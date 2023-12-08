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Деньги каждому. Почему в России нет выплат за нефть и газ?!

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Где-то с полгода мы наткнулись на комментарий из разряда "а почему в России не платят деньги всем гражданам за нефть и газ? Вот в арабских странах платят, а Россия чем хуже? Страна в лидерах добычи нефти и газа по всему миру, а денег народ с этого не получает!" Сначала мы хотел написать на эту тему пост, но оказалось, что рассказать в двух словах не получится. Выяснилось много интересных деталей, о которых надо знать каждому жителю страны. И не только о России. Так почему в России нет выплат всем гражданам за нефть и газ, расскажем в новом видео Геоэнергетика Инфо. Приятного просмотра!

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Россия добывает гораздо больше нефти, чем страны Персидского залива (10,5 млн баррелей в день vs 2,7 млн у ОАЭ), но при этом население России намного больше (146 млн человек vs 9,5 млн в ОАЭ). Поэтому прямые выплаты каждому гражданину из нефтегазовых доходов в России невозможны в отличие от ОАЭ.

2. Большая часть нефтегазовых доходов России (до 80%) идет в бюджет в виде налогов и расходуется на социальные нужды, инфраструктуру и т.д. Таким образом, граждане косвенно получают выгоду от этих доходов.

3. Перераспределение всех нефтегазовых доходов напрямую гражданам приведёт к необходимости отказа государства от исполнения социальных обязательств. Это может обернуться потерями для населения.

4. Ключевой вопрос – не размер нефтегазовых доходов, а эффективность их использования и реинвестирования в экономику, как в Норвегии и ОАЭ.

Вывод: прямые выплаты из нефтегазовых доходов каждому гражданину РФ нецелесообразны. Необходимо реинвестировать эти средства в развитие экономики и социальной сферы. Главная задача – повышение эффективности использования ресурсных доходов.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lSiq9R3KdAI
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11 Комментариев » Оставить комментарий
  • 380 368
    КБ три часа назад

      “Главная задача – повышение эффективности использования ресурсных доходов”. Так и этого нет. Получается, нет ни того, ни другого. А доходы громадные, об этом даже не скрывают, разве что – на СКОЛЬКО громадные и КУДА деваются. Хотя понятно, куда, – кризисы, вирусы, помощь нуждающимся странам, СВО… Много расходов…

      1
      1
    • 9065 7535
      Женечка два часа назад

        Придет время, когда наши потомки будут возмущаться: зачем эти недоумки продали наши ресурсы, а бабки прогуляли, прожрали, потратили на бухло и ****? Трудно будет объяснить, как можно при грядущем энергетическом кризисе покупать кусок пластмассы с движущимися картинками по стоимости цистерны нефти или двух тонн стали.

        3
        3
        • 23777 18741
          SergeevЖенечка час назад

            Вы вот сейчас пользуетесь кусочком пластмассы с движущимися картинками, почему Вы не отказались от него?

          • 7044 5366
            ИгорьЖенечка час назад

              Если бы эти бабки реально**** тут бы Китай по рождаемости обогнали. Куда дели ловэ жлобы вообще не ясно никак.

            • 26327 24481
              жора шаповЖенечка час назад

                Картина Казимира Малевича “Чёрный квадрат” стоит ок. 20 млн. баксов (данные из инета). Это – трудно объяснить или легко ?

                • 9065 7535
                  Женечкажора шапов 42 мин. назад

                    Попробую ответить. Мне кажется, что сиё произведение эстеты сделали подобием некоего черного ящика, куда каждый желающий может свободно накидать свои мироощущения (и я спецом игнорирую профессиональное мнение проф. художников разных школ со своим “правильным” видением данной темы). В соответствии с вложенным, каждый получает свой результат, что мы и видим при обсуждении данного вопроса. И, я считаю, что любой полученный результат будет правильным, ибо кто диктует критерии оценок? Кто истина в последней инстанции?

                    • 31082 26400
                      маринаЖенечка 12 мин. назад

                        эх,женечка ,как отмазался ..Кто истина?? Да ты-тебе она заходит ? ты получаешь кайф,эмоции ,душа оживает немного??
                        Сделали подобием и кр.чертой элитарности и всего лишь..Сделали это все те сатанисты..Как Марат Гельман пытался и есть продолжатели -какать на сцене или оголять сестер и считать это признаком элитарности..Что ж ты всегда крутишься ,как…

                      • 26327 24481
                        жора шаповЖенечка 12 мин. назад

                          Как вариант :
                          Наверно иногда вы задавались вопросом, почему эта мазня так дорого стоит, так и я смогу нарисовать. А кто-то говорит, – да ты просто не понимаешь в искусстве. Какие-то непонятные картины с ценником в миллионы долларов, а вот объяснение всему этому.

                          Миллионер: Зарабатывает в 2020 году 20 миллионов долларов
                          Миллионер: Нанимает «художника» за 25 тысяч долларов, чтобы тот создал «произведение искусства»
                          Художник: Делает один мазок кистью на холсте
                          Миллионер: Благодарит художника и просит оценить картину эксперта-оценщика из круга своих друзей
                          Эксперт: Оценивает картину в 20 миллионов долларов
                          Миллионер: Дарит оцененную в 20 миллионов долларов картину музею, за что освобождается от уплаты налогов с 20 миллионов долларов
                          Миллионер: Не платит в 2020 году налогов
                          Я в музее: Ну это же тупо, это всего лишь черта на холсте
                          Хипстер рядом со мной: Ты просто этого не понимаешь, бескультурье!”
                          П.С. Но Малевич – это другое..

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