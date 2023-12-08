Комментарий редакции

Где-то с полгода мы наткнулись на комментарий из разряда "а почему в России не платят деньги всем гражданам за нефть и газ? Вот в арабских странах платят, а Россия чем хуже? Страна в лидерах добычи нефти и газа по всему миру, а денег народ с этого не получает!" Сначала мы хотел написать на эту тему пост, но оказалось, что рассказать в двух словах не получится. Выяснилось много интересных деталей, о которых надо знать каждому жителю страны. И не только о России. Так почему в России нет выплат всем гражданам за нефть и газ, расскажем в новом видео Геоэнергетика Инфо. Приятного просмотра!

Основные тезисы беседы:

1. Россия добывает гораздо больше нефти, чем страны Персидского залива (10,5 млн баррелей в день vs 2,7 млн у ОАЭ), но при этом население России намного больше (146 млн человек vs 9,5 млн в ОАЭ). Поэтому прямые выплаты каждому гражданину из нефтегазовых доходов в России невозможны в отличие от ОАЭ.

2. Большая часть нефтегазовых доходов России (до 80%) идет в бюджет в виде налогов и расходуется на социальные нужды, инфраструктуру и т.д. Таким образом, граждане косвенно получают выгоду от этих доходов.

3. Перераспределение всех нефтегазовых доходов напрямую гражданам приведёт к необходимости отказа государства от исполнения социальных обязательств. Это может обернуться потерями для населения.

4. Ключевой вопрос – не размер нефтегазовых доходов, а эффективность их использования и реинвестирования в экономику, как в Норвегии и ОАЭ.

Вывод: прямые выплаты из нефтегазовых доходов каждому гражданину РФ нецелесообразны. Необходимо реинвестировать эти средства в развитие экономики и социальной сферы. Главная задача – повышение эффективности использования ресурсных доходов.