки, ни триполитанцы пока что не представили никаких доказательств принадлежности самолетов или гражданства летчиков.

Обычно бывает достаточно записей переговоров летчиков, но то ли они общаются жестами, то ли люди Сараджа и турки просто не готовы вести мониторинг радиоэфира. Вообще история с самолетами вдруг выявила, что ПНС не обладает никакими средствами слежения и до сих пор не может понять, откуда прилетела эта неполная эскадрилья.

Ссылка на авиабазу Хмеймим (якобы МиГ-29 прилетели именно оттуда) оказалась высосана из сообщений, что некоторое время назад туда прилетели в рамках плановой ротации новые российские самолеты. Но у них есть бортовые номера и их вручную считают как минимум американцы и израильтяне. Просто так раствориться они не могут. Израиль вообще весь утыкан радарами двойного слежения, находящимися в постоянной готовности в рамках системы ПВО «Купол». Прозевать даже половину эскадрильи они не могли. Единственным логичным маршрутом перелета в таком контексте действительно остается «южный коридор»: из ОАЭ через Судан и Египет. Но и это тоже не точно. Так что вопрос о принадлежности МиГов будет ещё долго всех интересовать.

Пока что мы имеем дело с классическим случаем НЛО. Возможно, активность ВВС Хафтара будет нарастать по мере того, как таинственные МиГи получат техподдержку. Но в любом случае их одних недостаточно, чтобы снова развернуть ход боевых действий в пользу ЛНА. А вот серьезно попортить нервы туркам они могут.

Текст: Евгений Крутиков

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Военная активность на авиабазе Аль-Джуфра

Спутниковые фотографии ливийской авиабазы Аль-Джуфра, где появились самолеты МиГ-29, которые как утверждают США, были поставлены Хафтару из России.Согласно опубликованным фотографиям на базе отмечена повышенная активность, ведется строительство и развернут новый радар.

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Позор армии США: «ВКС России летят в Ливию прогонять НАТО» — что за снимки показал Пентагон? (ФОТО)

26 мая Африканское командование ВС США разослало в мировые СМИ пресс-релиз, посвященный якобы имевшей место переброске российских реактивных истребителей четвертого поколения из России в Ливию. Об этом «Русской Весне» рассказал военный источник. К тексту, снабженному комментариями командующего АФРИКОМом генерала армии США Стивена Таунсенда и командующего военно-воздушными силами Соединенных Штатов в Европе и Африке генерала американских ВВС Джеффа Харригена, прилагались фотографии. В целом пресс-релиз был направлен на обвинение России в поддержке одной из сторон ливийского конфликта и стремлении «создать зону воспрещения доступа силам НАТО на южном фланге Европы». При этом пафос американских военных оказался смазан весьма сомнительной доказательной базой. Например, генерал Таунсенд без обиняков заявил, что американцы отследили каждый шаг «русской операции» по переброске авиационной техники из России в Ливию транзитом через Сирию. Тем самым, мол, достоверно установлен факт нарушения нашей страной эмбарго, введенного ООН на поставки вооружений в Ливию в 2011 году. Однако, если анализировать содержание пресс-релиза АФРИКОМа в сочетании с представленными американцами фотографиями, то оказывается, что военные США даже не могут сказать, сколько же самолетов якобы оказалось на ливийской территории. В самом тексте пресс-релиза говорится об одном истребителе. Видимо, потому, что на снимке ливийского аэродрома Джофра один и присутствует. Причем снимок сделан так, что различить, какой именно самолет на нем запечатлен, не представляется возможным. Так что американцы сделали дополнительный квадратик, куда вывели якобы крупный план с увеличения. Понятное дело, что в квадратике силуэт МиГ-29, то есть реактивного истребителя четвертого поколения, до начала ливийского конфликта на вооружении ВВС Джамахирии отсутствовавшего. Что же на снимке на самом деле, остается неизвестным, можно только надеяться, что американцы просто увеличили изображение со спутника, а не воспользовались фотомонтажом. Однако в прямой речи генерала Таунсенда в том же пресс-релизе говорится об истребителях во множественном числе. Видимо, потому, что подчиненные снабдили главу АФРИКОМа фотографиями шести российских самолетов: четырех МиГ-29 и двух Су-35. Причем сделаны были фото на российской авиабазе «Хмеймим». Сначала демонстрируются самолеты на взлетной полосе, затем пустые места, оставшиеся якобы после их вылета в Ливию. С чего, однако, Таунсенд взял, что самолеты улетели в Ливию, а не заехали, например, в ангар или не улетели на ежедневное патрулирование— непонятно. Также непонятно, почему на ливийском аэродроме Джофра оказался, если верить американским снимкам, всего один самолет. Куда, спрашивается, делись остальные пять? Более того, вечером 27 мая АФРИКОМ на своих официальных информресурсах разместил еще две фотографии ливийского аэродрома Эль-Джофра, сделанные якобы еще двадцатого числа этого же месяца. На этот раз американцы усмотрели там два самолета, однако теперь они признали, что это лишь ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО МиГ-29. Вместе с уверенностью в идентификации авиационной техники у специалистов Пентагона вдруг пропала и возможность увеличивать изображение. Вернее, она, видимо, отсутствовала у них изначально, иначе бы не было никаких «предположительно». Но тогда откуда взялся самолет с силуэтом, похожим на МиГ-29 крупным планом в вынесенном квадрате на первой фотографии взлетной полосы Эль-Джофры, появившейся ранее вместе с пресс-релизом? В общем, каким же образом американцы отслеживали каждый шаг России в этом предприятии, если не могут определиться, о каком количестве самолетов им надо говорить?.. Странно выглядит и утверждение Таунсенда о закрашенных опознавательных знаках, в то время как на фотографиях самолетов в воздухе, также опубликованных АФРИКОМом, знаки принадлежности к ВКС России отчетливо видны (см. фото выше). Снять такие фотографии американские летчики или беспилотники легко могли и в сирийском небе, где российская авиация постоянно выполняет задачи по воздушному патрулированию. А для пресс-релиза, похоже, военные США использовали первые попавшиеся кадры, не имеющие никакого отношения к Ливии. Представляется, что исходник для официального заявления структур Пентагона — это вброс канадского филиала информационного агентства «Блумберг» от 20 мая этого года о появлении в Ливии четырех самолетов МиГ российского производства. Этот фейк со ссылкой на американское издание был подхвачен рядом арабских ресурсов, поддерживающих так называемое «Правительство национального согласия» в Триполи, однако на первоисточнике публикация была удалена. Другой пример того, что американское заявление, помеченное, к слову, меткой «Для немедленного опубликования», было состряпано впопыхах и сшито белыми нитками — это явное стремление Таунсенда представить дело таким образом, как будто Россия направила самолеты для авиаподдержки пресловутой «ЧВК «Вагнер», которая якобы воюет в Ливии на земле. При этом американский генерал трижды подчеркивает, что «ЧВК «Вагнер» спонсируется российским государством. Стоит заметить, что само название «ЧВК «Вагнер» — это всего лишь медийный миф. В отличие от американских частных военных компаний «Блэкуотер» или «Академи», прославившихся преступлениями против мирного населения в Ираке и Афганистане, организации под названием «ЧВК «Вагнер» в природе не существует. В России вообще нет частных военных компаний, США в данном случае меряют по себе. Более того, так же, как и в случае с самолетами, генералы ВС США не стесняются апеллировать как к непреложной истине к ничем документально не подтвержденным данным. Ведь реальных доказательств присутствия в Ливии россиян нет, только не верифицируемые вбросы в социальных сетях. И это в отличие от боевиков из группировок «Сирийской свободной армии», обученных и вооруженных американцами и переброшенных в Ливию для участия в боевых действиях на стороне ПНС по контракту с турецкой частной военной компанией «Садат». Этот факт поддержки одной из воюющих сторон и нарушения международного эмбарго американцев почему-то не смущает. В итоге в сухом остатке имеется ключевая фраза генерала ВВС США Джеффа Харригена — русские, мол, хотят создать на ливийском побережье на долгосрочной основе зону воспрещения доступа силам НАТО. Получается, что американцы в очередной раз пытаются переложить ситуацию с больной головы на здоровую. Ввергнув Ливию в пучину гражданской войны ради облегчения себе этого самого доступа на побережье Северной Африки, США теперь пугают союзников по НАТО, часть из которых поддерживает Хафтара, а часть — ПНС. Боясь утратить ведущую роль в решении европейских вопросов, Вашингтон включает привычный образ «русской угрозы», дабы напомнить коллегам по Североатлантическому альянсу, кто в доме пока что главный и с кем нужно соизмерять свои геополитические интересы… К слову, фельдмаршал Хафтар, если захочет обновить свой авиационный парк, может обратиться далеко не только к России. Самолеты советского производства, в том числе модернизированные, имеются как в республиках бывшего СССР, так и в восточно-европейских странах, вошедших теперь в блок НАТО. Пример поставок ЛНА зенитно-пушечных ракетных комплексов «Панцирь» Объединенными Арабскими Эмиратами говорит о том, что схемы возможны любые — даже США обладают эскадрильей МиГов, которые используют якобы исключительно в учебных целях. Читайте также: Ударные БПЛА Эрдогана наносят очень странные удары, а юные убийцы из Сирии гибнут в Ливии (ФОТО, ВИДЕО)

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Сирия: террористы везут странный секретный груз на посты армии Турции

С каждым днем сотрудничество Турции со вторыми после ИГИЛ* по количеству жестоких преступлений сирийскими террористами из «Джебхат ан-Нусры»* в Идлибской зоне деэскалации становится более явным и наглым. Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник. Ранее уже появлялась информация о том, что 17 мая в районе населенного пункта Басамес, в провинции Идлиб, прошла встреча главарей «Фронта ан-Нусра» с турецкими военными. Во главе делегации Анкары был генерал-лейтенант вооруженных сил Турции, известный боевикам как Абдурахман Абу Абед. В обмен на согласие сотрудничать представители Эрдогана гарантировали террористам «Нусры» безопасность, а также военно-техническую помощь и очень щедрое денежное вознаграждение. По всей видимости, главари боевиков приняли предложение турецкой стороны. По имеющимся данным, 26 мая 2020 года на позиции «Джебхат ан-Нусры» в районе Шейх-Акиль (пригород города Алеппо) прибыли военнослужащие турецкой армии, возглавляемые несколькими высокопоставленными офицерами для проведения совещания с руководством террористических группировок. На встрече планировалось выработать план совместных действий, направленных в первую очередь против правительственных сил и российского военного контингента в Сирии, а также по реализации турецких планов на территории страны. Помимо этого, турецким командованием было дано распоряжение всем командирам подконтрольных им вооруженных формирований «Сирийской Национальной армии» оказывать всевозможное содействие террористам «Фронта ан-Нусра». Лидеру банды «Джебхат аль-Ватания лиль-Тахрир», которая находится под управлением Анкары и действует в районе населенного пункта Шейх-Эль-Хадид, в 20 километрах от города Африн, было дано указание беспрепятственно пропускать через свою территорию боевиков «Нусры» на территорию Турции и в обратном направлении. Официально руководству «Джебхад аль-Ватания лиль-Тахрир» турецкое командование заявило, что террористы «Фронта ан-Нусра» будут осуществлять доставку продовольствия и оборудования на турецкие посты, находящиеся на территории Сирии. При этом боевикам «Сирийской Национальной армии» запретили досматривать машины террористов как на выезде из САР, так и по прибытии из Турции. Аналогичный приказ получили боевики протурецкой оппозиции в районе Дейр-Самаан, в 30 километрах севернее города Алеппо. Там также дано указание на беспрепятственный допуск террористов «Джебхат ан-Нусры». Машины боевиков, которые якобы развозят продовольствие для турецких военных, запрещено осматривать и останавливать членам протурецких вооруженных формирований. Невольно возникает вопрос — что же это за такие продукты, которые ввозятся террористами из «Джебхат ан-Нусры» с территории Турции и которые запрещено досматривать? Раньше, в 2016 и 2017 годах, прикрываясь символикой Международного Красного Креста и Красного Полумесяца и тем, что согласно нормам международного права их машины нельзя досматривать, с турецкой территории террористам доставлялось оружие и боеприпасы. В частности, машины с символикой гуманитарных организаций привозили боевикам снаряды для реактивных систем залпового огня, а большая часть медикаментов передавалась не нуждающимся гражданам, а террористам. Подобная практика прекратилась, когда пара таких машин оказалась в руках правительственных сил САР. Лишь благодаря серьезным усилиям с турецкой стороны удалось избежать международного скандала и спасти доброе имя Международного Красного Креста и Красного Полумесяца. Тем не менее подобные распоряжения командирам «Сирийской Национальной армии» со стороны турецкого руководства в отношении террористов выглядят как минимум странно. И в первую очередь непонятным оно является для так называемой сирийской оппозиции, которая уже несколько лет сама регулярно сталкивается в боях с «Джебхат ан-Нусрой» и союзными ей бандами непримиримых сектантов-исламистов. Более того, всем понятно, что террористы из Турции везут не продовольствие. Ясно, что там некая продукция военного назначения, вероятнее всего, в машинах, пересекающих границу и идущих через территории «Сирийской Национальной армии», находится что-то особенное, вполне вероятно, что это материалы для создания медийной картинки и пропагандистских истерик о применении химического оружия военнослужащими сирийской армии. В любом случае, что бы ни везли грузовики террористов, сотрудничество Турции и кровавых убийц — факт. Анкара помогает «Джебхат ан-Нусре», а террористы, в свою очередь, оказывают ей содействие в реализации собственных геополитических планов. Читайте также: Российские военные заблокировали конвой армии США в Сирии (ФОТО, ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Взрыв на трассе М-4

На трассе М-4, недалеко от Джиср-аль-Шугура произошел мощный взрыв. Тяжелые ранения получили один турецкий офицер и один солдат. Есть также неподтвержденные сообщения о погибших (До 4х человек). Раненых вывозили вертолетами.Турки занимались подготовкой этого куска трассы к осуществлению патрулирования от Арима, так как Россия настаивает, что патрулирование от Саракиба должно доходить до линии фронта сирийской войск в Северной Латакии.Турки добились некоторого прогресса в разблокировании трассы, но как видим, не все хотят, чтобы патрулирование состоялось.С высокой долей вероятности взрыв осуществлен какими-то неумеренными террористами близкики к "Ан-Нусре" и аффилированным с ней группировкам.Также пишут, https://southfront.org/mysterious-explosion-wipes-out-terrorist-headquarter-near-m4-highway-in-syrias-idlib-photos/ что взрывом уничтожена штаб-квартира Исламской Партии Туркестана/по другой версии крупный склад боеприпасов. Сначала в этом обвинили Россию, но позднее это обвинение сняли, так как боевики заявили, что это был не авиаудар.Всего было убито 6 боевиков.В общем, ждем подробностей этой мутной истории.

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