Деньги каждому. Почему в России нет выплат за нефть и газ?!
Где-то с полгода мы наткнулись на комментарий из разряда "а почему в России не платят деньги всем гражданам за нефть и газ? Вот в арабских странах платят, а Россия чем хуже? Страна в лидерах добычи нефти и газа по всему миру, а денег народ с этого не получает!" Сначала мы хотел написать на эту тему пост, но оказалось, что рассказать в двух словах не получится. Выяснилось много интересных деталей, о которых надо знать каждому жителю страны. И не только о России. Так почему в России нет выплат всем гражданам за нефть и газ, расскажем в новом видео Геоэнергетика Инфо. Приятного просмотра!
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Россия добывает гораздо больше нефти, чем страны Персидского залива (10,5 млн баррелей в день vs 2,7 млн у ОАЭ), но при этом население России намного больше (146 млн человек vs 9,5 млн в ОАЭ). Поэтому прямые выплаты каждому гражданину из нефтегазовых доходов в России невозможны в отличие от ОАЭ.
2. Большая часть нефтегазовых доходов России (до 80%) идет в бюджет в виде налогов и расходуется на социальные нужды, инфраструктуру и т.д. Таким образом, граждане косвенно получают выгоду от этих доходов.
3. Перераспределение всех нефтегазовых доходов напрямую гражданам приведёт к необходимости отказа государства от исполнения социальных обязательств. Это может обернуться потерями для населения.
4. Ключевой вопрос – не размер нефтегазовых доходов, а эффективность их использования и реинвестирования в экономику, как в Норвегии и ОАЭ.
Вывод: прямые выплаты из нефтегазовых доходов каждому гражданину РФ нецелесообразны. Необходимо реинвестировать эти средства в развитие экономики и социальной сферы. Главная задача – повышение эффективности использования ресурсных доходов.
“Главная задача – повышение эффективности использования ресурсных доходов”. Так и этого нет. Получается, нет ни того, ни другого. А доходы громадные, об этом даже не скрывают, разве что – на СКОЛЬКО громадные и КУДА деваются. Хотя понятно, куда, – кризисы, вирусы, помощь нуждающимся странам, СВО… Много расходов…
Там сказали, что мы будем тратить на общее благо : дороги, мосты, бордюры ,.. С распилом и откатами (яхты, замки..) . Игорёша может продолжать “сосать лапу (вэлфер-мираж)”
Так и сказали: “с распилом и откатом”? Бедный Игорь!
Придет время, когда наши потомки будут возмущаться: зачем эти недоумки продали наши ресурсы, а бабки прогуляли, прожрали, потратили на бухло и ****? Трудно будет объяснить, как можно при грядущем энергетическом кризисе покупать кусок пластмассы с движущимися картинками по стоимости цистерны нефти или двух тонн стали.
Вы вот сейчас пользуетесь кусочком пластмассы с движущимися картинками, почему Вы не отказались от него?
Если бы эти бабки реально**** тут бы Китай по рождаемости обогнали. Куда дели ловэ жлобы вообще не ясно никак.
Ну вот тебе деньги в руки попадут, ты же, все на себя любимого потратишь? Или сиротам раздашь?
Картина Казимира Малевича “Чёрный квадрат” стоит ок. 20 млн. баксов (данные из инета). Это – трудно объяснить или легко ?
Попробую ответить. Мне кажется, что сиё произведение эстеты сделали подобием некоего черного ящика, куда каждый желающий может свободно накидать свои мироощущения (и я спецом игнорирую профессиональное мнение проф. художников разных школ со своим “правильным” видением данной темы). В соответствии с вложенным, каждый получает свой результат, что мы и видим при обсуждении данного вопроса. И, я считаю, что любой полученный результат будет правильным, ибо кто диктует критерии оценок? Кто истина в последней инстанции?
эх,женечка ,как отмазался ..Кто истина?? Да ты-тебе она заходит ? ты получаешь кайф,эмоции ,душа оживает немного??
Сделали подобием и кр.чертой элитарности и всего лишь..Сделали это все те сатанисты..Как Марат Гельман пытался и есть продолжатели -какать на сцене или оголять сестер и считать это признаком элитарности..Что ж ты всегда крутишься ,как…
Как вариант :
Наверно иногда вы задавались вопросом, почему эта мазня так дорого стоит, так и я смогу нарисовать. А кто-то говорит, – да ты просто не понимаешь в искусстве. Какие-то непонятные картины с ценником в миллионы долларов, а вот объяснение всему этому.
Миллионер: Зарабатывает в 2020 году 20 миллионов долларов
Миллионер: Нанимает «художника» за 25 тысяч долларов, чтобы тот создал «произведение искусства»
Художник: Делает один мазок кистью на холсте
Миллионер: Благодарит художника и просит оценить картину эксперта-оценщика из круга своих друзей
Эксперт: Оценивает картину в 20 миллионов долларов
Миллионер: Дарит оцененную в 20 миллионов долларов картину музею, за что освобождается от уплаты налогов с 20 миллионов долларов
Миллионер: Не платит в 2020 году налогов
Я в музее: Ну это же тупо, это всего лишь черта на холсте
Хипстер рядом со мной: Ты просто этого не понимаешь, бескультурье!”
П.С. Но Малевич – это другое..