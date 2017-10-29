Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 октября 2017
- 04:15 Террор в «освобождённой» Ракке: Проамериканская коалиция расстреляла демонстрацию сирийцев (ФОТО).
- 03:00 Больше не ищут: как Россия в ООН положила конец эпопее с химическим оружием в Сирии, — Ищенко.
- 01:45 Стратегия турецких войск в Сирии: Мир с «Аль-Каидой» и война с проамериканской коалицией SDF (КАРТА).
- 01:30 «Треугольник дьявола»: как Штаты попробуют закрепиться в Сирии на фоне поражения исламистов.
- 00:00 Бои в северо-восточной Хаме.
- Вчера 22:29 «Потерь нет»: Пентагон неохотно признал крушение вертолёта, провал спецоперации и жертвы среди военных.
Террор в «освобождённой» Ракке: Проамериканская коалиция расстреляла демонстрацию сирийцев (ФОТО)
Более 10 мирных жителей были ранены после того, как группировка «Сирийские демократические силы» открыла огонь по людям, протестовавшим против беспредела пришельцев в Ракке на северо-востоке Сирии.
Сирийские СМИ и правозащитные организации сообщают, что сотни жителей Ракки из района Мешлаб провели демонстрацию в восточной части города против нарушения их прав и притеснения женщин со стороны проамериканской коалиции SDF. Затем горожане пытались вернуться в свои дома, однако боевики СДС открыли огонь для того, чтобы разогнать протестующих.
В результате некоторые из пострадавших оказались в критическом состоянии, хотя этот район еще несколько месяцев назад был очищен от мин и бомб, оставленных игиловцами. Кроме того, в конце октября «Сирийским демократическим силам» окончательно удалось изгнать ИГИЛ* из большинства районов сирийского города, обеспечив практически полный контроль над ним.
Официально сообщалось, что военная операция в Ракке завершилась, но группировка продолжит операцию по зачистке города от оставшихся «спящих ячеек» террористов.
Как стало известно ранее, операция по освобождению бывшей столицы ИГИЛ от боевиков привела к гибели более двух тысяч мирных сирийцев, более чем 450 000 жителей города были вынуждены покинуть свои дома.
Но даже после изгнания террористов из Ракки местное население не только не обрело новую надежду на светлое будущее, но даже не может быть уверено в том, что смерть не ждёт их от рук «освободителей». Чем, в таком случае, боевики СДС отличаются от тех же «игиловцев»?
Напомним, группировка «Сирийские демократические силы» — незаконное вооруженное формирование, по большей части состоящее из курдских отрядов народной самообороны, борющихся как против ИГИЛ, так и против правительственных войск. Курды имеют собственный интерес в продолжающемся кровавом сирийском кризисе.
Претендуя на создание независимого государства, состоящее из территорий курдских анклавов Сирии, Ирака и Турции, вооруженные группировки «народной самообороны» получают вооружение и боеприпасы от американцев, которые, в свою очередь, рассматривают своих подопечных как главных блюстителей интерсов Вашингтона при разделе Сирийской Арабской Республики.
Разумеется, осуждения американцами действий курдов в отношении арабского населения не последует, потому что критерии того, что рассматривать как акт терроризма, а что — нет, определяет единолично Вашингтон.
Отсюда следует, что никакое национальное примирение не стоит на повестке дня для разношерстных оппозиционных группировок, поддерживаемых США. Сценарий обострения конфликта, при котором курды и оппозиционные формирования начнут объединяться под эгидой «демократов № 1» для противостояния «диктатору Асаду», вполне реален.
Этот, безусловно, негативный вариант приведет к дальнейшему росту числа погибших среди мирного населения, которые, как всегда, спишут на неизбежные жертвы «борьбы за свободу».
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Больше не ищут: как Россия в ООН положила конец эпопее с химическим оружием в Сирии, — Ищенко
Колумнист Sputnik Ростислав Ищенко о праве вето, мандате ООН, тиране Асаде и изменении политической конфигурации на Ближнем Востоке.
Россия, воспользовавшись правом вето, заблокировала в Совбезе ООН резолюцию о продлении мандата совместной миссии Организации Объединенных Наций и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию химической атаки в Хан-Шейхуне (Сирия) в апреле текущего года.
Мандат действует до 17 ноября, и, если к этому времени будет найден консенсус, Совбез может вновь рассмотреть данный вопрос и продлить мандат.
Напомню, что многие эксперты высказывали обоснованные сомнения в том, что химическая атака в Хан-Шейхуне имела место в действительности. Слишком многие факты указывали на инсценировку (впрочем, с реальными жертвами). «Спасатели» и средствами защиты пренебрегали, и «помощь» жертвам оказывали неквалифицированно и непонятно от чего. Да и засветившиеся ранее боевики активно изображали из себя медиков.
Мало, однако, заподозрить подвох. Его надо доказать. Собственно для этого и был создан Совместный механизм расследования ООН и ОЗХО. Но, как это часто бывает нынче, следователи с работой не справились. Скорее всего и не пытались справляться. Запад ведь принял политическое решение еще до начала расследования — виновен Асад. Именно к такому выводу расследование и должно было прийти.
Первые инциденты с химическим оружием начали происходить в Сирии в 2011 году. Тогда его применяли и боевики, и правительственные войска. По крайней мере, такова официальная версия, которую никто не оспаривает.
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В 2012 году, после очередного кризиса, Дамаск признал, что химическое оружие у него есть, но применение отрицал. В результате Совбез ООН принял резолюцию № 2118, которая обязала Сирию расстаться с химическим оружием. Вывоз оружия с территории Сирии должна была обеспечить Россия, а его ликвидацию проводили США.
В 2014 году было заявлено, что с территории Сирии вывезено все химическое оружие, а в январе 2016 года ОЗХО сообщила, что последние контейнеры сирийского химоружия уничтожены в Техасе.
Тем не менее, обвинители Сирии не угомонились. Как только в руках у сирийского правительства не осталось химоружия, боевики стали применять его без стеснения, перекладывая в каждом случае ответственность на Асада. США и их союзники делали вид, что верят.
Ведь это было так удобно — каждый раз можно было рисовать образ «тирана-Асада», безжалостно уничтожающего собственный народ, а заодно и на Россию тень бросить. Это же она контролировала вывоз оружия.
По мере успехов российской коалиции в борьбе с исламистами становилось понятно, что «химические провокации» против Асада не дадут достаточный повод для прямой интервенции Запада, и вопрос компрометации России вышел на первый план. Москва должна выглядеть в глазах мирового сообщества пособницей «химических террористов».
Ради этого Вашингтон, Лондон и Париж с союзниками отказались поддержать российское требование, чтобы до принятия решения о продлении мандата миссия отчиталась о проделанной работе. И все желающие могли бы оценить добросовестность работы миссии и доказательность ее выводов.
Но партнеры, как в анекдоте, решили, что джентльменам надо верить на слово. Когда же Россия отказалась забегать вперед паровоза, США и Великобритания начали лицемерно вздыхать и выражать надежду на изменение позиции Москвы.
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Традиционная международная политика базируется на искусстве компромисса, когда каждая сторона идет на определенные уступки. США, однако, давно считают, что уступать должны только им, а они нет. В таком варианте договоренности невозможны, возможен только диктат.
Но Вашингтон уже давно недостаточно силен для того, чтобы всем диктовать свою волю. В результате возникают тупиковые ситуации, подобные той, что сложилась в Совбезе ООН.
Казалось бы, американская позиция беспроигрышна. Уступит Москва — и Асада обвинят в химической атаке. Не уступит — Россию обвинят в том, что мешает расследованию. Однако наглость и алогичность американских действий, несущих угрозу коллективной безопасности, в том числе и безопасности их собственных союзников, уже привели к тому, что США не только перестали верить — их перестали бояться, поскольку даже безоговорочное подчинение не дает гарантии от эксцессов, вроде свержения Мубарака в Египте и попытки убить Эрдогана в Турции.
Вся политическая конфигурация на Ближнем Востоке существенно изменилась за последние два года именно потому, что даже наиболее верные американские союзники (Саудовская Аравия и Израиль) начинают сближаться с Россией, которую Вашингтон определил как своего главного врага.
В поддержке Москвы государства Ближнего Востока видят защиту от непредсказуемого американского гегемонизма.
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Стратегия турецких войск в Сирии: Мир с «Аль-Каидой» и война с проамериканской коалицией SDF (КАРТА)
Всё более ясными становятся цели, стратегия и тактика турецких войск в Сирии.
Во время выступления на заседании правящей в Турции партии справедливости и развития президент Эрдоган заявил о скором завершении операции турецкой армии в сирийской провинции Идлиб. По его словам, следующей целью Анкары является город Африн, расположенный на северо-западе провинции Алеппо.
Как сообщалось, на днях турецкие войска и протурецкие боевики атаковали проамериканскую курдо-арабскую коалицию SDF, удеживающую Афин. Бои несли характе разведки боем перед крупномасштабным наступлением.
При анализе действий Турций необходимо напомнить, что одним из намерений стран-гарантов астанинского меморандума официально было разграничение между радикальными и умеренными группировками в Сирии с целью уничтожения экстремистских формирований, а затем достижение политического урегулирования конфликта посредством прекращения огня между правительственными войсками и так называемой «умеренной оппозицией».
Обстановка в провинции Идлиб изначально представляла собой препятствие для реализации этого плана, т.к. это крупнейший сирийский регион, находившийся под полным контролем вооруженной оппозиции, и террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» — наиболее влиятельной из них.
Однако некоторые из оппозиционных формирований, контролировавшие отдельные участки территории в Идлибе, принимали участие в астанинском процессе, что затрудняло проведение полномасштабной военной операции в регионе.
В жизненных интересах Турции решить идлибскую проблему без участия других государств, потому что в противном случае регион может сильно пострадать от разрушений или даже быть частично взятым под контроль курдских сил YPG, связанных с «Рабочей партии Курдистана», которую турецкое правительство рассматривает как террористическую организацию. В свою очередь «Отряды народной самообороны» YPG являются главной силой проамериканской курдо-арабской коалиции SDF («Сирийские демокртические силы»
В случае полноценного конфликта на этой территории беженцы из трехмиллионной провинции попытаются проникнуть в Турцию. Кроме того, если турки утратят контроль над развитием ситуации в Идлибе, в провинции могут укрепить влияние другие государства, выступающие за сохранение территориальной целостности Сирии и, таким образом, против потенциального присоединения Идлиба Анкарой.
На данный момент основным соперником Турции в провинции Идлиб является организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ – союз джихадистских группировок под руководством сирийской «Аль-Каиды»* – «Джебхат ан-Нусры»*), стратегия по борьбе с которой включает ее ослабление изнутри, для чего необходимо вбить клин между группировками, действующими в союзе с ХТШ, а затем — объединение разношерстных группировок из лагеря «умеренной оппозиции».
Несмотря на соответствующие усилия, сил «Свободной сирийской армии» объективно недостаточно ни для победы над ХТШ, ни, тем более, для полноценного контроля над Идлибом, поэтому необходима реализуемая в настоящее время интервенция регулярных вооруженных сил.
Тем не менее, полноценный конфликт между турецкой армией и вооруженными формированиями ХТШ маловероятен. Эскалация конфликта в регионе приведет к большому кровопролитию с обеих сторон, и поэтому не в интересах обеих сторон. Ни одна из сторон не обладает возможностями для закрепления успеха и окончательной победы.
На данный момент, по свидетельствам очевидцев, ХТШ и Турции удается решать возникающие разногласия мирным путем. Так 13 октября агентство Reuters сообщило, что бронетехнику Эрдогана, вошедшую в Идлиб, сопровождают боевики из «Хайят Тахрир аш-Шам», об этом журналистам поведал одни команиров ССА Абу Хайро.
Местные Расчет Анкары состоит в том, чтобы, избегая боестолкновений с террористами, закрепить военное присутствие в регионе за счет создания сети наблюдательных постов и стационарных баз для достижения своих целей, вплоть до аннексии желаемой территории Западного Курдистана (включающего, кстати, следующую цель турецкой армии — город Африн).
Очевидно, этого не допустят другие гаранты астанинского меморандума, однако в очередной раз стало понятно, что борьба с терроризмом — лишь предлог для некоторых недобросовестных лидеров использовать военную силу в сопредельных государствах.
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*Запещенная в РФ террористическая оганизация
Военный источник предоставил «Русской Весне» с расположением турецких войск в соответствии с договоррённостями. Карта увеличивается троекратно.
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«Треугольник дьявола»: как Штаты попробуют закрепиться в Сирии на фоне поражения исламистов
Представители американской коалиции, которые ведут борьбу с боевиками в Сирии, заявили, что разворачивают наступление на стратегически важный город Абу-Камаль на границе с Ираком, — последний, по их словам, опорный пункт ИГИЛ в САР.
Стремясь опередить американцев, к Абу-Камалю идут и сирийские войска. Почти одновременно американские военные намекнули, что готовы остаться в Сирии на неопределённый срок, несмотря на протест официального Дамаска.
Какую политическую игру затеял Вашингтон, при чём здесь Иран и предвыборные обещания Дональда Трампа — в материале RT.
Пошли в обход
Официальный представитель антитеррористической коалиции США Райан Диллон заявил, что поддерживаемые Вашингтоном курдские Сирийские демократические силы готовятся к наступлению на город Абу-Камаль на юго-востоке Сирии.
По его словам, наступление развернётся сразу же, как только проамериканским курдам удастся закрепиться в районе отвоёванного ранее крупнейшего сирийского месторождения нефти Аль-Омар.
«А затем (мы должны. — прим. ред.) готовиться к наступлению на Абу-Камаль, где, как мы считаем, сейчас находится основная часть руководства ИГИЛ», — заявил Диллон.
Ранее новой столицей «Исламского государства» называли город Аль-Маядин, взятый недавно частями Сирийской арабской армии при поддержке ВКС России. Абу-Камаль находится ниже по течению Евфрата, это практически последний сирийский город на этой реке, южнее — уже Ирак.
«Абу-Камаль — это последний крупный населённый пункт под контролем ИГИЛ после падения Дейр эз-Зора и взятия Аль-Маядина, — сообщил RT президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. — По моим представлениям, это наступление должно поставить точку, и тогда война с ИГИЛ приобретёт характер зачистки пустынных районов».
Показательно, что США говорят о намерении отбить у террористов Абу-Камаль, хотя под контролем ИГ всё ещё находятся другие города, расположенные гораздо ближе к позициям Сирийских демократических сил: Аль-Курайя, Аль-Ашара, Абу-Хаммам, Хараидж, Хаджин, Аш-Шафа.
Более того, курды последнюю неделю продвигаются в направлении Абу-Камаля по пустыне, избегая густонаселённой долины Евфрата, где им пришлось бы освобождать захваченные террористами населённые пункты. Сейчас СДС отделяют от города лишь 50 км пустыни.
Сирийские войска также продвигаются к Абу-Камалю, но идут с двух сторон: одна группировка спускается на юг по долине Евфрата, а вторая идёт через пустыню с востока провинции Хомс. Сейчас она находится в 70 км от города.
«Треугольник дьявола»
Как и в других частях провинции Дейр эз-Зор, в районе Абу-Камаля есть нефть. Но не только это обстоятельство влечёт туда американцев и сирийцев. Дело в том, что этот населённый пункт важен с точки зрения контроля над сирийской границей.
«Есть шанс передавить эту пуповину, через которую из Ирака в Сирию поступает иранская помощь, и сделать иранскую мечту о шиитском полумесяце до Средиземного моря менее актуальной», — рассказал RT о мотивации США эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.
Как отмечает израильская газета Arutz Shevа, стратегическое значение имеет контроль над «треугольником дьявола» — территорией между населёнными пунктами Ресафа (на севере Сирии, близ Ракки), Ат-Танф и Абу-Камаль. Каждый пункт — это пересечение стратегически важных путей.
В частности, захват Ресафы (бывшего римского Сергиополиса) в июне 2017 года открыл сирийцам путь к Дейр эз-Зору. Ат-Танф и Абу-Камаль — важные переходы на границе с Ираком.
«Если Иран и его прокси будут контролировать эти три сирийских города, Иран достигнет своей стратегической цели — создания наземного коридора из Ирана через Ирак, Сирию и Ливан к Средиземному морю», — подчёркивает издание.
Боец курдских Отрядов народной самообороны
Сейчас проамериканские Сирийские демократические силы контролируют большую часть восточных рубежей страны, отрезая подконтрольные Башару Асаду районы от Ирака.
В Ираке у власти — шиитское руководство, лояльное Ирану и союзное официальному Дамаску. Кроме того, в стране действуют проиранские шиитские добровольческие отряды. Они и продвигаются к Абу-Камалю с иракской стороны. От города и расположенного напротив иракского Аль-Каима передовые отряды иракских шиитов отделяет не более 15 км.
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Если армия Башара Асада дойдёт до Абу-Камаля первой, создастся прямой сухопутный мост из Ирана в Сирию, по которому смогут перемещаться оружие и военные. Другой важный пункт выхода к границе с Ираном в районе города Ат-Танф на шоссе Багдад — Дамаск уже контролируют проамериканские боевики, а рядом расположена военная база США.
В июле 2017 года армия Сирии вышла к иракской границе в пустыне севернее Ат-Танфа, однако, как отмечают эксперты, это был лишь относительный успех. В этой местности отсутствуют автодороги, что значительно затрудняет транспортное сообщение с Багдадом.
Хотят остаться
Взятие Абу-Камаля той или другой стороной будет означать де-факто конец ИГИЛ* в Сирии. Это, в свою очередь, поставит вопрос о нахождении там американских войск, располагающихся в контролируемых курдами районах и в Ат-Танфе. В отличие от России, которая ведёт борьбу не только с ИГИЛ, но и с другими террористами (например, с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам»), американцы изначально мотивировали своё присутствие в Сирии борьбой с «халифатом».
Не имеют они ни приглашения от сирийского правительства, ни договора с Дамаском о создании военных баз, в отличие от российских военных. Ранее официальные представители США заявляли, что уйдут из Сирии после разгрома ИГИЛ.
«Наша цель — победить (ИГИЛ. — прим. ред.), и ничего больше», — заявила 19 августа 2017 года официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. Тогда в ответ на вопрос, планируют ли США оставить свои войска в Сирии после поражения ИГИЛ, она заявила: «Это не наш план».
Однако теперь американские военные намекают, что могут и задержаться. Тот же Райан Диллон, как сообщают РИА Новости, не исключил, что ВС США останутся в Сирии.
«Некоторые усилия коалиции через наших партнёров будут необходимы для того, чтобы сохранить (территорию) свободной от ИГИЛ и не допустить его возрождения», — цитирует российское агентство официального представителя коалиции США.
Пол Фанк
Командующий операцией США против ИГИЛ в Сирии и Ираке «Непоколебимая решимость» генерал Пол Фанк был более откровенен. В интервью USA Today он подчеркнул, что американская коалиция стремится сохранить своё присутствие в регионе и после разгрома террористов.
«Я думаю, что нам нужно подготовиться к долгосрочному участию в наращивании потенциала партнёров в этом районе, — заявил генерал. — Полагаю, что это то, к чему мы склоняемся, но решение за политиками».
«Присутствие американских войск или специалистов на территории Сирии является абсолютно незаконным, — подчеркнул Вячеслав Матузов. — В арабских кругах активно муссируется идея, что американцы создают там пункты базирования своей авиации».
«Такое открытое игнорирование основ международного права — фактор, который играет опасную роль. Поэтому этим вопросом вполне может заняться Совет Безопасности ООН», — утверждает политолог.
Взяли за нефть
Чем займутся оставшиеся в Сирии американцы? По словам генерала Фанка, в основном их задачей станет тренировка союзных сил, в первую очередь курдов, а также борьба с диверсионными группами террористов.
Как отмечает USA Today, американские военные, предположительно, хотят избежать повторения ошибки 2011 года, когда после вывода американских войск из Ирака значительная часть территории страны оказалась под контролем ИГИЛ.
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Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал это решение, отмечая, что всегда выступал за сохранение американского военного присутствия в Ираке, которое обеспечило бы контроль над нефтяными месторождениями страны.
Дональд Трамп на митинге в его поддержку во время предвыборной кампании
«Я всегда говорил, что мы не должны были быть там, но раз уж вы решились войти, берите нефть, — заявил Трамп во время предвыборной кампании, упрекая предыдущее руководство в том, что месторождения достались Ирану и Китаю. — Нужно было оставить силы для контроля над нефтяными месторождениями».
Кроме того, Трамп говорил и о планах «взять под контроль» нефть, которая оказалась в руках боевиков ИГИЛ. Именно этим сейчас и занимается проамериканская коалиция в сирийском Дэйр эз-Зоре вкупе с отсечением Сирии от Ирака.
До начала сирийского конфликта в 2011 году недавно взятое месторождение Аль-Омар обеспечивало до 25% всей сирийской нефти. Общий объём нефтедобычи по всей стране тогда составлял 385 тыс. баррелей в день. Сейчас месторождение Аль-Омар, как и примерно 70% всей сирийской нефти, находится под контролем курдов, а значит, и США.
«Главная цель (США. — прим. ред.) — установить контроль над сирийской экономикой, в первую очередь над газовыми и нефтяными ресурсами», — заявлял ещё в сентябре 2017 года в интервью агентству Sputnik губернатор провинции Дейр эз-Зор Мохаммад Ибрагим Самра.
«Американцы сделали всё возможное, даже идя на сговор с ИГИЛ, чтобы не допустить контроля сирийского правительства над основными нефтеносными скважинами», — считает Вячеслав Матузов.
Контроль над сирийской нефтью важен не столько с экономической, сколько с политической точки зрения. Объёмы добычи в Сирии всегда были небольшими, а нефть в основном шла на внутренний рынок.
Сейчас необходимо одновременно восстанавливать разрушенное войной хозяйство и налаживать политический диалог, чтобы закончить гражданскую войну.
В этой ситуации тот, кто контролирует энергетические ресурсы (а кроме нефти это ещё и гидроэлектростанции, также занятые курдами), получает мощный политический рычаг влияния. Ранее о желании США активно участвовать в политическом урегулировании заявлял госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Женеву.
«Использовать эту нефть как чисто экономический фактор бессмысленно, потому что вокруг этого региона, контролируемого курдами, всегда будет враждебное окружение», — отмечает Вячеслав Матузов. Эксперт считает, что американцы захотят использовать этот фактор как аргумент в Женеве, на предстоящих переговорах по политическому урегулированию.
«Это будет политический инструмент для давления на Асада. Но и инструмент торговли с ним», — отмечает Сергей Балмасов. По его словам, несмотря на то, что сейчас Вашингтон ставит на курдов, США рассматривают их в качестве разменной карты.
«Трудно что-либо предсказывать. Американская политика в последние годы стала ситуативной, — отмечает эксперт. — Возможна как полноценная поддержка, так и торговля их интересами».
Александр Бовдунов
*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Бои в северо-восточной Хаме
В Северной Хаме продолжается наступление САА против "Ан-Нусры" при массированной поддержке ВКС РФ, которая наносит удары по оборонительным позициям боевиков и по подкреплениям, которые "Ан-Нусра" перебрасывает к линии фронта.
Наступление ведется в том районе, куда из Акербатского котла прорвалась группа боевиков Халифата с опорой на трассу Итрия-Саламия. Основные авиаудары, помимо ударов в северо-восточной Хаме приходятся на Эль-Латамин, Морек и Кафр-Зита. Противник несет существенные потери в людях и технике. Боевиков вытеснили из нескольких незначительных сел и пытаются продвинуться дальше, используя разборки террористов между собой. Впрочем, "Ан-Нусра" за счет переброски резервов из центрального Идлиба, периодически контратакует, пытаясь сбить темп наступления САА, нанося сирийцам ощутимые потери в живой силе. Такая тактика уже не раз приводила к тому, что сирийские операции постепенно вязли в боях за сельскую местность на севере и северо-востоке провинции. Широкому применению бронетехники сирийцами мешает высокое насыщение боевых порядков "Ан-Нусры" противотанковыми средствами, включая весьма эфективные на данном фронте TOW.
Занятие территорий Северной Хамы, входит в сделку России и Турции по созданию зон безопасности, где Россия должна обеспечить развод боевиков и САА за счет сил военной полиции размещенной в Северной Хаме и юго-восточном Идлибе. Но пока сопротивление "Ан-Нусры" не подавлено, этот план не может быть приведен в действие. Отсюда и активность САА вкупе с активностью ВКС РФ.
Удачно подловили трейлер с "Шилкой".
Бомбардировки Эль-Латамина.
Операции в северо-восточной Хаме.
Атака "Ан-Нусры" у Таль-Сарха.
Российский Су-25 в районе Эль-Латамина.
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«Потерь нет»: Пентагон неохотно признал крушение вертолёта, провал спецоперации и жертвы среди военных
Западные СМИ чуть ли не еженедельно публикуют разоблачающие материалы про потери российских военных и ЧВК в Сирии, ранее с таким же упорством они вели пропаганду о войне на Донбассе.
Цели очевидны: американское руководство прекрасно помнит, как их вооруженные силы вынуждены были прервать операцию во Вьетнаме из-за массовых протестов в обществе, вызванных большими потерями.
«Вскрывая правду» о российских потерях Вашингтон мечтает склонить Москву к такому же результату — «умерить военный пыл» в зоне интересов США. С этой целью ведущие западные информагентства регулярно проводят свои «расследования», цитируя даже сообщения пропагандистского крыла ИГИЛ*, которое временами пишет о гибели российских военных, чтобы поднять дух рядовых террористов и их сторонников.
«Рейтерсам», «СиЭнЭнам» и «БиБиСи» вторят украинские, а также российские либеральные СМИ, утверждающие, что Минобороны скрывает свои значительные потери в Сирии.
При этом сами американцы продолжают скрывать свои боевые потери в Сирии, Афганистане, Ираке и дугих странах.
Например, известно, что там действуют тысячи бойцов частных военных компаний, о чем многократно писала пресса по всему миру, но вот никто так и не написал об их потерях. А по всем косвенным признакам — они значительные.
Сегодня издание New York Times сообщило о странных обстоятельствах признания американской военной администрацией потери военного вертолёта в Афганистане.
«КАБУЛ, Афганистан. Американский военнослужащий был убит, а еще шесть человек получили ранения в результате крушения вертолета к югу от Кабула, говорится в субботнем заявлении военной администрации Соединенных Штатов в Афганистане», — этим вечером 28 октября сообщило «Нью Йорк Таймс».
«Талибы заявили в начале дня в субботу, что их бойцы сбили американский вертолет в районе Харвар провинции Логар, где он должен был стать важным участником совместной операции с афганскими коммандос».
Отметим, что по данным «талибов», был сбит транспортный «Чинук», в результате этого погибли 43 американских и афганских военных, вертолёт сгорел.
«Потерь нет»
Военные США несколько часов хранили молчание, но всё же осторожно подтвердили некий инцидент, заявив, что он произошел «не в результате действий противника», и что «весь личный состав находится на своих местах» (т.е., потерь нет, – прим. РВ), отмечает New York Times.
Потери есть
Позже Пентагон обнародовал ещё одно заявление, в котором всё же признал смерть своего военного, и заявил, что обстоятельства аварии расследуются.
«Мы глубоко опечалены потерей нашего товарища», — сказал генерал Джон У. Николсон, командующий войсками США и НАТО в Афганистане.
Затем «военные подробно рассказали об обстоятельствах крушения в провинции Логар, о чем говорится в опубликованном в пятницу вечером заявлении».
Также «Нью Йорк Таймс» добавляет, что представитель полиции в провинции Логар сказал, что один из членов афганских спецслужб был также ранен в результате крушения, которое вынудило прервать операцию.
Интересно, что телеканал Fox News и другие СМИ, первые сообщившие об инциденте, очень уклончиво описали других раненых, находившихся на борту упавшей винтокрылой машины, судя по всему, их тоже не собирались включать в американские санитарные потери:
«1 военнослужащий США погиб и шесть человек были ранены», — именно так сообщали информагентства несколько часов, в то время как по словам Пентагона, «все военные были на своих местах».
Но вечером Пентагон и CNN признали и в этих шестерых своих сограждан: «Один американский служащий был убит, а шесть других членов экипажа США получили ранения в результате авиакатастрофы в Афганистане в Логаре в пятницу вечером».
«Шесть членов экипажа США, получившие травмы в результате аварии, получают медицинскую помощь», — также говорится в сообщении.
Напомним, что «Талибан» заявил о гибели 43 военных Соединёных Штатов и Афганистана. Представляется маловероятным, что при крушении большого военно-транспортного вертолёта Boeing CH-47 Chinook мог пострадать лишь один десантник и 6 членов экипажа, как официально заявлено. Возможно правда где-то посредине между этими двумя пропагандисткими заявлениями потивоборствующих сторон.
New York Times подчеркивает, «поскольку война в Афганистане продолжает становиться все более жестокой, а „талибы“* применяют более смертоносную тактику, афганские силы безопасности несут на себе основную тяжесть нападений, неся потери. Всё это вызывает большие опасения у афганских и западных чиновников, которые боятся, что местный контингент не сможет полноценно бороться со своими врагами».
Проигрывая США увеличивают контингент в Афганистане до 12000
«В соответствии со своей новой стратегией администрация Трампа пообещала направить в Афганистан больше военных советников и инструкторов: 9 000 человек были публично заявлены, но их число вероятно ближе к 12 000.
Сегодня стало известно о 12-м представителе Соединенных Штатов, который погиб в Афганистане в этом году, согласно официальным данным. Всего с 2001 года в афганской войне погибло более 2400 американских военнослужащих», — подводит итог издание.
Ранее Трамп заявил, что США проигрывают войну в Афганистане, и потребовал уволить командующего.
Теперь американских военных здесь будет значительно больше и потери среди них неизбежно будут только расти, а значит военная администрация Соединенных Штатов будет изыскивать новые способы их сокрытия.
Провал спецназа США при штурме плотины в Сирии
Напомним, что в конце марта 2017 года спецназ США вместе с курдами штурмовал гидроэлектростанцию Табка в сирийской провинции Ракка. Официальных данных об этом долгое время не было, но местные издания подробно писали о происходящем. Так антиигиловское новостное агентство «Ракка-24», которое многие годы публикует достоверную информацию из сирийской провинции Ракка, первой сообщило о раненых бойцах сил спецопераций:
«По крайней мере три американских солдата были ранены в полуночной атаке, 4 бойца SDF убиты, также уничтожены 9 террористов ДАЕШ*».
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Позже информация о штурме (но не о потерях) появилась и в крупнейших западных СМИ. Отметим, что провальная операция длилась несколько недель и каждый раз боевикам удавалось отражать атаки американской коалиции, которая чуть не затопила сотни квадратных километров из-за авиаударов по плотине. В итоге окруженных террористов выпустили из блокированной Табки и они ушли на подконтольную ИГИЛ территорию.
Таким образом, данные о неизвестных и безвозвратных потерях американцев на Ближнем Востоке регулярно всплывают в местных источниках информации и временами вынуждают Пентагон признавать эти потери.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация
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