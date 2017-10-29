Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 октября 2017

Представители американской коалиции, которые ведут борьбу с боевиками в Сирии, заявили, что разворачивают наступление на стратегически важный город Абу-Камаль на границе с Ираком, — последний, по их словам, опорный пункт ИГИЛ в САР.

Стремясь опередить американцев, к Абу-Камалю идут и сирийские войска. Почти одновременно американские военные намекнули, что готовы остаться в Сирии на неопределённый срок, несмотря на протест официального Дамаска.

Какую политическую игру затеял Вашингтон, при чём здесь Иран и предвыборные обещания Дональда Трампа — в материале RT.

Пошли в обход

Официальный представитель антитеррористической коалиции США Райан Диллон заявил, что поддерживаемые Вашингтоном курдские Сирийские демократические силы готовятся к наступлению на город Абу-Камаль на юго-востоке Сирии.

По его словам, наступление развернётся сразу же, как только проамериканским курдам удастся закрепиться в районе отвоёванного ранее крупнейшего сирийского месторождения нефти Аль-Омар.

«А затем (мы должны. — прим. ред.) готовиться к наступлению на Абу-Камаль, где, как мы считаем, сейчас находится основная часть руководства ИГИЛ», — заявил Диллон.

Ранее новой столицей «Исламского государства» называли город Аль-Маядин, взятый недавно частями Сирийской арабской армии при поддержке ВКС России. Абу-Камаль находится ниже по течению Евфрата, это практически последний сирийский город на этой реке, южнее — уже Ирак.

«Абу-Камаль — это последний крупный населённый пункт под контролем ИГИЛ после падения Дейр эз-Зора и взятия Аль-Маядина, — сообщил RT президент Общества дружбы и делового сотрудничества с арабскими странами Вячеслав Матузов. — По моим представлениям, это наступление должно поставить точку, и тогда война с ИГИЛ приобретёт характер зачистки пустынных районов».

Показательно, что США говорят о намерении отбить у террористов Абу-Камаль, хотя под контролем ИГ всё ещё находятся другие города, расположенные гораздо ближе к позициям Сирийских демократических сил: Аль-Курайя, Аль-Ашара, Абу-Хаммам, Хараидж, Хаджин, Аш-Шафа.

Более того, курды последнюю неделю продвигаются в направлении Абу-Камаля по пустыне, избегая густонаселённой долины Евфрата, где им пришлось бы освобождать захваченные террористами населённые пункты. Сейчас СДС отделяют от города лишь 50 км пустыни.

Сирийские войска также продвигаются к Абу-Камалю, но идут с двух сторон: одна группировка спускается на юг по долине Евфрата, а вторая идёт через пустыню с востока провинции Хомс. Сейчас она находится в 70 км от города.

«Треугольник дьявола»

Как и в других частях провинции Дейр эз-Зор, в районе Абу-Камаля есть нефть. Но не только это обстоятельство влечёт туда американцев и сирийцев. Дело в том, что этот населённый пункт важен с точки зрения контроля над сирийской границей.

«Есть шанс передавить эту пуповину, через которую из Ирака в Сирию поступает иранская помощь, и сделать иранскую мечту о шиитском полумесяце до Средиземного моря менее актуальной», — рассказал RT о мотивации США эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Как отмечает израильская газета Arutz Shevа, стратегическое значение имеет контроль над «треугольником дьявола» — территорией между населёнными пунктами Ресафа (на севере Сирии, близ Ракки), Ат-Танф и Абу-Камаль. Каждый пункт — это пересечение стратегически важных путей.

В частности, захват Ресафы (бывшего римского Сергиополиса) в июне 2017 года открыл сирийцам путь к Дейр эз-Зору. Ат-Танф и Абу-Камаль — важные переходы на границе с Ираком.

«Если Иран и его прокси будут контролировать эти три сирийских города, Иран достигнет своей стратегической цели — создания наземного коридора из Ирана через Ирак, Сирию и Ливан к Средиземному морю», — подчёркивает издание.

Боец курдских Отрядов народной самообороны

Сейчас проамериканские Сирийские демократические силы контролируют большую часть восточных рубежей страны, отрезая подконтрольные Башару Асаду районы от Ирака.

В Ираке у власти — шиитское руководство, лояльное Ирану и союзное официальному Дамаску. Кроме того, в стране действуют проиранские шиитские добровольческие отряды. Они и продвигаются к Абу-Камалю с иракской стороны. От города и расположенного напротив иракского Аль-Каима передовые отряды иракских шиитов отделяет не более 15 км.

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Если армия Башара Асада дойдёт до Абу-Камаля первой, создастся прямой сухопутный мост из Ирана в Сирию, по которому смогут перемещаться оружие и военные. Другой важный пункт выхода к границе с Ираном в районе города Ат-Танф на шоссе Багдад — Дамаск уже контролируют проамериканские боевики, а рядом расположена военная база США.

В июле 2017 года армия Сирии вышла к иракской границе в пустыне севернее Ат-Танфа, однако, как отмечают эксперты, это был лишь относительный успех. В этой местности отсутствуют автодороги, что значительно затрудняет транспортное сообщение с Багдадом.

Хотят остаться

Взятие Абу-Камаля той или другой стороной будет означать де-факто конец ИГИЛ* в Сирии. Это, в свою очередь, поставит вопрос о нахождении там американских войск, располагающихся в контролируемых курдами районах и в Ат-Танфе. В отличие от России, которая ведёт борьбу не только с ИГИЛ, но и с другими террористами (например, с коалицией «Хайят Тахрир аш-Шам»), американцы изначально мотивировали своё присутствие в Сирии борьбой с «халифатом».

Не имеют они ни приглашения от сирийского правительства, ни договора с Дамаском о создании военных баз, в отличие от российских военных. Ранее официальные представители США заявляли, что уйдут из Сирии после разгрома ИГИЛ.

«Наша цель — победить (ИГИЛ. — прим. ред.), и ничего больше», — заявила 19 августа 2017 года официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт. Тогда в ответ на вопрос, планируют ли США оставить свои войска в Сирии после поражения ИГИЛ, она заявила: «Это не наш план».

Однако теперь американские военные намекают, что могут и задержаться. Тот же Райан Диллон, как сообщают РИА Новости, не исключил, что ВС США останутся в Сирии.

«Некоторые усилия коалиции через наших партнёров будут необходимы для того, чтобы сохранить (территорию) свободной от ИГИЛ и не допустить его возрождения», — цитирует российское агентство официального представителя коалиции США.

Пол Фанк

Командующий операцией США против ИГИЛ в Сирии и Ираке «Непоколебимая решимость» генерал Пол Фанк был более откровенен. В интервью USA Today он подчеркнул, что американская коалиция стремится сохранить своё присутствие в регионе и после разгрома террористов.

«Я думаю, что нам нужно подготовиться к долгосрочному участию в наращивании потенциала партнёров в этом районе, — заявил генерал. — Полагаю, что это то, к чему мы склоняемся, но решение за политиками».

«Присутствие американских войск или специалистов на территории Сирии является абсолютно незаконным, — подчеркнул Вячеслав Матузов. — В арабских кругах активно муссируется идея, что американцы создают там пункты базирования своей авиации».

«Такое открытое игнорирование основ международного права — фактор, который играет опасную роль. Поэтому этим вопросом вполне может заняться Совет Безопасности ООН», — утверждает политолог.

Взяли за нефть

Чем займутся оставшиеся в Сирии американцы? По словам генерала Фанка, в основном их задачей станет тренировка союзных сил, в первую очередь курдов, а также борьба с диверсионными группами террористов.

Как отмечает USA Today, американские военные, предположительно, хотят избежать повторения ошибки 2011 года, когда после вывода американских войск из Ирака значительная часть территории страны оказалась под контролем ИГИЛ.

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Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал это решение, отмечая, что всегда выступал за сохранение американского военного присутствия в Ираке, которое обеспечило бы контроль над нефтяными месторождениями страны.

Дональд Трамп на митинге в его поддержку во время предвыборной кампании

«Я всегда говорил, что мы не должны были быть там, но раз уж вы решились войти, берите нефть, — заявил Трамп во время предвыборной кампании, упрекая предыдущее руководство в том, что месторождения достались Ирану и Китаю. — Нужно было оставить силы для контроля над нефтяными месторождениями».

Кроме того, Трамп говорил и о планах «взять под контроль» нефть, которая оказалась в руках боевиков ИГИЛ. Именно этим сейчас и занимается проамериканская коалиция в сирийском Дэйр эз-Зоре вкупе с отсечением Сирии от Ирака.

До начала сирийского конфликта в 2011 году недавно взятое месторождение Аль-Омар обеспечивало до 25% всей сирийской нефти. Общий объём нефтедобычи по всей стране тогда составлял 385 тыс. баррелей в день. Сейчас месторождение Аль-Омар, как и примерно 70% всей сирийской нефти, находится под контролем курдов, а значит, и США.

«Главная цель (США. — прим. ред.) — установить контроль над сирийской экономикой, в первую очередь над газовыми и нефтяными ресурсами», — заявлял ещё в сентябре 2017 года в интервью агентству Sputnik губернатор провинции Дейр эз-Зор Мохаммад Ибрагим Самра.

«Американцы сделали всё возможное, даже идя на сговор с ИГИЛ, чтобы не допустить контроля сирийского правительства над основными нефтеносными скважинами», — считает Вячеслав Матузов.

Контроль над сирийской нефтью важен не столько с экономической, сколько с политической точки зрения. Объёмы добычи в Сирии всегда были небольшими, а нефть в основном шла на внутренний рынок.

Сейчас необходимо одновременно восстанавливать разрушенное войной хозяйство и налаживать политический диалог, чтобы закончить гражданскую войну.

В этой ситуации тот, кто контролирует энергетические ресурсы (а кроме нефти это ещё и гидроэлектростанции, также занятые курдами), получает мощный политический рычаг влияния. Ранее о желании США активно участвовать в политическом урегулировании заявлял госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Женеву.

«Использовать эту нефть как чисто экономический фактор бессмысленно, потому что вокруг этого региона, контролируемого курдами, всегда будет враждебное окружение», — отмечает Вячеслав Матузов. Эксперт считает, что американцы захотят использовать этот фактор как аргумент в Женеве, на предстоящих переговорах по политическому урегулированию.

«Это будет политический инструмент для давления на Асада. Но и инструмент торговли с ним», — отмечает Сергей Балмасов. По его словам, несмотря на то, что сейчас Вашингтон ставит на курдов, США рассматривают их в качестве разменной карты.

«Трудно что-либо предсказывать. Американская политика в последние годы стала ситуативной, — отмечает эксперт. — Возможна как полноценная поддержка, так и торговля их интересами».

Александр Бовдунов

*Запрещенная в РФ террористическая организация.